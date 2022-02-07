القصر الجمهوري بالخرطوم.. كل ما تريد معرفته عن الوجهة المفضلة للمحتجين

اعتاد المحتجون في السودان على اختيار القصر الجمهوري (الرئاسي) -وسط العاصمة الخرطوم- وجهةً لغالبية تحركاتهم الاحتجاجية المُعلنة والمفاجئة، رغم الطوق الأمني الذي تفرضه السلطات حوله محيطه.

ويعد القصر الجمهوري أحد معالم السيادة الوطنية، والمقر الرسمي لرئاسة الجمهورية، ويحوي مكاتب أعضاء مجلس السيادة، وإدارات رئاسة الجمهورية.

فما قصة هذا القصر التاريخي، وما أبرز الأحداث التي دارت في ردهاته، ولماذا بات هدفاً للاحتجاجات المناوئة لاستيلاء الجيش على السلطة؟

الموقع

ـ يقع القصر الجمهوري في مساحة 74 ألف متر مربع، في منطقة مميزة، وذات طابع سياحي، حيث يقبع على بعد أمتار قليلة من ساحل النيل الأزرق، وليس بعيداً عن ملتقي النيلين بجزيرة توتي، مما يعطيه مزايا تأمينية كبيرة.

ـ لا تنتهي المميزات الجغرافية عند هذا الحد، فالتنقل إلى محيطه مسألة غاية في اليسر، فهو من أقرب النقاط الرابطة بين مدن الخرطوم الثلاثة (الخرطوم، بحري، أم درمان).

ـ يقع القصر في أقصى الجزء الشمالي لمدينة الخرطوم، ويكاد يتوسط المسافة الرابطة بين شرقها وغربها، محصوراً بين عدد كبير من البنايات الحكومية، وفي ركنه الشرقي توجد وحدة عسكرية معروفة هي الحرس الجمهوري، ومن ضمن أبرز مهامها حماية القصر وساكنيه.

ـ ضمن خارطة الطرق والمسارات، يحد القصر من ناحية الشمال شارع النيل، ومن الجنوب شارع الجامعة الذي تعبره المواصلات العامة، وشرقاً يحده شارع أبوسن، وغرباً يطل على شارع مهيرة.

ـ في بوابة القصر الجنوبية التي تتوسط مباني الخرطوم تقريباً وعلى امتدادها، يقع شارع القصر الذي يعبره المحتجون قاطعين منطقة تجارية نشطة (السوقين العربي والأفرنجي).

المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية السودانية يحوي مكاتب أعضاء مجلس السيادة وإدارات رئاسة الجمهورية (موقع الرئاسة السوداني)

التأسيس

ـ بعد غزوهم السودان عام 1821، نقل الأتراك العثمانيين العاصمة من سنار (عاصمة مملكة الفونج) إلى مدني التي لم يمكثوا فيها سوى 4 سنوات، لينتقلوا بعدها إلى الخرطوم عام 1825، لأسباب ذات صلة بالإمدادات عبر الملاحة النهرية، وتحاشياً للبعوض المنتشر وقتذاك بصورة كبيرة في حاضرة ولاية الجزيرة الحالية.

ـ تم وضع حجر الأساس للقصر عام 1925 على يد الحكمدار محو بك أورفلي (1825- 1826).

ـ كان أول بناء للقصر من الطين (اللبن) على شكل مستطيل، لإقامة حاكم السودان وليكون سكناً له، وكان يعرف وقتذاك باسم سراي الحكمدارية.

ـ توالت التحسينات على القصر، حيث أعيد تشييده سنة 1851 بالطوب الأحمر (الآجر) المنقول من بقايا خرائب مدينة سوبا الأثرية، وبعض المباني القديمة بأبي حراز الواقعتين على الضفة الشرقية للنيل الأزرق.

ـ تكونت السراي الجديدة من طابقين، ومكحل بالحجر الرملي من الخارج وبه جناح للزوار وجناح خاص بالنساء، وتحيط به حدائق بها أنواع مختلفة من الأشجار كالنخيل والأعناب.

ـ بعد تحرير الخرطوم من الأتراك، على يد أنصار الثورة المهدية، عام 1885، نقلوا العاصمة إلى أم درمان، وأقاموا هناك بيتاً لخليفة المهدي عبد الله التعايشي.

ـ بعودة الاستعمار الإنجليزي المصري عام 1989، نقل أول حاكم عام للسودان (الإنجليزي هيربرت كتشنر) العاصمة لمدينة الخرطوم، وشرع ببناء القصر الجمهوري سنة 1899، على الأساس الحجري لقصر الحكمدارية المهدم.

ـ أكمل السير ريجنالد ونجت بقية المخطط العام لمنشآت القصر وملحقاته عام 1906.

ـ اتخذت مباني القصر طراز المباني الأوروبية بالقرن الـ 17، مع إضفاء لمسة شرق أوسطية على بوابته ونوافذه وشرفاته.

ـ استخدم الطوب الأحمر في تشييد القصر، وبنيت أركانه بالحجر الرملي.

ـ تكون القصر المعاد تأهيله من طابق أرضي وطابقين علويين، و3 أجنحة.

ـ شهد عام 2015 آخر تحديث بارز بالقصر على يد الحكومة الصينية، بإضافة مبنى القصر الرئاسي بتصميم شبيه بالقصر القديم، وعلى مقربة منه داخل باحة القصر.

يقع القصر في أقصى الجزء الشمالي لمدينة الخرطوم (الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة السودانية)

مكونات القصر

ـ يتكون من مباني القصر الرئاسي بمساحة 5300 متر مربع، والقصر الجمهوري (المبنى القديم) بمساحة 1926 مترا مربعا، ومباني وزارة شؤون رئاسة الجمهورية بجانبه الشرقي، وقيادة لواء الحرس الجمهوري، بجانب متحف ومكتبة، ومسجد، وجميع هذه المباني محاطة بالمسطحات الخضراء.

ـ يقع المتحف بالجزء الجنوبي الشرقي من القصر، في مساحة 7160 مترا مربعا، ويحتوي على المقتنيات الأثرية والتاريخية التي تخص رئاسة الجمهورية، مع إفراد حيز للتوثيق لنظم الحكم والإدارة والرؤساء والحكومات المتعاقبة ومسيرة الحركة الوطنية ضد الاستعمار خلال حقبة السودان الحديث.

ـ أما مكتبة القصر الجمهوري فتعد أحد أهم المكتبات في البلاد، حيث تمثل مصدراً مهماً لتوثيق حقب الحكم والإدارة والتاريخ السياسي، وتحوي الكتب والمكاتبات والمراجع النادرة، وقد أعيد تأهيلها عام 1999، وأتيحت خدماتها للزوار والباحثين.

حكايا تاريخية

يعتقد المؤرخ الدكتور فتح العليم عبد الله أن مقتل الجنرال تشارلز جورج غوردون على يد الثوار المهديين في 26 يناير/كانون الثاني 1885 الحدث الأبرز في تاريخ القصر الجمهوري القديم.

وأفاد الدكتور عبد الله، الجزيرة نت، بأن حراسة القصر كانت تتم في الأوقات السابقة على يد قوات من الخيالة، تجري المناوبة بينهم كل 4 ساعات.

وأضاف أن باحات ونجيل القصر، في الفترة حتى استقلال السودان، كانت محلاً للقاء الإنجليز بأعيان البلاد، ومحلاً لسن عدد كبير من القوانين المؤثرة.

ويرى المؤرخ أن القصر ظلّ أحد الوجهات المحببة للسياح الأجانب، خاصة الدرج الذي قتل فيه كتشنر، وتماثيل الحكام الإنجليز التي جرى تهديمها، بجانب المتحف الذي يحتوي على مقتنيات الرؤساء السابقين، وتشمل السيارات والأسلحة واللوحات الزيتية.

موقع القصر الرئاسي على الخريطة (الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة السودانية)

التاريخ الحديث

يعتقد المحلل السياسي، زهير خالد، أن رفع علم السودان محل العلم البريطاني في سرايا القصر، بعد جلاء المستعمر، الحدث الأكبر بتاريخ القصر الجمهوري.

وأضاف خالد: ومن الأحداث الكبيرة التي شهدها القصر مقتل عشرات الضباط في "بيت الضيافة" إبان انقلاب الرائد هاشم العطا عام 1971.

وأرخّ ليوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2018 كموعدٍ مهمٍ في تاريخ القصر، وقت قرر تجمع المهنيين تسيير موكب سلمي لمبانى القصر، وتسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير، ومن بعدها توالت المواكب حتى الإطاحة بحكمه في 11 أبريل/نيسان 2019.

ورأى المحلل السياسي أن المحتجين يحاولون مؤخرا استخدام هذه الرمزية، ووضع القصر الجمهوري هدفا لمعظم تحركاتهم الأخيرة، علهم ينتهون للإطاحة بالسلطة الحالية.