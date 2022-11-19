البابا الـ117 للكنيسة القبطية في الفترة بين عامي 1971 و2012، رجل دين مسيحي بارز، تمتع بشخصية قوية وكاريزما جذابة، كان يحب العزلة والاغتراب، كان يعشق العيش بين أحضان الجبال والمغارات، متأملا ومتدبرا الحياة، وكان سريع الخاطرة محبا للفكاهة والمزاح.

المولد والنشأة

ولد البابا شنودة في الثالث من أغسطس/آب 1923، في قرية سلّام بمحافظة أسيوط لأبوين مسيحيين أرثوذكسيين.

وكان اسمه قبل الرهبانية نظير جيد روفائيل جاد، وكان له شقيقان روفائيل جيد الذي يكبره بـ22 سنة، والقمص بطرس جيد.

توفيت أمه بعد ولادته بسبب حمى النفاس، وقال البابا إن "جارات أمه المسلمات أرضعنه بعد رحيلها".

تميز البابا شنودة بشخصية قوية، وتمتع بكاريزما واضحة، وظل منذ تعيينه خلفا للبابا كيرلس السادس عام 1971 بطريركا للكنيسة المصرية "بطريرك الكرازة المرقصية"، وهي كنيسة القديس مرقص الأرثوذكسية التي تضم المسيحيين الأرثوذكس الشرقيين، خاصة في مصر وأفريقيا وبعض بلاد المهجر.

الدراسة والتكوين

درس البابا شنودة الثالث المرحلة التحضيرية والابتدائية في مدن دمنهور والإسكندرية وأسيوط وبنها، مرافقا شقيقه الأكبر روفائيل في تنقلاته العملية.

ثم التحق بمدرسة "الإيمان الثانوية" بجزيرة بدران في منطقة شبرا بالقاهرة، وأكمل دراسته الثانوية بالقسم الأدبي بمدرسة "راغب مرجان" في منطقة الفجالة.

وعام 1947 تابع دراساته الجامعية في كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا)، في قسم التاريخ، وتخصص في التاريخ الفرعوني والإسلامي والتاريخ الحديث، وحصل على شهادة الليسانس (البكالوريوس) بتقدير ممتاز.

ثم التحق بالكلية الإكليريكية وتخرج منها بعد حصوله على البكالوريوس بـ3 سنوات، ليصبح مدرسا للغتين العربية والإنجليزية.

كما حضر فصولا مسائية في كلية اللاهوت القبطي، وكان تلميذا وأستاذا في الكلية نفسها، ونال سر المعمودية المقدس بدير القديس الأنبا شنودة بمحافظة سوهاج.

البابا وشهادات الدكتوراه

نال رأس الكنيسة القبطية 9 شهادات دكتوراه فخرية منحته إياها كل من جامعات الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا والمجر:

دكتوراه من جامعة بلو مفيلد، نيو جرسي، في الثاني من أبريل/نيسان 1977.

دكتوراه من جامعة سان بيتر، جرسي سيتي، 22 يونيو/حزيران 1977.

دكتوراه من جامعة سان فانسان، الولايات المتحدة، 28 سبتمبر/أيلول 1989.

دكتوراه من الجامعة الكاثوليكية، بون، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1990.

دكتوراه من جامعة نورث بارك، شيكاغو، 30 أبريل/نيسان 2001.

دكتوراه من جامعة ناشوتا هاوس، وسكونسن، في الثاني من مايو/أيار 2001.

دكتوراه من جامعة توليدو، الولايات المتحدة، 30 أغسطس/آب 2002.

دكتوراه من جامعة لورانس، ميشيغن، 23 أغسطس/آب 2007.

دكتوراه من الجامعة الكاثوليكية، المجر، 19 أغسطس/آب 2001.

الوظائف والمسؤوليات

عام 1946، بدأ البابا خدمته بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بحي شبرا (شمالي القاهرة)، حيث كان المقر الرئيسي لخدمته في التربية الكنسية قبل رهبانيته.

وعمل في التدريس، ثم كرس حياته عام 1949 للخدمة، وللتدريس في الإكليريكية.

وترأس تحرير مجلة "مدارس الأحد" في أثناء سفر مؤسسها إدوار بنيامين إلى إثيوبيا من أكتوبر/تشرين الأول 1949 حتى رهبانيته في يوليو/تموز 1954.

اختير عام 1952 رئيسا لمجلس إدارة بيت مدارس الأحد، ثم استقال منه ليتفرغ للإكليريكية وللخدمة، وشغل بعد ذلك منصب مدرس في مدرسة الرهبان بحلوان عام 1953.

ورسم شنودة راهبا باسم أنطونيوس السرياني عام 1954، وعاش منعزلا في مغارة منذ 1956 إلى 1962، وبعد سنة من رهبانيته رسم قسا وأمضى 10 سنوات في الدير من دون أن يغادره، وعمل سكرتيرا خاصا للبابا كيرلس السادس عام 1959.

في أعقاب ذلك، رسّم أسقفا للمعاهد الدينية والتربية الكنسية، وكان أول أسقف للتعليم المسيحي وعميد الكلية الإكليريكية في 30 سبتمبر/أيلول 1962.

وانتخب شنودة الثالث بعد وفاة البابا كيرلس عام 1971 بابا للكنيسة القبطية في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة، ليصبح بذلك البابا رقم 117 في تاريخ البطاركة.

وكان بارزا معتبر الكلمة في أوساط أبناء هذه الطائفة، إلا أنه خلال 4 عقود اختلف وتصالح عدة مرات مع السلطات.

وخدم البابا شنودة في القوات المسلحة المصرية برتبة ضابط احتياط، وعمل صحفيا وكان يكتب الشعر.

وقال البابا شنودة عن الأيام التي قضاها في الجيش ضابطا عسكريا إنه "كان جادا وكان أول خريج في سلاح المشاة".

في سبتمبر/أيلول 1981 نُفي البابا داخليا إلى دير وادي نطرون وسط الصحراء، بسبب نزاعه مع الرئيس أنور السادات.

وعلى النقيض من ذلك كانت علاقاته مع نظام الرئيس حسني مبارك، إذ كانت أكثر مرونة حتى إنه أيد بشكل علني فكرة ترشح نجله جمال مبارك لرئاسة مصر.

وتوترت العلاقات بين البابا شنودة والرئيس الراحل أنور السادات، الذي قرر تحديد إقامته في نطاق إجراءات ضد معارضيه، وذلك لرفضه توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل بسبب إجراءات إسرائيل في مدينة القدس وعلى خلفية حوادث طائفية وقعت أواخر السبعينيات من القرن الماضي.

وعام 1985، أعاد الرئيس الراحل حسني مبارك البابا إلى منصبه وبنيت علاقة جيدة بين الاثنين. ورفض البابا مشاركة الأقباط في الثورة التي أسقطت مبارك عام 2011، لكنه باركها وقد شارك فيها مسيحيون مخالفين موقفه.

عاصر البابا شنودة 3 من رؤساء الجمهورية المصرية وهم: محمد أنور محمد السادات، محمد حسني مبارك، ومحمد حسين طنطاوي (الرئيس بالإنابة بصفته رئيس المجلس العسكري).

في عام 2001، أكد شنودة أنه لن يزور مدينة القدس البتة، حتى يتمكن من القيام بذلك عبر تأشيرة فلسطينية ومع مفتي جمهورية مصر العربية.

واشتهر البابا شنودة بدعوته إلى الهدوء في غمرة الاضطرابات بين المسلمين والمسيحيين بعد الثورة التي أطاحت بمبارك، كما دافع عن حقوق الشعب الفلسطيني واعتبر قوميا عربيا.

وزار العديد من دول العالم، حيث شارك في مؤتمرات السلام والحوار بين أتباع الديانات.

الجوائز والأوسمة

عام 1971، حصل شنودة على وسام (سليمان الأكبر) وهو أغلى وسام في إثيوبيا من الإمبراطور هيلا سيلاسي.

عام 2003، حصل على جائزة حقوق الإنسان من ليبيا.

أغسطس/آب 2011، وشحه رئيس جمهورية المجر بوسام الدولة المجري.

عام 2011، حصل على جائزة أوغوسبورغ الألمانية للسلام.

وفي العام نفسه، على وسام الصليب الأكبر للقديس إغناثيوس من الكنيسة السريانية.

وبعد ذلك بعام، حاز على جائزة الماس من مؤسسة الكاردينال كينغ الكاثوليكية بفيينا بالنمسا.

المؤلفات

بلغت كتابات البابا شنودة الثالث قرابة 150 كتابا ونبذة في مختلف المجالات: الروحية، واللاهوتية، والعقيدية، والكتابية، والتاريخية، والاجتماعية.

ففي سنة 1939، بدأ البطريك خدمته في مدارس التربية الكنسية بكنيسة العذراء في مهمشة بالقاهرة، ليتعلم قواعد الشعر.

لما بلغ شنودة الثالث سن الـ17، خطت يمينه نشيدا وطنيا لعمال مصر، وأنشد في عيد العمال عام 1940.

خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 1947 ونوفمبر/تشرين الثاني 1948، بدأ في نشر مقالاته بمجلة "الحق" التي كان يصدرها القمص يوسف الديري كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس في منطقة شبرا البلد، وقد نشر له فيها 7 مقالات.

بدأ يكتب قصائد روحية بمجلة مدارس الأحد، ثم صار يكتب مقالات روحية بمجلة مدارس الأحد في أبريل/نيسان 1947.

كان البابا شنودة مولعا بالكتابة وخاصة كتابة الشعر، إذ عمل محررا ثم رئيسا للتحرير في مجلة مدارس الأحد لعدة أعوام، وكان في الوقت ذاته يتابع دراساته العليا في قسم علم الآثار القديمة.

وكانت الفترة الممتدة ما بين 1946-1962 أكثر فترات الشعر غزارة وإنتاجا في حياته، فكتب 25 قصيدة روحية.

الوفاة

توفي البابا شنودة الثالث في العاصمة المصرية القاهرة يوم السبت 17 مارس/آذار 2012، بعد معاناة مع المرض ورحلات علاج عديدة، عن عمر يناهز 89 عاما.

ودفن في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في البحيرة، ودقت الكنائس أجراسها حزنا وألما على رحيله.

وشيعت جنازته وفود غفيرة من رؤساء الطوائف وكبار الشخصيات المسيحية والإسلامية. وترك البابا شنودة الثالث إرثا أدبيا وثقافيا مهما، وأثرا بالغا في نفوس أتباع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.