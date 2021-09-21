وصفت وزارة الخارجية الأميركية في إحدى برقياتها عام 2008 المشير محمد حسين طنطاوي بأنه "لطيف ومهذب" و"مقاوم للتغيير"، وفق ما كشف عنه موقع ويكيليكس.

توفي وزير الدفاع المصري الأسبق محمد حسين طنطاوي اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول 2021، عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض.

ويعد طنطاوي أطول من تولى وزارة الدفاع في تاريخ مصر (21 عاما)، ووصفته الخارجية الأميركية في إحدى برقياتها عام 2008 بأنه "لطيف ومهذب" و"مقاوم للتغيير"، وفق ما كشف عنه موقع ويكيليكس.

المولد والنشأة والمهام

31 أكتوبر/تشرين الأول 1935: ولد محمد حسين طنطاوي في القاهرة لأسرة مصرية نوبية.

متزوج وله اثنان من الأبناء.

عام 1956: تخرج في الكلية الحربية.

عام 1971: حصل على دورة كلية القادة والأركان.

عام 1975: عمل ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان.

عام 1986: عُين قائدا للجيش الثاني الميداني.

عام 1988: عُين قائدا للحرس الجمهوري.

عام 1991: شارك في حرب تحرير الكويت رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة.

عام 1991: عُين قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع برتبة فريق، ثم بعدها بشهر أصدر الرئيس الراحل حسني مبارك قرارًا بترقيته إلى رتبة فريق أول.

4 أكتوبر/تشرين الأول 1993: أصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا بترقيته إلى رتبة المشير ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.

كشف موقع ويكيليكس النقاب عن برقية من برقيات الخارجية الأميركية تعود إلى عام 2008 تصف المشير طنطاوي بأنه "لطيف ومهذب"، وتضيف إلى ذلك أنه "مقاوم للتغيير".

4 فبراير/شباط 2011: في أوج الثورة المصرية على الرئيس مبارك، قام بزيارة ميدان التحرير (وسط القاهرة)، كأول زيارة يقوم بها وزير لمركز الاحتجاجات.

10 فبراير/شباط 2011: أعلن المجلس العسكري (في البيان رقم 1) أنه في حالة انعقاد دائم برئاسة المشير طنطاوي لبحث الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الوطن.

رئاسة مصر لشهور فقط

11 فبراير/شباط 2011: تولى طنطاوي رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي مبارك، وظل حتى قيام الرئيس المنتخب محمد مرسي بأداء اليمين الدستورية وتسلم منصبه في الأول من يوليو/تموز 2012.

تولى المجلس السلطة وإدارة البلاد بشكل مؤقت بعد تنحي مبارك، وأكد طنطاوي خلال لقاء مع قادة وضباط الجيشين الثاني والثالث الميدانيين أن القوات المسلحة كان أمامها عدة خيارات خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني، واتخذت القرار الصائب بالوقوف إلى جانب مطالب الشعب.

قضية التمويل الأجنبي

أثيرت خلال مدة حكمه (11 فبراير/شباط 2011-30 يونيو/حزيران 2012) قضية التمويل الأجنبي في مصر؛ إثر اتهام عدد من المنظمات غير الحكومية -التي يعمل بها مصريون وأجانب من جنسيات أميركية وأوروبية- بتلقي تمويل أجنبي غير قانوني والتدخل في الشؤون السياسية للبلاد، وهي اتهامات قوبلت بانتقادات دولية رفضتها القاهرة.

مارس/آذار 2012: رحَّلَت القاهرة 16 أجنبيا من بين 43 عاملا في تلك المنظمات متهمين في القضية، فضلا عن إصدار قرارات بتجميد أصول ومنع من السفر للمتبقين.

12 أغسطس/آب 2012: أحيل طنطاوي للتقاعد بقرار من الرئيس الراحل محمد مرسي، ومُنح قلادة النيل وعُين مستشارا لرئيس الجمهورية.

9 مارس/آذار 2015: افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجدا بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، قامت بإنشائه القوات المسلحة، وأطلق عليه اسم المشير طنطاوي.

21 سبتمبر/أيلول 2021: وفاة طنطاوي بعد صراع مع المرض، عن عُمر ناهز 85 عاما، وأعلن الحداد الرسمي لـ3 أيام.

تقدم جنازته الرئيس عبد الفتاح السيسي من مسجد المشير طنطاوي، وأطلق اسمه على قاعدة الهايكتسب العسكرية (شرقي القاهرة).

نعاه الرئيس السيسي، مبرئا إياه من أي أحداث دموية شهدتها البلاد على مدار الأعوام الماضية.

محمد محمود والعباسية وماسبيرو

حمّله البعض مسؤولية سقوط ما لا يقل عن 600 قتيل في أحداث عدة وقعت أثناء توليه إدارة شؤون البلاد، مثل أحداث محمد محمود، وقتلى أحداث مجلس الوزراء، وأحداث ماسبيرو، وأحداث العباسية، وملعب بورسعيد، ومقتل جنود مصريين برفح، ومحاكمة أكثر من 13 ألف مدني أمام المحاكم العسكرية.

حمّله كثيرون مسؤولية انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان؛ مثل القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء كشف العذرية على الفتيات المحتجزات بالسجون، وهو ما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقفه، وألزمت المشير طنطاوي بمصروفات الدعوى.

مناصب عسكرية وحروب