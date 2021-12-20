أقرت إنشاء صندوق إغاثي لأفغانستان.. تعرف أكثر على منظمة التعاون الإسلامي

تعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة أممية بعد الأمم المتحدة، ولها مكاتب ومقار في العديد من الدول الأعضاء، ومقرها الرئيسي بمدينة جدة السعودية.

اتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في اجتماعهم أمس الأحد 19 ديسمبر/كانون الأول 2021، على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد التي جعلت الملايين عرضة للمجاعة خلال فصل الشتاء.

وسيُنشأ الصندوق في إطار البنك الإسلامي للتنمية لتوجيه المساعدات إلى أفغانستان بالتنسيق مع أطراف أخرى.

وشهدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد انطلاق الدورة الاستثنائية الـ17 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تضم في عضويتها 57 دولة، وتهدف إلى حماية صورة الإسلام والدفاع عن القيم الأصيلة، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول المسلمة في أفق إنشاء سوق إسلامية مشتركة.

تعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة أممية بعد الأمم المتحدة، ولها مكاتب ومقار في العديد من الدول الأعضاء، ومقرها الرئيسي بمدينة جدة السعودية.

الدول الـ57 الأعضاء بالمنظمة دول ذات غالبية مسلمة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية والبلقان (البوسنة وألبانيا).

وترتبط المنظمة بعلاقات مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات لحماية المصالح الحيوية للمسلمين، والعمل على تسوية النزاعات والصراعات التي تكون الدول الأعضاء طرفا فيها.

النشأة والتأسيس

ـ 25 سبتمبر/أيلول 1969: أنشئت منظمة المؤتمر الإسلامي في العاصمة المغربية الرباط، بعد عقد أول مؤتمر لقادة العالم الإسلامي عقب محاولة الصهاينة حرق المسجد الأقصى الشريف يوم 21 أغسطس/آب 1969 في مدينة القدس المحتلة، التي أدانها في ذلك الوقت العالم أجمع.

ـ تضمن ميثاق المنظمة عند تأسيسها عهدا بالسعي بكل الوسائل السياسية والعسكرية لتحرير القدس من الاحتلال، ولكن مهمات المنظمة اتسعت بعد ذلك لتشمل متابعة قضايا العالم الإسلامي بشكل عام.

ـ مارس/ آذار 1970: تبنى المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الخارجية المنعقد في مدينة جدة السعودية إنشاء أمانة عامة للمنظمة، كي يضمن الاتصال بين الدول الأعضاء وتنسيق العمل.

ـ فبراير/شباط 1972: عقد المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية جلسته الثالثة وتم وقتها تبنى دستور المنظمة، الذي يفترض به تقوية التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية في الحقول الاجتماعية والعلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية.

ـ عام 1980: عقدت أول دورة استثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد لبحث الوضع في أفغانستان.

ـ عام 2005: تخلفت 21 دولة من بين 57 دولة عن سداد حصتها المالية بنسبة 37%.

ـ 13 و14 مارس/آذار 2008: اعتمد الميثاق الحالي لمنظمة التعاون الإسلامي في القمة الإسلامية الـ11 التي عقدت في داكار وحدد أهداف المنظمة ومبادئها وغاياتها الأساسية المتمثلة في تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء.

ـ يونيو/حزيران 2011: تحول اسم المنظمة من "منظمة المؤتمر الإسلامي" إلى "منظمة التعاون الإسلامي" خلال الدورة الـ38 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء التي عقدت في العاصمة الكازاخية -آنذاك- آستانا.

ـ يناير/كانون الثاني 2012: أعلنت المنظمة أنها ستطلق مؤشرا لها في منتدى الأوراق المالية في العالم الإسلامي، بهدف تحريك القطاع المالي في الدول الأعضاء بالمنظمة.

ـ أغسطس/آب 2012: أوصى وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة بتعليق عضوية سوريا في التكتل الإسلامي.

ـ سبتمبر/أيلول 2012: لم تسدد 5 دول أعضاء حصتها المالية بنسبة 7% فقط من إجمالي الدول الأعضاء.

ـ الدول الخمس هي الصومال وألبانيا -اللتان لم تسددا حصتيهما المالية منذ 10 سنوات بسبب ظروف الحرب وأجواء عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي يمران بها- إضافة إلى جزر المالديف وجزر القمر وغينيا بيساو.

ـ المستحقات المالية السنوية التي تدفعها الدول الأعضاء في المنظمة تحدد بناء على الناتج الاقتصادي المحلي وعدد السكان بالإضافة إلى معايير داخلية للمنظمة.

ـ ارتفع عدد موظفي المنظمة من 167 عام 2004 إلى 202 عام 2012.

ـ حصة التجارة الإسلامية البينية ارتفعت من 205 مليارات دولار عام 2004 إلى 539 مليارا عام 2010، وانتقلت نسبة هذه التجارة من حصة التجارة العالمية من 7% عام 2004 إلى 10.5% عام 2010.

ـ حدد برنامج العمل العشري للمنظمة النهوض بهذه النسبة لتناهز 20% عام 2015، حسب ما أورده الموقع الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي.

استقالة مدني و"أزمة الثلاجة"

ـ 31 أكتوبر/تشرين الأول 2016: أعلنت المنظمة استقالة أمينها العام إياد مدني من منصبه "لأسباب صحية" وترشيح وزير الشؤون الاجتماعية السعودي السابق يوسف العثيمين لشغل المنصب خلفا له.

ـ ذكرت المنظمة أن مدني الذي شغل منصبه منذ عام 2014 "استقال لأسباب صحية".

ـ الاستقالة جاءت بعد يومين من تعبير مصر عن إدانتها لتصريحات أدلى بها مدني واعتبرتها إساءة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد تعليقه على ما بات يعرف بـ"ثلاجة السيسي" في كلمة لمدني بمؤتمر وزاري في تونس.

ـ مدني وقتها أخطأ في نطق اسم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بتحويله إلى السيسي، وقال مدني للرئيس التونسي في أثناء افتتاح مؤتمر الإيسيسكو الأول لوزراء التربية بتونس، "السيد الرئيس الباجي قايد السيسي… السبسي، آسف. هذا خطأ فاحش، أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس".

ـ اعتذر مدني عن الحادثة معتبرا -في بيان- تصريحاته بهذا الخصوص "على سبيل المزاح والمداعبة". لكن مصر لوحت بـ"مراجعة موقفها إزاء التعامل" مع سكرتارية وأمين عام المنظمة إياد مدني.

صناديق إنسانية ومنتجات حلال

ـ 5 فبراير/شباط 2017: أطلقت المنظمة 4 صناديق إنسانية إسلامية جديدة ومتخصصة، لرعاية شؤون القدس المحتلة وفلسطين والمساجد والأيتام والمياه، تحت شعار "انطلاقة خير".

ـ جاء تدشين هذه الصناديق على هامش المنتدى الإنساني الدولي للصناديق الإنسانية لعام 2017، الذي عقدته المنظمة برعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر -آنذاك- الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني.

ـ مارس/آذار 2017: قررت المنظمة خلال اجتماع في الدار البيضاء تشكيل فريق عمل لدراسة تنمية صناعة المنتجات الحلال.

ـ المنظمة قدرت سابقا حجم سوق منتجات الحلال العالمية بنحو 2.3 تريليون دولار. وذكرت أن الأطعمة والمشروبات تشكل 67% من إجمالي هذه السوق، أي نحو 1.4 تريليون دولار.

ـ المنظمة قالت إن هناك 122 هيئة ناشطة في الوقت الراهن في مجال إصدار شهادات المنتجات الحلال بأنحاء العالم، تشمل هيئات حكومية وشبه حكومية وغير حكومية ومساجد محلية.

ـ مايو/أيار 2017: قررت المنظمة تجميد عمل المكتب في غزة بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، وتحويل صلاحياته إلى مكتب المنظمة في رام الله.

ـ استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إغلاق مكتب غزة، ودعت الأمين العام للمنظمة إلى إعادة النظر في القرار.

ـ مارس/آذار 2019: دعا البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية للمنظمة في إسطنبول الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية إلى جعل يوم 15 مارس/آذار يوما عالميا للتضامن ضد الإسلاموفوبيا.

ـ وعقب هجوم دموي على المصلين في مسجدين بمدينة "كرايست تشيرتش" في نيوزيلندا راح ضحيته 50 شخصا، وأصيب 50 آخرون، طالبت التعاون الإسلامي باعتبار الإسلاموفوبيا عنصرية.

ـ أغسطس/آب 2020: هددت باكستان بالخروج من المنظمة، كاشفة عن أن غيابها عن قمة كوالالمبور الإسلامية في ديسمبر/كانون الأول 2019، كان بضغوط سعودية.

ـ إسلام آباد انتقدت عدم اكتراث المنظمة وتأجيلها الدائم عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء من أجل دعم الكشميريين والوقوف على سبل حل قضية الإقليم.

ـ 14 مايو/أيار 2021: طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المنظمة بالتحرك في أسرع وقت لوقف الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين مؤكدا أن "التعاون الإسلامي" ستكون قد أنكرت وجودها إذا لم تتخذ موقف ملموسا وفعالا بشكل فوري ضد تلك الهجمات.

الهيكلة والأهداف

ـ ترمي المنظمة -حسب ميثاقها- إلى بلوغ أهداف منها "حماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها، والتصدي لتشويه صورة الإسلام، وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان"، و"احترام حق تقرير المصير، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة الدول الأعضاء واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو".

ـ من بين الأهداف "تأكيد دعمها لحقوق الشعوب المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، و"تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها بما يفضي إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة".

تتألف منظمة التعاون الإسلامي من الأجهزة الرئيسية التالية:

ـ القمة الإسلامية: وتتألف من ملوك ورؤساء الدول والحكومات في الدول الأعضاء، وهي أعلى هيئة في المنظمة، وتجتمع مرة كل 3 سنوات للتداول واتخاذ القرارات.

ـ مجلس وزراء الخارجية: ويجتمع بصفة دورية مرة كل سنة، ويدرس سبل تنفيذ السياسة العامة للمنظمة.

ـ الأمانة العامة: وتعتبر الجهاز التنفيذي للمنظمة، وتتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية.

ـ يتكلف الأمين العام -الذي ينتخب لفترة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة- بعدة مهام، من بينها متابعة تنفيذ المقررات الصادرة عن مؤتمرات القمة ومجالس وزراء الخارجية.

ـ محكمة العدل الإسلامية الدولية: ومقرها الكويت.

ـ يزود الدول الأعضاء بأوراق العمل والمذكرات تنفيذا لمقررات وتوصيات مؤتمرات القمة والاجتماعات الأخرى.

مؤسسات وأجهزة

ـ هي المؤسسات والأجهزة المنشأة في إطار منظمة التعاون الإسلامي بموجب قرار من مؤتمر القمة أو التعاون الإسلامي لوزراء الخارجية.

ـ عضوية هذه المؤسسات مفتوحة بصورة اختيارية أمام الدول الأعضاء في المنظمة، وتتميز بأن ميزانياتها مستقلة عن ميزانية الأمانة العامة أو ميزانيات الأجهزة الفرعية، وتعتمد ميزانيات هذه الأجهزة النصوص والتشريعات في أنظمتها الأساسية.

ـ يجوز منح المؤسسات المنتمية صفة مراقب، بموجب قرار يصدره المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، كما يجوز لها تلقي مساعدات طوعية من الأجهزة المتفرعة والمتخصصة وكذلك من الدول الأعضاء.

ـ البنك الإسلامي للتنمية (جدة، السعودية).

ـ المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الرباط، المغرب).

ـ وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) (جدة، السعودية).

ـ منظمة إذاعات الدول الإسلامية (إسبو) (جدة، السعودية).

ـ الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة (كراتشي، باكستان).

ـ منظمة العواصم والمدن الإسلامية (مكة المكرمة، السعودية).

ـ الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي (الرياض، السعودية).

ـ اللجنة الإسلامية للهلال الدولي (بنغازي، ليبيا).

ـ الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر (جدة، السعودية).

ـ الاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية (القاهرة، مصر).

ـ منتدى شباب التعاون الإسلامي للحوار والتعاون (إسطنبول، تركيا).

ـ الاتحاد الدولي للكشاف المسلم.

ـ الأكاديمية الإسلامية العالمية للعلوم.

ـ اتحاد المستشارين في البلدان الإسلامية.

ـ المجلس العام للمصارف الإسلامية والمؤسسات المالية.

ـ اتحاد المقاولين في البلدان الإسلامية.

ـ شبكة الجامعات الافتراضية في العالم الإسلامي.

لجان ومراكز وجامعات

ـ لجنة القدس، ويرأسها ملك المملكة المغربية (الرباط، المغرب).

ـ اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك)، ويرأسها رئيس جمهورية السنغال (داكار، السنغال).

ـ اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك)، ويرأسها رئيس الجمهورية التركية (أنقرة، تركيا).

ـ اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتقني (كومستيك)، ويرأسها رئيس جمهورية باكستان (مقرها إسلام آباد، باكستان).

ـ مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (أنقرة، تركيا).

ـ مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إسطنبول، تركيا).

ـ الجامعة الإسلامية للتقنية (داكا، بنغلاديش).

ـ المركز الإسلامي لتنمية التجارة (الدار البيضاء، المغرب).

ـ مجمع الفقه الإسلامي الدولي (جدة، السعودية).

ـ صندوق التضامن الإسلامي ووقفه (جدة، السعودية).

ـ الجامعة الإسلامية في النيجر (ساي، النيجر).

ـ الجامعة الإسلامية في أوغندا (مبالي، أوغندا).

الأمناء العاميون (تسلسل زمني)

تعاقب على منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الشخصيات التالية:

ـ تنكو عبد الرحمن (ماليزيا) 1970-1973.

ـ حسن التهامي (مصر) 1974-1975.

ـ أحمدو كريم جاي (السنغال) 1976-1979.

ـ الحبيب الشطي (تونس) 1980-1984.

ـ شريف الدين بيرزاده (باكستان) 1985-1988.

ـ حامد الغابد (النيجر) 1989-1996.

ـ عز الدين العراقي (المغرب) 1997-2000.

ـ عبد الواحد بلقزيز (المغرب) 2001-2004.

ـ أكمل الدين إحسان أوغلو (تركيا) 2005-2013.

ـ إياد أمين مدني (السعودية) 2014ـ 2016.

ـ يوسف العثيمين (السعودية) 2016 ـ 2021.

ـ حسين إبراهيم طه (تشاد) 2021 – حتى الآن.