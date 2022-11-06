جيرارد بيكيه، لاعب كرة قدم إسباني محترف، وهو مركز دفاع في برشلونة والمنتخب الإسباني، حقق عددا من الألقاب والجوائز خلال مسيرته، ولد يوم الثاني من فبراير/شباط 1987، واعتزل كرة القدم يوم الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.

المولد والنشأة

ولد جيرارد بيكيه برنابيو لعائلة كتالونية مسيحية كاثوليكية فائقة الثراء، والده جوان مدير أعمال ومحام ناجح، ووالدته مونتسيرات مديرة مستشفى إصابات العمود الفقري في برشلونة، جده لأمه يدعى أمادور برنابيو، وهو نائب سابق لرئيس نادي برشلونة، أخوه مارك بيكيه من مواليد 1992.

كان على علاقة مع المغنية الكولومبية شاكيرا -التي تكبره بـ10 سنوات- منذ بداية عام 2011، وأعلنا علاقتهما في مارس/آذار 2011، ورزقا بطفلين: الأول ميلان بيكيه مبارك الذي ولد يوم 22 يناير/كانون الثاني 2013، وساشا بيكيه مبارك الذي ولد في 29 يناير/كانون الثاني 2015.

انفصل بيكيه عن شاكيرا في يونيو/حزيران 2022، ليرتبط بعد ذلك في أغسطس/آب 2022 بكلارا شيا مارتي، وهي طالبة تعمل معه في مكتبه بتنظيم الأحداث والفعاليات التي تقوم بها شركته "كوسموس" (Kosmos).





الدراسة والتكوين العلمي

درس جيرارد بيكيه في "لاسال بونانوفا" (La Salle Bonanova)، وهي مدرسة منسقة رفيعة المستوى. وبعد أن أكمل تعليمه الثانوي، بدأ مسيرته في دراسة إدارة الأعمال، إلا أنه اضطر إلى التخلي عنها بسبب كرة القدم وعاد إليها بعد ذلك.

تلقى دورة تدريبية في جامعة هارفارد بدرجة ماجستير في الأعمال، وكانت بعنوان "أعمال الترفيه والإعلام والرياضة: عام 2017".

التجربة الرياضية

التحق بأكاديمية نادي برشلونة لكرة القدم عام 1997، وهو ابن 10 سنوات، وانضم إلى فريق الفتيان الأصغر في النادي (Alevín B)، وكان من بين المدافعين الرئيسيين في الفريق.

لعب مع الأكاديمية عدة سنوات مر خلالها بمختلف المستويات والفئات (Alevín A و Infantil B و A و Cadete B و A و Juvenil B و A).

وخلال فترة بقائه في الأكاديمية الممتدة من 1997 حتى نهاية الموسم 2003-2004 تطور بيكيه ليصبح لاعبا ماهرا، وأظهر قدرة كبيرة على التأقلم مع المراكز المختلفة في الملعب، وعرف بقدرته على تسجيل الأهداف على الرغم من موقعه الدفاعي.

غادر بيكيه نادي برشلونة في نهاية موسم 2003-2004، والتحق بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وحقق معه لقب الدوري المحلي، ودوري أبطال أوروبا عام 2008.

فقد ظهر جيرارد بيكيه أول مرة مع مانشستر يونايتد في أكتوبر/تشرين الأول 2004 بديلا لجون أوشيا، ولعب قلب دفاع في مباراة كأس كارلينغ ضد كرو ألكسندرا، وفاز بها فريقه.

وفي مارس/آذار 2006 ظهر لأول مرة مع الفريق في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وست هام يونايتد في أولد ترافورد، إذ لعب في مركز الظهير الأيمن، وكان بديلا لغاري نيفيل المصاب.

أعاره مانشستر يونايتد إلى ريال سرقسطة في الدوري الإسباني لموسم 2006-2007، وحصل حينئذ على فرصة خوض 22 مباراة إلى جانب الأرجنتيني غابرييل ميليتو، ومع ذلك فقد أمضى أيضا كثيرا من وقته على مقاعد البدلاء.

عاد جيرارد بيكيه إلى مانشستر يونايتد في الموسم الكروي 2007-2008 وقضى موسما حافلا بالنجاحات في دوري أبطال أوروبا، فقد سجل أول أهداف مانشستر يونايتد الأربعة في الفوز 4-0 على أرضه ضد دينامو كييف يوم السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وسجل هدفه الثاني في مباراة خارج أرضه ضد روما في 12 ديسمبر/كانون الأول 2007.

في 27 مايو/أيار 2008 عاد بيكيه إلى نادي برشلونه، ووقع عقدا مدته 4 سنوات، مع شرط شراء كامل بقيمة 5 ملايين يورو، ولعب مع المنتخب الإسباني في الفترة ما بين عام 2009 و2018 وحقق معه كأس العالم عام 2010، وكأس أمم أوروبا عام 2012، ثم اعتزل اللعب دوليا بعد مونديال روسيا 2018.

تجربته في عالم الأعمال

يعد بيكيه رجل أعمال ناجحا، فقد أسس مع هيروشي ميكيتاني -مالك شركة "راكوتن" (Rakuten)- شركة "كوسموس" (Kosmos) عام 2017، ومن أهم مشاريع هذه الشركة إدارة كأس "ديفيس" وبطولات الرياضات الإلكترونية.

كما شارك في استثمارات متنوعة في قطاعات مختلفة مثل الزراعة والموضة. واستحوذت شركات بيكيه على أسهم نادي أندورا الذي نجح في الصعود إلى الدرجة الثالثة الإسبانية، ولم تقف استثماراته الرياضية عند ذاك الحد، بل شملت شركة لتطوير بطولة كأس ديفيس للتنس.

الجوائز

حصل بيكيه على عدة جوائز خلال مسيرته الكروية، ومنها:

أفضل لاعب في الدوري الإسباني موسم 2008-2009.

أفضل مدافع في الدوري الإسباني موسم 2009-2010.

جائزة فيفبرو لأفضل 11 لاعب كرة قدم في العالم 4 مرات في الأعوام: 2010، 2011، 2012، 2016.

الميدالية الذهبية من وسام الاستحقاق الملكي في عام 2011.

جائزة فيفبرو لأفضل 11 لاعبا في العالم الفريق الثاني 3 مرات في الأعوام: 2013، 2015، 2017.

جائزة فيفبرو لأفضل 11 لاعبا في العالم الفريق الثالث مرتين في الأعوام: 2014، 2018.

مرشح لجائزة فيفبرو في عام 2019 (المدافع التاسع).

أفضل لاعب كرة قدم في إقليم كتالونيا في عام 2019.

جوائز "غلوب سوكر" (Globe Soccer) عام 2020.

الإنجازات مع الأندية الرياضية

حقق جيرارد بيكيه 37 لقبا رياضيا مع الأندية التي لعب فيها، مقسمة على النحو الآتي:

اللقب الأول مع منتخب تحت 19 سنة: بطولة أوروبا 2006.

30 لقبا في مع برشلونة:

8 ألقاب في الدوري الإسباني.

7 ألقاب في كأس ملك إسبانيا.

6 ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا (2009، 2011، 2015).

3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبية.

3 مرات في كأس العالم للأندية.

4 ألقاب مع مانشستر يونايتد:

الدوري الإنجليزي.

كأس الرابطة.

درع المجتمع.

دوري أبطال أوروبا 2008.

كما حقق لقبين مع المنتخب الإسباني:

كأس العالم 2010.

بطولة أوروبا 2012.

الاعتزال

أعلن جيرارد بيكيه اعتزاله كرة القدم يوم الخميس الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عبر فيديو نشره على حسابه الشخصي في تويتر، عن عمر 35 عاما، ليلعب مباراته الأخيرة يوم السبت الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، الأمر الذي يلغي عقده المبرم حتى يونيو/حزيران 2023، بدءا من الأيام التي تلي الاعتزال.

ويرى متابعون أن اعتزال بيكيه يعود إلى تراجع أدائه ومستواه الفني في الموسمين الكرويين 2021-2022، ومعاناته البدنية، إذ بدأ يظهر عليه تقدم السن، بالإضافة إلى كثرة إصاباته، مما دفع المدرب تشافي إلى وضع بيكيه في الخيارات الثانوية للفريق.