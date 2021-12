علاء عبد الفتاح.. ناشط يساري مصري هدد بالانتحار وأثار سجنه أزمة بين مصر وألمانيا وأميركا

المدون والمبرمج علاء عبد الفتاح هو أحد ثلاثة ناشطين مصريين صدرت بحقهم مؤخرا أحكام نهائية بالسجن لإدانتهم بـ"نشر أخبار كاذبة"، ما أثار انتقادات دولية واسعة.

علاء البالغ من العمر 40 عامًا ينتمي لأسرة يسارية عريقة ينتقل فيها النضال السياسي والحقوقي من جيل إلى جيل.

الحياة الشخصية

ـ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1981: ولد علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد، المعروف باسم علاء عبد الفتاح في شقة عائلية بحي الدقي بوسط القاهرة.

ـ هو ابن المحامي والحقوقي المصري الراحل أحمد سيف الإسلام، المدير التنفيذي السابق لمركز هشام مبارك للقانون، والدكتورة ليلى سويف أستاذة الرياضيات بكلية علوم جامعة القاهرة، وكلاهما نشطا سياسيا وحقوقيا منذ السبعينيات في مصر، وله أختان منى وسناء.

ـ علاء متزوج من المدوِّنة منال بهي الدين حسن وولد طفله الأول أثناء وجوده في سجن طرة معتقلا ومتهما على خلفية أحداث ماسبيرو.

ـ سمَّى طفله الأوّل خالد، تيمنا بخالد سعيد الشخصية المصرية الشهيرة التي كان لها دور كبير في اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

ـ بدأ عبد الفتاح مشواره العملي مع زوجته كمبرمج في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ـ عمل أيضا بتطوير نسخ عربية من البرامج الحاسوبية المهمة.

ـ 20 مارس/آذار 2004: أطلق مع زوجته مدونة تحت عنوان "دلو مليء بالمعلومات" أو المعروفة باسم "دلو معلومات منال وعلاء"، لتغطية الأخبار دون الاعتماد على صحفيين مختصين وخبراء في مجال الصحافة، مما يشكل دعما للصحافة الشعبية المحلية، والتي فازت بجائزة منظمة "مراسلون بلا حدود".

الاعتقال الأول

ـ 7 مايو/أيار 2006: أثناء وقفة احتجاجية سلمية من أجل استقلال القضاء المصري، اعتقل علاء مع 10 آخرين من المدونين والناشطين.

ـ تأسست مدونة عنوانها "الحرية لعلاء" (Free Alaa)‏، خصصت للمطالبة بإطلاق سراحه.

ـ 20 يونيو/حزيران 2006: بعد أن قضى في السجن 45 يوما أطلق سراحه وحُكم له بالبراءة.

ـ عام 2008: انتقل علاء مع زوجته للعيش في جنوب أفريقيا.

ثورة 25 يناير

ـ مع اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، كان علاء موجودا في مصر وظهر كأحد رموز شباب الثورة.

ـ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2011: قررت النيابة العسكرية في مدينة نصر حبس علاء على ذمة التحقيق لمدة 15 يوما، على خلفية اتهامه بالتحريض والاشتراك في التعدي على أفراد القوات المسلحة وإتلاف معدات تخص القوات المسلحة والتظاهر والتجمهر وتكدير الأمن والسلم العام في "أحداث ماسبيرو".

ـ رفض علاء الاعتراف بشرعية المحاكمة العسكرية له كمدني، ورفض الإجابة عن أسئلة النيابة العسكرية، ثم حُوِّل لاحقًا إلى نيابة أمن الدولة العليا، ليولد ابنه الأول "خالد" أثناء استمرار سجنه على ذمة التحقيق، بعد أن رفضت نيابة أمن الدولة التماسه بالإفراج عنه لحضور ولادة ابنه.

ـ 25 ديسمبر/كانون الأول 2011: قرر قاضي التحقيقات الإفراج عن علاء.

– أعلن -خلال أول انتخابات رئاسية بعد الثورة- تأييده المرشح محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في مواجهة الفريق أحمد شفيق رئيس آخر حكومة في عهد مبارك، لكنه عارض مرسي في عدد من القضايا كما انضم إلى مظاهرات تطالب بسقوط نظامه.

– بعد إطاحة الجيش بمرسي وعزله، عبّر علاء عبد الفتاح عن معارضته للرئيس المؤقت عدلي منصور الذي عيّنه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.

ـ 25 مارس/آذار 2013: أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره ومنعه من السفر بتهمة "التحريض على أحداث عنف".

ـ 26 مارس/آذار 2013: أُخلي سبيله بعد رفضه الإدلاء بأقواله.

ـ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2013: اعتقل علاء بتهمة التحريض على التظاهر ضد الدستور الجديد أمام مجلس الشورى.

ـ اقتحم رجال الشرطة منزل علاء، وكسروا الباب، وصادروا أجهزة الحاسوب الخاصة والتليفونات المحمولة الخاصة بالعائلة.

ـ عندما سأل علاء عن المذكرة القضائية الخاصة بالقبض عليه، قامت الشرطة بالاعتداء عليه جسديا وعلى زوجته.

ـ عام 2014: اعتقل علاء وشقيقته سناء أثناء مشاركتهما في مظاهرة ضد النظام المصري.

ـ 23 فبراير/شباط 2015: أصدرت محكمة مصرية حكمها على علاء بالسجن لمدة 5 سنوات بتهم التظاهر دون تصريح فيما حكم على شقيقته سناء بالحبس عام ونصف العام بتهمة نشر معلومات كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وإهانة ضابط شرطة أثناء أداء مهامه.

ـ مارس/آذار 2019: تم الإفراج عن علاء شريطة أن يوضع تحت المراقبة أي يقضي 12 ساعة حرا و12 أخرى يبيت في قسم الشرطة كل يوم لمدة 5 سنوات أخرى.

ـ 29 سبتمبر/أيلول 2019: اعتقل علاء مرة أخرى وسط حملة اعتقالات واسعة واتهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

ـ نقل إلى "سجن طرة 2 شديد الحراسة"، وهو سجن سيئ السمعة في مصر ويعرف أيضا باسم "سجن العقرب 2".

ـ وجّه ضباط السجن لعلاء عبد الفتاح تهديدات وشتائم، وعصبوا عينيه وتم تجريده من ملابسه وانهالوا عليه ضربا وركلا عدة مرات بحسب تقرير منظمة العفو الدولية.

ـ أبريل/نيسان 2020: دخل علاء في إضراب عن الطعام احتجاجًا على طول مدة حبسه احتياطيا وحرمانه من الزيارات.

ـ 21 يونيو/حزيران 2020: أعلنت والدته أنها ستبيت ليلتها أمام بوابات سجن طرة، بعدما فشلت في استلام رسالة من نجلها المعتقل، يطمئنها فيها على نفسه، وسط أنباء متزايدة عن انتشار فيروس كورونا بالسجن.

ـ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020: محكمة جنايات القاهرة تدرج علاء مع ناشطين آخرين في قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.

هدد بالانتحار

ـ 13 سبتمبر/أيلول 2021: التقى علاء مع دفاعه المحامي والحقوقي خالد علي في جلسة تجديد حبسه ونقل عنه شكواه من سوء الأوضاع داخل السجن وحرمانه من كل حقوقه، مهددا بالانتحار في حالة عدم الاستجابة لمطالبه.

ـ 15 سبتمبر/أيلول 2021: أكد خالد علي أن مكتبه تقدم "بإنذار على يد محضر لمساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة السجون لنقل علاء عبد الفتاح من سجن طرة 2 شديد الحراسة، إلى سجن آخر، لوجود خصومة قضائية وبلاغات سابقة من علاء ضد إدارة السجن".

ـ أكتوبر/تشرين الأول 2021: تُرجمت ونشرت مجموعة من كتاباته ومقابلاته ومنشوراته في كتاب بالإنجليزية معنون "You Have Not Yet Been Defeated" أي "أنت لم تهزم بعد" لدار "فيتزاكارالدو" في لندن.

مطالبات دولية تثير أزمة مع مصر

ـ 17 ديسمبر/كانون الأول 2021: كتبت وزارة الخارجية الألمانية على حسابها في تويتر أن الحكم المرتقب على علاء وزميليه المحامي الحقوقي محمد الباقر والصحفي محمد إبراهيم المعروف بـ"أكسجين" سيكون "بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر".

ـ البيان أشار إلى توقعات الحكومة الألمانية بالإفراج عن الموقوفين، مضيفا أنه "لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني. من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي".

ـ الخارجية المصرية أعلنت في بيان رفضها التصريحات الألمانية وقالت إنها "تعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلا سافرا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويصادر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي".

ـ دعا خبراء حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة، إلى الإفراج عن الناشطين الثلاثة الموقوفين.

ـ 20 ديسمبر/كانون الأول 2021: قضت محكمة مصرية بالسجن مدة 5 سنوات بحق عبد الفتاح و4 سنوات لباقر و"أكسجين" لإدانتهم بـ"نشر أخبار كاذبة".

ـ أعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس عن "خيبة أمل" بلاده جراء أحكام بالسجن أصدرها القضاء المصري بحق الناشطين الثلاثة.

ـ رفضت الخارجية المصرية، انتقادات واشنطن مؤكدة في بيان أنه "ليس من المناسب إطلاقًا التعليق بأي شكل على، أو التطرق إلى، أحكام تصدر من القضاء تنفيذًا لقوانين واستنادًا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل".