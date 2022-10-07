رابح درياسة، فنان جزائري، يعتبر أحد أعمدة الفن الملتزم والبدوي في الجزائر، وصفه الكثيرون بأنه "عملاق الأغنية التراثية الشعبية الجزائرية"، ولقب بـ"عندليب الجزائر". مغن ومؤلف موسيقي وملحن وكاتب. مُنح لقب "عميد الأغنية الوطنية"، ووصفت أعماله الفنية بأنها ذات "طابع ملتزم".

المولد والنشأة

أطلق رابح درياسة صرخته الأولى في عاصمة الورود البليدة وسط البلاد، في الأول من يوليو/تموز عام 1934.

وفي سن الـ12، فقد والدته، ثم والده بعد 3 سنوات، ما حتم عليه الاعتناء بإخوته الخمسة وتلبية احتياجاتهم. ولأجل ذلك عمل في الرسم على الزجاج.

كما كرّس وقته لممارسة الرسم الذي أحبه حبا جما، وخاصة المنمنمات التي تعلمها بمفرده مستلهما أعماله من الرسام والخطاط الجزائري، ومؤسس المدرسة الجزائرية للمنمنمات، محمد راسم.

الدراسة والتكوين

نظرا لظروفه الصعبة، الناتجة عن وفاة أبويه، لم يتمكن رابح درياسة من تحقيق تحصيل دراسي عال، غير أنه استطاع أن يكوّن نفسه بنفسه، ويصبح فنانا عصاميا.

ترك الرسم على الزجاج ليعانق العزف على العود، فأصبح مغنيا ومؤلفا موسيقيا وملحنا وكاتب كلمات، وأسس لمدرسة خاصة وفريدة في الموسيقى الجزائرية خاصة والعربية عموما.

وكما حمل المجاهدون في الثورة الجزائرية السلاح ضد الاحتلال الفرنسي، شحذ درياسة حنجرته سنة 1954 تصدح بأغان تبث الحماسة في نفوس المجاهدين، الذين واجهوا المحتل الفرنسي سعيا إلى معانقة الحرية والاستقلال، من أمثال الأمير عبد القادر الجزائري الذي خصه بأغنية.

المسيرة الفنية

بدأ بلبل مدينة الورود، وعندليب الجزائر مشواره الغنائي سنة 1953 بعد أن عمل في ميادين مختلفة، بيد أن الأقدار شاءت أن يسطع نجمه ويتألق في آفاق الفن، فأصبح رائد الأغنية الحكيمة البدوية المطبوعة بطابع ملتزم ومحترم.

ومنذ خروج بلاده من تحت نير الاحتلال الفرنسي عام 1962، أدى ابن ولاية البليدة مزيجا من الأغاني بأسلوبه الخاص حول موضوعات وطنية وتاريخية، ومثل الجزائر في عدة مهرجانات عبر العالم.

غنى في العراق ومصر وسوريا والكويت والسعودية والإمارات والمغرب، وفي دول أخرى عديدة، ولكثرة تجواله لقب بـ"سفير الأغنية الجزائرية".

حظي بمكانة متميزة في أوساط الجمهور داخل وخارج الجزائر، بسبب عذوبة أغانيه وكلماتها التي تجذب السامع وتجعله يبحر في أنغامها نظرا لخلوها من العبارات الساقطة والماجنة.

في بداية الخمسينيات شرع في كتابة أغاني لمعظم معاصريه من النجوم، ثم حاول أداء كلماتها بنفسه في البرنامج الإذاعي الشهير "من كل فن شوية"، الذي كان يقدمه الإعلامي الحبيب حشلاف.

وفي سنوات التسعينيات من القرن الـ20، حمل معه المشعل ابنه عبدو درياسة وأعاد أداء أغاني والده.

أبرز أغانيه

كثير من أغاني رابح مسجلة على أسطوانات من نوع 45 دورة في الدقيقة، وحققت نجاحا تجاريا باهرا مع شركات إنتاج كبرى مثل "فيليبس" (Philips).

ترك الفنان الراحل أكثر من 100 أغنية تتنوع مواضيعها بين الوطنية والقضايا الاجتماعية والدينية والسياسية وبعض أغاني الغزل العفيف.

ومن أشهر أغانيه أغنية "يا عبد القادر"، يتغنى فيها باستقلال الجزائر مبشرا الأمير عبد القادر الجزائري رحمه الله بأن مناه تحقق.

واشتهر أيضا بأغنية "حيزية"، المعنونة على اسم حيزية بوعكاز بنت أحمد بن الباي، وهي شابة جزائرية من عرش الذواودة، ولدت عام 1855، ويقال إنها أحبت رجلا من قبيلتها، وتمسكت به رغم الضغوط، وانتصرت في النهاية وتزوجت منه، لكن الموت خطفها بعد فترة قصيرة من ذلك، وتحول قبرها إلى معلم أثري وسياحي.

وفي ما يلي بعض من أبرز أغانيه الأخرى:

حبيب الله محمد

حزب الثوار

يا العوامة

قصة سيدنا يوسف

يا طويل اللسان

الممرضة

التفاحة

نجمة قطبية

القمري

يا راشدة

أولاد بلادي

يا قاري سورة النساء.

الجوائز

عرضت رسومه ولوحاته الفنية في عدة معارض داخل وخارج الجزائر، وفاز بجائزة "جول فيري" (Prix Jules Ferry) في صالون الفنانين الجزائريين والمستشرقين في باريس.

وفاته

توفي رابح درياسة في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2021 عن عمر ناهز 87 سنة. ووري الثرى بمقبرة سيدي حلو في مسقط رأسه بمدينة البليدة.