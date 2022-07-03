سهل حشيش.. مدينة الأغنياء في مصر

"مدينة الصفوة أو الأغنياء" هكذا يطلق على منطقة سهل حشيش، إحدى كبرى المناطق الساحلية التي تشتهر بالاستثمار السياحي في البحر الأحمر.

تقع منطقة سهل حشيش على الساحل الغربي للبحر الأحمر في الجهة الجنوبية الغربية من مصر، وتبعد 18 كيلومترا جنوبا عن مطار الغردقة الدولي.

الموقع:

تقع منطقة سهل حشيش على ساحل البحر الأحمر، وتبعد 25 كيلومترا جنوب مدينة الغردقة، العاصمة الإدارية لمحافظة البحر الأحمر، شرق مصر.

وتتمتع بطقس مشمس طوال العام، حيث تصل درجات الحرارة في الشتاء إلى 25 درجة مئوية مع رياح خفيفة، وتتراوح بين 28 إلى 35 درجة مئوية صيفا.

أما مساحة المنطقة فتبلغ 12 كيلومترا مربعا، وتشكل نسبة مساحة البناء فيها 13% إلى 14%، والباقي مقسم بين حدائق وصحراء.

السكان:

تصنف سهل حشيش على أنها منطقة فنادق ومنتجعات فقط، فهي سياحية بالكامل، ولا يوجد بها أي مساكن أهلية، ويقصدها الأوروبيون بكثرة خاصة الألمان والإنجليز.

التاريخ:

بدأت الحكومة المصرية في تخصيص منطقة سهل حشيش لمشروع "مدينة الأغنياء" عام 1993، وافتتح عام 2007.

وفي 1 يوليو/تموز الجاري، توفيت سيدة نمساوية بأزمة قلبية بعد مهاجمة سمك قرش لها أثناء سباحتها في شاطئ سهل حشيش، فأصدرت محافظة البحر الأحمر أمرا بإغلاق الشواطئ وتعليق السباحة من منطقة سهل حشيش حتى منطقة مكادي.

الاقتصاد والمعالم:

تعد سهل حشيش كبرى مناطق الاستثمار السياحي في البحر الأحمر.

وتضم 14 فندقا حاصلا على تقييم 5 نجوم، وقرية سياحية تستهدف الأثرياء والصفوة، لذا يطلق عليها "مدينة الأغنياء".

كما تضم "سهل حشيش" مجمعا ضخما للسينما، وجسرا (كوبري) علويا داخل حدود البحر يصل طوله إلى 250 مترا.

وتحوي ملعبين لرياضة الغولف، ومدينة كاملة تحت الماء تسمى "المدينة الفرعونية" الأولى من نوعها لهواة الغطس.