عندما وصل الاستعمار الأوروبي كانت جزر الكناري مسكونة من قبل الكناريين الأصليين، ويشار إليهم جماعيا باسم "غوانتشس".

أعلنت سلطات أرخبيل الكناري الإسباني أن سيل الحمم المتدفّق من بركان كومبري فييخا الثائر منذ 10 أيام في جزيرة لابالما بلغ مساء الثلاثاء المحيط، محذّرة من خطر انبعاث غازات سامّة نتيجة التقاء الحمم المنصهرة بمياه المحيط.

وطالبت السلطات الإسبانية المواطنين بالمكوث في بيوتهم خشية انبعاث غازات سامة قد يطلقها وصول الحمم البركانية إلى المياه.

لابالما.. أرخبيل جزر الكناري

تعد جزيرة لابالما إحدى الجزر الغربية لأرخبيل جزر الكناري الإسباني.

عندما وصل الاستعمار الأوروبي كانت جزر الكناري مسكونة من قبل الكناريين الأصليين، ويشار إليهم جماعيا باسم "غوانتشس".

أصل هؤلاء السكان غير واضح، لكن يعتقد أنهم يشتركون في الأصول مع بربر شمال أفريقيا.

بعد الاحتلال الإسباني للجزيرة، اختفى السكان الأصليون؛ إما بالقتل، أو بالبيع في العبودية، أو عن طريق الاندماج مع السكان الإسبان.

الزراعة -خاصة زراعة الموز- المورد الاقتصادي الرئيسي في لابالما، وتغطي بساتين الموز مساحة 50 كيلومترًا مربعا، وتنتج نحو 150 ألف طن من الموز سنويا، أما المحاصيل الأخرى فهي الطماطم والتبغ واللوز.

يبلغ تعداد سكان الجزيرة -وفقا لآخر الإحصاءات الرسمية- 84 ألفا و793 نسمة، وتبلغ مساحتها 708.32 كيلومترات مربعة.

أرقام وإحصاءات

يعد بركان جزيرة لابالما واحدا من 50 بركانا هي الأكثر نشاطا في العالم، وفقا لبيانات الهيئة الأميركية للمسح الجيولوجي ومعهد سميثسونيان التابع للمتحف الوطني الأميركي للتاريخ الطبيعي.

غطت الحمم البركانية منذ ثوران البركان نحو 190.7 هكتارا من أراضي الجزيرة، في منطقة محيطها 15.2 كيلومترا، وفقا لبيانات خدمة الطوارئ الأوروبية (كوبرنيكوس)، وإن كانت بيانات التقرير الأخير لإدارة الأمن الوطني الإسباني تشير إلى أن مساحة الأرض التي غطتها الحمم وصلت إلى 240 هكتارا.

منذ أن بدأ ثوران البركان الأحد 19 سبتمبر/أيلول 2021، تم إجلاء أكثر من 6200 مواطن عن مساكنهم، بينهم 400 سائح تم نقلهم إلى جزيرة تينيريفي لضمان سلامتهم.

دمرت تيارات الحمم الثلاثة المتدفقة من البركان في طريقها نحو مياه المحيط حتى الآن نحو 420 بناية و15.2 كيلومترا من الطرق الممهدة.

وصل ارتفاع الحمم بالتيار الرئيسي منها إلى 12 مترا، وأثارت انفجارات البركان سحابة من الرماد البركاني وصل ارتفاعها إلى 4500 متر، بالإضافة إلى آلاف الأطنان من غاز ثاني أكسيد الكبريت.

تشير توقعات الحكومة الإقليمية لجزر الكناري إلى أن الخسائر المادية الناتجة عن تدمير الحمم البركانية للمساكن والأراضي الزراعية ستصل قيمتها إلى أكثر من 400 مليون يورو.

تشير توقعات معهد دراسات البراكين بجزر الكناري إلى أن ثورة البركان الحالية قد تمتد إلى فترة تتراوح بين 24 و84 يوما.

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