كيتانجي براون جاكسون.. أول سوداء تدخل التاريخ الأميركي من بوابة المحكمة العليا

ينتظر هذا الأسبوع أن يثبت مجلس الشيوخ القاضية كيتانجي براون جاكسون (51 عاما) كعضو بالمحكمة الأميركية العليا، بعدما اختارها الرئيس جو بايدن لخلافة القاضي المتقاعد ستيف براير في شهر يونيو/حزيران المقبل.

وخلال حملته الانتخابية عام 2020، وعد بايدن بأن يعين قاضية سوداء في المحكمة التي لم تضم في صفوفها على مدى 232 عاما من وجودها، إلا قاضيين من الرجال السود.

قاضية استثنائية

وقال بايدن عند إعلان اختيار كيتانجي لشغل منصب قاضية بالمحكمة العليا "القاضية جاكسون هي واحدة من ألمع العقول القانونية في أمتنا ولديها خبرة واسعة غير عادية في نظامنا القانوني، مما يمنحها منظورا لتكون قاضية استثنائية".

وفي خطاب قبولها الترشح للمنصب، ذكرت القاضية كيتانجي أن "مسؤولية" كونها قاضية تعني "القيام بالعمل الضروري لحماية سيادة القانون وتعزيز المساواة والعدالة للجميع".

وستصبح القاضية كيتانجي، أول سيدة سوداء تصل لهذا المنصب الرفيع في التاريخ الأميركي.

المولد والنشأة

وتنحدر كيتانجي من عائلة ترتبط بالقانون وإنفاذه، فقد كان اثنان من أعمامها ضباط شرطة، كذلك خدم شقيقها كضابط سري في وحدة لمكافحة تجارة المخدرات في مدينة بالتيمور.

من هنا تعرف القاضية كيتانجي جيدا الصعوبات والمخاطر التي يواجهها قطاع الشرطة، وكونها سوداء، فتعرف جيدا معاناة الأميركيين الأفارقة مع أجهزة الشرطة.

ـ 14 سبتمبر/أيلول 1970: ولدت كيتانجي في واشنطن العاصمة ونشأت في ميامي بفلوريدا.

ـ من عام 1984 حتى عام 1988: برزت جاكسون كطالبة متفوقة طوال حياتها التعليمية حيث التحقت بمدرسة ميامي بالميتو الثانوية، وكانت نجمة مسابقات إلقاء الخطب والمناظرة المدرسية.

ـ عام 1992: تخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة هارفارد وحصلت على ليسانس الآداب.

ـ عام 1996: حصلت على درجة الدكتوراه بامتياز من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وكانت محررة في دورية هارفارد للقانون.

ـ خلال فترة دراستها كطالبة في جامعة هارفارد، واجهت كيتانجي أسئلة تتعلق بالعرق والهوية.

ـ عام 1996: تزوجت كيتانجي من زميلها بالجامعة باتريك جاكسون، الطبيب الجراح الأبيض، ولديهما بنتان.

ـ بعد التخرج، شغلت كيتانجي 3 وظائف كمساعدة مع قضاة اتحاديين، بما في ذلك في عام 1999 ككاتبة للقاضي براير الذي تخلفه في منصبه بعد أكثر من 20 عاما من العمل معه.

ـ في الفترة من 2005 إلى 2007: عملت كيتانجي أيضا محامية عامة اتحادية، وخلال هذا المنصب أسهمت القاضية في تقديم التماس لإطلاق سراح أحد محتجزي معتقل غوانتانامو.

خبرة واسعة

ـ تعد القاضية كيتانجي أول قاض في المحكمة العليا في العصر الحديث يتمتع بخبرة كمحام عام، حيث أمضت جاكسون معظم حياتها المهنية في واشنطن.

ـ بصفتها قاضيا فدراليا في واشنطن، ترأست القاضية كيتانجي العديد من القضايا المشحونة سياسيا.

ـ عام 2017: حكمت كيتانجي على المسلح الذي اقتحم مطعم بيتزا في واشنطن استهدفه متطرفون يمينيون ممن يؤمنون بنظريات المؤامرة، وعرف باسم "بيتزا غيت" بالسجن لمدة 4 سنوات.

ـ عام 2019: قضت كيتانجي بأن دونالد ماكغان، المستشار السابق للبيت الأبيض، يجب أن يدلي بشهادته أمام محققي مجلس النواب الذين يدرسون مواد المساءلة ضد الرئيس دونالد ترامب.

ـ عملت كيتانجي كقاضية في المحكمة الفدرالية لدائرة مقاطعة كولومبيا من عام 2013 إلى عام 2021. ثم عملت في محكمة الاستئناف لدائرة مقاطعة كولومبيا.

ـ حلت محل القاضي ميري غارلاند بعدما أصبح وزيرا للعدل في إدارة جو بايدن، وحصلت على أغلبية 53 صوتا مقابل 44 صوتا في تصويت تثبيتها للمنصب العام الماضي.

ـ تأتي تسمية القاضية كيتانجي لمنصب قاض بالمحكمة العليا في وقت يسيطر فيه أغلبية 6 قضاة محافظين على المحكمة المكونة من 9 قضاة، وتأخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة.

ـ سيتعين عليها النظر في الكثير من القضايا التي تسبب انقساما مجتمعيا عميقا، وتزيد من حالة الاستقطاب السياسي، مثل حماية حقوق تصويت الأقليات، وتقويض النقابات العمالية، وإلغاء حقوق الإجهاض الأساسية التي ظلت قائمة لمدة نصف قرن.

ـ صادق مجلس الشيوخ في السابق على تعيين القاضية كيتانجي 3 مرات حيث تم تثبيتها للجنة الأحكام الأميركية في عام 2009 وتلقت دعما من الحزبين لتعيينها في محكمة دائرة مقاطعة كولومبيا في عام 2013 ودعما بالإجماع لتعيينها في محكمة مقاطعة كولومبيا في عام 2021.

ـ حصلت القاضية كيتانجي جاكسون على العديد من الجوائز طوال حياتها المهنية، ففي عام 2021 منحتها كلية الحقوق بجامعة كولومبيا جائزة كونستانس بيكر موتلي لتمكين النساء ذوات البشرة الملونة، و"النهوض بحقوق الناس"، وإظهار "إرث من رد الجميل للمجتمع".