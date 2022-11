محمد أوز جرّاح تركي أميركي معروف بـ"الدكتور أوز" من خلال برنامجه التلفزيوني الحاصل على جوائز عالمية عدة مرات. دخل عالم السياسة عام 2021، وهو أول مسلم يرشح نفسه لمجلس الشيوخ، ودعمه الرئيس السابق دونالد ترامب ضد منافسه الديمقراطي جون فيترمان.





المولد والنشأة

ولد الطبيب والمقدم التلفزيوني محمد جنكيز أوز في 11 يونيو/حزيران 1960، في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأميركية، لأسرة مهاجرة من أصول تركية.

كان مصطفى والد محمد أوز جراحا للصدر، ولد في بلدة بوزكير بمقاطعة قونية التركية، ونشأ نشأة متواضعة قبل تخرجه وحصوله على منحة للولايات المتحدة في خمسينيات القرن الماضي.

أما والدته فتدعى سونا أتاباي، وهي سليلة أسرة ثرية من جذور شركسية هاجرت من القوقاز إلى تركيا.

ترعرع محمد أوز مواطنا مزدوج الجنسية، فهو يتحدث التركية بطلاقة رغم نشأته في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، مع والديه وشقيقتيه سيفال ونزلم أوز.

وللحفاظ على جنسيته التركية، خدم أوز في الجيش التركي في ثمانينيات القرن الماضي.

تزوج أوز من الممثلة والمؤلفة الأميركية ليزا ليمول عام 1985، وهما يقيمان في شمال ولاية نيوجرسي مع أطفالهم الأربعة: دافني نور، وأنابيلا سيزين، وزوي ياسمين، وأوليفر مصطفى.

الدراسة والتكوين

درس محمد أوز في مدرسة تاور هيل، وحصل على البكالوريوس عام 1982 من جامعة هارفارد في علم الأحياء. كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتون للأعمال.

وأثناء دراسته انتسب لفريق كرة القدم بجامعة هارفارد، وفاز ببطولة جامعية داخلية في لعب كرة الماء، وانتخب رئيسا للفصل مرتين، كما ترأس هيئة الطلاب خلال دراسته الطب في جامعة بنسلفانيا.

تخرج أوز من كلية الطب بجامعة بنسلفانيا، وأجرى إقامة في الجراحة العامة فيما بين 1986 و1990، وفي جراحة القلب ما بين 1991 و1993 في المركز الطبي المشيخي بجامعة كولومبيا في نيويورك.

وتجمع فلسفته الطبية بين التقنيات الغربية والتقنيات التقليدية لعلاج الأمراض، والحث على نمط الحياة الصحية، ويعزو هذه الفلسفة جزئيا إلى خلفيته التركية "التي تسمح له برؤية العالم من وجهات نظر مختلفة".

ولم تقتصر اهتمامات أوز البحثية على جراحة القلب، بل كان مهتما أيضا بعمليات استبدال القلب، وقد نال عدة جوائز للبحث من أبرزها منحة "غروس" (Gross) الجراحية البحثية.

المسيرة المهنية

في 1993، عيّن محمد أوز جراحا معالجا في مستشفى نيويورك المشيخي، وكان من مناصري الطب البديل (الطب الشعبي)، ودمج بعض ممارساته وأساليبه -مثل التنويم المغناطيسي والوخز بالإبر- في تطبيبه.

وفي عام 2001، تولى إدارة برنامج الطب التكميلي بالمستشفى. وفي العام نفسه، أصبح أستاذا للجراحة بجامعة كولومبيا، وتقاعد من التدريس بالجامعة عام 2018 ليصبح أستاذا فخريا.

في عام 2003، أسس منظمة "هيئة الصحة" (Health Corps)، وهي منظمة غير ربحية تركز على السمنة والمشاكل الصحية الأخرى، خاصة تلك التي تؤثر على الشباب الأميركي.

وشارك في تأسيس شركة "شيركير" (Sharecare.com) التي حصلت على جائزة "أفضل تطبيق طبي" عن تطبيق "آسك إم دي" (AskMD) عام 2014.

وعمل طبيبا في المكتب البيضاوي طوال مدة رئاسة دونالد ترامب (2017-2021).

أوز كاتبا ومقدما ومذيعا

يعد محمد أوز كاتبا ومقدما تلفزيونيا إلى جانب مسيرته في الطب، فقد كتب عن الوقاية من السرطان، وكتب في التغذية ونمط الحياة الصحي.

وفي عام 2005، نشر كتاب "دليل المالك" الذي كتبه مع "مايكل رويزن" (Michael F. Roizen)، واشتهر الكتاب بلغته الجذابة ونصه المرح.

لاقت سلسلة "أنت" (YOU) التي كتبها الدكتور أوز بالاشتراك مع رويزن رواجا كبيرا وانتشارا واسعا، وكانت كتب السلسلة الثمانية من أعلى الكتب مبيعا، كما نال كتابه "الشفاء من القلب" (Healing from the Heart) شهرة واسعة.

أدت شهرة كتبه لاستضافته في "برنامج أوبرا وينفري" (Oprah Winfrey show)، وأصبح محمد أوز لاحقاً ضيفا منتظما في البرنامج، وله فقرة خاصة به بعنوان "اسأل الدكتور أوز" (Ask Dr. Oz).

كسب لقب "طبيب أميركا" لبساطة أسلوبه مع الجماهير وشمولية نهجه. وفي 2009، انطلق برنامج أوز الخاص -الذي شاركت أوبرا وينفري في إنتاجه- بعنوان "ذا دكتور أوز شو" (The Dr. Oz show).

نال محمد أوز جائزة "إيمي" (Emmy) للبرامج الحوارية النهارية عن برنامجه عدة مرات، كما صنف ثالث أكثر شخص تأثيرا في أميركا.

وحصد أوز 9 جوائز عن برنامجه الذي كان يعرض لمدة ساعة واحدة، ويقدم معلومات حول مواضيع صحية مختلفة، ومعلومات عن الطب الوقائي.

كما كانت له عدة برامج أخرى على قناة "دسكوفري هيلث" (Discovery Health)، من أشهرها "خط الحياة" (Life line)، و"رأي ثان مع الدكتور أوز" (Second Opinion with Dr. Oz).





ضد الدكتور أوز

تعرّضت بعض آراء أوز الطبية "غير الدقيقة" للنقد، كما حوكم في مجلس الشيوخ الأميركي عام 2014 في قضية الترويج لحبوب إنقاص الوزن، وغطت وكالات الأنباء تلك المحاكمة.

ووجدت دراسة في المجلة الصحية البريطانية أن 54% من توصيات أوز إما تتعارض مع الأدلة العلمية أو تفتقر إليها.

كما وجهت إليه انتقادات واتهامات بـ"سوء معاملة الحيوانات في أبحاثه العلمية".

المشاركة السياسية

برز دور أوز السياسي في ديسمبر/كانون الثاني 2021، عندما أعلن اعتزامه الترشح لمقعد جمهوري في مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا، وبذلك يكون أول مسلم يرشحه حزب كبير لمجلس الشيوخ.

وبعد ترشحه انتقد تعامل السياسة الأميركية مع جائحة "كوفيد-19" (Covid-19)، كما تعهد "بالمساعدة في حل المشاكل والمساعدة على الشفاء".

وللتفرغ للعمل السياسي، أعلن أوز إنهاء برنامجه التلفزيوني في 2022، كما قال إن الهدف من ترشحه هو المساعدة في المشاكل الحالية، وقال "إننا غاضبون من حكومتنا ومن بعضنا بعضا، فلم نستطع إدارة أزماتنا بشكل فعال مثل الأجيال السابقة، ولهذا أرشح نفسي لمجلس الشيوخ؛ لإيجاد حلول".

وفاز محمد أوز في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين بفارق ضئيل، وحصل بعد ذلك على دعم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وتأييده ضد منافسه جون فيترمان.

غير أن أوز لم ينجح في الوصول إلى مجلس الشيوخ، إذ حصل على 47% من الأصوات، في حين حصل المرشح الديمقراطي جون فيترمان على 51% من مجمل الأصوات، وفاز بالمقعد.

ففي أبريل/نيسان 2022، أشار ترامب إلى أنه سيدعم عضوية الجراح التركي الأميركي أوز، وأشار إلى فرصة أوز الكبيرة في الفوز في الانتخابات العامة ضد الديمقراطيين.

تلقى أوز دعوة من مسلمي ولاية بنسلفانيا ليتحدث عن دور الإسلام في حياته، لكنه لم يلبّ الدعوة، وكان قد صرّح سابقا "الصوفية هي الأقرب لقلبي".

ونقل عن أوز قوله في مقابلة صحفية في مايو/أيار 2022 "نحن لا نريد الشريعة في أميركا.. أنا مسلم علماني".