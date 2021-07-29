شريط الأحداث في تونس

قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد أثارت جدلا على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأصبحت تونس في صدارة أحاديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية

منذ مساء الأحد الماضي تسارعت وتيرة الأحداث في تونس والتي بدأت بإعلان الرئيس قيس سعيد عن مجموعة من القرارات والتدابير الاستثنائية مستندا -حسب طرحه- إلى المادة 80 من الدستور الذي أقره الشعب عام 2014.

قرارات سعيد التي أيدها البعض وعارضها آخرون أثارت جدلا على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأصبحت تونس في صدارة أحاديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي.

* مساء الأحد 25 يوليو/تموز 2021

ـ أعلن الرئيس التونسي -عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية- إعفاء المشيشي من منصبه وتجميد عمل واختصاصات البرلمان 30 يوما.

ـ قرر سعيد تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه.

ـ عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات، إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا) بـ"الباطلة"، فيما أيدتها حركة الشعب (15 نائبا).

ـ دعا رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة مؤسسات الدولة إلى عدم تطبيق قرارات سعيد.

رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي (الجزيرة)

* الاثنين 26 يوليو/تموز

ـ قوة من الجيش تمنع الغنوشي ونائبته الأولى سميرة الشواشي من دخول مقر البرلمان.

ـ مواجهات بين مؤيدي ومعارضي قرار تجميد اختصاصات البرلمان أمام مقر مجلس النواب بالعاصمة تدخّل الأمن لفضها.

ـ قوات الأمن تقتحم مكتب قناة الجزيرة الإخبارية بالعاصمة، وتطلب من المراسلين مغادرة المكان.

ـ سعيد يصدر قرارا بإعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، إضافة إلى المشيشي من مناصبهم.

ـ سعيد يقرر تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية ليومين باستثناء الجيش والشرطة والكوادر الصحية.

ـ سعيد يفرض حظر تجول ليلي في البلاد من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا يستمر لمدة شهر، ووفق البيان، يستثنى من قرار منع التجول "الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدة".

ـ كما نص القرار على منع كل تجمع يزيد على 3 أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.​​

ـ الرئيس يكلف مدير الأمن الرئاسي خالد اليحياوي بالإشراف على وزارة الداخلية.

ـ اندلعت اشتباكات في الشوارع بين مؤيدي الرئيس سعيد ومعارضيه خارج مبنى البرلمان المحصن، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

ـ أغلقت وزارة الداخلية مكتب قناة الجزيرة في العاصمة تونس.

ـ البرلمان يدين بشدة -في بيان- قرارات سعيد، معلنا رفضه المطلق لها.

ـ أكد الغنوشي في تصريح صحفي أن مجلس نواب الشعب قائم وسيستكمل أشغاله.

ـ طالب الاتحاد العام التونسي للشغل (أعرق منظمة شغل بالبلاد) بضرورة اتخاذ ضمانات دستورية ترافق التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد.

ـ أعرب ائتلاف الكرامة (18 نائبا) عن رفضه القطعي لقرارات سعيد، داعيا الشعب إلى الدفاع عن حريته وثورته.

ـ سعيد قال إنه اتخذ قرارات بناء على ما يخوله الدستور، ويتعجب كيف يتحدث البعض عن انقلاب، مشيرا أنها تتوافق مع الدستور.

ـ سعيد دعا خلال لقاء مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء التونسيين إلى عدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى، مؤكدا استقلال القضاء في المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس.

ـ المشيشي أعلن في بيان أنه سيسلم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلفها الرئيس برئاسة الحكومة، وأنه يصطف كما كان دائما إلى جانب الشعب.

ـ رئيسة الحزب الدستوري الحر وكتلته البرلمانية (16 نائبا) عبير موسي رحبت بقرارات سعيد، داعية إلى ضرورة الإصلاح الجذري.

* الثلاثاء 27 يوليو/تموز

ـ أعفى سعيد مسؤولين في مناصب عليا بالدولة من مهامهم، في حزمة جديدة من الإقالات، بحسب ما ورد في أحدث نشرات الرائد (الجريدة الرسمية لتونس).

ـ شملت الإعفاءات كلا من المعز لدين الله المقدم مدير ديون رئيس الحكومة المقال (المشيشي)، وكاتب عام الحكومة وليد الذهبي.

ـ كما شملت كل مستشاري رئيس الحكومة المقال، وهم رشاد بن رمضان وسليم التيساوي ومفدي المسدي، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية عبد الرزاق الكيلاني.

الرئيس قيس سعيد (يمين) ورئيس الحكومة المقال هشام المشيشي (وكالة الأناضول)

ـ دعت حركة النهضة -وفق بيان صادر عن مكتبها التنفيذي عقب اجتماع طارئ- القوى السياسية والمدنية إلى تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة حفاظا على المكتسبات الديمقراطية.

ـ أجرى سعيد محادثات مع الاتحاد العام للشغل في إطار اجتماعاته الرئيسية الأولى منذ الأزمة.

الأربعاء 28 يوليو/تموز

ـ القضاء التونسي فتح تحقيقا مع 3 أحزاب سياسية، هي "النهضة"، و"قلب تونس"، و"عيش تونسي"، للاشتباه في تلقيها أموالا أجنبية خلال الحملة الانتخابية لعام 2019، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام عن الناطق باسم المحكمة الابتدائية في تونس.

ـ الرئيس قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة يجتمع مع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا.

ـ الرئيس يلتقي رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، معلنا أن ثمة 460 شخصا نهبوا أموالا تونسية، عارضا عليهم تسوية في حال إعادتها، قائلا إنه تمت سرقة نحو 5 مليارات دولار من البلاد، داعيا أيضا التجار لخفض الأسعار.

ـ الرئيس التونسي يقرر إعفاء المدير العام للتلفزيون الوطني في تونس محمد لسعد الداهش من منصبه، وتكليف السيدة عواطف الدالي بتسيير المؤسسة مؤقتا.

ـ قرار رئاسي باستحداث غرفة عمليات لإدارة جائحة كورونا وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتلقيح.

الخميس 29 يوليو/تموز

ـ أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه يعكف على إعداد خارطة طريق سيقدمها لرئيس الجمهورية قيس سعيد لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة.

ـ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في تونس يأذن بفتح تحقيق ضد الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب بخصوص الشكوى التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بشأن "الإخلالات التي تشوب التصرف المالي والإداري للهيئة زمن رئاسته لها".

رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف (الجزيرة)

ـ فتح تحقيق قضائي مع نواب في البرلمان، بينهم رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف، ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي، ومبروك كورشيد، ومهدي زقروبة (محام) وسماح الخماسي (محامية).

ـ أعلن الصحفي التونسي زياد الهاني أنه رفع قضيتين لدى المحكمة الإدارية لإلغاء القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية.

ـ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يدعو قيس سعيد للعودة إلى المسار الديمقراطي، وعبر عن مخاوف بلاده من إمكانية انحراف تونس عن مسارها الديمقراطي واتخاذ خطوات تتناقض مع الدستور مثل تجميد نشاط البرلمان".

ـ ذهبت قيادات في حركة النهضة لتحميل حزبها جزءا من مسؤولية ما جرى، رغم توصيف بعضها لما حدث بأنه "غير دستوري"، ونشر القيادي البارز في الحركة علي العريض تدوينة مطولة -عبر صفحته بموقع فيسبوك- طرح فيها رؤيته الخاصة للأحداث الجارية في تونس.