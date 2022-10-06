تتنوع الأعياد التي يحتفل بها اليهود، ويتم تحديد مواعيدها ومدتها بناء على التقويم العبري الذي يسمى أيضا التقويم اليهودي.

ويمارس اليهود في هذه الأعياد طقوسا تتنوع بين الصلوات والدعاء والصوم ومختلف أنواع العبادة، وتمتد إلى مجالات أخرى مثل المأكل والملبس.

وفي ما يلي الأعياد اليهودية، كما سردتها الكتب اليهودية والمصادر التشريعية التوراتية:

رأس السنة العبرية (روش هشناه)

هو أحد أعياد اليهود الدينية التي وردت بالتوراة باسم (يوم تروعاه) ويوافق اليومين الأول والثاني من شهر "تشري" من التقويم العبري، وهو التقويم الذي يقول اليهود إنه بدأ منذ خلق الله الأرض إلى يومنا هذا، أي أنهم اليوم يشهدون عام 5783 وليس 2022.

تعتمد السنة العبرية على القمر، وتتكون من 12 شهرا يضاف إليها شهر كل 3 سنين كي تبقى الأعياد اليهودية موافقة للتقويم الميلادي. كما يضاف التقويم العبري إلى معظم المعاملات الرسمية الحكومية.

مدته: يبدأ الاحتفال بعيد (روش هشناه) منذ غروب الشمس ويمتد ليومين كاملين، تعطل خلالهما المؤسسات الحكومية والأهلية والمواصلات العامة والمحال التجارية. ويطلق على الأيام العشرة التي تمتد من رأس السنة وحتى عيد الغفران "أيام التوبة".





المظاهر والطقوس في عيد رأس السنة العبرية (روش هشناه)

تكثر الصدقات في هذا العيد، وتنشط المؤسسات الدينية اليمينية في توزيع المال والمؤن على المحتاجين اليهود، ويتبادل فيه البعض الهدايا.

طعام العيد التقليدي هو الفواكه المجففة مثل التمور والرمان، إلى جانب العسل والنبيذ واللحوم، ويحرصون على شراء الرأس من الأنعام أو الأسماك، لوضعه على مائدة الطعام، قائلين في دعائهم "اللهم اجعلنا رؤوسا ولا تجعلنا ذيولا".

ينفخ اليهود خلال هذا العيد في بوق (يسمى شوفار) مصنوع من قرن كبش، ويستمر النفخ فيه منذ بداية السنة وطيلة "أيام التوبة" وتذكر الكتب اليهودية أن النفخ يذكر بقصة الذبح التي أمر الله بها نبيه إبراهيم عليه السلام، لكنهم يعتقدون أن الذبيح هو النبي إسحاق عليه السلام. وللنفخ في البوق مدة ودرجات معينة (منقطع ومتصل) وحسب المعتقدات اليهودية فإن هذا النفخ يحمل دلالات منها إيقاظ القلب والتوبة والتذكير بحادثة انتقالهم من سيناء.

لليهود 3 صلوات مفروضة في اليوم والليلة (شحاريت ومنحاه وعرفيت) ويضاف إليها في عيد رأس السنة العبرية:

صلاة الاستغفار (سليخوت): حيث يحج عشرات آلاف اليهود إلى حائط البراق المحتل (يسمونه حائط المبكى) غرب المسجد الأقصى المبارك لأدائها جماعة، وطلب المغفرة عن ذنوب السنة الماضية.

صلاة إرسال الخطيئة: يستحم خلالها اليهود الغربيون في ماء جار يلقبونه (مِكَفيه) طلبا للطهارة، ويقيمون الصلاة بعدها ظهرا.

صوم جداليا: هو ثالث أيام مطلع السنة العبرية، ويعتبر أحد أيام الصوم الأربعة المتعلقة بالهيكل المزعوم، ويمتد من طلوع الشمس إلى مغيبها، ويرمز إلى مقتل أحد قادة اليهود الذي بقي في القدس بعد السبي الفارسي (القرن الخامس قبل الميلاد) الذي أنهى الوجود اليهودي في فلسطين.





عيد الغفران (كيبور)

يأتي حسب التقويم العبري في العاشر من شهر (تشري) العبري، وصيامه ملزم دون بقية أيام الصيام اليهودية الستة، ويمتد الصيام إلى 25 ساعة متواصلة. اشتق اسم العيد من كلمة كفارة، ويقصد بها العمل للتكفير عن الذنوب، وفرض على اليهود في سفر اللاويين.

مدته: يمتد من مغيب شمس العاشر من شهر (تشري) بالتقويم العبري إلى مغيب شمس اليوم التالي.

مظاهر وطقوس عيد الغفران

تتعطل الحياة تماما، وتغلق جميع المؤسسات الرسمية والتعليمية، والمواصلات العامة، ووسائل الإعلام، والطرق والمطارات والحواجز، ويفرض إغلاق مشدد على الضفة الغربية وقطاع غزة.

يرتدي اليهود خلال هذا العيد "لباس التوبة" البيضاء، ويشعلون الشموع في الشمعدان قبل نصف ساعة من بدء الصيام.

يمنع خلال الصوم الأكل والشرب والاستحمام، واستخدام الزيت أو مواد التجميل، ولبس الأحذية الجلدية والجماع.

يتضمن هذا العيد 5 صلوات طويلة تؤدى في الكُنُس وحائط البراق، وهي على الترتيب: عرفيت، شحاريت، موساف، منحاة، ونعيلاه، وهي الخاتمة التي تسبق كسر الصيام بساعتين.

يشتهر عيد الغفران بطقس ذبح الدجاج لتكفير الذنوب، ومصدره سفر (حزائيل) في المشناه، وينص على التلويح بدجاجة أو ديك فوق الرأس مع ترديد دعاء خاص يذبح بعده الطير، علما بأنه يحرم أكله بعد ذبحه.

عيد العرش أو المظلات (سوكوت)

وهو عيد يهودي ديني ورد في التناخ (كتاب يهودي مقدس) ويأتي بنفس الشهر بعد عيد الغفران، ويرتبط بذكرى سكن اليهود في الخيم وتحت المظلات خلال ضياعهم في سيناء، ونزول المن والسلوى، ويعتبر هذا العيد بداية السنة الزراعية الجديدة.

مدته: يمتد 8 أيام، بدءا من يوم 15 من شهر "تشري" حسب التقويم العبري.





مظاهر وطقوس عيد العرش اليهودي

بناء خيمة أو سقيفة من سعف النخل أو غيرها، ويمنع الأكل خارجها، كما يضاء الشمعدان والأنوار على وقع أدعية خاصة.

تقدم خلال العيد قرابين نباتية وهي الأترج، والصفصاف، وسعف النخل، والآس، ويحملونها معهم أثناء توجههم للصلاة، كما يصل سعر ثمرة الأترج (تشبه الليمون) الخاصة بالحاخام إلى نحو 7 آلاف دولار.

يعتقد بعض اليهود أن السماء إذا أمطرت خلال العيد فإن الله ساخط عليهم، لأنهم يضطرون إلى مغادرة العرائش والخيم عند المطر.

أهم أيام عيد العرش هو الذي يمثل بداية الأيام الوسطية، وهي أيام حج جماعي تأمر بها التوراة، ويحظى بميزة إذا كان بعد سنة (شميتاه) التي تأتي كل 7 سنوات، ويمنع اليهودي خلالها من زراعة الأرض لمدة سنة كاملة، ويقتصر المنع على أراضي فلسطين التاريخية فقط.

في اليوم السابع من عيد العرش، يقع يوم (هشوعنا) والذي يذكرهم بطواف الكهنة مع القرابين النباتية حول مذبح الهيكل المزعوم.

بعد يوم (هشوعنا) يأتي يوم بهجة التوراة، والذي يتمثل في السعادة جراء ختم الدورة السنوية لقراءة التوراة وبدء دورة جديدة.

9 أعياد و6 أيام صيام

بالإضافة إلى الأعياد المتصلة، يحتفل اليهود بعدة أعياد أبرزها -على مدار العام- عيد الفصح، وعيد نزول التوراة أو الأسابيع، وعيد المساخر وعيد الأنوار وعيد الشعلة.

كما يصومون 6 أيام في السنة، أحدها إلزامي وهو يوم الغفران، و4 منها تتعلق بخراب الهيكل المزعوم، وهي العاشر من شهر "تيفيت" (حسب التقويم العبري) وينسب إلى بداية حصار نبوخذ نصر للقدس، و17 من شهر تموز الذي ينسب إلى اختراق أسوار القدس من قبل جيش تيطس، والتاسع من آب الذي ينسب إلى ذكرى خراب الهيكل الأول والثاني.

أما الصيام السادس فهو يوم "إستير" التي استطاعت أن تنقذ اليهود من الذبح في بابل، حسب اعتقادهم.