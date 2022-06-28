صبري بوقادوم.. وزير الخارجية الجزائري السابق
28/6/2022
بوقادوم دبلوماسي سياسي جزائري، شغل منصب وزير الخارجية الجزائرية بين عامي 2020 و2021، وتقلد قبل ذلك عدة مناصب في وزارة خارجية بلاده، وكان سفيرا لدى عدة دول. وُلد في مدينة قسنطينة عام 1958.
المولد والنشأة:
ولد صبري بوقادوم في الأول من سبتمبر/أيلول 1958 بمدينة قسنطينة في الجزائر، وتخرج في فرع الدبلوماسية بالمدرسة الوطنية للإدارة. ويتقن العربية والفرنسية والإنجليزية والبرتغالية.
أب لولدين من زوجته صبرية، وهي كذلك من كوادر وزارة الخارجية، وكانت ممثلة لبلادها في اليونسكو، كما شغلت منصب قنصل في نيويورك عام 2015.
الدراسة والتكوين العلمي:
حصل صبري بوقادوم على دبلوم التعليم العالي من "المدرسة الوطنية للإدارة" في الجزائر، وتخرج في فرع الدبلوماسية من المدرسة ذاتها عام 1987.
الوظائف والمسؤوليات:
- تسلم منصب السكرتير الأول في السفارة الجزائرية بالمجر عام 1987، ثم أصبح مستشارا للبعثة الجزائرية في الأمم المتحدة بين 1988 و1992.
- تولى منصب مدير مساعد للشؤون السياسية ونزع السلاح بالأمم المتحدة عام 1992، قبل أن يصبح مدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الجزائرية عام 1993، حتى 1996.
- عين سفير الجزائر لدى ساحل العاج من عام 1996 حتى 2001، وبعدها تقلد في السنة نفسها منصب رئيس البروتوكول بوزارة الخارجية الجزائرية.
- بين عامي 2001 و2005 أصبح مديرا عاما للتشريفات.
- أصبح سفير الجزائر لدى البرتغال بين عامي 2005 و2009.
- عين مديرا لشؤون الأميركيتين بوزارة الخارجية عام 2009 حتى 2013.
- انتخب صبري بوقادوم رئيسا للجنة الأولى "نزع السلاح والأمن الدولي" خلال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 13 يونيو/حزيران 2016.
- أصبح ممثلا دائما لبلاده لدى الأمم المتحدة بين عامي 2013 و2019، وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول من السنة نفسها، عين رئيسا مؤقتا للحكومة لمدة 10 أيام.
- عين وزيرا للخارجية الجزائرية في حكومة نور الدين بدوي في مارس/آذار 2019، بعد حكومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
- ورشح بوقادوم مبعوثا أمميا إلى ليبيا باقتراح من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عام 2022، لكن مصادر دبلوماسية أفادت بعرقلة الإمارات خلال الجلسة رافضة تعيين الوزير الجزائري السابق.
المصدر : مواقع إلكترونية