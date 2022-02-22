يعقد قمته السادسة بالدوحة.. تعرف على منتدى مصدري الغاز في العالم

انطلقت اليوم الثلاثاء 22 فبراير/شباط 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، فعاليات القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في العالم "GECF"، وسط تصاعد الأزمة الأوكرانية التي تهدد إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

ويعقد المنتدى -الذي تمتلك الدول الأعضاء فيه أكثر من 70% من الاحتياطيات في العالم- قمته السادسة تحت رعاية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويشمل مشاركة رفيعة لعدد من قادة الدول ووزراء النفط والغاز بالدول الأعضاء.

الحقوق السيادية

ويهدف المنتدى إلى مساندة الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي، وقدرتها على أن تخطط وتدير باستقلالية التنمية المستدامة والفعالة والمراعية للمقتضيات البيئية، واستخدام والحفاظ على موارد الغاز الطبيعي لمصلحة شعوبها.

ويسعى إلى بناء آلية لحوار أكثر جدوى بين منتجي الغاز ومستهلكيه، من أجل استقرار وأمن العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية.

ويضم المنتدى 11 دولة عضوا، هي: روسيا، وإيران، وقطر، والجزائر، ومصر، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، وليبيا، ونيجيريا، وترينيداد وتوباغو، وفنزويلا.

كما يضم 7 دول أعضاء بصفة مراقبين، هي: أنغولا، وأذربيجان، والعراق، وماليزيا، والنرويج، وبيرو، والإمارات.

وتبلغ حصة الدول الأعضاء كاملة أكثر من 70% من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.

وفي قائمة الدول العشر الأولى من مجمل الدول البالغ عددها 18 عضوا دائما ومراقبا، توجد 4 دول عربية هي: قطر، والجزائر، ومصر، والإمارات.

النشأة والتأسيس

عام 2001 : انعقد الاجتماع الوزاري الأول للدول الأعضاء في المنتدى بالعاصمة الإيرانية طهران، وحضرته حكومات: الجزائر وبروناي وإندونيسيا وإيران وماليزيا وعمان وقطر والاتحاد الروسي وتركمانستان والنرويج (مراقب).

: انعقد الاجتماع الوزاري الأول للدول الأعضاء في المنتدى بالعاصمة الإيرانية طهران، وحضرته حكومات: الجزائر وبروناي وإندونيسيا وإيران وماليزيا وعمان وقطر والاتحاد الروسي وتركمانستان والنرويج (مراقب). عام 2002 : عقد الاجتماع الوزاري الثاني للمنتدى في الجزائر.

: عقد الاجتماع الوزاري الثاني للمنتدى في الجزائر. عام 2003 : عقد الاجتماع الوزاري الثالث في قطر، حيث وافقت الدول الـ15 على إنشاء مكتب اتصال كنقطة محورية لجمع البيانات والإشراف على مشاريع منتدى التعاون الاقتصادي العالمي.

: عقد الاجتماع الوزاري الثالث في قطر، حيث وافقت الدول الـ15 على إنشاء مكتب اتصال كنقطة محورية لجمع البيانات والإشراف على مشاريع منتدى التعاون الاقتصادي العالمي. بين عامي 2001 و2003 : تشكل الهيكل الأساسي للمنتدى من اجتماع وزاري باعتباره أعلى هيئة لصنع القرار، واجتماع الخبراء كمستشار تقني للمنتدى.

: تشكل الهيكل الأساسي للمنتدى من اجتماع وزاري باعتباره أعلى هيئة لصنع القرار، واجتماع الخبراء كمستشار تقني للمنتدى. عام 2004 : عقد الاجتماع الوزاري الرابع في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أكد الوزراء على أهمية الأسعار العادلة للغاز الطبيعي وضرورة الاستثمارات والبحوث المشتركة بين الدول الأعضاء كوسيلة لتعزيز التعاون وضرورة تبادل المعلومات والبيانات.

: عقد الاجتماع الوزاري الرابع في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أكد الوزراء على أهمية الأسعار العادلة للغاز الطبيعي وضرورة الاستثمارات والبحوث المشتركة بين الدول الأعضاء كوسيلة لتعزيز التعاون وضرورة تبادل المعلومات والبيانات. عام 2005 : عقد الاجتماع الوزاري الخامس في بورت أوف سبين عاصمة جمهورية ترينيداد وتوباغو، حيث تم اختيار المكتب التنفيذي الذي تحول لاحقًا إلى المجلس التنفيذي.

: عقد الاجتماع الوزاري الخامس في بورت أوف سبين عاصمة جمهورية ترينيداد وتوباغو، حيث تم اختيار المكتب التنفيذي الذي تحول لاحقًا إلى المجلس التنفيذي. عام 2007: عقد الاجتماع الوزاري السادس في الدوحة، وتمت مراجعة إنجازات الاجتماعات السابقة، والتوصية بوضع نظام أساسي للمنتدى، لتوسيع مكتب الاتصال حتى يصبح أمانة المنظمة، وصياغة لوائحها الداخلية، حيث تم إنشاء لجنة رفيعة المستوى عقدت اجتماعات في قطر ومصر وإيران وفنزويلا وروسيا طوال عامي 2007 و2008.

اتفاقية عمل المنتدى

23 ديسمبر/كانون الأول 2008: عقد الوزراء اجتماعهم السابع في موسكو، حيث تم توقيع اتفاقية عمل منتدى الدول المصدرة للغاز والنظام الأساسي للمنتدى، وهي الوثائق التي تشكل الأساس القانوني له، وبالتالي تحويله إلى منظمة دولية كاملة الإطار.

تم الاحتفاظ بكلمة "منتدى" باسم المنظمة، لتعكس طبيعتها المنفتحة والديمقراطية.

تم قبول كازاخستان والنرويج عضوين مراقبين، واختيار مدينة الدوحة في قطر مقرا للمنتدى.

30 يونيو/حزيران 2009: عقد الاجتماع الوزاري الثامن في الدوحة بقطر.

9 ديسمبر/كانون الأول 2009: عقد الاجتماع الوزاري التاسع في الدوحة بقطر، حيث تم إدراج هولندا عضوا مراقبا.

19 أبريل/نيسان 2010: عقد الاجتماع الوزاري العاشر في مدينة وهران بالجزائر.

3 ديسمبر/كانون الأول 2010: عقد الاجتماع الوزاري الحادي عشر في الدوحة بقطر.

2 يونيو/حزيران 2011: عقد الاجتماع الوزاري الثاني عشر في القاهرة.

13 نوفمبر/تشرين الثاني 2011: عقد الاجتماع الوزاري الثالث عشر في العاصمة القطرية الدوحة.

15 نوفمبر/تشرين الثاني 2011: عقدت أول قمة لقادة الدول الأعضاء في منتدى مصدري الغاز بالعاصمة القطرية الدوحة.

عقدت القمة بمبادرة من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وبحضور الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس غينيا الاستوائية أوبيانغ مباسوغو، ومحمد نامادي سامبو نائب الرئيس النيجيري.

جاء تمثيل بقية الدول الأعضاء في المنتدى بوزراء الطاقة.

حصلت سلطنة عمان على عضوية للمنتدى.

21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012: عقد الاجتماع الوزاري الرابع عشر في مدينة مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية.

وافق الوزراء على طلب جمهورية العراق إدراجها عضوا مراقبا.

يوليو/تموز 2013: انعقدت القمة الثانية لمنتدى الدول المصدرة للغاز في موسكو.

3 نوفمبر/تشرين الثاني 2013: انعقد الاجتماع الوزاري الخامس عشر في طهران.

16 ديسمبر/كانون الأول 2014: انعقد الاجتماع الوزاري السادس عشر في الدوحة.

وافق الاجتماع على إدراج بيرو عضوا مراقبا جديدا في المنتدى.

21 نوفمبر/تشرين الثاني 2015: انعقد الاجتماع الوزاري السابع عشر في طهران.

وافق الوزراء على انضمام جمهورية أذربيجان عضوا مراقبا جديدا في المنتدى.

23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015: انعقدت القمة الثالثة في طهران.

17 نوفمبر/تشرين الثاني 2016: انعقد الاجتماع الوزاري الثامن عشر في الدوحة.

4 أكتوبر/تشرين الأول 2017: انعقد الاجتماع الوزاري التاسع عشر في موسكو.

المنتدى يقرر إنشاء معهد لأبحاث الغاز في الجزائر.

24 نوفمبر/تشرين الثاني 2017: انعقدت القمة الرابعة للمنتدى في مدينة سانتا كروز ببوليفيا.

14 نوفمبر/تشرين الثاني 2018: انعقد الاجتماع الوزاري العشرين في بورت أوف سبين بجمهورية ترينيداد وتوباغو.

رحب الاجتماع الوزاري بجمهورية أنغولا عضوا مراقبا في منتدى الدول المصدرة للغاز.

منظمة حكومية

ـ 12 ديسمبر/كانون الثاني 2018: الاعتراف بالمنتدى كمنظمة حكومية دولية مراقبة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ـ الاعتراف بأن الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف، يلعب دورًا حيويًا في مزيج الطاقة العالمي وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ـ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2019: انعقدت القمة الخامسة لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منتدى البلدان المصدرة للغاز في مدينة مالابو بغينيا الاستوائية.

ـ لأول مرة في تاريخ المنتدى، تنعقد القمة في القارة الأفريقية حيث يهيمن ستة أعضاء أفارقة وهم الجزائر وأنغولا ومصر وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا على إجمالي إنتاج الغاز في إفريقيا.

ـ ساهمت هذه الدول الست بـ 213 مليار متر مكعب في إنتاج الغاز المسوق عام 2018، وشكلوا حوالي 93 ٪ من إجمالي الغاز المنتج في القارة.

ـ 8 ديسمبر/كانون الأول 2020: وقعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) مذكرة تعاون.

الإنتاج المُسوّق

يقول المنتدى في موقعه الإلكتروني إن أعضاءه يوفرون 44% من الإنتاج المُسوّق، ويستحوذون على 52% من خطوط الأنابيب، و51% من صادرات الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم

وتتصدر روسيا الأعضاء من حيث حجم الإنتاج بإجمالي 638 مليار متر مكعب سنويا، تشكل 16.57% من إجمالي الإنتاج العالمي عام 2021، تليها إيران بإنتاج 249.6 مليارا وبنسبة 6.48%، ثم قطر 205.7 مليارات بنسبة 5.34%.

وفي يناير/كانون الثاني 2022، قال التقرير العالمي السنوي للغاز الطبيعي المسال الصادر عن الاتحاد الدولي للغاز إن قطر ستتصدر قائمة منتجي الغاز عالميا بحلول عام 2026 إنتاجا وتصديرا.

ووفقا للاتحاد الدولي، فإن إنتاج مشروع حقل غاز الشمال القطري سيبدأ في زيادة الصادرات السنوية من الغاز الطبيعي المسال تدريجيا، من 77 مليون طن متري حاليا إلى 110 ملايين بحلول 2025، ثم الوصول إلى 126 مليونا بنهاية عام 2027.

وتشير التقديرات -بحسب تقرير منتدى الغاز العالمي- إلى أن تكلفة بناء قطارات الإنتاج في توسعة حقل الشمال تبلغ حوالي 28.75 مليار دولار، وستتم تغطية جزء من التكاليف من خلال التمويل الذاتي، حيث أصدرت شركة قطر للطاقة سندات متعددة الشرائح بقيمة 12.5 مليار دولار.

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