من هشام السيد الأسير الإسرائيلي الذي كشفت حماس عن مرضه؟

الفيديو المصور الذي بثته كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- يوم أمس الثلاثاء 28 يونيو/حزيران 2022، للأسير الإسرائيلي هشام السيد (34 عاما)، أعاد إلى الواجهة مجددا قضية الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وملف صفقة التبادل.

فبعد ساعات من إعلان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، عن "تدهور طرأ على صحة أحد أسرى العدو" الإسرائيلي لدى حماس، عرضت الحركة لأول مرة مشاهد مصورة لهشام السيد، الذي دخل قطاع غزة وتم أسره في أبريل/نيسان 2015.





من هشام السيد؟

ينحدر هشام السيد من عائلة بدوية في أراضي 48، وهو الولد الأكبر بين 8 إخوة وأخوات، حيث ولد وترعرع في قرية السيد بمنطقة النقب المحتلة، وهي من القرى التي لا تعترف بها إسرائيل وتم دمجها لاحقا مع بلدة حورة في النقب.

دخل السيد إلى قطاع غزة يوم 20 أبريل/نيسان 2015، عبر ثغرة في السياج الأمني الفاصل، وبمجرد ما تأكد وقوعه في الأسر لدى حماس، عمدت عائلته إلى التصريح لوسائل الإعلام بأنه يعاني أمراضا نفسية وبأن وضعه الصحي سيء، ونفت أن يكون خدم في الجيش الإسرائيلي أو تطوع في أي من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وتقول الأجهزة الرسمية الإسرائيلية أيضا إن هشام السيد لم يكن جنديا في صفوف الجيش، وتشير إلى أنه تطوع للخدمة العسكرية يوم 18 أغسطس/آب 2008، لكنه تم تسريحه في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 بعد أن تبين أنه "غير ملائم للخدمة" لأسباب صحية ونفسية.

أنهى هشام السيد تعليمه الثانوي لكنه كان ضعيفا بالتعليم والتحصيل الدراسي، ولم يحقق العلامات التي يمكن أن تؤهله لاستكمال تعليمه؛ ومن ثمّ كانت بداياته في أعمال البناء مع والده، حيث عمل لفترة وجيزة بالورش، وبعدها امتنع عن العمل وبقي في المنزل، وقالت عائلته إن وضعه النفسي تأزم وبات يعاني صعوبات عقلية، ووصف بأنه "مختل عقليا".

وتقول أسرته إنه كان يقضي فترات طويلة في المنزل وفي مشاهدة التلفاز والاستماع إلى الموسيقى، وكثيرا ما كان يتجول في حارات البلدة، وتؤكد أنه غريب الأطوار والتصرفات.





اضطراب ذهني حاد

وتظهر مستندات من ملفه الطبي -لدى عيادة إسرائيلية- أنه يعاني منذ العام 2007 من فقدان السمع، ويشكو من الدوار والطنين، كما تشير مستندات طبية نشرتها منظمة هيومن رايتس ووتش أنه يعاني منذ عام 2009 من "اضطراب في الشخصية واضطرابات سلوكية وعاطفية غير محددة".

في عام 2010، تم تشخيص حالة هشام السيد بأنه يعاني من "اضطراب ذهني حاد"، في حين أظهر التشخيص النهائي لحالته النفسية عام 2013 أنه يعاني "الانفصام".

وتقول الرواية الإسرائيلية أيضا إنه دائما ما كان يقول للأطباء إن "هناك صوتا في رأسه يخبره بما يجب فعله، ولا يمكنه السيطرة عليه"؛ وتقول الشرطة الإسرائيلية إنها ألقت القبض عليه وهو يقفز من على سياج في تل أبيب، من أجل الوصول إلى سيارات الأجرة الفلسطينية لتنقله إلى الأردن، حيث قال في مناسبة أخرى بعد إخضاعه للتحقيق بحادث شبيه أنه "يريد الذهاب إلى الأردن أو تايلند والعيش هناك".

ورغم مرضه النفسي والاضطرابات التي كان يعاني منها، فإنه بين عامي 2008 و2013، سافر عدة مرات إلى مصر والأردن، وفي بعضها فقد أثره لمدة قبل أن يتم العثور عليه مجددا، حيث كانت تتم إعادته إلى البلاد بعد أن تسلمه السلطات الأردنية والمصرية إلى السلطات الإسرائيلية.

ويوم 20 أبريل/نيسان 2015، غادر هشام السيد منزل عائلته في حورة من دون أن يخبر أحدا، وغاب لعدة أيام ولم يعد للمنزل، بحثت العائلة عنه في أماكن عدة ومنها وراء الحدود في الأردن لكن من دون جدوى، حتى بُلغت أنه وقع أسيرا في قبضة حماس.