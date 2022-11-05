صاحب أول ظهور درامي لنزار قباني ومسلسل الأطفال الشهير "افتح يا سمسم".. المخرج العراقي فيصل الياسري

فيصل عبد الله الياسري (1933-2022) فنان ومخرج وإعلامي وكاتب رواية وقصة قصيرة، من أشهر المخرجين العراقيين والعرب، وأحد مؤسسي نقابة الفنانين السورية، ولد يوم 17 أغسطس/آب سنة 1933 وتوفي يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

اشتهر بالعديد من الأفلام التسجيلية والروائية والتلفزيونية، كما اشتهر من خلال إخراجه أعمالا رسخت بذاكرة الصغار والكبار، منها مسلسل الأطفال الشهير "افتح يا سمسم". وتنقل بين بلدان عدة منها سوريا ولبنان والإمارات وقطر وألمانيا والنمسا وأستراليا.

المولد والنشأة

ولد فيصل عبد الله حمود الياسري يوم 17 أغسطس/آب سنة 1933 في مدينة المشخاب بمحافظة النجف.

كانت عائلته ريفية محافظة مهتمة بالتراث والفكر والتاريخ والمعرفة، وكان والده ينظم الشعر، وساعده ذلك على النشأة في بيئة أدبية صقلت موهبته، واستطاع أن ينخرط في المجال الأدبي في سنّ مبكرة، من خلال علاقات والده بعد انتقال الأسرة إلى بغداد وكان لا يزال طالبا في المرحلة الثانوية.

تزوج بالممثلة العراقية الشهيرة هند كامل منذ سنة 1985، وله منها ولد واحد اسمه ديار. وعملت معه في عدة أعمال فنية.

كان الراحل يتقن 3 لغات هي العربية والإنجليزية والألمانية.

الدراسة والتكوين العلمي

غادر العراق أول مرة في سنة 1952، حيث انطلق من بيروت إلى مدينة نابولي الإيطالية في باخرة قطعت به البحر الأبيض المتوسط بين ضفتيه، ومن ثم توجه إلى فيينا.

في بدايته، كان قد خطّط لدراسة الطب البشري، وكانت أولى الحصص التي حاول حضورها التشريح البشري، وما إن خطا أولى خطواته في المجال حتى أغمي عليه أمام جثة كانت معدة للتجارب، فقرر ترك دراسة الطب.

درس علم النفس، ثم دخل مجال الفن وتخصص فيه أكاديميا، إلى أن حصل على ماجستير في فن الإخراج والإعداد التلفزيونيين من العاصمة النمساوية فيينا عام 1958.

التجربة الفنية والصحفية

غاص في مجال الأعمال التلفزيونية والتاريخية بشكل كثيف، وقدمها برؤية معاصرة عبر العديد من المسلسلات الدرامية التي قام بإخراجها، والتي جعلت منه علامة فارقة في الإخراج التلفزيوني في العالم العربي.

عمل في الصحافة لأول مرة سنة 1948، وفي سنة 1958 عمل مخرجا تلفزيونيا في تلفزيون بغداد بعد إكمال دراسته الأكاديمية في فيينا.

عمل مخرجا في تلفزيون ألمانيا الديمقراطية مدة 3 سنوات، وذلك خلال الفترة بين 1959 و1962.

في سنة 1962 عمل مخرجا في التلفزيون السوري، وكان أول مسلسل يخرجه هو "حمام الهنا" في سنة 1968، في 13 حلقة، مدة كل منها ساعة تلفزيونية، وهو المسلسل الذي شارك فيه الفنانون دريد لحام ونهاد قلعي ورفيق سبيعي وهالة شوكت ولينا باتع وزياد مولوي وعمر حجو وفهد كعيكاتي ومحمد طرقجي وآخرون.

أخرج العديد من الأفلام التسجيلية والروائية والتلفزيونية، كان أولها فيلم "الرأس" في سنة 1976، و"النهر" في سنة 1977، و"بابل حبيبي" في سنة 1979.

قدم في سنة 1982 أول فيلم كرتون عراقي "الأميرة والنهر" وتولى الإشراف عليه والمعالجة السينمائية، وهو فيلم يحكي عن قصة من قصص وأساطير ما قبل التاريخ في بلاد الرافدين، وهو من إنتاج التلفزيون العراقي-المركز العربي للأفلام المتحركة.

من أعماله السورية فيلم "عودة حميدو" في سنة 1971، وفيلم "غراميات خاصة" في سنة 1974، وفيلم "عشاق على الطريق" في سنة 1977، والمسلسل العربي "المرايا" في سنة 1984.

أخرج في سنة 1979 فيلم "القناص" في بيروت عن الحرب الأهلية اللبنانية، وهو من إنتاج عراقي وبطولة روجيه عسّاف وآمال عفيش مع الشاعر السوري الراحل نزار قباني (1923-1998) الذي ظهر في الفيلم بشخصيته الحقيقية في أول ظهور درامي له، وقد ألقى فيه قصيدته عن بيروت.

يعدّ عرّاب المسلسل التعليمي الشهير "افتح يا سمسم" الذي انطلق الجزء الأول منه عام 1979 من إنتاج مؤسسة البرامج المشتركة لدول الخليج العربي، عن مسلسل أميركي يحمل اسم "شارع سمسم"، الذي بدأ عرضه عام 1969 على الشاشات الأميركية، ولاقى نجاحا كبيرا وحاز جوائز عدة، وقدم منها 390 حلقة على مدار 10 سنوات، وقدّر جمهوره بأكثر من 800 مليون شخص في ما يفوق 150 دولة.

أسهم الراحل فيصل الياسري في تأسيس تلفزيون بغداد الثقافي وكان مديره منذ سنة 1994 حتى سنة 1995.

من أشهر أعماله في مجال التلفزيون مسلسل "دنانير من ذهب" و"اللغة العربية" و"المرايا" و"الدفتر الأزرق" والمسلسل التثقيفي "سلامتك".

كما أخرج برنامج الملف في سنة 1992، وهو البرنامج الذي لخّص آثار العمليات العسكرية على البنية التحتية والخدمات على المواطنين العراقيين في حرب عاصفة الصحراء التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على العراق سنة 1991.

أخرج آخر فيلم له بعنوان "بغداد حلم وردي" ضمن مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013. كما اشتهر بالعديد من الأفلام التسجيلية والروائية والتلفزيونية، أبرزها أفلام "الرأس" و"النهر" و"القناص" و"بابل حبيبتي".

المؤلفات

أصدر العديد من المؤلفات قبل احترافه كتابة السيناريو، ومن أبرزها:

مجموعة قصصية بعنوان "في الطريق" عندما كان طالبا في مرحلة الثالث الثانوي.

كانت عذراء (رواية)

الحياة المعلنة والخفية للمشاهير

احذر نحن نراك

التنزّه في عقول الناس

غربال الذاكرة

إني على حبك لباقية

الإعلام في عصر التقنيات

وترجم عن الألمانية كتاب "كيف تفهم النساء في 60 دقيقة"، و"كيف تفهم الرجال في 60 دقيقة".

الوفاة

توفي المخرج فيصل الياسري يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022 في العاصمة الأردنية عمّان، عن عمر ناهز 89 عاما إثر أزمة صحية ألمّت به.

ونقل جثمانه إلى العاصمة العراقية بغداد يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول ليوارى الثرى بحضور حكومي وبمشاركة جماهيره وأحبّته وذويه.