صبري بوقادوم.. وزير الخارجية الجزائري السابق

بوقادوم دبلوماسي سياسي جزائري، شغل منصب وزير الخارجية الجزائرية بين عامي 2020 و2021، وتقلد قبل ذلك عدة مناصب في وزارة خارجية بلاده، وكان سفيرا لدى عدة دول. وُلد في مدينة قسنطينة عام 1958.

المولد والنشأة:

ولد صبري بوقادوم في الأول من سبتمبر/أيلول 1958 بمدينة قسنطينة في الجزائر، وتخرج في فرع الدبلوماسية بالمدرسة الوطنية للإدارة. ويتقن العربية والفرنسية والإنجليزية والبرتغالية.

أب لولدين من زوجته صبرية، وهي كذلك من كوادر وزارة الخارجية، وكانت ممثلة لبلادها في اليونسكو، كما شغلت منصب قنصل في نيويورك عام 2015.

الدراسة والتكوين العلمي:

حصل صبري بوقادوم على دبلوم التعليم العالي من "المدرسة الوطنية للإدارة" في الجزائر، وتخرج في فرع الدبلوماسية من المدرسة ذاتها عام 1987.

الوظائف والمسؤوليات: