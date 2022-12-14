عز الدين أوناحي، لاعب كرة قدم مغربي محترف، يلعب في مركز الوسط، بدأ مسيرته الكروية في مدرسة نادي الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، ثم التحق بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم بمدينة سلا، التي فتحت له أبواب الاحتراف بالديار الفرنسية في سن مبكرة، وهو يلعب الآن مع نادي "أونجيه" (Angers SCO) بعقد يمتد إلى سنة 2026.

ويعد أوناحي من الركائز الأساسية للمنتخب المغربي لكرة القدم، الذي كتب عهدا جديدا لكرة القدم المغربية والعربية والأفريقية على الأراضي القطرية، بعد إنجازه التاريخي في مونديال قطر 2022.

المولد والنشأة

ولد عز الدين أوناحي يوم 19 أبريل/نيسان 2000 في مدينة الدار البيضاء، لعائلة شغوفة بالرياضة، وهو الابن الأوسط لأسرته المكونة من 3 إخوة، يمارس أخواه كرة القدم أيضا على مستوى أقسام الهواة، كما أنّ عمّه لاعب كرة قدم سابق في نادي الرجاء الرياضي البيضاوي على مستوى الفئات الصغرى للنادي، قبل أن تضع إصابة حدا لمسيرته الكروية، كما أن ابن عمته رضا مهناوي لاعب كرة قدم محترف يلعب في مركز ظهير أيمن في نادي الجيش الملكي لكرة القدم.

بدأ عز الدين أوناحي بمداعبة كرة القدم في الخامسة من عمره، في حي للا مريم بمدينة الدار البيضاء، قبل أن ترصده أعين أحد المستكشفين، وسرعان ما انضم إلى الفئات الصغرى لنادي الرجاء الرياضي البيضاوي، وشارك معه في "مسابقة كأس دانون" (Danone Nations Cup)، وعمره لا يتجاوز 10 سنوات، ولعب ضمن فئة أقل من 13 سنة.

وبعد بلوغه 15 عاما، غادر أوناحي نادي الرجاء الرياضي البيضاوي عام 2015، وانضم إلى أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، حيث لعب هناك 3 سنوات قبل أن تفتح أمامه أبواب الاحتراف بالديار الفرنسية وهو في سن 18 من عمره، إذ وقّع عقدا مع "نادي ستراسبورغ" (RC Strasbourg Alsace) سنة 2018. لكن الفتى المغربي لم ينجح في إثبات ذاته مع فريق الشمال الفرنسي، فلم يلعب أي مباراة مع الفريق الأول للنادي.

التجربة الرياضية مع الأندية

بعد فشل تجربته مع ستراسبورغ، انتقل عزالدين أوناحي إلى "نادي أفرانش" (US Avranches) الفرنسي الممارس بالقسم الثالث، في صفقة انتقال حر أغسطس/آب 2020، حيث بصم على انطلاقة جيدة بعدما سجل هدفه الأول مع ناديه الجديد ضد نادي "استاد بريوشان" (Stade Briochin) يوم 18 سبتمبر/أيلول 2020 في بطولة دوري الدرجة الثالثة الفرنسي.

قدم أوناحي موسما رائعا مع نادي أفرانش، وأثبت نفسه بصفته أحد نجوم الفريق على مستوى صناعة اللعب، من خلال إظهار مهاراته الفنية في المراوغة والتمرير وتسجيل الأهداف أيضا، فقد لعب 27 مباراة بالدوري وسجل 5 أهداف، كما لعب 3 مباريات في "كأس فرنسا" (Coupe de France).

الأداء المتميز لأوناحي مع نادي أفرانش، دفع مسؤولي نادي أونجيه الفرنسي، الممارس بدوري "الدرجة الأولى" (Ligue 1)، إلى التعاقد معه يوم 14 يوليو/تموز 2021، بعقد مدته 4 سنوات.

ولعب أوناحي أول مباراة له بألوان نادي أونجيه يوم 15 أغسطس/آب2021، عندما دخل بديلا لمواطنه سفيان بوفال الذي يلعب بالفريق نسه، في المباراة التي جمعت ناديهما بنادي "أولمبيك ليون" (Olympique lyonnais)، في مباريات الدوري الفرنسي "الدرجة الأولى"، وحينها ظهر أوناحي لأول مرة مع نخبة كرة القدم في الدوري الفرنسي.

أنهى أوناحي موسمه الأول مع ناديه أونجيه في المركز 14 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، إذ شارك في 32 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع اثنين آخرين. كما شارك في مباراة واحدة في "كأس فرنسا" (Coupe de France).

أداؤه المتميز مع أونجيه، جعل "نادي ليل" (LOSC Lille) الفرنسي يبدي رغبته في التعاقد معه، لكن هذه الصفقة لم تتم بعدما أعلن ناديه تمديد العقد لموسم إضافي حتى عام 2026.

التجربة الرياضية مع المنتخبات الوطنية

في يوليو/تموز 2018، استُدْعِيَ عز الدين أوناحي للمشاركة في بطولة "ألكوديا" (Alcúdia) "الدولية لكرة القدم" (COTIF Tournament) مع المنتخب المغربي تحت 20 سنة. وشارك في مباراتين أمام كل من منتخب روسيا ومنتخب الأوروغواي لأقل من 20 سنة، وتمكن من تسجيل هدف.

ويوم 18 أغسطس/آب 2019، استُدْعِيَ أوناحي من طرف مدرب المنتخب الأولمبي المغربي "باتريس بوميل" (Patrice Beaumelle) ضمن اللائحة الأولية برسم المواجهة ضد منتخب مالي، في إطار المباريات الإقصائية المؤهلة لكأس أفريقيا لأقل من 23 سنة؛ لكن لم يتم الاحتفاظ به ضمن القائمة النهائية المستدعاة لهاتين المقابلتين.

ويعود الفضل في ظهور أوناحي لأول مرة مع المنتخب المغربي الأول إلى المدرب البوسني "وحيد حليلوزيتش" (Vahid Halilhodžić)، الذي كان على رأس الإدارة الفنية للمنتخب المغربي، حينما فاجأ الرأي العام ووسائل الإعلام المغربية باستدعاء أوناحي للمنتخب المغربي لكرة القدم.

وقد لعب عامل الصدفة دورا كبيرا في وجود أوناحي مع المنتخب المغربي، فقد ذهب وحيد حليلوزيتش لمراقبة سفيان بوفال الذي كان يلعب هو الآخر لنادي أونجيه، لكنه تفاجأ بالمستوى الجيد الذي يقدمه أوناحي وقرر استدعاءه.

واستُدعِيَ أوناحي رسميا لتعزيز صفوف المنتخب المغربي لكرة القدم يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2021، ضمن القائمة التي ضمت 28 لاعبا اختارهم حليلوزيتش لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا، بالكاميرون يناير/كانون الثاني 2022.

وكانت أول مباراة رسمية لعز الدين أوناحي بقميص المنتخب المغربي ضد منتخب غانا يناير/كانون الثاني 2022 ضمن نهائيات كأس أمم أفريقيا، وهي المباراة التي انتهت بانتصار أسود الأطلس بهدف لصفر، وكان أوناحي ضمن التشكيلة الرسمية التي خاضت هذه المباراة ولعب 87 دقيقة.

أول أهداف عز الدين أوناحي مع المنتخب المغربي كان يوم 29 مارس/آذار 2022، خلال إياب المباراة الفاصلة ضد منتخب الكونغو الديمقراطية بمدينة الدار البيضاء برسم إقصائيات كأس العالم بقطر 2022، سجل أوناحي هدفين من 4 أهداف، لتنتهي المباراة بفوز أسود الأطلس بنتيجة 4-1، وحجز بذلك المغرب ورقة التأهل إلى مونديال قطر 2022.

وفي العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، استُدعِيَ رسميًا من طرف مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي، الذي خلف حليلوزيتش المقال، ليكون أوناحي في القائمة التي ضمت 26 لاعبا للمشاركة في مونديال قطر 2022.

طريقة اللعب

يتمتع عز الدين أوناحي بأسلوب لعب حديث، يجمع بين السرعة والمهارات الفنية، اكتسبه منذ مرحلة الطفولة عندما كان يداعب الكرة بأحياء مدينة الدار البيضاء، وتأثر على نحو كبير بأسلوب لعب نجم المنتخب الإسباني ونادي برشلونة السابق أندريس إنييستا وطريقته. هذا الأسلوب ساعده كثيرا في إبراز نجوميته، لا سيما مع نادي أونجيه الفرنسي، الذي أصبح أحد ركائزه الأساسية منذ بداية سنة 2022، تحت قيادة المدرب "جيرالد باتيكل" (Gérald Baticle).

عز الدين أوناحي لاعب موهوب ومتعدد القدرات من حيث مراكز اللعب، يلعب جناحا، ولاعب ربط بين خط الدفاع وخط الهجوم، وموزعا كذلك.

ويتميّز أسلوبه الحديث في اللعب بالسهولة التقنية، واللعب الأمامي، والتمرير في العمق، وجودة التسديدات، والكرات الثابتة، والاحتفاظ بالكرة، بالإضافة إلى لياقته البدنية العالية؛ إذ يركض نحو 13 كلم في كل مباراة، وركض 14.70 كلم في المباراة التي جمعت المنتخب المغربي ونظيره الإسباني، في دور الثمانية في كأس العالم قطر 2022.

دوره مشابه لدور لاعب خط الوسط المهاجم، لكنه يميل أكثر إلى التمرير أكثر من كونه هدّافا، لا سيما التمريرات الحاسمة. ويستطيع الاحتفاظ بالكرة لمسافات طويلة على نحو ممتاز، مع قدرته على المراوغة والتخلص من لاعبي الخصم واحدا واحدا.

الجوائز والألقاب

حقّق عز الدين أوناحي رقما قياسيا بكونه أكثر اللاعبين ركضا خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، إذ ركض 13.95 كلم خلال المباراة التي جمعت فريقه أونجيه وفريق "أولمبيك مرسيليا" (Olympique de Marseille)، يوم 22 سبتمبر/أيلول 2021.

تم اختياره "لاعب الشهر" (Pépite du mois) في الدوري ذاته عام 2021.

قالوا عن عز الدين أوناحي

لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا: خلال المؤتمر الصحفي الذي تلا المباراة الحاسمة التي جمعت المنتخب المغربي والمنتخب الإسباني في دور الثمن لنهائيات كأس العالم بقطر 2022، قال إنريكي "تفاجأت من اللاعب الذي يرتدي الرقم 8 (يقصد أوناحي)، آسف لا يحضرني اسمه، يا إلهي من أين أتى ذلك اللاعب؟! يلعب بشكل رائع. نعرف أشرف (حكيمي) وزياش وأيضا النصيري بالطبع وكذلك أمرابط؛ لكن هذا الشاب لم يتوقف عن الركض فقد كنت أناقش أداءه مع الطاقم، مذهل".

ريكاردو كاكا نجم منتخب البرازيل سابقا: في تحليله لمباراة المغرب والبرتغال في دور ربع نهائي كأس العالم بقطر 2022، على قنوات "بي إن سبورتس" (beIN Sports) الرياضية، علق كاكا على أداء أوناحي قائلا "يا إلهي، ما هذا اللاعب!".

محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر سابقا: في تحليله لمباراة المغرب والبرتغال في دور ربع نهائي كأس العالم بقطر 2022، على قنوات بي إن سبورت الرياضية، قال أبو تريكة إن "عزالدين أوناحي واحد من أفضل اللاعبين الموجودين في منتخب المغرب"، وأضاف أنه "قدّم أداء على أعلى مستوى أمام منتخب البرتغال، ولم يسمح لأحد بالمرور أو الاقتراب من مرمى ياسين بونو. أوناحي يشبه النجم العالمي إنييستا. أداء عالمي على أعلى مستوى".