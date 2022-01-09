كازاخستان.. انفصلت عن الاتحاد السوفياتي قبل 31 عاما وحكمها رئيسان فقط

تهز كازاخستان -أكبر دولة بآسيا الوسطى- حركة احتجاج بدأت الأحد الثاني من يناير/كانون الثاني 2022 بالأرياف بعد زيادة أسعار الغاز، ثم امتدت لعدد من المدن بينها ألماتي العاصمة الاقتصادية، وتطورت المظاهرات إلى أعمال شغب أدت لسقوط قتلى واعتقال الآلاف.

وفي الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري أعلنت الحكومة استقالتها على خلفية الاحتجاجات المناهضة لها، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام، في حين قُتل عشرات المحتجين، وفق الداخلية.

ووفق مراقبين، فإن غضب المتظاهرين في كازاخستان ليس فقط ردا على ارتفاع أسعار الغاز، بل أيضا ضد الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الذي بقي يتحكّم بالسلطة من وراء الكواليس رغم تنحيه.

نشأة الدولة

ـ عام 1991: أعلنت كازاخستان استقلالها عن الاتحاد السوفياتي.

ـ عام 1993: أقرت الدستور الجديد، وعدلته عام 1995.

ـ العاصمة: في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 1997، وبعد اقتراح تقدم به الرئيس نزارباييف عام 1994، انتقلت العاصمة من ألماتي إلى أستانا.

ـ الموقع: تحدها من الشمال روسيا، ومن الجنوب كل من الصين وقرغيزيستان وأوزبكستان وتركمانستان، ومن الشرق الصين، ومن الغرب روسيا.

ـ المساحة الإجمالية: هي أكبر دولة مسلمة في العالم وأكبر دولة غير ساحلية في العالم، وتاسع أكبر دولة في العالم من حيث المساحة إذ تبلغ 2.717.300 مليون كيلومتر مربع منها 47.500 ألف كيلومتر مربع من المياه.

ـ رسمت الحدود مع قرغيزستان عام 2001 ومع أوزبكستان عام 2004 ومع تركمانستان عام 2005. وهناك خلاف مع تركمانستان حول استغلال الثروات في بحر قزوين.

ـ تمتد شواطئ كازاخستان على بحر قزوين 1894 كيلومترا.

ـ نحو 12% من أراضيها محاطة بأجزاء من سلسلة جبال ألتاي وتيان شان بارتفاعات تصل إلى نحو 6995 مترا. كما أن أكثر من 3 أرباع الدولة أراض صحراوية أو شبه صحراوية بمرتفعات أقل من 500 متر. وعلى امتداد بحر قزوين تكون الأرض تحت مستوى سطح البحر.

ـ يجري في كازاخستان 7 أنهار يبلغ مجموع أطوالها حوالي ألف كيلومتر، أهمها تشو وإمبا وإلي وإيرتيش وإيشيم.

ـ تنقسم كازاخستان إلى 14 ولاية و160 مقاطعة و10 بلديات، وتعامل مدن ألماتي وأستانا وبيكونور معاملة الولايات.

ـ المناخ: قاري شديد البرودة شتاء وحار صيفا، ومعدل هطول الأمطار السنوي 100-600 ميلمتر وفق المناطق.

عدد السكان: 15 مليونا و460 ألفا و484 نسمة (تقديرات 2021).

المجموعات العرقية: يوجد في كازاخستان 131 عرقا، يشكل الكازاخ ما نسبته 63% من السكان. ويوجد الروس والأوزبك والأوكرانيين والألمان والتتار والأويغور، وغيرها من العرقيات.

ـ ما بين عامي 1989 و1999: غادر كازاخستان نحو 1.5 مليون روسي و500 ألف ألماني مما أفقد البلاد جزءا كبير من الخبرات والمهارات الفنية التي كانت توفرها تلك المجموعات.

ـ معظم السكان الكازاخ ريفيون يتركزون في الولايات الشمالية.

ـ اللغة: يتحدث الكازاخية نحو 64.4% من السكان وهي لغة الدولة الرسمية، أما الروسية فهي لغة التواصل بين العرقيات المختلفة.

ـ عام 2006: اقترح الرئيس نور سلطان نزارباييف تحول كازاخستان من الأبجدية السريالية إلى اللاتينية.

ـ الدين: يشكل المسلمون نحو 70% من السكان، أما من يدينون بالمسيحية فيشكلون نحو 26% من السكان والأديان الأخرى تشكل نحو 4%.

السلطة التنفيذية

ـ تتكون من رئيس للدولة ورئيس وزراء يتبعه مجلس الوزراء. ورئيس الدولة هو من يرسم سياسات الحكومة، وله صلاحيات إجراء تعديلات دستورية، وتعيين وإقالة الحكومة، وحل البرلمان، وتعيين رؤساء الأقاليم الإداريين. ويشرف مكتب الرئيس على السياسة الخارجية وعمليات الاستثمار الأجنبي.

ـ يعين رئيس الدولة حكام الولايات والمقاطعات، ولكل مدينة ومقاطعة وولاية مجلس شعبي ينتخب مباشرة، وتنحصر سلطته في الخدمات.

نور سلطان نزارباييف

ـ الأول من ديسمبر/كانون الأول 1991: تولى نور سلطان نزارباييف رئاسة الجمهورية وظل رئيسا 5 ولايات متتالية حتى تنحيه في 20 مارس/آذار عام 2019.

ـ عام 2004: صنفت منظمة الشفافية الدولية كازاخستان في المرتبة 122 عالميا من إجمالي 146 بلدا وفق مستوى الفساد.

ـ 18 مايو/أيار 2007: تبنى برلمان كازاخستان تعديلا دستوريا يسمح لنزارباييف بالترشح عدة مرات كما يشاء.

ـ 22 مايو/أيار 2007: وفق التعديلات الدستورية التي وقع عليها رئيس الجمهورية خفضت فترة ولاية الرئيس من 7 إلى 5 سنوات.

ـ عام 2012: دخلت التعديلات حيز التنفيذ.

ـ صلاحيات الرئيس: تعديل الدستور، وتحديد السياسة التنفيذية للحكومة وتعيينها وإقالتها، وحل البرلمان وتعيين 7 من أعضاء مجلس الشيوخ الـ39، وتعيين أعضاء لجنة الانتخابات المركزية بموافقة مجلس النواب، وتعيين 3 من قضاة المحكمة العليا ويعين القضاة في باقي المحاكم، وتعيين 3 من أعضاء المجلس الدستوري السبعة، وتعيين رؤساء الأقاليم الإداريين، وحكام الولايات والمقاطعات.

ـ يتكون البرلمان الكازاخي من مجلسين هما مجلس الشيوخ ويضم 39 عضوا يعين الرئيس 7 منهم والباقي ينتخبون بواسطة المجالس الحكومية في ولاياتهم.

ـ مجلس النواب ويضم 77 عضوا ينتخبون انتخابا شعبيا مباشرا. وللمجلس صلاحية عزل رئيس الدولة بـ3 أرباع الأصوات في حالة الخيانة أو العجز الكامل.

ـ يحق الاقتراع لمن يبلغ 18 عاما من الذكور والإناث. وتشرف لجنة الانتخابات المركزية على الانتخابات، ويعين أعضاءها الرئيس بعد موافقة مجلس النواب.

ـ ينتخب الرئيس بالانتخاب الشعبي المباشر ذي الجولة الواحدة، فمن يحصل من مرشحي الرئاسة على أعلى الأصوات يكون هو الفائز دون تحديد نسبة معينة لأعلى الأصوات.

ـ يوجد في كازاخستان 10 أحزاب سياسية رسمية أكبرها حاليا هو الحزب الشعبي الديمقراطي "نورأوتان".

ـ 19 مارس/آذار 2019: أعلن الرئيس نور سلطان نزارباييف استقالته، مؤكدا أنه سيبقى رئيسا لمجلس أمن البلاد ورئيسا لحزب "نور أوتان" (نور الوطن) الحاكم وعضوا في المجلس الدستوري، بعد تنحيه عن السلطة.

ـ 20 مارس/آذار 2019: تولى رئيس مجلس الشيوخ قاسم جومارت كيميلوفيتش توكاييف المنصب وفق نص الدستور.

ـ التاسع من أبريل/نيسان 2019: أعلن توكاييف إجراء انتخابات مبكرة.

ـ التاسع من يونيو/حزيران 2019: انتخاب توكاييف رئيسا لكازاخستان بنسبة 71%.

السلطة القضائية

ـ مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا للقضاء يشكلان هرم السلطة القضائية، ويعين رئيس الدولة رئيس المجلس وبدوره يرشح المجلس أعضاءه ويزكيهم رئيس الدولة ويصادق عليهم مجلس الشيوخ.

ـ يعين رئيس الدولة 3 من أصل 7 من أعضاء المحكمة العليا بمن فيهم رئيس المحكمة والباقي يعينهم مجلس الشيوخ.

ـ كما يعين ويقيل رئيس المجلس الدستوري، ويتقاسم رئيس الدولة ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب سلطة تعيين وإقالة اثنين لكل منهم من أعضاء المجلس الدستوري. كذلك يعين رئيس الدولة المدعي العام.

ـ النظام القضائي يتكون من المحكمة العليا ومحاكم المناطق والأقاليم. والمحكمة العليا تنظر في القضايا المرفوعة من المحاكم الأقل درجة، ويبت المجلس الدستوري في المسائل الدستورية وقراراته خاضعة لحق النقض الرئاسي.

الاقتصاد

ـ العملة الرسمية: تينغ كازاخستاني.

ـ يشكل النفط والغاز أهم موردين اقتصاديين في كازاخستان، ويمثلان أكثر من نصف الإنتاج الصناعي.

ـ معدل البطالة: نحو 4%.

ـ معدل التضخم: 8.40%.

ـ معدل النمو: 3.5%.

ـ الناتج المحلي الإجمالي: 170 مليار دولار (تقديرات 2021).

ـ يشكل النفط أكثر من نصف الناتج الصناعي لكازاخستان وتعتمد عليه صناعات شتى لكن نظرا لوضعها كدولة حبيسة فإن تكلفة نقل النفط ترتفع.

ـ كازاخستان غنية بالمعادن مثل الكروم والفحم والنحاس والذهب وخام الحديد والتنجستن واليورانيوم والزنك والنيكل والرصاص.

ـ تعد كازاخستان أيضا من الدول الغنية بالنفط والغاز، ويقدر الاحتياطي المؤكد من النفط بحوالي 30 مليار برميل، ويبلغ احتياطي الغاز 100 تريليون قدم مكعب.

ـ من أهم المحاصيل القطن والحبوب، كما تمارس مهنة تربية المواشي لأجل لحومها.

ـ فضلا عن الصناعات المتعلقة بالنفط والغاز فهناك صناعة الآلات ومواد البناء وتشكيل المعادن.

ـ أهم الصادرات النفط والغاز الطبيعي والمعادن والكيميائيات واللحوم، وتصدر كازاخستان في الأغلب إلى سويسرا وفرنسا وإيطاليا.

ـ أبرز الواردات هي الآلات والمعدات فتستورد من ألمانيا والولايات المتحدة والصين.