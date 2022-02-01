تشكل الزيارة التي يجريها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الولايات المتحدة محطة جديدة على طريق بناء وتعزيز التعاون الإستراتيجي والتشاور المتواصل بين البلدين بما يخدم أهدافهما ومصالحهما المشتركة، ويسهم في تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي والسلام العالمي.

وتتزامن زيارة أمير قطر للولايات المتحدة مع استعداد البلدين للاحتفال بالذكرى الـ50 لقيام العلاقات الدبلوماسية بينهما، علما أن الجذور التاريخية للعلاقات غير الرسمية بينهما تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي مع بدايات ظهور النفط بمنطقة الخليج العربي.

وأرست الدولتان قاعدة متينة لعلاقات سياسية إقليمية ودولية متميزة، بالإضافة إلى تفاهمات واتفاقيات وشراكة اقتصادية واستثمارية وأمنية ومجتمعية عميقة، وباتت الدوحة مركزا لا غنى عنه في الإستراتيجية الأميركية بالشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية والمحيط الهندي.

ويعتبر التشاور المستمر سمة مميزة لعلاقات البلدين، ودائما ما تشيد الأوساط الأميركية بالمكانة التي تتمتع بها قطر والأدوار المحورية التي تلعبها بالمنطقة لصالح الاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وقد توطدت العلاقات الثنائية وازدادت قوة وعمقا خلال العام الماضي، نتيجة جهود الإجلاء التي قامت بها دولة قطر من أفغانستان، فقد عملت عن كثب مع الولايات المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين على مدار الساعة لإجلاء عشرات الآلاف من أفغانستان، بمن في ذلك مواطنون أميركيون وطالبات وموظفون أفغان وعائلاتهم وصحفيون من جميع أنحاء العالم.

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (يسار) في لقاء مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

محطات رئيسية في العلاقات القطرية الأميركية

عام 1972: بدأت العلاقات الرسمية بين البلدين عقب استقلال قطر، رغم أن العلاقات بين البلدين كانت موجودة بشكل متقطع قبل هذا التاريخ بكثير منذ 1934.

منطقة الخليج بما في ذلك قطر، شكلت محطة مهمة للولايات المتحدة بعد الاكتشافات الأولى للاحتياطيات النفطية الهائلة في أوائل القرن الـ20، وسعت واشنطن إلى تنمية الروابط مع حكومة قطر.

أقامت الولايات المتحدة مستشفى حديثا كان الأول من نوعه في الدوحة بالتعاون مع بعثة الإرسالية الأميركية التي كانت في البحرين والكويت وبعض دول الخليج في الأربعينيات من القرن الماضي.

استمرت العلاقات بين قطر والولايات المتحدة في التوسع خلال السبعينيات والثمانينيات، رغم ظهور بعض العوائق التي تم التعامل معها بدبلوماسية عالية.

عام 1991: تحسنت العلاقات القطرية الأميركية بشكل كبير مما أدى إلى عقد اتفاقية تعاون دفاعي عام 1992 بين البلدين.

أصبحت العلاقة أكثر أهمية عندما بدأ تدشين قاعدة "العديد" الجوية في قطر، حيث يتمركز حاليا آلاف الجنود الأميركيين، وهي اليوم مركز العمليات الأميركية في الشرق الأوسط.

عام 1997: كانت الزيارة الأولى لأمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى الولايات المتحدة، وبعد ذلك تلتها زيارات رسمية أخرى على مختلف المستويات، لتنطلق العلاقات بين البلدين إلى آفاق أكبر.

أرقام اقتصادية

الولايات المتحدة أكبر مستثمر أجنبي في قطاع النفط والغاز في قطر.

عام 2015: بلغ حجم التجارة المتبادلة بين الولايات المتحدة وقطر أكثر من 5 مليارات دولار.

تشمل صادرات الولايات المتحدة إلى قطر الطائرات والسيارات والآلات والمعدات الكهربائية، والأجهزة البصرية والطبية والمنتجات الصيدلانية، وتشمل واردات الولايات المتحدة من قطر الأسمدة والألومنيوم والغاز الطبيعي المسال.

حجم التبادل التجاري بين قطر وأميركا يزداد سنويا وبصورة مطردة، إذ ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، حيث تعد الولايات المتحدة من أبرز الشركاء التجاريين لقطر، وهو ما ظهر جليا في تأسيس البلدين خلال السنوات الأخيرة مجلس الأعمال المشترك، والذي يهدف إلى تسهيل التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين،

يعمل في قطر أكثر من 120 شركة أميركية، وهناك نحو 700 مشروع مشترك.

أُبرم بين البلدين اتفاق الأجواء المفتوحة عام 2001 وازداد عدد الرحلات الجوية بين البلدين بمعدل 10 أضعاف تقريبا خلال العقد الماضي.

الحوار الإستراتيجي

عُقدت 4 جولات للحوار الإستراتيجي بين البلدين منذ عام 2018 وحتى الآن.

يناير/كانون الثاني 2018: عقدت النسخة الأولى من الحوار الإستراتيجي بين البلدين بهدف تعزيز التعاون في مجالات الأمن الإقليمي والدفاع والتعليم والثقافة وإنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب والتعاون التجاري وقضايا الطاقة والعمل.

يناير/كانون الثاني 2019: عقد في العاصمة القطرية الدوحة النسخة الثانية من الحوار الإستراتيجي بين البدين، وتم خلاله تسليط الضوء على قوة العلاقات الثنائية والفرص المتاحة لكلا البلدين، ووقع الجانبان 3 مذكرات تفاهم وبيان نوايا بين البلدين، ضمن مساعي تأكيد التزامهما الطويل المدى بتعزيز الشراكات الحالية.

سبتمبر/أيلول 2020: عقدت النسخة الثالثة من الحوار الإستراتيجي المشترك، ووقع البلدان على مذكرة تفاهم حول التعليم والثقافة والرياضة، إلى جانب التوقيع على إعلان نوايا يحدد عام 2021 ليكون العام الثقافي الأميركي القطري، بالإضافة إلى إعلان نوايا لاستضافة دولة قطر منتدى للاستثمار في الولايات المتحدة في عام 2021.

نوفمبر/تشرين الثاني 2021: عُقد الحوار الإستراتيجي الرابع الذي تم خلاله التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في الاستضافة المؤقتة للأفراد المعرضين للخطر بسبب الوضع في أفغانستان، واتفاقية بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بتأشيرات السفر، فضلا عن مناقشة قضايا العمال وحقوق الإنسان والإتجار بالبشر والتعاون العسكري والأمني.

ذكرت شبكة "بلومبيرغ" (Bloomberg) مؤخرا أن مسؤولين في الإدارة الأميركية يتحدثون مع نظرائهم في قطر ودول أخرى بشأن احتمال إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي إذا ما أدى الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية إلى نقص في الإمدادات، حيث تنفق قطر ما يقرب من 30 مليار دولار لزيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 50%، لكن من غير المتوقع أن يبدأ المشروع أول إنتاج حتى نهاية عام 2025.

وتعد قطر أكبر مصدر للغاز في العالم، وواحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال، حيث يتم بيع حوالي 3 أرباع الوقود إلى دول آسيوية فقيرة بالطاقة مثل اليابان وكوريا، وتوفر قطر حوالي 5% من الغاز الطبيعي في أوروبا.

شهد عاما 2020 و2021 دفعة جديدة من الترابط الأميركي القطري خاصة مع نجاح الدبلوماسية القطرية في الوصول إلى اتفاق أميركي مع طالبان في 2020، الذي أفضى إلى انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021، فضلا عن التوقيع على اتفاق رعاية قطر المصالح الأميركية بأفغانستان ما يعكس ثقة واشنطن في كفاءة دبلوماسية الدوحة.

2021 العام الثقافي القطري الأميركي شمل العديد من الفعاليات في البلدين (الجزيرة)

علاقات متشعبة