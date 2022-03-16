وثيقة- الغرب حذّر روسيا من خرقها في أوكرانيا.. نص اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

مع انطلاق الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، عاد الحديث مجددا عن احتمالية لجوء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى خيار الأسلحة الكيميائية في الحرب.

الغرب حذّر موسكو من استخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا على غرار ما فعله بشار الأسد في سوريا، مذكرا باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي وافقت عليها الأمم المتحدة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1992، وفتحت باب التوقيع عليها في باريس 13 يناير/كانون الثاني 1993، ودخلت حيز التنفيذ في 29 أبريل/نيسان 1997.

نص اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية