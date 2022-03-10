بدأت موسكو تصنيعها في السبعينيات.. حكاية المقاتلة "ميغ-29" التي وعد الغرب بمنحها لكييف

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب إلى اتخاذ قرار في أسرع وقت ممكن بشأن مقاتلات "ميغ-29" (MiG-29) التي يجري الحديث عن تقديمها لبلاده، محذرا من أن مستوى التهديد الروسي وصل إلى أقصى حدوده.





وفي 25 فبراير/شباط 2022 اليوم الثاني لدخول القوات الروسية إلى أوكرانيا أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن طائرتها "ميغ-29" أسقطت لروسيا طائرة من طراز "سوخوي-35″، فما هي قصة المقاتلة "ميغ-29" التي بدأت موسكو تصنيعها في سبعينيات القرن الماضي؟

النشأة والتطور

ـ تعد "ميغ-29" طائرة مقاتلة من الجيل الرابع، صممت للسيطرة الجوية إبان أوج قوة الاتحاد السوفياتي.

ـ 6 أكتوبر/تشرين الأول 1976: قامت "ميغ-29″ بأول تحليق تجريبي لها.

ـ عام 1983: دخلت الخدمة في سلاح الجو السوفياتي.

– هي مقاتلة جو جو بمقعد واحد أو مقعدين، لها محركان، ومهمتها تدمير الأهداف الجوية ضمن حدود تغطية الرادار، وتدمير الأهداف الأرضية باستخدام أسلحة غير موجهة.

– يوفر المظهر الجانبي للطائرة ذات الجناح الثابت قدرة جيدة على المناورة والتحكم بسرعات دون سرعة الصوت، بما في ذلك المناورات بزوايا هجوم عالية.

– وزن الطائرة حوالي 11 ألف كيلوغرام، وتبلغ سرعتها القصوى 2400 كلم في الساعة حين تكون في حالة ارتفاع، و1500 كلم عندما تكون قريبة من الأرض.

– يمكن لـ"ميغ-29" أن تحمل صاروخين متوسطي المدى من طراز "آر-27" (R-27) جو جو، و6 صواريخ قصيرة المدى من طراز "آر 73″ (R-73)، و"آر-60" (R-60) جو جو.

– يمكنها حمل قنابل جوية يصل وزنها إلى 3 آلاف كيلوغرام.

ـ تعرف هذه الطائرات بقدرتها على حمل 6 قنابل نووية.

ـ أصبحت المقاتلة الرئيسية لسلاح الجو الروسي ولقيت إقبالا من طرف دول عديدة، ولا تزال بالخدمة في القوات الجوية الروسية.

إيفان ميكويان.. مصمم "ميغ-29"

ـ الأول من سبتمبر/أيلول 1927: ولد إيفان ميكويان وكان والده أنستاس ميكويان مقربا من القادة البلاشفة الأوائل وحليفا رئيسيا لزعيم الحزب الشيوعي السوفياتي نيكيتا خروتشوف.

ـ درس إيفان بمدرسة ميكانيك الطيران العسكري وتخرج فيها، كما تخرج في أكاديمية الهندسة الجوية جوكوفسكي.

ـ عام 1953: بدأ ميكويان حياته العملية في شركة ميغ لتصميم الطائرات العسكرية التي تملكها الدولة والتي شارك في تأسيسها عمه أرتيوم باسم مكتب ميكويان وجورفيتش للتصميم (ميغ).

ـ ترقى في المناصب حتى أصبح كبير المصممين في الشركة.

ـ اشتهر ميكويان بمساهمته في تطوير الشكل الهندسي لـ"ميغ-21″، وتصميمه "ميغ-29″، وحصل بفضلها على جائزة الدولة في عهد الاتحاد السوفياتي.

ـ حصل ميكويان مرتين على جائزة الدولة إبان عهد الاتحاد السوفياتي لتصميمه طائرة "ميغ-29".

ـ عمل ميكويان حتى نهاية عمره مستشارا لشركة بناء مقاتلات "ميغ" الروسية.

ـ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2016: أعلن عن وفاة إيفان ميكويان في موسكو.

ـ تقول شركة ميغ إن الاتحاد السوفياتي وروسيا أنتجا بعد ميكويان أكثر من 1600 مقاتلة من طراز "ميغ-29".

المقاتلة الروسية.. صفقات وعمليات وحوادث

ـ عام 2001: توقيع عقد مع السودان لتوريد معدات عسكرية دون ذكر تفاصيل.

ـ عام 2004: الإعلان عن بيع مقاتلات من طراز "ميغ-29" للخرطوم تنفيذا لاتفاق عام 2001.

ـ وقتها قال رئيس شركة ميغ لتصنيع الطائرات المملوكة للدولة فاليري توريانين إن الشركة أوفت بتعاقداتها بتوريد 10 طائرات "ميغ-29 إس إي" المقاتلة وطائرتين من طراز "ميغ-29 يو بي" للتدريب.

ـ عام 2005: شهد مباحثات روسية جزائرية لتسليم الأخيرة 50 طائرة "ميغ-29".

ـ شملت العقود الحديثة بين الدولتين بيع 22 طائرة قتالية تكتيكية من طراز "سوخوي-24" وصواريخ "كيه إتش-35" ومروحيات نقل وخدمات صيانة لسفن خفر السواحل.

ـ 20 أبريل/نيسان 2008: قاذفة من نوع "ميغ-29" تسقط طائرة مسيرة تابعة لجورجيا كانت تقوم بمهمة فوق أبخازيا.

ـ ديسمبر/كانون الأول 2008: قال رئيس الهيئة الاتحادية الروسية لشؤون التعاون التقني العسكري بالوزارة ميخائيل ديمترييف إن بلاده تعهدت بإهداء لبنان 10 طائرات "ميغ-29" كجزء من المساعدات العسكرية لبيروت.

ـ عام 2015: بموجب اتفاق موقع بين روسيا ومصر تم تزويد القاهرة بـ46 مقاتلة من طراز "ميغ-29".

ـ عام 2016: اشترت مصر من روسيا 50 طائرة حربية "ميغ-29″ ضمن "صفقة أسلحة كبيرة جدا" ضمت أيضا منظومة دفاع جوي متطور، و46 طائرة "كيه إيه-52" (ka-52)، وبلغت قيمة الصفقة 5 مليارات دولار تقريبا.

ـ نوفمبر/تشرين الثاني 2016: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز "ميغ-29 كوبر" تحطمت في البحر المتوسط قرب الساحل السوري، وذلك بعد إقلاعها من حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف.

ـ توجد على متن حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف خلال رحلتها إلى سوريا 4 طائرات من طراز "ميغ-29 كوبر" ذات المقعد الواحد، وطائرتان من الطراز نفسه بمقعدين.

ـ قالت الوزارة إن المقاتلة تحطمت بسبب عطل فني على بعد كيلومترات قليلة من حاملة الطائرات، إلا أن الطيار تمكن من القفز وتم انتشاله ونقله إلى السفينة.

ـ أكتوبر/تشرين الأول 2018: أعلنت السلطات الروسية عن تحطم طائرة حربية من طراز "ميغ-29" في ضواحي موسكو، وقالت إن قائدي الطائرة نجحا في القفز منها قبل سقوطها بفضل نظام قذف المقعد في حالة الطوارئ.

ـ نوفمبر/تشرين الثاني 2018: نقلت وكالة الإعلام الروسية عن شركة الطائرات المتحدة الروسية قولها إن طائرة روسية الصنع من طراز "ميغ-29" تحطمت في مصر أثناء طلعة تدريبية للقوات الجوية المصرية.

ـ يناير/كانون الثاني 2021: نشرت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني صورا تظهر تحليقا مكثفا لمقاتلات روسية من نوع "ميغ-29" في سماء الجفرة (وسط ليبيا).

ـ قالت "بركات الغضب" على صفحتها في فيسبوك إن هذه المقاتلات كانت تتولى مهمة حماية طائرات شحن جوية روسية تنقل مرتزقة من الجنجويد السودانيين بين مدينة سرت (450 كيلومترا شرقي طرابلس) وبين الجفرة (جنوب سرت) التي تضم قاعدة جوية كبيرة.

ـ مايو/أيار 2021: كشفت مجلة "ميليتري ووتش" (military watch magazine) الأميركية المتخصصة في الشأن العسكري عن أن سلاح الجو العراقي يتجه للاستعاضة عن مقاتلات "إف-16" (F-16) الأميركية بمقاتلات "ميغ-29" الروسية الحديثة.

ـ أكتوبر/تشرين الأول 2021: تحدث السفير الأميركي لدى روسيا جون سوليفان عن منح روسيا طائرات "ميغ-29" للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

ـ السفير تحدث عن مشاركة الطائرات في مناورات عسكرية لكتائب تابعة لحفتر يقودها نجله خالد في إحدى المناطق الساحلية غرب بنغازي.