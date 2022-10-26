"مصحف قطر" مشروع أشرفت عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، بدأت فكرته عام 1991 ومرّ بمراحل كثيرة انتهت بعد 19 عاما تقريبا، من التدقيق والإشراف بالأزهر الشريف، مرورا بكتابته على يدي خطاط سوري، فطباعته في تركيا، ثم توزيعه عالميا.

اختير خط النسخ ليكون الرسم المعتمد في مصحف قطر، وذلك للتآلف بين الحرف وحركته (التي تأتي فوقه تماما) وشكله ورسمه وزخرفته الجميلة التي تجعله واضحا، فضلا عن تميز حروف خط النسخ بمرونتها وقابليتها للتشكيل، من دون أي لبس أو تزاحم بينها.

الفكرة والتأسيس

بدأت فكرة إقامة مشروع "مصحف قطر" داخل أروقة المحاكم الشرعية بدولة قطر في أغسطس/آب 1991، بعدما قدّم مدير إدارة الشؤون الإسلامية خليفة جاسم الكواري مذكرة إلى وكيل المحاكم الشرعية، يقترح فيها طباعة مصحف باسم قطر، وبقيت الفكرة قيد الدراسة والبحث طوال 8 سنوات قبل أن تطرح مجددا.

في عام 1999 أحيلت الفكرة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، التي أعدّت خطة شملت الضوابط والمعايير المطلوبة لتطبيق الفكرة بالتشاور مع مركز "إرسيكا" (مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية في إسطنبول) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، للتعاون معه في مجال الخط العربي، واتفق الطرفان على إقامة مسابقة دولية للخط العربي من أجل كتابة "مصحف قطر"، ووافق عليها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مايو/أيار 2000.

بالتعاون مع مركز "إرسيكا"، أنشئت هيئة تحكيم دولية تشكلت من خبراء بفن الخط العربي، هم: أكمل الدين إحسان أوغلو الذي عُيّن رئيسا لها، والخطاط حسن جلبي من تركيا، ومصطفى أوغور درمان من تركيا، ومحمد سعيد شريفي من الجزائر، ومحمد التميمي أحد أعضاء مركز "إرسيكا".

مسابقة قطر العالمية لخط المصحف الشريف

طُرحت "مسابقة قطر العالمية لخط المصحف الشريف" في أغسطس/آب 2001 ووُجّهت دعوة إلى 21 خطاطا للمشاركة في المسابقة لكتابة 5 صفحات من القرآن.

قررت اللجنة فتح المشاركة للعامة، فاستقطبت 120 من أمهر الخطاطين في العالم الإسلامي، وعُدّت المسابقة الأضخم في تاريخ كتابة المصاحف.

وبسبب كثرة عدد المتنافسين الذي فاق التوقعات، قررت هيئة التحكيم بعد أول اجتماع لها بالدوحة في مايو/أيار 2002 تحويل المسابقة إلى 3 مراحل، بعدما كانت من مرحلتين فقط، واختير 35 متأهلا لدخول المسابقة، ثم تمت المفاضلة بينهم وقلِّص عددهم إلى 14 متأهلا لخوض المرحلة الأولى في كتابة جزأين من القرآن الكريم.

قررت اللجنة رفع مقدار الجائزة المالية لصاحب المركز الأول من 70 ألف دولار إلى 100 ألف دولار، وللمركز الثاني من 30 ألف دولار إلى 50 ألف دولار.

اجتاز المرحلة الأولى 7 متسابقين من 4 دول، أقصي واحد منهم لعدم استطاعته استكمال أعماله في الموعد المطلوب، ثم اجتاز اثنان لدخول المرحلة الثالثة، هما عبيدة البنكي وصباح مغيدي الأربيلي، اللذان يعدّان من أشهر خطاطي الخط العربي في القرن الـ21، وطلب منهما الانتقال إلى قطر، حتى يكونا على مقربة من المشرفين.

في أكتوبر/تشرين الأول 2002 أعلنت هيئة التحكيم في إسطنبول حصر التنافس بين المتسابقين المتأهلين، ثم وقعت معهما عقود الاستكتاب في الدوحة من أجل الشروع في المرحلة ما قبل الأخيرة في كتابة المصحف الشريف.

في يوليو/تموز 2005 أصدرت هيئة التحكيم في اجتماعها الثالث قرارا بإعادة كتابة المصحف للمرة الثانية، من أجل إخراجه بنسق فني واحد، وأنهى الخطاطان الكتابة الثانية في يونيو/حزيران 2006.

اجتمعت هيئة التحكيم في يناير/تشرين الثاني 2007 لاختيار النسخة الفائزة بعد سلسلة من المراجعات والتدقيقات والمقارنات بين العملين قضت بحجب اسميهما ليكون الاختيار دقيقا وأمينا، حتى أعلنت الهيئة فوز الخطاط عبيدة محمد صالح البنكي في 20 يناير/كانون الثاني 2007.

من عبيدة البنكي؟

ولد الخطاط عبيدة البنكي في دير الزور شمالي سوريا عام 1964، وولد شغفه في الخط بعد ذلك بقليل، ففي نهاية الستينيات وقبل أن يجلس على مقاعد الدراسة، بدأ يذهب مع والده إلى المدرسة التي يعمل مديرا لها، وكان دافعه إلى ذلك أن يراقب أستاذا في المدرسة يجيد الخط العربي، فنشأت بينه وبين هذا الفن علاقة كبرت معه وجعلته من أشهر فناني الخط العربي في العالم.

تعلم البنكي أصول فن الخط على يدي أحمد الباري ومحمد القاضي، ثم ذهب إلى تركيا وحصل على إجازة هناك من شيخ الخطاطين حسين جلبي بعد فوزه بالمركز الثاني في مسابقة "إرسيكا" للخط، وحصل على وشاح الاستحقاق من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عند تدشين مصحف قطر.

لعبيدة البنكي كثير من المعارض والمشاركات الفنية على مستوى العالم العربي والإسلامي، وفضلا عن فوزه في مسابقة كتابة مصحف قطر اختير أيضا لتصميم الإصدار الخامس من العملة القطرية.

يقول البنكي إن كتابة المصحف مرتين بالريشة خلال المسابقة قد استغرقت منه 3 أعوام ونصف العام، حيث كان يدرس الصفحة ثم يكتبها بالقلم العادي على مسودة، ثم يكتبها بالشكل النهائي بريشة السلاية (نوع من أنواع الريش كان يستخدم في الكتابة قديما)، وبعدئذ يبدأ بتصحيح الحروف وتنظيفها ووضع علامات الشكل والضبط عليها، وتستغرق هذه المراحل للصفحة الواحدة 8 ساعات من العمل المتواصل.

شروط كتابة مصحف قطر

وضعت لجنة التحكيم للمسابقة ضوابط صارمة لكتابة المصحف من الناحية الفنية والجمالية، هي:

المحافظة على الرسم وضبطه في كل صفحات المصحف، وعدم تغيير شكل الحروف.

توزيع الكثافة الخطية في كل صفحة، حتى لا يوجد ازدحام أو فراغ بين الكلمات والسطور.

ابتداء الصفحة بآية وإنهاؤها بآية التزاما بطريقة الحفّاظ، وضبط كل جزء بـ20 صفحة.

تنتهي الآية بعلامتها في سطرها، ولا توضع نهايتها في بداية سطر جديد، حيث تخلو بداية الطرف الأيمن في الصفحة من علامات الترقيم تماما.

دمج علامتي بداية ربع الحزب والحزب مع علامة ترقيم الآية، والتمييز بينها بألوان مختلفة.

زخرف المصحف

أعلنت اللجنة المعنية بمتابعة المشروع مسابقة مغلقة لتذهيب المصحف وزخرفته بالتزامن مع مسابقة الكتابة، ولأن تركيا اشتهرت بخبرتها في الزخارف الإسلامية والمصاحف تحديدا، اختير 3 من أمهر المزخرفين الأتراك.

كُلّف المزخرفون بتصميم إطار لصفحات المصحف، مع تصاميم لعلامات أرباع الأحزاب والأحزاب والأجزاء والسجدات والوقفات، وتصاميم لبدايات السور ونهاياتها، وبداية المصحف الشريف ونهايته، مع غلاف للمصحف والكعب، وكان الانتهاء من التصاميم كلها خلال 3 أشهر.

لجنة المراجعة قبل الطباعة

تشكلت لجنة محلية مع الخطاط عبيدة البنكي للتعاون مع لجنة من الأزهر الشريف برئاسة الشيخ أحمد المعصراوي، من أجل تدقيق وفحص النسخة النهائية من مصحف قطر، وإجازتها من الأزهر الشريف، وقبل أن ترسل المخطوطة إلى الأزهر راجعتها اللجنة المحلية، ثم مرت على 300 حافظ لكتاب الله.

عقدت لجنة المراجعة بالتعاون مع لجنة من الأزهر الشريف 3 جولات من الاجتماعات واللقاءات، دُقّق فيها المصحف وروجع 14 مرة، من أجل ختم النسخة الأصلية لـ"مصحف قطر" حماية لحقوق النشر، ومنعا للتلاعب فيها في المستقبل، ومن أجل الحصول على التصحيحات والتصويبات النهائية على النسخة الأصلية، ثم أجيزت النسخة النهائية في يناير/كانون الثاني 2009.

لجان طباعة مصحف قطر

شكلت لجنة طباعة مصحف قطر في 18 فبراير/شباط 2008 وترأسها صالح محمد المري، وعملت على إعداد الدراسات والمواصفات اللازمة لطباعة المصحف الشريف وإخراجه بشكل فني مغلف ومجلد جيدا ليليق بمكانة القرآن ولبيان أهمية العمل عليه.

كما أوكلت للجنة مهمة اختيار المطبعة المناسبة، ووضعت مواصفات منها استعمال المطبعة لتقنيات حديثة ومتقدمة في مجال التحضير والتجهيز والطباعة والتجليد.

وبعد اختيار المطبعة، أشرفت مباشرة على الطباعة لجنة خاصة لضمان سير العمل بما يوافق المعايير والمواصفات المطلوبة.

وكانت آخر مرحلة مرحلة التدقيق والمراجعة في النسخ المطبوعة بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، لضمان عدم تسلّم أي نسخ تحتوي على أخطاء مطبعية أو لغوية أو مخالفة للمواصفات المحددة.

وبعد طباعة نسختين؛ واحدة في بيروت والأخرى في إسطنبول، اختارت اللجنة مطبعة "ماس" في تركيا لاستجابتها للمعايير والمواصفات المطلوبة.

بدأت الطباعة التي شاركت فيها كل اللجان السابقة من الدوحة وإسطنبول والقاهرة، وتمت مراجعة النسخ المطبوعة وتدقيقها بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ثم انتقلت إلى المراجعة بمرحلة ثانية من الأزهر الشريف، حتى صدرت الموافقة على الطباعة من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر بتاريخ الثالث من مارس/آذار 2008.

اجتمع أعضاء لجنة الطباعة معتمدين على الملاحظات التي أعطيت من لجنة الأزهر الشريف، وبدأت مراحل تنفيذ التعديلات على الحاسوب، والتأكد من مطابقتها للتعديلات الأصلية، ثم مراجعة النسخ المعدلة واعتمادها للطباعة، مع تجهيز هوية المصحف وغلافه، وإضافة أماكن وقوف جديدة في بعض المواضع.

وخلال الطباعة أشرف سلامة كامل جمعة وحسن عيسى المعصراوي مع لجنة الطباعة القطرية بشكل مباشر، وأرسلت النسخة مباشرة إلى القاهرة وتسلّمها أحمد المعصراوي الذي شكل لجنة شرعية فيها 5 لجان فرعية تدقق المصحف بالتناوب، وكل واحدة منها تتكون من 4 أعضاء ورئيس، يمر عليها المصحف لتدققه.

صدر الإذن بتداول المصحف في العاشر من فبرير/شباط 2009، واستغرق تجهيز الصفحات مرورا بمراحل التصحيح والقراءة 16 أسبوعا، لتبدأ بعد ذلك مرحلة التجليد التي استغرقت 3 أشهر تقريبا.

وفي منتصف عام 2009 تم الانتهاء من الطبعة الأولى لمصحف قطر، وفي التاسع من مارس/آذار 2010 وفي احتفالية الدوحة عاصمة للثقافة العربية في متحف الفن الإسلامي، جاء الإعلان عن بدء تداول مصحف قطر.

الطبعة الخامسة

في الطبعة الخامسة من مصحف قطر، وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الدوحة عقدا مع مطبعة "بل نت" التركية في منتصف عام 2022، من أجل طباعة 700 ألف نسخة، مع توريد 3.4 ملايين مصحف بـ3 أحجام خلال عام.

ووفقا للكمية التي طلبتها قطر في الطبعة الخامسة، سيستهلك هذا 40 طنا من الورق الفنلندي المستورد، وسيكتب المصحف بالحبر المذهّب بجزيئات النحاس، تحت إشراف 80 خبيرا عاملا في الأجهزة والطباعة الفنية، ولن يكون الاعتماد على الطباعة الإلكترونية فقط، بل سيدقق الصفحة الواحدة 6 علماء متخصصين في القرآن الكريم.