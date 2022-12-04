من رموز الكفاح التونسي زمن الاستعمار الفرنسي لتونس، أول رئيس للمجلس القومي التأسيسي في 1956، وأول رئيس لمجلس الأمة (البرلمان) التونسي في 1959، وهو من قرأ نص إلغاء النظام الملكي في تونس وأعلن الجمهورية الأولى في 25 يوليو/تموز 1957.

تقلد مناصب سياسية دقيقة وسرية في الديوان السياسي للحزب الدستوري الجديد، التي كان لها دور مهم في دفع الحركة الوطنية داخل وخارج البلاد نحو تحقيق الاستقلال عن المستعمر الفرنسي.

المولد والنشأة

ولد جلولي بن عمار فارس في حامّة قابس جنوب شرقي تونس في 6 مارس/آذار 1909، لعائلة متوسطة ذات أصول تركية.

بدأ تعليمه في المدرسة القرآنية ومنها إلى المدرسة الابتدائية بمسقط رأسه، ثم انتقل للدراسة في تونس العاصمة، حيث التحق بالمدرسة الصادقية ونال منها شهادة الثانوية العامة.

الدراسة والتكوين العلمي

سافر جلولي فارس في 1929 إلى فرنسا، حيث درس بمعهد "إيفرو" (Evreux)، وفي خريف 1930 انتقل إلى باريس حيث سجل في كلية الآداب بجامعة "السوربون" في قسم اللغة والآداب العربية، لكن ظروفه المادية حالت دون مواصلته الدراسة هناك.

حضر خلال فترة دراسته ووجوده في فرنسا الاجتماعات الكبرى للاشتراكيين والشيوعيين، واستطاع تكوين علاقات مع بعض نواب اليسار في البرلمان الفرنسي.

في صيف 1933 عاد إلى تونس حيث شغل منصب قيّم بالمدرسة الصادقية بالتوازي مع مواصلة دراسته العليا عن طريق المراسلة.

وفي يونيو/حزيران 1935 نجح حضوريا في الحصول على الإجازة في اللغة والآداب العربية.

التجربة السياسية

لما كان طالبا بباريس وفي مايو/أيار 1931 التقى جلّولي فارس مع الحبيب بورقيبة، عن قرب أثناء زيارة الأخير لفرنسا ولقائه الطلبة التونسيين بالحي اللاتيني، واتصالاته بوجوه اليسار الفرنسي بمناسبة حضوره لأشغال مؤتمر الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان بمدينة فيشي.

وفور عودته من باريس عام 1933 شغل منصب قيّم بالمدرسة الصادقية ثم انخرط في الحزب الدستوري الجديد وسرعان ما أصبح من أبرز رموزه.

كان مسؤولا عن مظاهرات تلاميذ المدرسة الصادقية في 25 مارس/آذار 1938 احتجاجا على إيقاف المناضل علي البلهوان الملقب بزعيم الشباب.

وشارك في مظاهرات 8 أبريل/نيسان 1938 أمام مقر المقيم العام الفرنسي، وفي اليوم الموالي أمام المحكمة وقرب المدرسة الصادقية متحديا الإدارة الفرنسية بصفته قيّما عاما بالمدرسة الصادقية.

أثناء احتلال قوّات المحور لتونس فترة الحرب العالمية الثانية اتهمته الإدارة الاستعمارية بالتعاون مع العدو الألماني.

بعد إجلاء الحلفاء لقوات المحور من تونس؛ أصبح جلّولي فارس عضوا بالديوان السياسي السادس السري للحزب الدستوري الجديد، نظرا لوجود قادة وزعماء الحزب في السجون والمنافي بتونس وبجنوب فرنسا.

وبفضل ما كان يتميز بي جلولي من خصال نال ثقة قادة الحزب وكلف بعد نهاية الحرب بمهام دقيقة داخل البلاد وخارجها.

في اجتماع سري للديوان السياسي للحزب الدستوري الحر الجديد، تقرّر في خريف 1946 إرساله إلى فرنسا ليكون ممثّلا للحزب الدستوري وتكليفه ببعض المهامّ الدقيقة هناك.

قام بتكثيف النشاط الوطني في صفوف الطلبة وأفراد الجالية المغاربية بفرنسا والتعريف بالقضية الوطنية لدى النخب السياسية الفرنسية في الحكومة والبرلمان والأحزاب والمنظّمات السياسية والجمعيات، وحتى عند الشخصيات المؤيدة لحق الشعوب في التحرر، لا سيما صلب الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان.

استضاف جلولي فارس زعماء وقادة التحرير العرب والمغرب العربي الوافدين على فرنسا إلى مقر جمعية طلبة شمال أفريقيا (جمعية تأسست في ديسمبر/كانون الأول 1927) بالحي اللاتيني، وتابع سير مفاوضاتهم مع السلطات الفرنسية ورافق البعض منهم في نشاطاتهم بالعاصمة باريس.

وفي 15 مايو/أيار 1948 بعد إعلان نشأة إسرائيل، وفي أحد اجتماعاته مع الطلبة وجّه جلولي فارس رسالة إلى رئيس الحكومة الفرنسية لوي- أوجان كافنياك، يدعوه فيها إلى عدم الاعتراف بدولة إسرائيل مذكرا إياه بالعلاقات الوطيدة بين فرنسا والأقطار العربية.

وراسل فارس المكتب التونسي للإعلام بباريس للتعريف بالقضية التونسية ولإحاطة الطلبة والنخبة التونسية بمستجدات الوضع في تونس، وكان المسؤول عن النشرة السرية "تونس تخاطبكم" التي كان يتم توزيعها عبر صناديق البريد بباريس.

ورغم هيمنة المواضيع السياسية، وفي مقدمتها أخبار الحركة الوطنية ونشاط الحبيب بورقيبة وأخبار المستعمرات في ظل الحرب الباردة، فإن النشرة شملت بعض المواضيع الثقافية والفكرية.

وكانت المقالات الثقافية والفكرية إما غير ممضاة أو بأسماء مستعارة تجنبا لمضايقة أصحابها.

وفي بداية 1950 تم الكشف عن أصحاب هذه النشرة السرية، ووجهت لجلولي فارس تهمة خرق قانون الصحافة الفرنسية وحكم عليه بغرامة مالية، وذلك في جلسة بالمحكمة الفرنسية بباريس في أبريل/نيسان 1950.

بعد انتهاء مهمته في باريس عاد إلى تونس، حيث انتخب عضوا بالديوان السياسي للحزب للمرة الثانية بعد 1948.

وعلى إثر إيقاف قادة الحزب والوطنيين ونفيهم بالجنوب التونسي غداة المؤتمر السري المنعقد في 18 يناير/كانون الثاني 1952 الذي أقر الكفاح المسلح، تكفل رفقة الزعيم فرحات حشاد بمتابعة ملف المقاومة المسلحة بالجنوب.

الوظائف والمسؤوليات

عُين جلولي فارس في 17 سبتمبر/أيلول 1955 وزيرا للمعارف في الحكومة التفاوضية الثانية للطاهر بن عمار، التي حلت محل إدارة التعليم العمومي الفرنسية المحدثة في 5 مايو/أيار 1883 من طرف بيار- لوي ماشوال، وشرع رفقة أعضاء الفريق العامل معه في وضع مخطط لتونسة التعليم وتعريبه.

وفي 25 مارس/آذار 1956 انتخب جلولي فارس نائبا بالمجلس القومي التأسيسي، ثم انتخب في 17 أبريل/نيسان 1956 رئيسا للمجلس خلفا لبورقيبة الذي أصبح رئيسا للحكومة.

وتولى هذا المنصب لأكثر من 3 سنوات تمّ خلالها إنشاء مؤسّسات واتخاذ قرارات سيادية و"تونسة" هياكل وأجهزة الدولة.

أشرف على كتابة نص الإعلان عن النظام الجمهوري يوم 25 يوليو/تموز 1957، وصياغة وإصدار دستور للبلاد في 1 يونيو/حزيران 1959.

وشارك بعد انتهاء أشغال المجلس التأسيسي في الانتخابات التشريعية المنعقدة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 1959، كما حظي بثقة زملائه النوّاب بانتخابه رئيسا لمجلس الأمة لدورة بـ5 سنوات وذلك إلى غاية سنة 1964.

إثر نهاية الفترة البورقيبية، استقبله الرئيس زين العابدين بن علي في مطلع سنة 1988 بقصر الرئاسة في قرطاج، وكلفه برئاسة المجلس الاستشاري للمقاومين والمناضلين مع مواصلة عمله رئيسا لبلدية الحامة مسقط رأسه إلى غاية سنة 1990.

التكريمات

منحه الرئيس التونسي الراحل بن علي الصنف الأكبر من وسام "السابع من نوفمبر"، أعلى وسام في الجمهورية التونسية، عام 1988.

تخليدا لنضالاته، أطلقت ولاية قابس اسمه على معهد الكفيف، كما قامت ولاية تونس بتسمية أحد شوارع منطقة النصر باسمه.

الوفاة

توفي جلولي فارس في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2001 بمسقط رأسه حامة قابس عن عمر ناهز 91 عاما.