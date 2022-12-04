غرانفيل تيلر وودز (1856-1910) مخترع أميركي من أصول أفريقية، لديه أكثر من 60 براءة اختراع، أبرزها اختراع القطار الكهربائي منذ أزيد من 130 عاما.

وكان هذا الاختراع الذي حصل على براءته في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني عام1891 مجموعة اختراعات متكاملة، مهدت الطريق لـ"السكك الحديد الثالثة" المستخدمة حاليا من قبل القطارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

غرانفيل أحد أعظم المخترعين الأميركيين من أصل أفريقي، عرف باسم "أديسون الأسود" (Black Edison) لاختراعاته الكهربائية المهمة، وكان الأكثر إنتاجا في عصره، لكنه أنفق أمواله في تكاليف معاركه القانونية العديدة لكسب الاعتراف باختراعاته في قضايا تداخل براءات الاختراع، وقضى سنواته الأخيرة في فقر شديد، وعندما مات كان معدما ومنسيا.

المولد والنشأة

ولد غرانفيل في 23 أبريل/نيسان 1856 في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو، إحدى أهم الولايات الصناعية بالولايات المتحدة الأميركية.

كان هو الطفل الثاني (لديه أخ اسمه لايتس) لعائلة فقيرة مختلطة الأعراق، لكنها كانت حرة وفق مرسوم الشمال الغربي لعام1787، الذي حظر العبودية في المناطق الواقعة شمال نهر أوهايو.

والدته مارثاج براون من أصول هندية، وكانت تعمل منظفة ملابس، أما والده سايروس وودز فمن أصل أفريقي، وكان يعمل في نجارة الخشب.

عرف غرانفيل ببلاغة حديثه وأناقة ملابسه التي كانت غالبا باللون الأسود الكامل، وكان يخبر الناس أنه مهاجر من أستراليا، ويعتقد كتّاب سيرته الذاتية أنه اختلقها لكسب الاحترام، والنأي بنفسه عن كونه "أميركيا زنجيا".

الدراسة والتكوين

في عام 1862 التحق غرانفيل بمدرسة ابتدائية في كولومبوس، وفي سن العاشرة اضطر إلى مغادرة مقاعد الدراسة بسبب فقر أسرته، وعمل في متجر للسكك الحديد لمساعدة والده على تكاليف الحياة، ثم خاض تدريبا مهنيا في ورشة آلات، وتعلم الميكانيكا والحدادة.

كان شغوفا بالقراءة والاطلاع، وكان يطلب من أصدقائه أن يستعيروا له الكتب من المكتبات، حيث كان يُستبعد السود من بعضها في ذلك الوقت.

في عام 1874 طور شغفه بمعدات السكك الحديد، فدرس الإلكترونيات في أوقات فراغه، ثم حصل على عامين من التدريب الجامعي الليلي في الهندسة الكهربائية والميكانيكية من 1876 إلى 1878، وكان آنذاك في الـ20 من عمره.

المسار المهني

اشتغل غرانفيل بمهن متنوعة في شبابه. ففي عام 1872 حصل على وظيفة رجل إطفاء في دانفيل والسكك الحديد الجنوبية في ميسوري، كما كان يصب الفحم في أفران محركات القطارات، قبل ترقيته إلى مهندس.

وفي عام 1876 انتقل إلى سبرينغفيلد (عاصمة ولاية إلينوي الأميركية)، وعمل في مصنع للحديد. وفي عام 1878 تولى وظيفة على متن سفينة بخارية بريطانية (إيرونسيدس)، وفي غضون عامين أصبح رئيس المهندسين بها.

وفي جميع المناصب التي شغلها عانى غرانفيل من التمييز بسبب عرقه، حيث وجد نفسه غير قادر على الحصول على مناصب أعلى، فعاد إلى سينسيناتي بولاية أوهايو، وأسس متجر الآلات الخاص به عام 1880، وأصبح المتجر في النهاية "شركة وودز للكهرباء"، وسخرها لتطوير وتصنيع وتسويق ابتكاراته في الأجهزة الكهربائية للسكك الحديد.

أديسون الأسود

كان غرانفيل مخترعا غزير الإنتاج، تعامل في اختراعاته مع استخدام أكثر كفاءة للكهرباء، لذلك كان يعرف باسم "أديسون الأسود".

وبعد أن كان في أوائل الثلاثينيات من عمره مهتما بالطاقة الحرارية والمحركات التي تعمل بالبخار، وسجل براءة اختراعه الأول لفرن بخاري في عام 1889، كانت براءات اختراعاته اللاحقة في الأساس للأجهزة الكهربائية.

وكان غرانفيل خبيرا في المحركات الكهربائية فابتكر نظام كهربة السكك الحديد، وخلال حياته المهنية تمكن من الحصول على 35 براءة اختراع أسهمت في تطوير صناعات النقل والاتصالات، كان منها أكثر من 15 جهازا للسكك الحديد الكهربائية.

اختراع القطار

في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1891، حصل غرانفيل على براءة اختراع القطار الكهربائي الذي ظهر للمرة الأولى بعد سنوات من القطار البخاري.

وكان هذا الاختراع عبارة عن مجموعة من الاختراعات المتكاملة، حيث اخترع محركا حمل اسمه، يحوّل الكهرباء إلى حركة، وبعد ذلك اخترع معدات نقل الكهرباء إلى القطار، وكذلك جهاز المكبح الذي يعمل بضغط الهواء لتوفير أقصى قدر ممكن من الأمن والأمان للقطار، وجهاز فرامل السكك الحديد.

ورغم ذلك، واجه غرانفيل، الذي وصف بأنه رائد الاتصالات والنقل الأميركي الأفريقي، صعوبة في تسويق اختراعاته بسبب لون بشرته. وكان المدعي العام للولايات المتحدة آنذاك، جيريما بلاك، قد أصدر قانونا عام 1858 ضد إيداع براءات الاختراع للاختراعات من قبل "العبيد".

وفي نهاية المطاف، تم شراء براءات اختراع غرانفيل واستخدامها من قبل شركة "جنرال إلكتريك" و"شركة الهندسة الميكانيكية الأميركية وشركة "ويستنغهاوس إلكتريك"، الرائدة في مجال تزويد تقنيات توليد الطاقة.

اختراعات في السكك الحديد

على مدار حياته، حصل غرانفيل على ما يقارب 60 براءة اختراع، أغلبها متعلق بالسكك الحديد والقطارات:

عام 1885 حصل على براءة اختراع جهاز يجمع بين الهاتف والتلغراف، وسمح هذا الجهاز لمحطة تلغراف بإرسال رسائل صوتية وبرقية عبر سلك واحد من مسافة بعيدة، وساعد بيع حقوق اختراعه إلى ألكسندر غراهام بيل في تمويل اختراعات غرانفيل اللاحقة.

عام 1887 حصل على براءة اختراع "التلغراف المتزامن المتعدد الإرسال للسكك الحديد"، الذي سمح بالاتصال بين القطارات المتحركة ومستودعات القطارات، وهي تقنية ابتكرها لوسيوس فيلبس في عام 1884، وقدم توماس أديسون لاحقا المطالبة بملكية براءة الاختراع.

عام 1888 صنع نظاما لخطوط التوصيل الكهربائية العلوية للسكك الحديد ساعد على تشغيل القاطرات، وذلك على غرار النظام الذي ابتكره تشارلز فان ديبويل (مخترع شهير كان قد ركب نظام السكك الحديد الكهربائية في 13 مدينة أميركية).

عام 1889 قدم براءة اختراع آلة لتحسين فرن الغلاية البخارية.

عام 1896 اخترع منظما للمحركات الكهربائية.

عام 1890، بالتعاون مع شقيقه لايتس، حصل على براءة اختراع لأنظمة وأجهزة الكبح في حالات الطوارئ المتعلقة بطاقة السكك الحديد الثالثة.

عام 1891 حصل على براءة اختراع القطار الكهربائي، وبهذا الاختراع أصبح القطار يعمل على الكهرباء المولدة من السكة ولا يحتاج إلى مولد طاقة داخلي.

عام 1893 حصل على براءة اختراع لقناة سكة حديد كهربائية.

عام 1902 حصل على براءة اختراع لمكبح الهواء الأوتوماتيكي.

ومن بين اختراعاته الأخرى مكابح هواء أوتوماتيكية تستخدم لإبطاء القطارات أو إيقافها، وسيارة كهربائية تعمل بأسلاك علوية، واستخدم نظام سكة حديد ثالث، سمحت للقطارات بالعمل تحت الأرض بالكهرباء.

دعاوى قضائية

خاض غرانفيل معارك قضائية للدفاع عن حقه في براءة اختراع التلغراف المتعدد، ضد كل من توماس أديسون، ومخترع آخر توصل إلى الاختراع نفسه في فترة زمنية مقاربة. وبعد أن ربح التحدي القانوني، عرض عليه أديسون منصبا في شركته، لكنه فضل العمل مستقلا.

وكتب رايفون فوشيه، في كتابه "المخترعون السود في عصر الفصل العنصري"، أن غرانفيل أصيب بالجدري في صيف عام 1881، وبينما كان طريح الفراش لعدة أشهر، اطلع على مقال ينسب إلى لوسيوس فيلبس ابتكار التلغراف الذي كان يعمل عليه طوال سنوات، فأنهى تصميمه بسرعة وتقدم بطلب للحصول على براءة اختراعه.

وانطلق التحقيق حول من بدأ في تطوير ذلك الابتكار أولا، وكان غرانفيل قادرا على عرض رسومات ونموذج العمل للاختراع، فحصل على براءة الاختراع عام 1887.

كما لجأ غرانفيل إلى المحكمة بشأن ملكية اختراع السكة الحديد الثالثة، وعلى الرغم من كسبه هذه الدعوى، فإن المخترع زيرب كان قد حصل بالفعل على براءة اختراع للتصميم في أوروبا، وكانت قيمتها مليون دولار.

وينسب أيضا إلى غرانفيل اختراع الفرامل الهوائية للقطارات في عام 1904. ومع ذلك، حصل جورج وستنغهاوس على براءة اختراع الفرامل الهوائية قبل 40 عاما تقريبا.

وأصبح غرانفيل متورطا في قضايا تداخل براءات الاختراع لأكثر من 12 براءة اختراع من أصل 45 حصل عليها في الولايات المتحدة.

وكان عليه في كثير من الأحيان أن يكمل مسيرته الابتكارية بوظائف جانبية كان يتقاضى مقابلها أجرا زهيدا، ويذكر أنه اضطر في وقت من الأوقات إلى أن يعطي صاحبه ملكية جزئية في شركته مقابل غرفة ومأكل.

ورغم أنه كان الأكثر إنتاجا في عصره، فإنه قضى سنواته الأخيرة في فقر شديد، فقد أنفق أمواله على معارك قانونية لكسب الاعتراف باختراعاته. وعندما مات كان معدما و منسيا، في وقت لم يشهد إجراء إحصاء شامل للاكتشافات والابتكارات التي قام بها السود.

الوفاة

في الـ54 من عمره، توفي غرانفيل في 30 يناير/كانون الثاني عام 1910، بسبب جلطة دماغية، وذلك بعد يومين من دخوله مستشفى هارلم في نيويورك.

وحتى عام 1975، كان مكان قبره غير مميز. لكن المؤرخ هاريس ساعد في جمع الأموال وأقنع العديد من الشركات التي استخدمت اختراعات غرانفيل بالتبرع من أجل بناء شاهد لقبره، وقد تم تشييده في مقبرة القديس ميخائيل في إلمهورست كوينز في نيويورك.

اعتراف متأخر

كتب رايفون فوشيه، أستاذ الدراسات الأميركية في جامعة بوردو، أن حياة غرانفيل تكشف بوضوح الحقائق القاسية لكونه كان مخترعا أسود في نهاية القرن الـ19.

وبعد عقود من وفاته، سميت مدرسة ابتدائية في بروكلين بنيويورك باسمه تكريمها له عام 1969. وفي 1974 أعيدت تسمية شارع باسمه، كما عرضت اختراعاته في مكتبة بروكلين العامة.

وتم تكريم غرانفيل في الذكرى المئوية لمترو الأنفاق في مدينة نيويورك عام 2004، وأصدرت الشركة 4 ملايين بطاقة مترو بالمناسبة.