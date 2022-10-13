من عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي الجديد؟
عبد اللطيف رشيد سياسي عراقي، ينتمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني منذ ستينيات القرن الماضي، وتولى منذ عام 2003 مناصب مهمة في الحكومات العراقية المتعاقبة؛ بين وزير ومستشار، وانتخبه مجلس النواب العراقي رئيسا للجمهورية في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
المولد والنشأة
ولد عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد في العاشر من أغسطس/آب 1944 في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق.
متزوج من شاناز إبراهيم أحمد عضو الهيئة العامة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، وهي شقيقة عقيلة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، وله منها ابنان وبنت واحدة.
يتحدث 3 لغات: العربية والإنجليزية والكردية.
الدراسة والتكوين العلمي
حصل على منحة من الحكومة العراقية ونال شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية عام 1968 من جامعة ليفربول في المملكة المتحدة.
كما حصل على درجة الماجستير في الهندسة عام 1972 من جامعة مانشستر بمنحة مقدمة من مؤسسة كلبنكيان.
وحصل كذلك على الدكتوراه في الهندسة عام 1976 من الجامعة ذاتها بمنحة من مؤسسة "روبرت أنكس سمث". وكان قياديا في جمعية الطلبة الأكراد في أوروبا.
التجربة السياسية
انضم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني في ستينيات القرن الماضي، ليصبح ذلك أول دخول له إلى معترك العمل السياسي.
شارك في الاجتماعات واللقاءات الخاصة بتشكيل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عام 1975 بزعامة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ثم اختير في ما بعد ليكون مندوبا للحزب في بريطانيا وممثلا له في عدد من الدول الأوروبية.
حضر اجتماعات ومؤتمرات المعارضة العراقية التي كانت تسعى للإطاحة بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
كان ناشطا سياسيا في المؤتمرات التي حضرها في التحالف الكردستاني بأوروبا وأحد قادته، وانتخب عضوا في المجلس التنفيذي لحزب المؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد الجلبي عام 1992، وكان أحد قيادييه البارزين حتى سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
وكان عضوا قياديا في مجلس المكتب العام للمعارضة العراقية في لندن (INDICT) بين عامي 1998 و2003 بجانب كبار المسؤولين الحكوميين الدوليين.
حصل رشيد على أغلبية الأصوات بمجلس النواب في الجولة الثانية من عملية التصويت على منصب رئيس البلاد متغلبا على منافسه المرشح برهم صالح في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
الوظائف والمسؤوليات
- تعد جامعة السليمانية أولى محطات عمله الوظيفي، حيث عمل فيها من عام 1969 حتى عام 1971.
- عمل مع شركة سير وليام هالكرو الاستشارية وشركائه المهندسين من عام 1971 حتى عام 1979.
- أجرى بحوثا وأعمالا ميدانية تخص الدراسة والتصميم والإشراف على مشروع الري والتنمية في المملكة العربية السعودية خلال عامي 1976 و1979.
- عمل بالصومال في مشروع تطوير المرعى الشمالي لإجراء المسح والتقييم للمشروع، من عام 1979 حتى عام 1981.
- شغل منصب مدير مشروع منظمة الغذاء والزراعة الدولية في جنوب اليمن المُمَول من قبل البنك الدولي وصندوق الكويت من عام 1981 إلى عام 1982.
- شغل منصب مهندس مقيم لمنظمة الغذاء والزراعة الدولية لسد وادي جيزان وشبكة الري في السعودية، ومدير مشروع منظمة الغذاء والزراعة الدولية ومشروع تطوير وادي جيزان عامي 1983 و1986.
- تولى حقيبة وزارة الموارد المائية في العراق من ديسمبر/كانون الأول 2003 حتى ديسمبر/كانون الأول 2010.
- بعد انتهاء مهام عمله وزيرا للموارد المائية رُشح من الحكومة العراقية ليشغل منصب أمين عام منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة (FAO).
- عُيّن مستشارا لرئيس جمهورية العراق منذ ديسمبر/كانون الأول 2010.
- أصبح رئيسا للعراق في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022.