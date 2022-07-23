نورد ستريم.. خط أنابيب مزدوج ينقل الغاز الروسي لأوروبا

نورد ستريم (Nord Stream) هو خط أنابيب مزدوج بدأ منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2011، في نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر بحر البلطيق بإجمالي 55 مليار متر مكعب سنويا وعلى مدار 50 عاما وفق الاتفاقات المبرمة.





النشأة والتطور

في عام 1997، بدأت أبحاث الجدوى لعبور بحر البلطيق، ومنذ ذلك الحين، تم مسح أكثر من 2500 كيلومتر مربع على طول الطريق.

غطى المسح الأولي ممرًا واسعًا في قاع البحر بحيث يمكن تصميم مسار خط أنابيب محدد، وبعد ذلك تم إجراء مسوحات أكثر تفصيلاً وتحديدًا على مساحة عرض أضيق.

بعد المسح الأولي، أجريت عمليات مسح أكثر تفصيلا، تغطي أجزاء ضيقة من مسار خط الأنابيب المحتمل من عام 2005 حتى عام 2008.

تم استثمار أكثر من 100 مليون يورو في مسح وتخطيط المسار الأمثل، إلى جانب دراسة الآثار البيئية المحتملة للبناء.

وبصفتها مطور ومشغل نظام خط أنابيب نورد ستريم المزدوج، شاركت شركة نورد ستريم إيه جي (Nord Stream AG) منذ عام 2005 في إجراء العديد من مسوحات قاع البحر والبيئة تمهيدا لبدء تنفيذ المشروع.

وتعد "نورد ستريم إيه جي"، شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة غازبروم (Gazprom) الروسية الحكومية أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم.

نورد ستريم 1

في أبريل/نيسان 2010، بدأت الشركة في إنشاء خط أنابيب نورد ستريم 1، حيث تم تخزين ما يقرب من ثلثي الأنابيب اللازمة لبنائه بالفعل في 5 موانئ تم اختيارها إستراتيجيًا حول بحر البلطيق، وبالفعل اكتمل بناؤه في يونيو/حزيران 2011.

وفي الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، تم افتتاح الخط 1 رسميا في حفل أقيم بمدينة لوبمين، وحضر الحفل آنذاك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ورئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، بينما بدأ نقل الغاز عبر الخط 1 بعدها بأسبوع.

نورد ستريم 2

بدأ إنشاء خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي يمتد بالتوازي مع الخط 1، في مايو/أيار 2011، وتم الانتهاء منه في أبريل/نيسان 2012، حيث بدأ نقل الغاز عبره في أكتوبر/تشرين الأول 2012.

وفي 22 فبراير/شباط 2022، علقت ألمانيا التصديق على خط أنابيب نورد ستريم 2، ردا على اعتراف روسيا بـ"جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" قبيل الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.

وخفضت روسيا تدفق الغاز الطبيعي بأكثر من النصف في يونيو/حزيران 2022، إثر فرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفي 11 يوليو/تموز 2022، أوقفت روسيا تدفقات الغاز للصيانة السنوية لمدة 10 أيام ثم عاد التدفق في 21 يوليو/تموز 2022.

مسار خط الأنابيب

يمتد خط أنابيب نورد ستريم المزدوج (1 و 2) عبر بحر البلطيق من بلدة فيبورغ بمنطقة أوبلاست لينينغراد شمال غربي روسيا إلى بلدة لوبمين بالقرب من غرايفسفالد بولاية مكلنبورغ فوربومرن بألمانيا.

ويمر مسار نورد ستريم عبر المناطق الاقتصادية الحصرية لروسيا وفنلندا والسويد والدانمارك وألمانيا، بالإضافة إلى المياه الإقليمية لروسيا والدانمارك وألمانيا.

وبالإضافة إلى هذه الدول الخمس، فإن خطوط الأنابيب ذات صلة أيضًا بإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، لذلك كانت هذه الدول الأربع أيضًا جزءًا من عملية التشاور كونها تطل على بحر البلطيق.





مصدر الغاز

يعد حقل بوفانينكوفو (Bovanenkovo) الروسي ​​للنفط والغاز المكثف هو قاعدة الغاز الطبيعي الرئيسية لخط أنابيب (Nord Stream).

ويقع الحقل في غرب سيبيريا (روسيا)، في شبه جزيرة يامال، على بعد 40 كيلومترًا من ساحل بحر كارا، ويغطي مساحة تبلغ حوالي ألف كيلومتر مربع.

وتقدر احتياطيات الغاز بالحقل بـ 4.9 تريليونات متر مكعب، مما يجعل بوفانينكوفو مصدرًا آمنا للغاز الطبيعي لأوروبا.

مواصفات نورد ستريم

يبلغ طول خط نورد ستريم 1224 كيلومترا عبر بحر البلطيق، متجاوزا خط أنابيب لانغليد بين النرويج والمملكة المتحدة الذي يبلغ طوله 1166 كيلومترا تحت الماء في بحر الشمال.

تم إنشاء الخط المزدوج لنورد ستريم على 3 أقسام بسماكة جدار مختلفة تتبع اتجاه تدفق الغاز، بحيث تكون الجدران أكثر سمكا في بداية خطوط الأنابيب في خليج بورتوفايا بروسيا، وأرفع سمكا عند نقطة الهبوط في منطقة غرايفسفالد بألمانيا.

ويتكون كل خط من الأنابيب من حوالي 100 ألف أنبوب (الخط المزدوج مكون من 200 ألف أنبوب)، تم جدولة إنشائها على مراحل لتقليل الآثار البيئية، وحتى لا تتداخل مع المواسم الحرجة لتكاثر الفقمة وتكاثر الأسماك.

بعد الانتهاء من أعمال البناء، تم غمر الأجزاء الثلاثة من خطوط الأنابيب بالماء واختبار الضغط لضمان السلامة الميكانيكية، ثم بعد ذلك تم توصيل مقاطع خطوط الأنابيب بلحامها تحت الماء.

عقب ذلك تم إفراغ خط الأنابيب من الماء وملئه بالنيتروجين قبل إدخال الغاز الطبيعي بأمان، ثم توصيل أقسام خطوط الأنابيب الثلاثة هذه في موقعين يتغير فيهما ضغط التصميم.

كل خط أنابيب مجهز لنقل حوالي 27.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، بإجمالي 55 مليار متر مكعب (1.9 تريليون قدم مكعب) للخطين سنويًا حيث يتم نقل الغاز إلى الشركات والأسر في الاتحاد الأوروبي لمدة 50 عامًا على الأقل وفق العقد المبرم.

ورغم أن السعة الاسمية لخط الأنابيب تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويًا، فإنها نقلت 59.2 مليار متر مكعب في عام 2021.





طريقة التشغيل

تم وضع إطار تعاقدي لضمان نقل الغاز من نقطة دخول خطوط أنابيب نورد ستريم في فيبورغ الروسية إلى نقطة الخروج في لوبمين بألمانيا.

ولا يحق لشركة "نورد ستريم إيه جي" أن تمتلك أو تشتري أو تبيع الغاز المنقول عبر خطي الأنابيب المزدوج، فالتجارة في الغاز الطبيعي تتم فقط بين الشاحن وشركائه التجاريين في أوروبا.

في ألمانيا يتم استقبال الغاز عن طريق خط أنابيب التوصيل "أوبال" (OPAL) (وصلة خط أنابيب بحر البلطيق) و"نيل" (NEL) (خط أنابيب غاز شمال أوروبا) لمزيد من النقل إلى الشبكة الأوروبية.

تدير نورد ستريم أيضًا 4 مرافق لخطوط الأنابيب: منشآت في روسيا وألمانيا حيث يرتبط خط الأنابيب البحري بخطوط الأنابيب البرية، ومركز التحكم، بالإضافة إلى مركز تحكم النسخ الاحتياطي المستقل تمامًا.

ومن مركز الإرسال الخاص بشركة غازبروم في سانت بطرسبرغ يتلقى خط أنابيب نورد ستريم ترشيحا أسبوعيا مقسما إلى أيام، ثم ترشيحا يوميا مقسما إلى ساعات.

وتستند ترشيحات الغاز الذي يتم استخراجه إلى طلب شركاء غازبروم وعملائها في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك المرافق العامة وموردي الغاز الإقليميين والشركات الصناعية ومحطات الطاقة.

الغاز الآتي عبر نظام خط الأنابيب نورد ستريم المزدوج يتم نقله عبر الشبكة الأوروبية إلى بلجيكا والدانمارك وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة ودول أخرى.