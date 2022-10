ريتشارد غولدستون حقوقي وقانوني من جنوب أفريقيا، ولد يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 1938 من أسرة يهودية، بدأ مسيرته العملية في مجال المحاماة ثم القضاء، ناضل ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ترأس عددا من بعثات التحقيق في النزاعات الدولية، ولديه العديد من المؤلفات في القضايا الحقوقية.

المولد والنشأة

ولد ريتشارد جوزيف غولدستون يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 1938، في منطقة بوكسبيرغ بالقرب من جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا لأسرة يهودية من أصول إنجليزية وليتوانية مختلطة، حيث كان جده لأمه إنجليزيا وجده لأبيه يهوديا ليتوانيا هاجر في القرن الـ19.

كان لنظام الفصل العنصري في بلد المنشأ الدور الكبير في تكوين شخصية غولدستون وميوله المناهضة للاضطهاد، ولذا كانت له شعبية كبيرة في أوساط يهود جنوب أفريقيا، لا سيما بعد الأدوار التي لعبها في محاكم الحرب في رواندا ويوغسلافيا.

تزوج ريتشارد بالسيدة نولين غولدستون وأنجب منها ابنتين وله 4 أحفاد.

الدراسة والتكوين العلمي

تلقى غولدستون تعليمه الأساسي في مدرسة إدوارد السابع في جوهانسبورغ، ثم تخرج في جامعة "ويتواترسراند" (Witwatersrand) بجنوب أفريقيا عام 1962 وحصل على درجة البكالوريوس في القانون مع مرتبة الشرف.

وأثناء الدراسة مارس نشاطا طلابيا من خلال رئاسته لمجلس تمثيل الطلاب، وكان مناهضا لسياسة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وتواصل مع المؤتمر الوطني الأفريقي الذي كان محظورا آنذاك.

قام بحملة مناهضة لسياسة استبعاد الطلبة أصحاب البشرة السوداء من جامعته، ثم انتخب رئيسا للاتحاد الوطني لطلبة جنوب أفريقيا في الخارج وفي التجمعات الدولية.

التجربة العملية

بعد التخرج في الجامعة عام 1963 التحق غولدستون للعمل بسلك المحاماة، وانتمى لنقابة المحامين، ثم تولى القضاء عام 1980 في المحكمة العليا في جنوب أفريقيا بمدينة ترانسفال، وفي وقت تعيينه كان أصغر قاض في المحكمة العليا في جنوب أفريقيا.

في عام 1982 أصدر حكما في قضية "غوفندر" (Govender) بعدم قانونية عمليات إجلاء غير البيض، أدى إلى الوقف الفعلي لعمليات الإخلاء.

وفي عام 1989 عُيّن في دائرة الاستئناف، ومن عام 1985 إلى عام 2000 أصبح غولدستون الرئيس الوطني للمعهد الوطني لمنع الجريمة وإعادة تأهيل المجرمين في جنوب أفريقيا.

عمل قاضيا في المحكمة الدستورية من عام 1994 إلى 2003، وهي الفترة التي شهدت كتابة الدستور الجديد والانتقال من مرحلة التمييز العنصري إلى الديمقراطية.

برز غولدستون كأحد القضاة الليبراليين الذين وافقوا على تولي القضاء في فترة حكومة الحزب الوطني، ورأى أن وجوده في القضاء أكثر فائدة من بقائه خارجه، وذلك بهدف تقويض نظام الفصل العنصري، إضافة إلى اهتمامه باستقلال القضاء، الأمر الذي أكسبه سمعة وطنية ودولية مميزة.

منذ عام 1991 إلى عام 1994 شغل منصب رئيس لجنة التحقيق بشأن العنف العام والترهيب، التي أصبحت تُعرف باسم لجنة "غولدستون"، وهي لجنة قضائية مستقلة حققت في الأنشطة والأشخاص الذين شكلوا تهديدا لاستعادة الحقوق المدنية خلال الانتقال إلى جنوب أفريقيا ما بعد الفصل العنصري.

تولى غولدستون رئاسة المحكمة الدولية بين عامي 1994 و1996، وحقق في جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة ورواندا.

وفي أغسطس/آب عام 1997، اختير غولدستون عضوا في اللجنة الدولية التي أنشأتها حكومة الأرجنتين لمراقبة التحقيق في جرائم النازيين منذ عام 1938، بعد أن نقلوا ممتلكات الضحايا من الذهب إلى الأرجنتين.

وفي الفترة بين 1999 و2001 ترأس اللجنة الدولية المستقلة بشأن كوسوفو، وفي عام 2004 كلفه الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك كوفي أنان بالإشراف على اللجنة الدولية المستقلة التي حققت في فساد مرتبط ببرنامج النفط مقابل الغذاء في العراق.

وعُيّن غولدستون في أبريل/نيسان 2009 رئيسا لبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن انتهاكات الجيش الإسرائيلي خلال حربه على قطاع غزة في الفترة من 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 حتى 18 يناير كانون/الثاني 2009.

الحرب الإسرائيلية على غزة، التي استمرت 3 أسابيع، أسفرت عن مقتل نحو 1400 فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من 5 آلاف جريح معظمهم من المدنيين.

تقرير غولدستون عن الحرب، الذي رُفع عام 2009 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ذكر أن "إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) كلتاهما مذنبة بارتكابهما جرائم حرب أثناء العدوان"، وهو ما أغضب إسرائيل فشنّت هجوما واسعا ضده.

تولى غولدستون منصب مستشار جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرغ منذ 1996 إلى 2006، وشغل منصب أستاذ زائر للقانون الدولي في جامعات نيويورك وفوردهام وهارفرد وكليات واشنطن وجيفرسون، وشارك في برنامج أكسفورد جورج واشنطن الدولي لحقوق الإنسان.

حصل غولدستون على لقب أستاذ الدراسات الدولية المتميز لعام 2007 في كلية بلويت، وشارك في إدارة وعمل مجالس العديد من المنظمات غير الربحية التي تروج للعدالة بما في ذلك أطباء من أجل حقوق الإنسان، ومعهد العدالة والمصالحة، ومؤسسة الخدمات القانونية في جنوب أفريقيا، ومركز جامعة برانديز للأخلاقيات والعدالة والحياة العامة، وهيومن رايتس ووتش، ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وبين عامي 1997 و2004، عمل غولدستون رئيسا لمنظمة التدريب والتعليم اليهودية الخيرية (World ORT)، وعضوًا فخريًّا في مجلس محافظي الجامعة العبرية بالقدس.

المؤلفات

ألف مجموعة من الكتب تهتم بالمؤسسة القضائية الدولية مثل كتاب "المؤسسات القضائية الدولية" (International judicial institutions)، وكذلك ما يتعلق بالتحقيق بجرائم الحرب مثل كتاب "من أجل الإنسانية" (For humanity)، وكتاب "هل يتكلم القضاة؟" (?Do judges speak out).

كتب العديد من المقالات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

الجوائز والألقاب

تقلد غولدستون العديد من الجوائز المحلية والدولية، منها: