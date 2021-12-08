حزبه يعود للحكم وهو يستعد للسجن.. من نجيب عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا السابق؟

أدين نجيب عبد الرزاق بخيانة الأمانة، وإساءة استخدام السلطة، وغسل الأموال لتلقّيه بطريقة غير قانونية نحو 10 ملايين دولار من وحدة "إس آر سي إنترناشونال" التي كانت تابعة للصندوق الذي تم حلّه.

رفضت محكمة استئناف ماليزية، الأربعاء السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2021، الطعن الذي قدمه رئيس الوزراء الأسبق محمد نجيب عبد الرزاق (67 عاما) ضد إدانته بتهم فساد.

أدين نجيب بخيانة الأمانة، وإساءة استخدام السلطة، وغسل الأموال لتلقّيه بطريقة غير قانونية نحو 10 ملايين دولار من وحدة "إس آر سي إنترناشونال" التي كانت تابعة للصندوق الذي تم حلّه.

المحكمة أقرّت عقوبة السجن 12 عاما الصادرة بحقه في يوليو/تموز 2020، لتورّطه في فضيحة اختلاس لملايين الدولارات من الصندوق السيادي الماليزي (1إم دي بي)، تسبب في سقوط حكومته عام 2018.

ووفق محاميه، سيطعن عبد الرزاق في الحكم أمام المحكمة الاتحادية (التمييز) -أعلى محكمة في ماليزيا- ومن ثمّ سيظل خارج القضبان بكفالة إلى حين صدور حكم نهائي في هذه القضية.

المولد والنشأة

ـ 23 يوليو/تموز 1953: ولد نجيب محمد بن تون حاجي عبد الرزاق في مدينة كوالاليبيس الصغيرة بإقليم فهغ دار المعمور.

ـ هو الابن الأكبر بين 6 أبناء لحاجي عبد الرزاق الذي كان ثاني رئيس وزراء في تاريخ ماليزيا (1970-1976).

ـ عمّه تون حسين عون هو ثالث رئيس وزراء في تاريخ ماليزيا، وقد تولى المنصب من 1976 إلى 1981 تاريخ تنازله عن الحكم لمصلحة رئيس الوزراء محاضر محمد.

ـ درس عبد الرزاق مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي في مؤسسة سانت جونز بكوالالمبور.

ـ التحق بكلية مالفيرن في ورشستر بإنجلترا.

ـ حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد الصناعي عام 1974 من جامعة نوتنغهام البريطانية.

ـ عام 1974: عاد عبد الرزاق إلى ماليزيا ودخل عالم الأعمال، وعمل مدة وجيزة في البنك المركزي الماليزي، ثم مع شركة بتروناس (شركة النفط الوطنية الماليزية) مديرًا للشؤون العامة.

من البرلمان إلى رئاسة الحكومة

ـ عام 1976: انتُخب عبد الرزاق لعضوية البرلمان ليحلّ محل والده المتوفى في مقعد بيكان بولاية فهغ.

ـ عام 1978: عيّن نجيب نائبًا لوزير الطاقة والاتصالات والبريد.

ـ عام 1982: أصبح نجيب وزيرًا أول في فهغ.

ـ عام 1986: أعيد انتخاب نجيب لعضوية البرلمان.

ـ عام 1986: عيّن وزيرًا للثقافة والشباب والرياضة في حكومة محاضر محمد.

ـ السابع من يناير/كانون الثاني 2004: أصبح نائبًا لرئيس الوزراء في عهد رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي.

ـ الثالث من أبريل/نيسان 2009: تولى منصب رئيس وزراء بعد تقديم رفيقه في حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو" الحاكم عبد الله بدوي استقالته.

ـ مايو/أيار 2013: فاز ائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بالانتخابات العامة بأغلبية بسيطة ليمدّد حكمه للبلاد المستمر منذ 56 عاما، بعد أن تأكد حصوله على ثلثي المقاعد.

ـ قالت مفوضية الانتخابات إن ائتلاف عبد الرزاق حصل على أكثر من 112 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 222 مقعدا.

ـ عُرف عبد الرزاق بقوله إن ماليزيا لم تكن قط علمانية لأن العلمانية بالتعريف الغربي تعني فصل المبادئ الإسلامية عن الطرق التي نحكم بها البلد، ونسب له الوقوف وراء اتهامات بالفساد الأخلاقي وُجّهت للزعيم السياسي الماليزي أنور إبراهيم.

700 مليون دولار.. تهم بالفساد المالي

ـ بعد تولّيه منصب رئاسة الوزراء، اتهمه وزير السياحة بالفساد المالي، وذكر الوزير أن "ملايين الدولارات وضعت في الحساب البنكي لنجيب عبد الرزاق على يد دولة شقيقة".

ـ ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) الأميركية أن تحقيقات كشفت أن نحو 700 مليون دولار أودعت في حسابات شخصية لرئيس الوزراء نجيب.

ـ ردّ نجيب باستعداده للكشف عن مصدر الأموال الموجودة في حساباته البنكية إذا كشفت الأحزاب المعارضة عن أرصدتها، ونفى تلقي أموال من صندوق الاستثمار الحكومي أو أي جهة بغرض الربح الشخصي.

ـ خرجت إلى الشارع الماليزي مظاهرات تطالب باستقالة نجيب وتدين سوء الإدارة والفساد المالي، وتدخّل رئيس الوزراء السابق محاضر محمد داعيا إلى اتخاذ إجراءات لحجب الثقة عن نجيب، واتهمه بشراء ولاء البرلمانيين بالمناصب.

ـ أغسطس/آب 2015: برّأت الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد (هيئة مستقلة) نجيب من اختلاس مبلغ 700 مليون دولار، وقالت إن هذا المبلغ كان عبارة عن مساهمات من متبرّعين وليست من صندوق الاستثمار، ولا علاقة لها بفضيحة فساد أو اختلاس أموال.

ـ الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2015: أعلن نجيب عبد الرزاق عزم بلاده استقبال 3 آلاف لاجئ سوري خلال 3 أعوام.

توقيف وحظر سفر

ـ الثالث من يوليو/تموز 2018: ألقي القبض على نجيب من قبل هيئة مكافحة الفساد الماليزية.

ـ العاشر من مايو/أيار 2018: أدى محاضر محمد اليمين رئيسا للوزراء، وتعهّد بالتحقيق في فضيحة الكسب غير المشروع الخاصة بعبد الرزاق.

ـ 11 مايو/أيار 2018: مصادر ماليزية قالت إن محاضر سيعيّن مستشارا من وزارة المالية للإشراف على استعادة مليارات الدولارات التي سرقت من الصندوق.

ـ 12 مايو/أيار 2018: أصدرت إدارة الهجرة الماليزية قرارا بحظر سفر عبد الرزاق وزوجته.

ـ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019: أعلن القاضي محمد نزلان محمد غزالي أمام المحكمة العليا في كوالالمبور أن عبد الرزاق يواجه 7 تهم على ارتباط باختلاس 42 مليون رينغيت (10 ملايين دولار) من أحد فروع الصندوق السيادي الماليزي.

ـ 28 يوليو/تموز 2020: حكم عليه بالسجن 12 عاما ودفع غرامة بقيمة 210 ملايين رينغيت ماليزي (50 مليون دولار)، في نهاية أولى 5 محاكمات متعلقة بالكسب غير المشروع على نطاق واسع خلال السنوات التسع التي عمل فيها رئيسا للوزراء.

ـ مارس/آذار 2021: قرر حزبه السياسي (المنظمة الوطنية المتحدة للملايو) وقف التعاون مع حكومة رئيس الوزراء الماليزي الحالي محيي الدين ياسين، في الانتخابات المقبلة.

ـ الخامس من أبريل/نيسان 2021: رفضت محكمة الاستئناف الماليزية تأجيل النظر في الطعون التي رفعها نجيب عبد الرزاق ضد قرار إدانته من قبل المحكمة العليا.

ـ تلقى عبد الرزاق إخطارا بالإفلاس لتخلفه عن سداد ضرائب تتجاوز 400 مليون دولار، في تحرك وصفه نجيب بمحاولة تدمير مسيرته السياسية.

ـ 16 أغسطس/آب 2021: استقالة محيي الدين ياسين من رئاسة الحكومة، بعد أقل من 18 شهرا في منصبه، بسبب النزاعات الداخلية في ائتلافه، التي أدّت إلى فقدانه أغلبيته البرلمانية.

ـ 20 أغسطس/آب 2021: تعيين إسماعيل صبري يعقوب (61 عاما) رئيسا جديدا للوزراء وهو ينتمي لحزب نجيب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو (أمنو)" الذي أطيح به من الحكم قبل 3 سنوات.

ـ 19 سبتمبر/أيلول 2021: قال عبد الرزاق إنه لا يستبعد السعي لإعادة انتخابه في البرلمان خلال العامين المقبلين على الرغم من إدانته بتهم فساد تمنعه من الترشح.

ـ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021: قاد عبد الزراق حزبه للفوز في الانتخابات التشريعية المحلية لولاية ملقا الجنوبية مع شركائه في الحكومة الوطنية.

ـ الحزب فاز بثلثي مقاعد برلمان الولاية، وسيطر عبر تحالفاته على 21 من المقاعد الـ28 المتنافس عليها، في حين ضمن شريكه في الحكومة مقعدين.