قائد المنتخب التونسي لكرة القدم، لاعب هجوم يشغل خط وسط الميدان وغالبا ما يفضل الجناح الأيسر، بدأ مسيرته الكروية في سن مبكرة مما مكنه من تطوير قدراته الفنية ومهاراته الفردية في المراوغة والتمريرات الحاسمة، يلقبه متابعوه ومحبوه بـ"النمس".

المولد والنشأة

ولد يوسف المساكني في 28 أكتوبر/تشرين الأول 1990 بمدينة باردو غرب العاصمة التونسية من عائلة رياضية بامتياز، حيث لعب والده المنذر المساكني ضمن أعرق الفرق التونسية مثل الترجي الرياضي التونسي والأولمبي للنقل والملعب التونسي، إضافة إلى لعبه ضمن المنتخب الوطني التونسي.

شقيقه الأكبر إيهاب المساكني لاعب النجم الرياضي الساحلي وشقيقه الأصغر عزيز المساكني لاعب فريق نجم المتلوي ويلعب كلاهما في الدوري التونسي لكرة القدم.

الدراسة والتكوين

تلقى يوسف المساكني تعليمه الابتدائي والثانوي في مدارس مدينة باردو مسقط رأسه، لكن ولعه وشغفه بكرة القدم دفعه إلى مغادرة مقاعد الدراسة في سن 17 عاما للتفرغ لممارسة هوايته وتنمية مواهبه.

اكتشف والده في سن مبكرة موهبته في كرة القدم، فساعده على تنمية مهاراته وتطوير قدراته، ثم ألحقه بفريق براعم الملعب التونسي (أحد فرق العاصمة تونس) حيث تألق بشكل لافت للأنظار.

المسيرة الكروية

شارك يوسف المساكني في كأس الناشئين الذي نظمته كوريا الجنوبية سنة 2007، وشكل نقطة تحول في مسيرة اللاعب الشاب الذي ساهم خلال هذه الدورة وبشكل فعال في بلوغ المنتخب التونسي دور الـ16، ولكن الحظ لم يسعفه لمزيد من التألق إثر الهزيمة التي مني بها المنتخب التونسي في مواجهة فرنسا.

استطاع المساكني خلال هذه الدورة لفت أنظار العديد من الأندية، وهو في سن 17 عاما، مما أتاح له فرصة الانضمام لفريق أهلي دبي الإماراتي لبضعة أشهر انتهت بعودته إلى تونس في 2008، وتوقيع عقد مع فريق الترجي الرياضي التونسي لمدة 5 سنوات، وبذلك حقق حلمه في اللعب لحساب فريق من أعرق الفرق التونسية.

في 26 يوليو/تموز 2009 لعب أول مباراة له ضمن صفوف أكابر الترجي في الجولة الافتتاحية للبطولة التونسية، التي جمعت فريقه بالأولمبي الباجي، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011 توج المساكني بدوري أبطال أفريقيا مع فريق الترجي الرياضي التونسي بعد مساهمته في الانتصار على الوداد البيضاوي المغربي.

في 2012 لعب في الدور النهائي لبطولة أفريقيا للأندية، لكن لم يحالفه الحظ في التتويج للمرة الثانية على التوالي بعد هزيمة فريقه أمام الأهلي المصري.

أتاح له اللعب في صفوف الترجي الرياضي التونسي اعتلاء منصة التتويج بالبطولة التونسية سنوات 2009 و2010 و2011 و2012.

وتعتبر سنة 2011 علامة مميزة في مسيرة يوسف المساكني حيث حقق إنجازا تاريخيا بالفوز بالبطولة التونسية، وكأس تونس ثم دوري أبطال أفريقيا، كما توج بلقب هداف البطولة التونسية في نهاية موسم 2012 برصيد 17 هدفا.

مع المنتخب التونسي

سنة 2010 وجه له المدرب التونسي فوزي البنزرتي الدعوة للعب مع المنتخب في المباراة التي جمعته بنظيرة الغامبي، وهي أول مباراة خاضها بالزي الوطني.

وفي 25 فبراير/شباط 2011 توج بلقب كأس أفريقيا للمحليين بعد فوز تونس في الدور النهائي على المنتخب الأنغولي.

كان للمساكني دور أساسي في بلوغ المنتخب التونسي نهائيات كأس العالم روسيا 2018، لكن الإصابة منعته من تقديم الدعم لنسور قرطاج، لكنه تمكن سنة 2021 من المشاركة في كأس العرب التي أقيمت بقطر واستطاع بلوغ الدور النهائي والاكتفاء بالوصافة أمام المنتخب الجزائري الحائز على اللقب العربي.

تأهل تونس إلى نهائيات مونديال 2022 في قطر كان للمساكني فيه دور كبير، ومن ثم أتيحت له الفرصة من جديد للعب في المونديال والتنافس مع أبرز نجوم كرة القدم في العالم.

تجربة الاحتراف

في يناير/كانون الثاني 2013 انتقل إلى نادي لخويا القطري في صفقة ناهزت قيمتها 15 مليون دولار ليصبح من بين الأغلى في تاريخ احتراف اللاعبين التونسيين والعرب.

خاض مع لخويا -الذي أندمج فيما بعد مع نادي الجيش ليشكلا معا نادي "الدحيل"- 119 مباراة سجل خلالها 73 هدفا، ليكون الهداف التاريخي للنادي القطري ويفوز في صفوفه بـ5 ألقاب.

فاز المساكني مع فريق لخويا القطري بلقب الدوري في 2014 و2015 وكأس أمير قطر في 2013 و2015، وكأس السوبر القطري في 2015.

سنة 2019 قرر النادي القطري تمكين المساكني من الاحتراف في أوروبا بإعارته إلى نادي كاس أوبن البلجيكي، الذي تمتلكه أكاديمية أسباير القطرية، لكن هذه التجربة لم تدم طويلا، إذ لم يتأقلم مع أجواء النادي البلجيكي واكتفى بخوض 7 مباريات أحرز خلالها هدفا واحدا.

في يناير/كانون الثاني 2021، انتقل المساكني إلى النادي العربي، أحد أعرق الأندية القطرية في صفقة إعارة لموسم ونصف الموسم مقابل مليوني يورو لكثرة عدد اللاعبين الأجانب في نادي الدحيل، ورغم تعدد الإصابات، فإن المساكني قدم عروضا قوية مع العربي وأصبح يقود الفريق وساهم في انتشاله من الترتيب المتأخر في لائحة الدوري.

سنة 2018 وقع تصنيف يوسف المساكني في قائمة أفضل 500 لاعب في العالم، التي أعدتها "وورد سوكر" المختصة في كرة القدم، ليكون اللاعب التونسي الوحيد في هذه القائمة التي تضم 11 لاعبا من المغرب، و4 لاعبين من مصر، من بينهم لاعب ليفربول محمد صلاح، إضافة للاعبين اثنين من الجزائر وسوريا وأكثر من 20 لاعبا من البرازيل وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين وإيطاليا.