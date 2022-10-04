تعرف على مقدرات مقاتلة "كش مات" الروسية الجديدة.. وهذه أبرز الدول المرشحة لاقتنائها

عندما كانت الأنظار متجهة للتجاذبات الحاصلة بين أميركا وتركيا حول صفقة الطائرات المقاتلة من طراز إف-35، وضعت الصناعة العسكرية الروسية اللمسات الأخيرة على إعلان الكشف عن مقاتلة جديدة أطلقت عليها "كش مات"، كدلالة رمزية لتفوقها على نظيرتها من المقاتلات الغربية.

تعد سوخوي 75 (كش مات) مقاتلة شبحية من الجيل الخمس ذات المحرك الواحد، صممتها شركة "سوخوي" التي أُدمجت مع شركات أخرى في "شركة الطائرات المتحدة" عام 2006.

وتوفر الطائرة المقاتلة أداء عاليا وتكاليف تشغيل منخفضة لكل ساعة، كما أن سعرها قد يكون أقل من طائرة إف-35 بنحو 3 مرات.

و"كش مات" وضعية في لعبة الشطرنج يكون فيها الملك معرضا للخطر، ولا توجد طريقة لإزالة التهديد، وهو ما ينهي اللعبة بتفوق الطرف الذي سيأخذ ملك الخصم. وتستعمل العبارة في الحياة اليومية للدلالة على انتهاء الأمر وغياب أي مناورة للتخلص من الورطة التي يجد فيها المرء نفسه.

وكُشف عن نموذج للطائرة في معرض "ماكس" الجوي بموسكو عام 2021 بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما ظهر أول عرض دولي لها في معرض دبي للطيران في العام نفسه.

وتم تحديد موعد أول تشغيل لهذه الطائرة المقاتلة عام 2023، في حين تحدثت أنباء عن تأجيل ذلك إلى عام 2024.

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تم الإبلاغ عن بدء إنتاج عدة نماذج أولية من مقاتلة "كش مات" في المصنع الذي قام بإنتاج طائرة سوخوي 57.

وفي 16 أغسطس/آب 2022، أفادت "شركة الطائرات المتحدة" بأنها تخطط لبناء 4 نماذج أولية، مع إجراء اختبارات الطيران في وقت مبكر من عام 2024.

ومن المتوقع أن تبدأ الرحلة الأولى لمقاتلة سوخوي 75 عام 2023 بعد الانتهاء من سلسلة الاختبارات الأرضية.

التصميم والمميزات

أفاد خبراء بأن تصميم الطائرة اعتمد على حسابات رقمية حديثة باستخدام كمبيوتر عملاق، وهو ما أدى إلى تقليل وقت الاختبارات والتصميم إلى 5 سنوات.

واستعان المصممون بالأساس العلمي والتقني الذي استخدم في تطوير المقاتلة "سوخوي 57 إي"، إضافة إلى الأنظمة الموجودة في قمرة القيادة.

ويبلغ طول الطائرة 17.5 مترا، وطول جناحيها 11.8 مترا، وتم تصميم معدات الجيل الخامس للطيار المقاتل على متن الطائرة بمناعة عالية ضد الضوضاء.

ويمكن للطائرة أن تُقلع من المطارات الواقعة في أماكن عالية وسط تضاريس صعبة، كما يمكنها التحليق في أي ظرف مناخي.

ويسمح تصميم هيكل الطائرة بصيانة أسهل للطائرة، ويتطلب عددا أقل من الأفراد لإجراءات الصيانة، التي من المتوقع أن تعزز الاستعداد القتالي للطائرة.

وستكون الطائرة متاحة للبيع في نسخة أساسية بمكان واحد للمقاتل، إضافة إلى نسخة ذات مقعدين، وحتى إصدار نسخ من الطائرة المسيرة.

الخصائص القتالية

يمكن لطائرة "كش مات" حمل أسلحة لتحييد مواقع قيادة العدو عبر استهداف مناطق حيوية، وتحتوي على 5 فتحات أسلحة مخفية و11 نقطة تعليق سلاح خارجية، كما تبلغ حمولتها القتالية أكثر من 7 أطنان.

ويمكن للطائرة المقاتلة استخدام صواريخ جو جو، وجو أرض، وستكون قادرة على ضرب عدة أهداف في وقت واحد.

ومن المتوقع أن تطلق الطائرة أسلحة موجهة وغير موجهة، وهي قادرة على العمل جنبا إلى جنب مع الطائرات المسيرة، حيث ستكون لديها القدرة على التحكم في الطائرات المسيرة الصغيرة، وتتلقى معلومات في الوقت الفعلي حول الوضع القتالي عبر تقنيات الإرسال والاستجابة على الفور.

وتم تجهيز سوخوي 75 بنظام كشف متقدم متعدد النطاقات لتحييد الهدف من دون أن يتم اكتشافه، وتحتوي المقاتلة أيضا على رادار نشط لتتبع الأهداف، حتى في المناطق التي يكون فيها التداخل الإلكتروني شديدا.

ويتيح رادار الطائرة مهاجمة ما يصل إلى 6 أهداف جوية في وقت واحد، وتتبع ما يصل إلى 30 هدفا، كما تم تجهيزها بنظام رؤية إلكتروني ضوئي يمكنه تحديد الأهداف الجوية والأرضية.

وفي ما يخص سرعة المقاتلة، فإنها تصل إلى 1.8 ماخ (2205 كيلومترات/ ساعة)، كما يمكنها التحليق لمسافة تزيد على 2800 كيلومتر من دون خزان وقود إضافي.

سعر الطائرة والدول المرشحة لاقتنائها

حسب المخططات الأولية لشركة الطائرات المتحدة الروسية، فإن عمليات التسليم الأولية يتوقع أن تكون في الفترة بين 2026 و2027.

ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 300 طائرة على مدار 15 سنة.

ووفقا للرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المتحدة سيرغي تشيميزوف، فمن المتوقع أن تبلغ تكلفة سوخوي 75 (كش مات) بين 25 و30 مليون دولار.

غير أن هذا الجدول الزمني قد يتعرض للتأجيل بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، إذ قد يتأخر تطوير الطائرة بسبب صعوبة اقتناء روسيا أشباه الموصلات ومعدات تصنيع عالية التقنية من الاتحاد الأوروبي.

كما توقفت مبيعات التصدير المحتملة لأن روسيا لا تستطيع التجارة باستخدام الدولار الأميركي.

وحسب الشركة المصنعة للمقاتلة سوخوي 75، فقد تكون كل من الأرجنتين والهند وفيتنام أبرز الدول التي ستقتنيها.