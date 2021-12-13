من لويزيانا إلى كنتاكي.. أعاصير مدمرة ضربت أميركا عبر التاريخ

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ولاية كنتاكي منطقة منكوبة بعد الإعصار الذي ضربها مؤخرا وخلّف دمارا هائلا، في وقت تخشى فيه السلطات أن يرتفع عدد الضحايا.

ووصف بايدن موجة الأعاصير بأنها "إحدى كبرى" العواصف والأعاصير التي عرفتها الولايات المتحدة عبر تاريخها.

العاصفة الكبرى.. 1856

ـ أغسطس/آب 1856: ضرب أول إعصار استوائي ولاية لويزيانا جنوبي الولايات المتحدة، ولوحظ أولا كإعصار ضئيل في خليج المكسيك، ويعرف أيضًا باسم "العاصفة الكبرى"، أحد أكثر الأعاصير المدارية فتكًا.

ـ غرق ما لا يقل عن 183 شخصًا بعد غرق السفن البخارية والمراكب الشراعية في البحار الهائجة بفعل الإعصار.

ـ غمرت المياه بالكامل الجزيرة الأخيرة في لويزيانا، مما أدى إلى تدمير كل المباني تقريبًا والفنادق والكازينوهات، كما تم تدمير جميع المحاصيل.

ـ ظلت الجزيرة مغمورة بالمياه لعدة أيام قبل أن تظهر أجزاء منها مرة أخرى على شكل كثبان رملية، وفي الوقت الحاضر يتم استخدام المنطقة من قبل طيور البجع والطيور الأخرى.

ـ أكتوبر/تشرين الأول 1910: بدأ يتشكل الإعصار فوق البحر الكاريبي، وأخذ ينمو ويتحرك باتجاه الشمال الغربي إلى كوبا، ثم إلى الولايات المتحدة وعبر فلوريدا، ثم اتجه إلى جنوب شرق الولايات المتحدة ثم إلى البحر.

ـ في كوبا كان الإعصار أسوأ كارثة في تاريخ الجزيرة، إذ سبب أضرارا كبيرة، وفقد الآلاف من الأشخاص منازلهم.

ـ سبب الإعصار أضرارا في فلوريدا، وفيضانات في بعض مناطقها، لكن لا يعرف بالضبط مدى الضرر الناجم عن الإعصار، وفي كوبا قدرت الأضرار بأكثر من مليون دولار وبلغ عدد الضحايا مئة شخص.

ـ عام 1925: كان أطول إعصار أميركي تبعته عاصفة امتدت 219 ميلا في ولاية ميزوري، وحصد أرواح 695 شخصًا.

إعصار كارول.. 1954

ـ أغسطس/آب 1954: يعد إعصار كارول من أسوأ الأعاصير الاستوائية على الإطلاق التي أثرت على إقليم نيو إنغلاند بالولايات المتحدة.

ـ دمرت الرياح القوية آلاف المنازل، وتسببت في انقطاع الكهرباء، وأسقطت العديد من الأشجار، كما تسببت في خسائر ضخمة في المحاصيل.

ـ يُقدر إجمالي عدد الوفيات بنحو 68 وفاة، وبلغت الخسائر المادية نحو 460 مليون دولار.

ـ 14 أغسطس/آب 1969: ضرب إعصار كميل المداري الولايات المتحدة بقوة.

ـ سبتمبر/أيلول 1974: بدخول الإعصار خليج المكسيك، تحوّل شمالاً وأعيد تكثيفه بوصوله إلى الولايات المتحدة.

ـ شكّل الإعصار تهديدا لمدينة نيو أورليانز، حيث انحرف باتجاه الغرب، وبلغ اليابسة جنوبي لويزيانا، وتبدد في النهاية شرق تكساس.

ـ بفعل التحذيرات التي صدرت عن العاصفة، غادر نحو مئة ألف مواطن مساكنهم بحثا عن مأوى.

ـ كان الضرر أخف مما كان متوقعا، لكن معامل السكر تكبّدت خسائر كبيرة، وأسفر الإعصار عن مقتل 8 أشخاص، وتسبب في خسائر بلغت قيمتها 162 مليون دولار.

ـ سبتمبر/أيلول 1975: بسبب إعصار ألويس هطلت أمطار غزيرة على طول كامل الساحل الشرقي للولايات المتحدة، محدثة فيضانا لم يسبق له مثيل وبعيد المدى، لا سيما في دول وسط الأطلنطي، وتوفي 17 شخصا في تلك المنطقة.

ـ في جميع أنحاء الولايات المتحدة بلغت الأضرار حوالي 560 مليون دولار، وقتل بسبب العاصفة 80 شخصا على طول مسارها.

ـ عام 1989: اجتاح إعصار هوجو منطقة تشارلستون في ولاية كارولينا الشمالية.

ـ أغسطس/آب 1992: ضرب إعصار أندرو، وهو من الدرجة الخامسة، الولايات المتحدة، فقتل 65 شخصا وشرّد عشرات الآلاف ودمر ممتلكات قيمتها 25 مليار دولار.

ـ بلغت قوته ما يفوق قوة 4 أعاصير، كما بلغت سرعته 150 ميلاً في الساعة.

ـ 27 أغسطس/آب 1995: بدأ إعصار لويس كعاصفة مدارية، ثم تحول إلى إعصار كبير من الفئة الرابعة، واستمر 16 يومًا.

ـ أكتوبر/تشرين الأول 1998: ضرب إعصار ميتش من الدرجة الخامسة هندوراس ونيكاراغوا وغواتيمالا والسلفادور وشبه جزيرة يوكاتان وجنوبي فلوريدا.

ـ استمر الإعصار نحو 19 يوما، وأحدث فيضانات وانهيارات أرضية في جنوبي فلوريدا وهندوراس ونيكاراغوا بسبب الرياح والأمواج والأمطار التي تسببت في مقتل 19 ألفا و325 شخصا وإصابة 750 ألفا، وقدرت الخسائر المادية بـ6.2 مليارات دولار.

ـ يونيو/حزيران 2001: ضربت عاصفة أليسون الاستوائية الجنوب الشرقي لولاية تكساس، واستمرت 15 يوما.

ـ تسببت العاصفة في تساقط أمطار غزيرة شردت 30 ألف نسمة وإغراق أكثر من 70 ألف منزل، ولقي 52 شخصا حتفهم في تكساس ولويزيانا وجنوب شرق بنسيلفانيا، وبلغت الخسائر والأضرار 9 مليارات دولار.

ـ بعد العاصفة، اعتبر الرئيس جورج بوش الابن 75 مقاطعة على طول ممر أليسون مناطق منكوبة، ومكّن المواطنين الذين تأثروا من العاصفة من التسجيل للحصول على مساعدات.

إيزابيل.. 2003

ـ سبتمبر/أيلول 2003: نجمت عن الإعصار أضرارٌ كبيرة على امتداد الساحل الشرقي الأميركي وصولاً إلى أراضي ولاية فرجينيا الغربية.

ـ تمثّلت هذه الأضرار في تَحطُّم خطوط الكهرباء نتيجة للرياح القوية، وتَكتُل مياه الأمطار الغزيرة من ولاية كارولينا الجنوبية حتى ولاية مين، ومن الساحل وصولاً إلى ميشيغان.

ـ تُرِكَ حوالي 6 ملايين شخص من دون كهرباء في شرقي الولايات المتحدة، وبلغ إجمالي الأضرار نحو 3.6 مليارات دولار، بالإضافة إلى 41 وفاة.

هايتي.. 2004

ـ عام 2004: ضرب إعصار جين جزيرة هايتي وجزر الباهاما برياح بلغت سرعتها 240 كلم/ساعة، ووصل في نهاية الأمر إلى ولاية فلوريدا الأميركية.

ـ تسبب الإعصار في مقتل أكثر من 3 آلاف شخص في هايتي، بالإضافة إلى العشرات في الدومينيكان وبورتو ريكو وولاية فلوريدا الأميركية.

ـ صنفه الخبراء في الترتيب الـ12 بقائمة الأعاصير الأكثر تدميرا في تاريخ المحيط الأطلسي، وأطلق عليه السكان وصف "الإعصار الحقير".

ـ سبتمبر/أيلول 2004: تسبب إعصار إيفان في سقوط أمطار غزيرة على الولايات الأميركية الواقعة في الجنوب الغربي، ثم اتجه ما بين الشمال والشمال الغربي عبر خليج المكسيك ليضرب مدينة غلف شورز الساحلية بولاية ألاباما كعاصفة من المرتبة الثالثة، مما أدى إلى حدوث الكثير من الخسائر.

ـ اتجهت بقايا الإعصار إلى المنطقة تحت المدارية من الأطلنطي، ليتحول مرة أخرى إلى إعصار مداري اخترق فلوريدا وخليج المكسيك وولايتي لويزيانا وتكساس، متسببا في أضرار طفيفة.

ـ تسبب إعصار إيفان في خسائر تقدر بـ18 مليار دولار.

كاترينا ودينس وريتا.. 2005

ـ عام 2005: يبدو أن إعصار هايتي كان تمهيدا لإعصار كاترينا الذي ضرب الولايات المتحدة صيفا.

ـ صنف إعصار كاترينا واحدا من أكثر 5 أعاصير قاتلة تم تسجيلها في تاريخ البلاد، إذ تسبب في إغراق 80% من ولاية لويزيانا الأميركية في الماء، قبل أن ينتقل إلى الشمال الشرقي متسبباً في هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

ـ تشكّل هذا الإعصار في أجواء جزر الباهاما يوم 23 أغسطس/آب 2005، واشتد فوق خليج المكسيك، قبل أن يضرب المناطق الجنوبية الشرقية لسواحل ولاية لويزيانا يوم 29 من الشهر ذاته ويصل إلى وسط تكساس المجاورة، ثم اتجه شرقا إلى فلوريدا، مسببا أضرارا فادحة في العديد من الولايات.

ـ قبل وصول الإعصار إلى لويزيانا، حذرت الأرصاد الجوية من المخاطر، لكنها لم تتوقع أن يكون الإعصار قادرا برياحه التي بلغت سرعتها 200 كلم/ساعة على اقتلاع وجرف السدود المقامة على الشواطئ لحماية المنطقة، خاصة مدينة نيو أورليانز التي تقع تحت مستوى سطح البحر.

ـ يعد إعصار كاترينا أكبر كارثة طبيعية تضرب الولايات المتحدة، حيث بلغت خسائره 80 مليار دولار، كما لقي 1836 شخصا مصرعهم بسببه، مع فقد 705 آخرين.

ـ يوليو/تموز 2005: قال المركز القومي الأميركي للأعاصير في ميامي إن إعصار دينيس هو أقوى إعصار سجّل في هذا الوقت المبكر في موسم العواصف بمنطقة المحيط الأطلسي.

ـ تم إخلاء الآلاف من السياح والسكان من المناطق المعرضة للخطر وسلسلة الجزر المنخفضة عند الطرف الجنوبي لشبه جزيرة فلوريدا، واستعد كثيرون آخرون لمغادرة المنازل على طول شاطئ خليج الولايات المتحدة.

ـ سبتمبر/أيلول 2005: ضرب إعصار ريتا الأجزاء الجنوبية من أميركا، وخلف خسائر مادية كبيرة.

ـ استمر الإعصار 38 يوما، وخلف نحو 120 وفاة.

زوابع الجنوب وغوستاف.. 2008

ـ فبراير/شباط 2008: ضربت عاصفة مدمرة العديد من المناطق في ولايات أركنساس وأيوا وجورجيا وأوكلاهوما جنوبي الولايات المتحدة الأميركية وتبعها 87 إعصارا.

ـ 26 مايو/أيار 2008: ضربت العواصف المدمرة هذه الولايات مرة ثانية، مما تسبَب في مقتل ما لا يقل عن 105 أشخاص.

ـ 25 أغسطس/آب 2008: تشكل إعصار غوستاف على مسافة 420 كلم جنوب شرق هايتي، وسرعان ما ارتقى إلى عاصفة استوائية مع حلول مساء اليوم نفسه ليتحوّل إلى إعصار مع صباح اليوم التالي.

ـ مع حلول الـ31 من الشهر، كان غوستاف قد تسبب بمقتل 88 شخصا في منطقة الكاريبي ووصل الإعصار إلى الدرجة الثالثة من الشدة، وهي درجة الإعصار كاثرين نفسه، لكنه تراجع إلى الدرجة الثانية مع دخوله اليابسة الأميركية، ثم ما لبث أن تراجع إلى الدرجة الأولى بعد 6 ساعات من دخوله اليابسة.

ـ سبتمبر/أيلول 2008: ضرب إعصار آيك الولايات المتحدة وجزر باهاماس بالمحيط الأطلسي وجزر توركس وكايكوس بالبحر الكاريبي، واستمر 15 يوما وخلف 195 قتيلا و16 مفقودا.

كاليفورنيا.. 2010

ـ ديسمبر/كانون الأول 2010: تعرضت معظم مناطق ولاية كاليفورنيا لسلسلة عواصف رعدية ماطرة ألحقت أضرارا فادحة بالولاية التي لم تكن قد تمكنت من السيطرة على الحرائق الكبيرة بعد، مما دفع حاكمها إلى إعلان حالة الطوارئ.

ـ أُخليت المناطق المتضررة من سكانها بسبب الانهيارات الأرضية التي جرفت العديد من المنازل.

ـ أغسطس/آب 2011: ضرب إعصار آيرين الساحل الشرقي للولايات المتحدة وكندا الأطلسي، وتسبب بدمار واسع النطاق ووفاة نحو 56 شخصا وخسائر مالية تبلغ 3.1 مليارات دولار.

ـ بدأ آيرين يتشكّل على شكل موجة في المحيط الأطلسي واضحة المعالم المدارية، وعزز الإعصار قوته أثناء مروره بجزر البهاما، ليصبح إعصارا رئيسيا، وتسبب في أضرار واسعة النطاق لهذه الجزر، وصرح الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما بأن الإعصار "خطير وتاريخي".

ساندي.. 2012

ـ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2012: بدأ إعصار ساندي في دول الكاريبي، ثم وصل بعد يومين إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة وكندا.

ـ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2012: ضرب الإعصار السواحل الشمالية الشرقية للولايات المتحدة، خاصة ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت وأوقع 200 قتيل، بينهم أكثر من 40 في نيويورك، وصنف هذا الإعصار ضمن الفئة الأولى من الأعاصير.

ـ صاحبت رياحه أمطارٌ غزيرة أغرقت العديد من الولايات مثل نيويورك ونيوجيرسي، حتى وصل ارتفاع المياه إلى 4 أمتار، مما أدى إلى إغلاق الكثير من المحال والشوارع.

أوكلاهوما.. 2013

ـ 20 مايو/أيار 2013: ضرب إعصار أوكلاهوما مدينة "مور" في ضاحية أوكلاهوما سيتي، وتسبب في مقتل أكثر من 90 شخصا، بينهم 20 طفلا على الأقل كانوا في إحدى المدارس الابتدائية، وإصابة أكثر من 230 شخصا.

ـ بلغت سرعة الإعصار نحو 320 كلم/ساعة، مما أدى إلى نسف عشرات المباني واقتلاع أعمدة الهاتف والكهرباء، وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما المدينة التي وقع بها الإعصار منطقة كوارث.

ـ أغسطس/آب 2015: ضرب إعصار إيريكا المداري منطقة الكاريبي، وتحديدا جزر دومينيكا، وباهاماس وفلوريدا وتسبب في 30 وفاة، وخسائر مادية تقدر بـ28.88 مليار دولار.

ـ أكتوبر/تشرين الأول 2015: ضرب إعصار خواكين الاستوائي أجزاء كبيرة من جزر البهاماس وبيرمودا والسواحل الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة، وتسبب في مصرع حوالي 40 شخصا.

سنوزيلا.. 2016

ـ يناير/كانون الثاني 2016: عاصفة ثلجية ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتسببت في مقتل 19 شخصا على الأقل، وأدت إلى شل حركة المرور وإلغاء آلاف الرحلات الجوية. كما أعلنت حالة الطوارئ في العاصمة واشنطن و11 ولاية.

ـ تعد هذه العاصفة الثانية في التاريخ التي تضرب مدينة نيويورك، إذ سجل أقصى ارتفاع للثلوج في بولسفيل بولاية ميريلاند شمال العاصمة، حيث بلغت نحو 68 سم، وذلك في رقم قياسي لم يسجل منذ العام 1922، حين بلغ ارتفاع الثلوج 71 سم.

ـ قدّر مختصون عدد المشمولين بالتحذيرات من سوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة بأكثر من 85 مليون شخص في 20 ولاية على الأقل، أي ربع سكان البلاد.

ـ سبتمبر/أيلول 2016: إعصار ماثيو المداري القوي ضرب منطقة غرب المحيط الأطلنطي بالقرب من منطقة الكاريبي وسواحل جنوب شرق الولايات المتحدة واستمر نحو 12 يوما.

ـ تسبب الإعصار في مصرع ما يقرب من 850 شخصا.

ـ أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما حالة الطوارئ الفدرالية في ولاية فلوريدا، ثم أصبحت تشمل أيضا ولايات جورجيا وجنوب كارولينا.

هارفي وإيرما.. 2017

ـ أغسطس/آب 2017: بدأ إعصار هارفي يجتاح سواحل تكساس، مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 215 كلم/ساعة، وصنف ضمن الفئة الرابعة على مقياس من 5 درجات، مما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إعلان حالة الطوارئ الطبيعية في الولاية.

ـ أطاح الإعصار بأسطح المنازل واقتلع خطوط الكهرباء وأحدث عواصف وفيضانات، وقالت شركات مرافق في تكساس إن الكهرباء انقطعت عن نحو ربع مليون عميل.

ـ أدت شدة الرياح إلى توقف الإنتاج في نحو 25% من منشآت إنتاج النفط في خليج المكسيك، وشارك نحو ألف شخص في عمليات إنقاذ سكان المناطق المنكوبة، حيث غادر عشرات الآلاف منازلهم.

ـ 30 أغسطس/آب 2017: تكون إعصار إيرما واستغرق نحو 10 أيام حتى وصل ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة.

ـ سبتمبر/أيلول 2017: جاء الإعصار بعد أيام فقط من هارفي الذي سجل مستويات أمطار قياسية في تكساس وتراوحت قوته بين الدرجة الخامسة (القصوى) والدرجة الثانية.

ـ اعتبر أحد أكثر الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة ومنطقة الكاريبي خطورة وتدميرا، وهو أول إعصار في التاريخ يحافظ على سرعة 300 كلم/ساعة لأكثر من 65 ساعة متواصلة.

ـ تسبب في فيضانات لم يسبق لها مثيل ومقتل 60 شخصا على الأقل، ملحقا أضرارا بالممتلكات بقيمة بنحو 180 مليار دولار.

ـ أجلت السلطات الأميركية أكثر من 6 ملايين شخص من ولاية فلوريدا بعد توقعها أن يكون الإعصار كارثيا، إذ تحولت التجمعات السكنية الكبرى بالساحل الغربي لفلوريدا إلى ما يشبه مدن الأشباح.

ـ خلف 27 قتيلا على الأقل لدى عبوره الكاريبي: 12 قتيلا بجزيرة سان بارتس (سان بارتيليمي بالفرنسية) وجزيرة سان مارتان بشطريها الفرنسي والهولندي، و4 بالجزر العذراء الأميركية، و6 بجزر العذراء البريطانية وأرخبيل أنغوليا، و2 في بورتوريكو، وقتيلة واحدة في باربودا.

ـ يقدر حجم الخسائر المتوقعة بسبب إيرما، الذي اجتاح ولاية فلوريدا جنوبي الولايات المتحدة، بمئتي مليار دولار، مما يجعله الأعلى تكلفة بتاريخ البلاد.

ـ قال خبراء بمركز أبحاث إنكي المتخصص في الكوارث إن التكلفة المباشرة للأضرار في فلوريدا ستبلغ 135 مليار دولار، إضافة لخسائر اقتصادية أخرى بقيمة 65 مليار دولار، ووفقا لأرقام معلنة فإن 8 ملايين و500 ألف مبنى بفلوريدا قد تتضرر من الإعصار.

ـ ذكرت مصلحة الأرصاد الجوية الأميركية أن المنطقة لم تشهد إعصارا بحجم إيرما منذ سان فيليب عام 1928، الذي أسفر عن مقتل 2748 شخصا في جواديلوب وبورتوريكو وفلوريدا.

فلورنس.. 2018

ـ سبتمبر/أيلول 2018: طلبت السلطات الأميركية من حوالي مليون شخص من ساكني المناطق الساحلية مغادرة منازلهم، تأهبًا لوصول الإعصار فلورنس إلى السواحل الشرقية للولايات المتحدة.

ـ أعلنت ولاية واشنطن حالة الطوارئ، في حين قررت عدة ولايات إجلاء السكان، وحذرت السلطات من احتمال ارتفاع في منسوب المياه على السواحل، ومن حدوث سيول واسعة النطاق، إذا استمر الإعصار على اليابسة لعدة أيام مع هطول الأمطار.

ـ تسبب الإعصار في هطول الأمطار الغزيرة على ولاية كارولاينا الشمالية، وتدمير الآلاف من المنازل، ووصول منسوب المياه في الأنهار إلى مستوى الفيضان، وتسبب في وفاة حوالي 31 شخصًا في ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية.

ـ أبريل/نيسان 2019: قتل 8 أشخاص -بينهم 3 أطفال- وجرح العشرات، وانقطع الكهرباء عن عشرات آلاف البيوت في الأعاصير والرياح العاتية والفيضانات المفاجئة في تكساس ولويزيانا جنوبي الولايات المتحدة.

لورا وزيتا.. 2020

أغسطس/آب 2020: ضرب إعصار لورا الاستوائي الكبير والقوي ساحل الخليج بالولايات المتحدة وجزر الأنتيل الصغرى وجزر الأنتيل الكبرى وفلوريدا كيز.

ـ هو أقوى إعصار في أغسطس/أب بفعل سرعة الرياح في خليج المكسيك منذ إعصار كاترينا في عام 2005.

ـ تحول الإعصار من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة، مما أدى إلى عاصفة استوائية.

ـ تسبب في إجلاء أكثر من 260 ألف شخص ومقتل ما لا يقل عن 57 شخصًا: 31 في هايتي، و4 في جمهورية الدومينيكان، و22 في الولايات المتحدة.

ـ أكتوبر/تشرين الأول 2020: اجتاح الإعصار زيتا جنوبي الولايات المتحدة، مما أسفر عن انقطاع في بعض خطوط الكهرباء ووفاة 8 أشخاص.

ـ ضرب الإعصار ساحل لويزيانا برياح بلغت سرعتها 175 كلم/ساعة، وقطع الكهرباء عن 2.5 مليون من السكان من لويزيانا حتى كارولينا الشمالية.

ـ تسبب الإعصار في وقف 85% من إنتاج النفط البحري في خليج المكسيك الأميركي، كما دفع شركات الطاقة إلى إغلاق خطوط الأنابيب البحرية وإجلاء العمال من 230 منصة بحرية.

إيدا وكنتاكي.. 2021

ـ أغسطس/آب 2021: حذر مركز الأعاصير الوطني الأميركي من أن إعصار إيدا الذي يقترب من سواحل ولاية لويزيانا لا يزال يزداد قوة، وتصاعد حتى الفئة الرابعة شديدة الخطورة، ويعد إيدا أقوى إعصار يجتاح لويزيانا منذ 150 عاما.

ـ أعلنت سلطات لويزيانا حالة الطوارئ لتوفير ملاجئ لحشود النازحين الذين تم إجلاؤهم، وذلك على خلفية الوضع الوبائي المعقد نتيجة لتفشي فيروس كورونا.

ـ ديسمبر/كانون الأول 2021: ضربت الأعاصير الولايات المتحدة الأميركية خاصة ولاية كنتاكي جنوبي البلاد، وثمة مخاوف من أن يتجاوز عدد القتلى المئة، بحسب حاكم الولاية آندي بشير.

ـ بات العشرات في عداد المفقودين بعد أن دُمرت بلدات بأكملها في نحو 30 إعصارا.