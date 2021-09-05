منذ أن نالت استقلالها عن فرنسا عام 1958 تعاني جمهورية غينيا كوناكري من الانقلابات العسكرية

مساء الأحد 5 سبتمبر/أيلول 2021، أعلنت القوات الخاصة التابعة للجيش الغيني حل الحكومة وتعطيل الدستور وإغلاق الحدود البرية والجوية للدولة الواقعة في غرب أفريقيا، بعد إلقاء القبض على رئيسها ألفا كوندي.

وبينما أطلق الانقلابيون على أنفسهم اسم "اللجنة الوطنية للتجمع والتنمية"، قالت وزارة الدفاع الغينية إن "الحرس الرئاسي أحبط محاولة الانقلاب"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

إمبراطورية غانا الإسلامية.. مستعمرة فرنسية

ـ غينيا أحيانا يطلق عليها غينيا كوناكري للتمييز بينها وبين جارتيها غينيا بيساو وجمهورية غينيا الاستوائية.

ـ كانت غينيا في الماضي جزءا من إمبراطورية غانا الإسلامية الكبرى التي تشكلت في القرن الحادي عشر الميلادي.

ـ عام 1849: أصبحت محمية ومستعمرة فرنسية.

ـ عام 1904: أعلنتها فرنسا جزءا من مستعمرات غربي أفريقيا.

ـ 2 أكتوبر/تشرين الأول 1958: حصلت على استقلالها عن فرنسا.

ـ الزعيم السياسي الذي ناضل ضد الاستعمار أحمد سيكو توري تولى السلطة في الفترة من 2 أكتوبر/تشرين الأول 1958 وحتى 26 مارس/آذار 1984.

ـ 26 مارس/آذار 1984: توفي أحمد سيكو توري خلال عملية جراحية أُجريت له في الولايات المتحدة الأميركية.

ـ 26 مارس/آذار 1984: تولى السلطة رئيس الوزراء لوي لانسانا بيافوغي كرئيس مؤقت للبلاد لمدة 8 أيام.

ـ 3 أبريل/نيسان 1984: قاد لانسانا كونتي انقلابا عسكريا أطاح بحكومة لانسانا بيافوغي، وأعلن تعليق الدستور وكذلك المجلس النيابي، الذي تم استبداله بالمجلس العسكري للإنقاذ الوطني برئاسة كونتي.

ـ 5 أبريل/نيسان 1984: إعلان كونتي رئيسا للجمهورية.

ـ 4 يوليو/تموز 1985: حاول رئيس الوزراء السابق ديارا تراوري (وهو جنرال بالجيش وساهم بالانقلاب مع كونتي واستلم رئاسة الوزارة لمدة بسيطة) الاستيلاء على السلطة عندما كان كونتي موجودا بلومي عاصمة توغو لحضور اجتماع لمنظمة دول غرب أفريقيا الاقتصادية.

ـ القوات الموالية لكونتي استطاعت استرجاع زمام الأمر بسهولة، حيث تم إعدام 100 من الشخصيات العسكرية بمن فيهم تراوري بسبب تورطهم بالمحاولة الانقلابية الفاشلة.

ـ 3 أبريل/نيسان 1990: ترقية كونتي إلى منصب جنرال.

ـ 23 ديسمبر/كانون الثاني 2008: وفاة كونتي بعد صراع مع المرض ليخلف فراغا في السلطة.

ـ بعد ساعات من الإعلان رسميا عن وفاة كونتي أعلن نقيب في الجيش يدعى موسى داديس كامارا عبر الإذاعة الحكومية في كوناكري حل الحكومة ووقف العمل بالدستور ووقف الأنشطة السياسية والنقابية، وتشكيل مجلس استشاري باسم "المجلس القومي للتنمية والديمقراطية" يضم عسكريين ومدنيين لإدارة شؤون البلاد.

ـ أكد كامارا أن القادة العسكريين لا ينوون الاستمرار في الحكم أكثر من عامين إلى حين إجراء انتخابات رئاسية نزيهة شفافة بنهاية عام 2010.

ـ أعلن قائد الانقلابيين حظر تجول ليلي في جميع أنحاء البلاد، كما وجه إنذارا إلى القوات الموالية للحكومة التي تم حلها من اللجوء إلى استخدام مرتزقة لمحاولة العودة إلى السلطة.

ـ استدعى المجلس العسكري وزراء الحكومة وكبار الضباط إلى الثكنة العسكرية المركزية "ألفا يحيى جالو" بالعاصمة بداعي الحرص على أمنهم وسلامتهم الشخصية.

ـ 24 ديسمبر/كانون الأول 2008: عين الانقلابيون زعيمهم النقيب موسى داديس كامارا رئيساً جديدا للبلاد.

ـ أصدر كامارا قرارا بتعيين كابيني كومارا، وهو مدير البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بالقاهرة، رئيساً للوزراء والحكومة وأحال كبار الضباط والجنرالات إلى التقاعد.

ـ عمل كامارا على إصلاح النظام الاقتصادي، وتسليم المتورطين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان للعدالة.

مذبحة سبتمبر/أيلول 2009

ـ 28 سبتمبر/أيلول 2009: قوات الأمن قتلت أكثر من 150 شخصا تجمعوا في مظاهرة معارضة للمجلس العسكري الحاكم بملعب العاصمة كوناكري، واغتصبت عشرات النساء، حسب ما ذكرته الأمم المتحدة وجماعات لحقوق الإنسان.

ـ كادت غينيا تقع في براثن حرب أهلية، وبعد هذه الأحداث بأسابيع، أصيب رئيس المجلس العسكري الحاكم موسى داديس كمارا عندما أطلق مساعده النار عليه في محاولة فاشلة لاغتياله.

ـ 3 ديسمبر/كانون الأول 2009: تولى السلطة سكوبا كوناتي الذي يدعمه الغرب وتعهد بإعادة السلطة إلى المدنيين.

ـ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010: وصل الرئيس ألفا كوندي عقب أول انتخابات ديمقراطية تعددية بهذا البلد.

محاولة اغتيال.. انقلاب عسكري

ـ 19 يوليو/تموز 2011: تعرض كوندي لمحاولة اغتيال نفذها عسكريون وأعادت إلى الأذهان انقلابات شهدتها غينيا العقود الماضية.

ـ 20 يوليو/تموز 2021: اعتقلت السلطات عشرات العسكريين بينهم قادة كبار مقربين من رئيس النظام الانتقالي السابق الجنرال سكوبا كوناتي، ومن رئيس المجلس العسكري السابق موسى كامارا.

ـ 6 سبتمبر/أيلول 2021: ألقت القوات الخاصة القبض على الرئيس ألفا كوندي وحلت مؤسسات الدولة، في حين أكدت وزارة الدفاع أن الحرس الرئاسي تصدى لهجوم شنته قوات خاصة على الحرس الجمهوري.

ـ أعلن قائد القوات الخاصة بغينيا كوناكري العقيد مامادي دومبويا، في مقطع انتشر عبر منصات مواقع التواصل تنحية الرئيس ألفا كوندي.

ـ قال دومبويا في تصريحٍ توجّه فيه إلى المواطنين "قررنا حل المؤسسات والحكومة وإقفال الحدود البرية والجوية، ونتوجه إلى من يهمه الأمر إلى إكمال عملهم بشكل طبيعي".

ـ بثّ الانقلابيون مقطع فيديو للرئيس كوندي مقبوضا عليه، وهو جالس على أريكة ويرتدي بنطالا جينز وقميصا، ويرفض الإجابة حين سئل إن كان قد تعرّض لسوء معاملة.

الدولة.. الجغرافيا.. السكان

الاسم الرسمي: غينيا أو غينيا كوناكري

الاسم المختصر: غينيا

العاصمة: كوناكري

النظام السياسي: جمهوري

العملة: الفرنك الغيني.

الموقع: تقع على الساحل الغربي لأفريقيا، وتحدها من الجنوب جمهورية ليبيريا وسيراليون، ومن الشمال جمهورية السنغال وجزء من غينيا بيساو، ومن الشرق جمهورية مالي وساحل العاج، وتطل على المحيط الأطلسي من الغرب، وتتكون من 4 مناطق طبيعية: غينيا السفلى أو الساحلية، غينيا الوسطى، غينيا العليا وغينيا الغابية.

المساحة: 245.857 كيلومترا مربعا

الموارد الطبيعية: الحديد الخام، الأسماك، اليورانيوم، الألماس، الذهب

المناخ: استوائي.

التعداد السكاني: 13.026.502 نسمة (تقديرات عام 2018).

التوزيع العرقي: يوجد في غينيا 24 مجموعة عرقية، أبرزها الفولا (البيول) وتشكل 43%، والماندينكا (مالينكي) 35% والسوسو 20% والباقي مجموعات إثنية صغيرة.

الديانة: 85% مسلمون، 8% مسيحيون، 7% معتقدات محلية.

لغات: الفرنسية هي اللغة الرسمية، لكن معظم الشعب يتحدث إحدى اللغات الأفريقية وهي فولانية، نكو، صوصو أو سوسو، توما، كيسي، جيريسي، السونينكو (مَرَا).

الاقتصاد: يعتمد اقتصاد غينيا على الزراعة كحرفة أساسية، وأهم المحاصيل الكاكاو والبن كحاصلات نقدية تسود زراعتها في البلاد، كما تنتشر زراعة نخيل الزيت.

أهم المنتجات: البوكسيت، الذهب، الألماس، الأرز، البن، الأسماك.