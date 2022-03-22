كييف حملت موسكو مسؤولية تسربه من مصنع للكيميائيات.. ماذا تعرف عن غاز الأمونيوم السام؟

وجهت وزارة الدفاع الروسية اتهامات إلى من سمتهم "القوميين المتطرفين الأوكران" بأنهم نفذوا عملا استفزازيا في مدينة سومي الواقعة شمال شرقي أوكرانيا مما أدى إلى تسرب مادة الأمونيوم بالمدينة.

من جانبها حملت السلطات الأوكرانية موسكو مسؤولية ما حدث حيث صرح حاكم منطقة سومي بأن السلطات الروسية استهدفت مصنعا للكيميائيات مما أدى لتسرب غاز الأمونيوم. فما هو غاز الأمونيوم؟ وما خطورته على الحياة؟





نترات الأمونيوم.. مادة كيميائية

ـ يحضر مركب نترات الأمونيوم من تمرير غاز الأمونياك في حمض النتريك (تركيز 42%) مع العلم أن تفاعل التحضير هذا ناشر للحرارة.

ـ مادة نترات الأمونيوم عبارة عن مادة كيميائية على شكل ملح أبيض عديم اللون والرائحة، ويشيع استخدامها في صناعة الأسمدة، وتستخدم كمتفجرات في المحاجر والمناجم.

ـ تعد نترات الأمونيوم من مكونات الأسمدة التي تسمى الأمونترات، ويشتريها المزارعون في أكياس كبيرة أو بالوزن، وهي منتجات غير قابلة للاشتعال، ولكنها مؤكسدات، أي أنها تسمح باحتراق مادة أخرى مشتعلة.

ما خطورتها؟

ـ لا تمثل نترات الأمونيوم في حد ذاتها خطورة، ويتوقف الأمر على طريقة التخزين ومعايير الأمان المتبعة.

ـ تصبح نترات الأمونيوم قابلة للانفجار في حالة تخزين كميات كبيرة منها بالقرب من بعضها البعض.

ـ في هذه الحالة تسخن نترات الأمونيوم، وتشتعل إذا ما كانت الكمية المخزنة منها كبيرة للغاية، ثم تتفاعل مع الأكسجين الذي يزيد من قوة اشتعالها.

ـ يمكن أيضا استخدام نترات الأمونيوم في تصنيع الأدوات المتفجرة، وتعد مادة آمنة نسبيا في حال كانت بعيدة عن التلوث وجرى تخزينها بشكل صحيح، لكنها تكون شديدة الخطورة لو طالها التلوث أو تم خلطها بالبنزين أو جرى تخزينها بشكل غير آمن.

ـ بعد اشتعالها تبدأ نترات الأمونيوم بالانصهار، وتتكون طبقة صلبة حولها بينما تستمر المادة في الاحتراق داخل هذه الطبقة، بشكل يشبه انفجار البركان.

ـ تقوم الغازات المتكونة من احتراق المادة بالضغط على الطبقة الخارجية الصلبة حتى تنفجر.

ـ نترات الصوديوم قد تشتعل أيضاً في حالة مزجها مع مواد أخرى مثل الزيت.

ـ نترات الأمونيوم أقوى من البارود بـ 4 أضعاف، بينما تتفوق عليها مادة "تي إن تي" في قوة الانفجار.

ـ المواد الكيميائية الناتجة عن الانفجار تتبدد في الجو سريعاً، لكن بعض الملوثات قد تظل موجودة مثل أكسيد النيتروجين، وهو ما يتسبب في سحابة حمراء فوق موقع الانفجار.

ـ قد تتسبب هذه الملوثات في مشاكل فيما بعد، مثل المطر الحمضي الذي يضر البيئة.

ـ لمادة الأمونيوم آثار صحية ضارة جدا وتداعيات سامة وقاتلة، لذلك يوصي الخبراء بأخذ الحيطة والحذر عند التعامل معها أو عند تخزينها أو نقلها.





كوارث الأمونيوم

ـ خلال القرن الماضي، شكلت نترات الأمونيوم مصدرا للعديد من المآسي حول العالم، عرضية كانت أو جرمية، وأدت إلى دمار هائل في مناطق متعددة من العالم. نرصد أبرزها في التقرير التالي:

ـ عام 1921: أسفرت أول حادثة مسجلة في تاريخ هذا المُركب عن مقتل 561 شخصا، كانت في مصنع "بي آي إس إف" في أوباو، بألمانيا.

ـ عام 1947: اهتزت مدينة بريست الفرنسية إثر انفجار سفينة الشحن النرويجية "أوشن ليبرتي" التي كانت محملة بهذه المادة.

ـ في العام نفسه، فجر حريق نحو 2300 طن من المادة الكيميائية على متن سفينة في ميناء تكساس سيتي الأميركي، مما تسبب في موجة مد قُتل فيها ما لا يقل عن 567 شخصا، وجُرح أكثر من 5 آلاف آخرين.

انفجار أوكلاهوما

ـ أبريل/نيسان 1992: فجر الجيش الجمهوري الأيرلندي السري عدة قنابل مكونة من نترات الأمونيوم كمكون أساسي.

ـ أبريل/نيسان 1993: استخدمت عناصر الجيش الأيرلندي السري نترات الأمونيوم في تفجير قنبلة بالعاصمة لندن.

ـ عام 1995 قام تيموثي مكفاي بتفجير سيارة محملة بمزيج نترات الأمونيوم أمام مبنى فدرالي بمدينة أوكلاهوما، لتتسبب بمقتل 168 شخصاً.

ـ عام 2001: انفجرت كمية كبيرة بنحو 300 طن من نترات الأمونيوم داخل مستودع لأحد المصانع بالضواحي الجنوبية لمدينة تولوز بفرنسا، وأدى الانفجار إلى مقتل 31 شخصا وإصابة 2500.

ـ عام 2004: انفجرت عربات قطار محملة بمادة نترات الأمونيوم في رينغشون بكوريا الشمالية، مما تسبب في سقوط أكثر من 154 قتيلا وإصابة أكثر من 1200 شخص، وتدمير ما يزيد على 8 آلاف منزل في المدينة.

ـ عام 2011: استخدم النرويجي أندرس بريفيك نفس الطريقة للقيام بتفجير في مدينة أوسلو.

ـ عام 2013: تم تفجير مخزون نترات الأمونيوم في مصنع "ويست فيرتلايزر" للأسمدة في بلدة ويست غرب تكساس الأميركية، بشكل متعمد، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة نحو 200.

ـ 2015: انفجر 800 طن من نترات الأمونيوم بمدينة تيانجين في الولايات الساحلية الصينية، متسببة في مقتل أكثر من 173 شخصا وتدمير منطقة بأكملها.





مرفأ بيروت

ـ 4 أغسطس/آب 2020: انفجار 2700 طن بمرفأ بيروت اللبناني ما يقارب تفجير 600 إلى 800 طن من مادة "تي إن تي" الشديدة الانفجار وفق خبراء مختصين.

ـ المسافة التي يمكن أن يمتد إليها تفجير من هذا النوع، وبهذه الكمية من المتفجرات، تتراوح بين 15 و20 كيلومترا. بينما تفوق السرعة الانفجارية لمادة نترات الأمونيوم الخطيرة سرعة الصوت وتبلغ 2500 متر في الثانية.

ـ 2 فبراير/شباط 2022: اندلاع حريق هائل في مصنع بمدينة كارولينا الشمالية الأميركية يحتوي على 600 طن من نترات الأمونيوم، إضافة إلى 5 آلاف طن من الأسمدة، مما دفع السلطات إلى إخلاء أكثر من 6500 شخص من المنطقة المحيطة به، إلى حين السيطرة على الحريق خوفا من أي انفجارات محتملة.