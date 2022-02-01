لبنان وتركيا.. 7 عقود من التعاون

على رأس وفد من 8 وزراء، وصل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى أنقرة اليوم الثلاثاء، لإجراء مباحثات حول سبل تطوير التعاون بين لبنان وتركيا، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي أكثر من مناسبة، عبّر مسؤولون لبنانيون -لا سيما وزراء في الحكومة الحالية- عن رغبتهم وتطلعهم نحو تعزيز العلاقة بين البلدين، خاصة في مجالات بينها الطاقة والصحة والزراعة والبيئة والسياحة.

علاقات تاريخية

ـ اتسمت العلاقة بين لبنان وتركيا بالأخوة والصداقة، مستندة على روابط جغرافية وتاريخية تعود جذورها لقرون عندما كان لبنان جزءا من الدولة العثمانية (1299-1923).

ـ هذه العلاقة استمرت دافئة، على الرغم من التغيرات التي طرأت على المنطقة في أعقاب الحرب العالمية الأولى (1914-1918).

ـ بعد نيل لبنان استقلاله عن الانتداب الفرنسي في 1943، تعززت أواصر العلاقات بين بيروت وأنقرة.

ـ فُرض الانتداب الفرنسي على لبنان وسوريا بناء على اتفاقية سايكس بيكو التي قسّمت المنطقة إلى عدة دول وقعت تحت سيطرة الانتداب منذ 1920 وحتى استقلالها في 1943.

ـ تعود أولى اتفاقيات التعاون بين بيروت وأنقرة إلى 1947، وهي اتفاقية تعاون حول النقل الجوي، لتتوالى بعدها اتفاقيات في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والثقافة، بالإضافة إلى اتفاقيات عسكرية وأمنية.

ـ عام 2006: أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1701، الذي أوقف حربا استمرت 33 يوما بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي جماعة "حزب الله" اللبنانية، ونص على نشر 15 ألف جندي من قوات "اليونيفيل" جنوبي لبنان.

ـ تركيا شاركت في قوة "اليونيفيل" المكلفة بالتأكد من انسحاب إسرائيل من لبنان واستعادة الأمن والسلام الدوليين، ومنع الأعمال العدائية على الحدود.

زيارة أردوغان

ـ عام 2010: شكلت زيارة رجب طيب أردوغان -وكان رئيس وزراء تركيا آنذاك (رئيس البلاد حاليا)- إلى لبنان نقلة نوعية في تاريخ العلاقة بين البلدين على المستويات كافة.

ـ خلال الزيارة، افتتح أردوغان المستشفى التركي التخصصي لطب الطوارئ والحروق في مدينة صيدا جنوبي لبنان في حفل حاشد ضمّ مختلف الأطياف السياسية اللبنانية.

ـ تبرعت تركيا ببناء هذا المستشفى بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، واكتمل البناء عام 2010، واستكملت لاحقا عملية تجهيزه وتشغيله.

ـ وقع البلدان 8 اتفاقيات، أبرزها إلغاء تأشيرة الدخول لمواطني البلدين، وأخرى تتعلق بالتعاون الزراعي والصحي.

ـ وصل عدد الاتفاقيات إلى 30، أبرزها كان في 2010 عندما وقع البلدان اتفاقية شراكة لإقامة منطقة تجارة حرة، من أهم مضامينها إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات من الجانبين.

ـ منذ 2012، يقوم المركز الثقافي التركي "يونس إمره" في بيروت بتدريس اللغة التركية لطلاب لبنانيين، فضلا عن تنظيم مؤتمرات ومعارض وحفلات موسيقية، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

ـ استمر تعزيز التبادل التجاري بين البلدين إلى أن بلغت قيمته 1.3 مليار دولار عام 2013.

ـ تشكل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) إحدى أبرز وجوه التعاون في مجال التنمية، حيث أنجزت مئات المشاريع في مناطق لبنانية مختلفة.

انفجار مرفأ بيروت

ـ كانت تركيا من أولى الدول التي هبت لمساعدة لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020 الذي أودى بحياة 219 شخصا، وأصاب أكثر من 7 آلاف، وخلف أضرارا مادية هائلة.

ـ منذ الانفجار، بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها أنقرة للبنان 5 ملايين دولار على شكل مساعدات إنسانية وفق الاحتياجات اللازمة، سواء إلى الحكومة أو إلى الشعب.

ـ ساهم في تقديم هذا الدعم كل من وكالة "تيكا" وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) والهلال الأحمر التركي، وكذلك منظمات المجتمع المدني، مثل "هيئة الإغاثة التركية" (İHH) وجمعية "حجر الصدقة" (Sadaka taşı).

ـ قدمت القوات المسلحة التركية لنظيرتها اللبنانية 170 صندوقا من المستلزمات الطبية وقرابة 600 صندوق من المعدات الوقائية الشخصية و260 طنا من المواد الغذائية ومستلزمات التنظيف.

ـ على الصعيد الصحي، قدمت وزارة الصحة التركية في يونيو/حزيران الماضي لنظيرتها اللبنانية مساعدات بقيمة 300 ألف دولار، إضافة الى مساعدات تقنية ولوجستية.

انفجار عكار

ـ أغسطس/آب 2021: وقع انفجار في خزان وقود ببلدة "التليل" بقضاء عكار شمالي لبنان، ما أدى إلى مصرع 31 شخصا وإصابة 79 آخرين، بينهم أفراد بالجيش.

ـ سارعت تركيا إلى تقديم مساعدات طبية وإنسانية وأدوية، وتم نقل 5 جرحى إلى تركيا لتلقي العلاج، بواسطة طائرة إسعاف تركية.

ـ أشاد حينها وزير الصحة اللبناني السابق حمد حسن بمساهمات أنقرة، ووصفها بأنها "مبادرة إنسانية بامتياز".

ـ أكتوبر/تشرين الأول 2021: وافق البرلمان التركي على تمديد مهمة القوات التركية المشاركة في قوات "اليونيفيل" عاما إضافيا.