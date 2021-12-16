روسيا نفذت تجربة "زيركون" الأسرع من الصوت.. الصواريخ الأكثر فتكا في العالم

تعدّ الصواريخ الموجهة أهم أدوات الحروب في القرن الـ21، وقد باتت من وسائل الفتك بالأعداء في معارك العصر الحديث لدقتها في إصابة أهدافها وتدميرها.

في ظل التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب جراء القلق من غزو محتمل للأراضي الأوكرانية، أعلنت موسكو أنها أجرت تدريبات تكتيكية مقررة سلفا باستخدام منظومة الدفاع الصاروخي "إس-400" (S-400) في شبه جزيرة القرم التي انتزعتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.

كما أجرت القوات الروسية تدريبات على أنظمة صواريخ "إسكندر" الباليستية في مقاطعة كورسك المجاورة لأوكرانيا، مؤكدة أنها نفذت أيضا تجربة لصاروخ "زيركون" الأسرع من الصوت.

الصواريخ الموجهة

ـ تعد الصواريخ الموجهة أهم أدوات الحروب في القرن الـ21، وقد باتت من وسائل الفتك بالأعداء في معارك العصر الحديث لدقتها في إصابة أهدافها وتدميرها.

ـ بدأ العالم تطوير الصواريخ باستخدام أنظمة التوجيه بعد الحرب العالمية الثانية، وشكلت الحروب العربية الإسرائيلية في ستينيات وسبعينيات القرن الـ20 بواكير الاستخدام الفعلي للصواريخ الموجهة.

ـ خلال عقود الحرب الباردة، تنافس العدوان التقليديان الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي السابق في إنتاج وتطوير عدد كبير من الصواريخ الموجهة بما فيها الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والقادرة على حمل رؤوس نووية.

ـ طُوّرت الصواريخ ليبلغ مداها آلاف الكيلومترات لإثارة الرعب لدى الطرف الآخر، وهو ما أتاح تحقيق مستوى من توازن الخوف بين المعسكرين.

ـ تُستخدم وسائل مختلفة في توجيه الصواريخ بينها الأقمار الاصطناعية، والرادارات، وأشعة الليزر.

ـ تستطيع هذه الصواريخ اقتناص أهدافها بأجهزة استشعار حراري تُزوّد بها، ومن خلالها تكتشف تلقائيا الأجسام الساخنة مثل الدبابات والطائرات عن طريق الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من تلك الأجسام.

ـ بعض هذه الصواريخ مزوّد بكاميرات تلفزيونية تقوم بتصوير أهدافها بدقة قبل أن تصيبها، وبعضها مزوّد بكاميرات للأشعة تحت الحمراء لتصوير الأهداف وإرسالها إلى محطة التوجيه قبل ضربها بدقة متناهية.

ـ الصواريخ الموجهة لها أنواع كثيرة تسابقت الدول وشركات التصنيع العسكري على مدى عقود في إنتاجها، وتطوير أنظمتها.

الصاروخ زيركون

ـ "زيركون 3 إم 22" صاروخ جوال فرط صوتي مضاد للسفن قيد الاختبار حاليا في روسيا.

ـ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2020: قامت روسيا بتجربة ناجحة للصاروخ زيركون المجنح الخارق للصوت في أقصى شمال البلاد.

ـ أُطلق الصاروخ من على متن الفرقاطة الأدميرال غورشكوف في البحر الأبيض المتوسط، وقطع 450 كم وضرب بنجاح هدفًا بحريًّا في بحر بارنتس.

ـ يبلغ متوسط سرعة الصاروخ عند انطلاقه 1.6 كم/ث أو 5.700 كم/س، وفي ذروة التحليق سرعته 9.500 كم/س، أي 8 ماخ.

ـ حلّق الصاروخ على ارتفاع أقصاه 28 كم واستمر تحليقه 4.5 دقائق.

ـ دخل الصاروخ الخدمة الفعلية في القوات البحرية الروسية بعد استكمال اختباراته.

ـ ينبغي أن يكون نطاق الصاروخ المصرح بتصديره أقل من 300 كم بما يتماشى مع نظام إدارة التكنولوجيا الصاروخية، أو حتى 400 كم.

"الشيطان 2" الروسي.. ملك الصواريخ

ـ صاروخ نووي روسي باليستي جديد عابر للقارات تقول موسكو إنه يبلغ من القوة درجة أنه يمكن أن يمحو معظم المملكة المتحدة أو فرنسا.

ـ عام 2011: حصل "سارمات"، وهو من طراز "آر.إس 28" على تفويض السلطة العسكرية ودخل الخدمة الفعلية في الفترة من 2018-2020، ضمن قوات الصواريخ الإستراتيجية الروسية بديلا لصاروخ "فويفودا" أو "ساتانا" (شيطان).

ـ حلّ "سارمات" محل الصاروخ "آر.إس 36 إم" من حقبة السبعينيات الذي يطلق عليه حلف شمال الأطلسي (ناتو) صاروخ الشيطان.

ووفق مركز ماكييف الروسي لتصميم الصواريخ، فإن الشروع في العمل على صاروخ "سارمات" جاء بناء على قرار الحكومة بشأن التعاقدات الدفاعية لعام 2010 ولفترة التخطيط 2012-2013.

ـ يزن الصاروخ -وفق وسائل الإعلام الروسية- نحو 100 طن، وله قدرة على حمل حمولة نووية تقدر بـ10 أطنان، وبهذه الحمولة يمكن أن يسبب انفجارا أقوى بألفي مرة من القنبلة النووية التي ألقيت على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين عام 1945.

ـ يعمل "سارمات" الذي أطلق عليه الروس أيضا اسم "ملك الصواريخ" بالوقود السائل، وينطلق من المنصات المخبأة تحت الأرض، ويسمح مخزون الطاقة للصاروخ بالتحليق عبر القطبين الشمالي والجنوبي.

ـ الصاروخ لديه تكنولوجيا جديدة من نوعها تختلف عن أي نظام دفاع صاروخي، ومن مميزات سارمات أنه خفيف الوزن، ويبلغ مدى تحليقه أكثر من 11 ألف كيلومتر، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

ـ طبقا للمصدر نفسه، تم تزويد الصاروخ بـ7 إلى 10 رؤوس نووية، ذات توجيه مستقل، وهي قادرة على المناورة في الجو، وتطير بسرعات دون سرعة الصوت وفوقها.

ـ يتميز "الشيطان 2" بقدرته على تغيير الارتفاع والاتجاه والسرعة، ولديه مستوى عال من الحماية النشطة في شكل أنظمة مضادة للصواريخ والدفاع الجوي، ومستوى عال من التحصينات الأمنية.

صاروخ "باتريوت إم آي إم-104"

ـ هو منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض-جو يستعمل من قبل الولايات المتحدة وعدد من حلفائها، ويصنع النظام من قبل شركة رايثيون الأميركية.

ـ حلّ الباترويت محل كل من نظام (نايك-هرقل) للدفاع العالي والمتوسط ونظام "إم آي إم-23 هوك" التكتيكي للدفاع المتوسط، فضلا عن دوره كنظام مضاد للصواريخ الباليستية (TBM) وهي مهمته الرئيسية في الوقت الحاضر.

ـ باتريوت مصمم للحماية من الصواريخ المهاجمة والطائرات، حيث يقوم بإصابتها وتفجيرها في الهواء قبل بلوغها أهدافها.

ـ هي صواريخ موجهة بتقنية عالية تعتمد فيها على نظام رادار أرضي خاص بها ليرصد الهدف ويتتبعه.

ـ يقوم الرادار بمسح دائرة قطرها 80 كيلومترا وعلى هذه المسافة لا يكون الصاروخ المهاجم مرئيا بالعين المجردة.

ـ بإمكان النظام الأوتوماتيكي أن يطلق صاروخا مضادا تجاه الصاروخ المعتدي، ويفجره قبل أن يبلغ هدفه.

ـ يستخدم نظام الرادار المزود لصواريخ باتريوت تكنولوجيا حديثة تعتمد على هوائي متعدد الاتجاهات، حيث يمكن لهذا النظام تتبع مسار 100 هدف، والتحكم في مسار 9 صواريخ باتريوت في اللحظة نفسها.

ـ تحتوي منصة الإطلاق على 16 قاذفة تحمل صاروخ باتريوت، وكل قاذفة متصلة مع نظام التحكم من خلال الألياف الضوئية أو من خلال الاتصال اللاسلكي، ونظام التحكم هو الذي يرسل تعليمات إطلاق الصواريخ.

ـ صاروخ باتريوت نوعان: النوع الأول القديم يدعى "PAC-2" والنوع الثاني "PAC-3" وهو النوع الأحدث الذي ظهر في 2002.

ـ النوع الثاني من باتريوت "PAC-3" مزود بمستقبل رادار وكمبيوتر للتحكم في توجيه باتريوت تجاه الهدف، وهنا على باتريوت أن يصطدم مباشرة بالهدف من خلال قيام رادار الصاروخ باستقبال المعلومات من رادار المنصة، وعليه يقوم كمبيوتر الصاروخ بالتحكم بأجنحة التوجيه ليصل صاروخ باتريوت إلى الهدف ويصطدم به.

الصواريخ المجنحة "كاليبر"

ـ صواريخ روسية موجهة، تعدّ من الجيل الثاني من الصواريخ الروسية الإستراتيجية المجنحة، وتضاهي صواريخ توماهوك الأميركية، يبلغ طول الصاروخ 6.20 أمتار، أما وزنه فيبلغ عند إطلاقه نحو 1770 كيلوغراما.

ـ يراوح مداها بين ألفي كيلومتر و3 آلاف كيلومتر بحد أقصى، ويحمل رأسها الحربي ما بين 1600 كيلوغرام من مادة "تي إن تي" الشديدة الانفجار، وتبلغ دقة إصابتها 3 أمتار.

ـ تُحمل صواريخ "كاليبر" عبر أسطول بحر قزوين الذي يضم 5 سفن.

ـ يبلغ طول جناح كاليبر نحو 3.3 أمتار، وطول الصاروخ 6.20 أمتار، أما وزنه فعند الإطلاق يبلغ نحو 1770 كيلوغراما، ويطير الصاروخ كاليبر بسرعة تبلغ 240 كيلومترا بحد أقصى.

ـ يتميز كاليبر بقدرته على الطيران المنخفض كصاروخ مجنح، وقدرته كذلك على الطيران على ارتفاع عال كصاروخ باليستي.

ـ زوّد الجيش الروسي الفرقاطات الصغيرة في أسطول قزوين بصواريخ كاليبر، وزوّد بها أيضا طرادي "إيركوتسك" و"الأميرال ناخيموف" عام 2018.

ـ من صواريخ "كاليبر" المجنحة صاروخ "3M 14" الذي يعد النسخة المطورة من صاروخ "3М10" التابع لمنظومة "С-10 Гранат" التي دخلت الخدمة العسكرية لدى القوات البحرية الروسية عام 1984.

ـ تطلق صواريخ "3M 14" بأجهزة طوربيدات من عيار 533 مليمترا، ويبلغ مداها الأقصى 3 آلاف كيلومتر، وتنقسم حسب خبراء متخصصين إلى نوعين، لكنهما يعملان بنظام استعمال واحد.

ـ استعلمت روسيا هذه الصواريخ في هجماتها على تنظيم الدولة في سوريا، وقطعت الصواريخ نحو 1500 كيلومتر.

ـ أطلقت تلك الصواريخ من أسطول بحر قزوين، ومرت عبر الأراضي الإيرانية والعراقية، وأصابت 11 هدفا لتنظيم الدولة في سوريا.

صاروخ "فينيكس إيه آي إم-54"

ـ صاروخ جو-جو طويل المدى يحمل على طائرة "إف 14 تومكات"، يستخدم لمهاجمة الأهداف الجوية المتعددة، ويمكنه إصابة حتى 6 أهداف في آن واحد.

ـ عام 1974: بدأ استخدام هذا الصاروخ، وصدرت منه 3 نسخ مطورة هي "إيه آي إم 54 إي"، و"إيه آي إم 54 سي"، و"إيه آي إم 54 إيه سي سي إم".

ـ صاروخ "فينيكس إيه آي إم 54" موجه بالرادار، ويتمتع بنظام توجيه ودفع خاص.

ـ تكلفة الوحدة: 477 ألفا و131 دولارا.

ـ الطول: 13 قدما.

ـ الوزن: 1024 رطلا.

ـ القطر: 15 بوصة.

ـ المدى: أكثر من 100 ميل بحري.

ـ السرعة: أكثر من 3 آلاف ميل في الساعة.

ـ الرؤوس المتفجرة: فتيل تقاربي، شديد الانفجار.

ـ وزن الرأس المتفجر: 135 رطلا.

"توماهوك كروز"

ـ يعدّ صاروخ "توماهوك كروز" أهم وأبرز الصواريخ الموجهة عبر العالم وتم تحديثه مرارا.

ـ عام 1983: وضع صاروخ "توماهوك كروز" في الخدمة.

ـ 17 يناير/كانون الثاني 1991: استخدم صاروخ "توماهوك كروز" للمرة الأولى في الحرب على العراق.

ـ مارس/آذار 2011: أطلقت عشرات منه خلال التدخل العسكري في ليبيا.

ـ يراوح سعر الصاروخ الواحد بين 600 ألف دولار و2.1 مليون دولار.

ـ من تلك الصواريخ "بي جي إم 109" الذي يُطلق من غواصات وسفن كبيرة، وهو يسير نحو هدفه بسرعة 880 كيلومترا في الساعة.

ـ يمكن أن يبلغ مداه 2500 كيلومتر، ويصيب أهدافه بدقة محددة ببضعة أمتار.

ـ صمّم في الأصل لحمل رؤوس نووية لكنه أثبت فاعليته في حربي 1991 و2003 على العراق، كما استخدم لضرب الأهداف الصربية في حرب البلقان، وكان محملا بمتفجرات تقليدية حيث يستطيع حمل نصف طن من المتفجرات لتدمير المواقع والبنايات الخرسانية الصلبة.

ـ أصبحت بعض هذه الصواريخ توصف أحيانا بالخارقة وبالذكية لقدرتها الهائلة على تحديد أهدافها بدقة كبيرة، بل في الكشف عن وسائل التمويه والخداع التي تستخدمها الجيوش والدول في إخفاء ترسانتها العسكرية.

"هواسونغ-14".. الكوري الشمالي

ـ "هواسونغ (المريخ)-14" صاروخ باليستي عابر للقارات، ينتمي لصواريخ هواسونغ التي أنتجتها كوريا الشمالية منذ عام 1984، وطوّرتها بعد ذلك.

ـ الرابع من يوليو/تموز 2017: أعلنت بيونغ يانغ إطلاق هذا النوع من الصواريخ التي كان لها مدى أقصى يبلغ نحو ألف كيلومتر، وكان بإمكانها حمل رؤوس حربية تقليدية وكيميائية وربما حتى بيولوجية.

ـ طوّر الكوريون الشماليون صواريخ "هواسونغ"، وأنتجوا صواريخ "نودونغ" ذات مدى يبلغ 1300 كيلومتر.

ـ الصاروخ قطع مسافة 933 كيلومترا، وأصاب هدفه بدقة بعد 39 دقيقة من إطلاقه قبل أن يسقط في بحر اليابان.

الصواريخ المضادة للطائرات

الصواريخ المضادة للطائرات صواريخ تستهدف الطائرات والمروحيات التي يراوح مدى تحليقها بين 500 متر حتى 6 كيلومترات.

ـ تتميز بفعاليتها ونجاعتها في إصابة الهدف، وهناك تنافس محموم بين الولايات المتحدة وحلفائها وروسيا والصين في تطوير هذه المنظومة.

ـ منذ 2012 حظيت الصواريخ المحمولة على الكتف باهتمام كبير في سوريا تحديدا لحاجة كتائب المعارضة إليها لتحقيق توازن مع طيران النظام الذي ما فتئ يستغل قواته الجوية -هو وحلفاؤه- لإيقاع خسائر كبيرة بخصومه، وغالبا ما يذهب ضحيتها مدنيون.

ـ عام 2016: ازدادت حدّة المطالب بتوفير هذه الصواريخ للمعارضة السورية المسلحة، بعد ارتفاع غير مسبوق في عدد ضحايا الهجمات الجوية السورية والروسية على مناطق المدنيين في جلّ مدن سوريا وقراها.

ـ ستينغر: أشهر الصواريخ المضادة للطائرات، يحمل على الكتف، وارتبط في الذاكرة بالحرب الأفغانية ضد الاحتلال السوفياتي، حيث كان السلاح الأبرز الذي ساعد -إلى جانب عوامل أخرى- على طرد السوفيات بعد سنوات من الحرب على الأراضي الأفغانية.

ـ بدأ تطوير الصاروخ عام 1972، ويحتوي على جهاز للتعرف يطلق عليه "IFF"، وجهاز مضاد للإجراءات الإلكترونية المضادة "ECCM" والإجراءات المضادة العاملة بالأشعة تحت الحمراء "IRCM".

ـ يبلغ طول ستينغر 1.52 متر بقطر يبلغ 70 مليمترا، ويبلغ وزنه 15.7 كيلوغراما، ومداه 5 كيلومترات بارتفاع 4800 متر، ويبلغ وزن الرأس الحربي للصاروخ 3 كيلوغرامات، وهو مزود بصمام تقاربي، أما سرعته فتفوق سرعة الصوت، ويعمل نظام الدفع في المحرك الصاروخي بالوقود الصلب، مع معزز منفصل للمرحلة الأولى من المسار.

ـ "إف إن 6" (FN6): صاروخ صيني من أهم الأسلحة المحمولة على الكتف، متخصص في استهداف الأهداف ذات الطيران المنخفض بمدى يبلغ نحو 6 كيلومترات، وارتفاع 3.5 كيلومترات، في حين يبلغ وزنه نحو 16 كيلوغراما. تستخدمه دول عديدة بينها السودان وبيرو وماليزيا، وظهر في أيدي بعض من كتائب المعارضة المسلحة في سوريا.

ـ إيغلا: صاروخ أرض-جو يحمل أيضا على الكتف، ويعتمد منظومة فعالة ضد التشويش الراداري، وينطلق بنحو 320 مترا بالثانية. يوجّه بنظام الأشعة تحت الحمراء وبالأشعة فوق البنفسجية، ومجهز بنظام ذكي يميز بصمة الطائرة لتجنب التشويش، ويراوح مداه الفعال بين 500 و5200 متر.

ـ تم تطوير الصاروخ إلى "إيغلا إس" ليبلغ مداه 6 كيلومترات، ويعمل بنظام رقمي بالكامل يسمح بزيادة وزن رأسه المتفجر إلى 2.5 كيلوغرام.

ـ مزود بقطع معدنية مع صاعق ليزري ينفجر قرب الهدف بنحو 5 أمتار، فيقذف القطع باتجاهه ليضمن تفجيره.

ـ فيربا: منظومة صاروخية روسية متطورة، تذكر تقارير إعلامية أن مداها يبلغ 6.5 كيلومترات وبارتفاع 4.5 كيلومترات، وهي قادرة على التصدي للهدف على مسارات معاكسة، فالصاروخ مزود برأس بصري متعدد الأطياف للتوجيه الذاتي، ولا يتبع فقط ما يطلقه محرك الطائرة كما هو الحال في جلّ الصواريخ المضادة للطائرات، بل يتبع الحرارة المنبعثة من أجنحة الطائرة وجسمها خلال مقاومتها للهواء.

ـ صاروخ فيربا يستطيع رؤية الهدف عبر 3 أطياف، فبإمكانه تجاوز تشويش المصابيح الليزرية التي عادة ما تعمي رأس التوجيه الذاتي بأشعتها، وبإمكانه كذلك اكتشاف الأهداف الطائرة الضعيفة الإشعاع الحراري المنبعثة من أي طائرة من دون طيار أومن الصواريخ المجنحة.

ـ الصاروخ ذو الهيكل الدوار (RIM-116): يتميز هذا الصاروخ المضاد للطائرات بقدرته الكبيرة على الدوران بـ360 درجة، ويستخدم في السفن وحاملات الطائرات.

ـ الصاروخ أميركي وتصنعه أيضا ألمانيا، وإلى جانبهما تستخدمه دول متعددة بينها تركيا واليونان وكوريا الجنوبية، وصُنع أساسا لحماية البوارج الحربية من هجمات السفن الحربية وطائرات الهليكوبتر.

ـ ستريلا: صاروخ أرض-جو فعال في المسافات القصيرة، ويشتغل وفق منظومة التوجيه الحراري بحيث يبلغ مداه نحو 3700 متر، بارتفاع 1500 متر وسرعة تبلغ 430 مترا.

ـ يراوح المدى الفعال لـ"ستريلا 10″ بين 800 و5 آلاف متر، بارتفاع بين 10 و3500 متر، ويعمل بمؤشر توجيهي حتى 3 آلاف متر، وبسرعة انطلاق تبلغ 420 مترا في الثانية.

ـ أنتجت منظومة "ستريلا 10" للدفاع الجوي في مكتب "توتش ماش" الروسي في مطلع سبعينيات القرن الـ20.

ـ منظومة "تور-إم 2": منظومة روسية تتميز بقدرتها على تدمير أهداف جوية في اتجاهات مختلفة، بفضل وجود منظومة رصد راداري دائري ومحطة توجيه وصواريخ مضادة تنطلق عموديا، حيث بإمكان العربة العسكرية التوقف نحو 5 ثوان وإطلاق الصاروخ.

ـ تستطيع المنظومة تتبع أهداف على مدى 30 كيلومترا واستهداف 4 أهداف جوية في وقت واحد على ارتفاع نحو 10 كيلومترات.

ـ صواريخ هذه المنظومة مجهزة بباحث رقمي يعمل بالأشعة تحت الحمراء، يُجهز القاذف بهوائي "IFF" أو بنظام بصري، وهو صاروخ قادر علي الهجوم من أي جانب، في حين تبلغ نسبة إصابة الهدف نحو 70%.

ـ منظومة رولاند 2: هي صواريخ أرض-جو مخصصة للارتفاعات المنخفضة، استخدمت استخداما واسعا في الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، وهي مشروع مشترك بين ألمانيا وفرنسا.

ـ يبلغ مدى الصاروخ 6.3 كيلومترات، وارتفاعه نحو 3 كيلومترات، وأقل مدى مؤثر له 500 متر.

ـ يدير المنظومة -التي تحمل 12 صاروخا- طاقم من 3 أفراد (مراقب لوحة البيانات، ورامي الصواريخ، ومراقب آخر).

ـ تضم المنظومة رادارات توجيه لكشف الأهداف الجوية بدائرة نصف قطرها 16 كيلومترا.