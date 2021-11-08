الكاظمي دخل قائمة المستهدفين.. كيف أصبحت "الدرون" سلاحا فعالا في الاغتيالات؟

ما يزيد من خطورة هذه الطائرات المسيّرة ويسهل مهامها في عمليات الاغتيال أنها تطير على مستوى منخفض بحيث لا تستطيع تقنيات الرادار والمراقبة اكتشافها بسهولة.

أصبحت الطائرات المسيّرة سلاحا فعالا في عمليات الاغتيال في السنوات الأخيرة، بعد أن أثبت هذا السلاح نجاحه بالفعل في اصطياد الهدف في أغلب عملياته.

استيقظ العالم أمس الأحد السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2021 على نبأ نجاة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال بواسطة 3 طائرات مسيّرة مفخخة استهدفت منزله في المنطقة الخضراء ببغداد، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي خلف أضرارا مادية بالمنزل.

القوات الأمنية العراقية تمكنت من إسقاط طائرتين من الثلاث، وأسفر الهجوم عن إصابة 6 من أفراد قوة الحراسة الشخصية لرئيس الوزراء.

وما يزيد من خطورة هذه الطائرات المسيّرة أنها تطير على مستوى منخفض بحيث لا تستطيع تقنيات الرادار والمراقبة اكتشافها بسهولة. الجزيرة نت رصدت حالات مماثلة في المدة الأخيرة تم خلالها استهداف شخصيات بارزة في محاولة لاغتيالهم عبر الطائرات المسيّرة.

زعماء للقاعدة في اليمن والملا نذير بباكستان

ـ ذكر موقع مكتب الصحافة الاستقصائية أنه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2002 إلى يوليو/تموز 2017 سجلت 254 ضربة بواسطة الطائرات المسيّرة في اليمن، أوقعت ما لا يقل عن 890 قتيلا و155 جريحا.

ـ عام 2012: أوقفت الولايات المتحدة رجلا كان يخطط لإرسال طائرات مسيّرة محملة بالمتفجرات فوق مبان رسمية في العاصمة الأميركية واشنطن، واعترف المتهم بأنه كان يهدف إلى الانتقام من هجمات الطائرات الأميركية المسيرة في العراق وفق الصحيفة.

ـ يناير/كانون الثاني 2013: قُتل الملا نذير زعيم الحرب الباكستاني النافذ الذي كان رجاله يقاتلون حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، في سلسلة من الهجمات الأميركية بطائرات مُسيّرة على مناطق قبلية في باكستان.

ـ يونيو/حزيران 2015: قُتل زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ناصر الوحيشي في هجوم بطائرة مسيرة أميركية، مما وجه واحدة من أقسى الضربات إلى هذا التنظيم منذ مقتل أسامة بن لادن.

ـ قبل الوحيشي الذي يعدّ الرجل الثاني في تنظيم القاعدة على مستوى العالم، قُتل العديد من قادة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في هجمات بطائرات مسيرة أميركية في اليمن.

ـ منذ عام 2016: بدأ تنظيم الدولة تنفيذ هجمات انتحارية بطائرات مسيرة مستهدفا بالخصوص قوات التحالف الدولي في كل من العراق وسوريا.

ـ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2017: قتل القيادي بتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب شروم الصنعاني في غارة نفذتها طائرة أميركية مسيّرة في قرية يكلا بمحافظة البيضاء (وسط اليمن) حيث كان يستقل دراجة نارية حين استهدفته الغارة وأدّت إلى مقتله مع شخص مرافق له لم تُحدّد هويته.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (الجزيرة)

الرئيس الفنزويلي.. محاولة فاشلة

ـ الرابع من أغسطس/آب 2018: محاولة اغتيال فاشلة بحق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نفذت باستخدام طائرة من دون طيار كانت تحمل متفجرات.

ـ في محاولة الاغتيال استخدمت "دي جي آي 600" وهي طائرة مسيرة حديثة يبلغ ثمنها 5 آلاف دولار، وبإمكانها حمل ما يزيد على 5 كيلوغرامات.

ـ نجا الرئيس مادورو وبقية أعضاء الحكومة من دون أن يصيبهم أذى، في المقابل جرح 7 من جنود الحرس الوطني، وأعلنت مجموعة غير معروفة مؤلفة من مدنيين وعسكريين تطلق على نفسها اسم "الحركة الوطنية لجنود يرتدون قميصا" المسؤولية عن الهجوم، وقالت "إنها خططت لإطلاق طائرتين مسيّرتين ولكن قناصة أسقطوهما".

قائد مليشيا فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني (مواقع التواصل الاجتماعي)

قاسم سليماني.. الدرون الأميركية

ـ الثالث من يناير/كانون الثاني 2019: استخدم الجيش الأميركي طائرة مسيّرة "الدرون" في العملية النوعية التي قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

ـ تعتمد الولايات المتحدة على "الدرونز" اعتمادا كبيرا في ملاحقة عناصر القاعدة وداعش في مختلف المناطق بالعالم، خاصة في اليمن وأفغانستان والصومال.

ـ تملك الولايات المتحدة أنواعا عدة من هذه الطائرات، أبرزها (MQ-9 Reaper) التي استخدمت في تنفيذ عملية سليماني في محيط مطار بغداد.

ـ وفقا لسلاح الجو الأميركي، تعدّ (MQ-9 Reaper) طائرة مسلحة متعددة المهام ومتوسطة الارتفاع ذات قدرة على التحليق لفترة طويلة.

ـ الطائرة المسيرة قادرة على الطيران مسافة 1150 ميلا وعلى ارتفاع يبلغ 50 ألف قدم، ومصممة لتوجيه ضربات هجومية عن بعد.

ـ المسيّرة الأميركية لها ميزات تمكنها من ضرب أهدافها بدقة متناهية، ومن أهم هذه الميزات قدرتها على المناورة والتحويم مدة طويلة، كما تتسم بأجهزة استشعار حساسة، ومقصورة اتصال متعددة الأوضاع، فضلا عن أسلحتها الدقيقة.

ـ قادرة أيضا على القيام بمهام المراقبة والاستطلاع، والمساعدة في مهام البحث والإنقاذ والسماح للقوات الأميركية "بالقيام بعمليات حرب غير نظامية"، وفقا للقوات الجوية الأميركية.

ـ تمتلك الطائرة التي دخلت الخدمة في 2007 جناحا يبلغ طوله 66 قدما وسرعة تقدر بنحو 230 ميلا في الساعة.

ـ يتم تشغيل الطائرة المسيرة عن بعد بواسطة طيار ومشغل استشعار، وتكلف الواحدة منها نحو 16 مليون دولار، واعتبارا من سبتمبر/أيلول 2015 كان لدى القوات الجوية 93 طائرة من طراز (MQ-9 Reaper) في ترسانتها.

ـ هذه الطائرة أكبر وأقوى من سابقتها، (MQ-1 Predator)، وهي قادرة على إبادة الأهداف بصواريخ (AGM-114 Hellfire) أو غيرها من الذخائر.

ـ من أهم سمات هذه الطائرة أنها منخفضة الصوت، وتعدّ دليلا على التقدم الكبير المحرز في مجال الطائرات التي يتم التحكم بها عن بُعد في سلاح الجو الأميركي.

زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر (رويترز)

الصدر في العراق والبرهان بالسودان

ـ ديسمبر/كانون الأول 2019: تضاربت الأنباء بشأن حقيقة استهداف طائرة مسيرة لمنزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مدينة النجف (جنوب بغداد).

ـ وقتئذ استبعدت مصادر للجزيرة نت أن تكون الطائرة المسيرة قادمة من خارج الحدود أو مناطق بعيدة، مرجحة أنها محلية الصنع هدفها إيصال رسالة وليس محاولة اغتيال.

ـ السادس من فبراير/شباط 2020: قتلت القوات الأميركية قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بطائرة مسيرة في مأرب.

ـ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2020: قتل قائد عسكري رفيع ينتمي للحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي السورية قرب الحدود العراقية إثر قصف جوي لسيارته من طائرة مسيرة مجهولة، بعد أن أنهى اجتماعا مع قيادات بالحشد الشعبي داخل الأراضي العراقية وكان معـه داخـل السيارة 3 أشخاص.

ـ 28 مارس/آذار 2021: أسقط الحرس الرئاسي في السودان طائرة مسيرة حلقت فوق منزل رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

ـ المتحدث باسم الجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن قال إن الطائرة المسيرة أطلقت لمراقبة أجواء العاصمة، من دون إخطار رسمي للحرس الرئاسي.

ـ وتابع أن الطائرة دارت حول منزل البرهان دورتين، وأنه تم إطلاق النار عليها وإسقاطها، مشيرا إلى أن الحرس الرئاسي لم يكن لديه علم سابق بذلك، مما دفعه إلى إطلاق النار على الطائرة.

ـ الحادث وقع وسط مخاوف أمنية بعد 3 أسابيع على محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من خلال استهداف موكبه بالمتفجرات في الخرطوم، وكانت السلطات قد لمحت إلى أن العملية تحمل بصمات خارجية.

"الدرون".. نظرة تاريخية

ـ يطلق اسم الطائرة من دون طيار أو المسيرة أو باستخدام اللفظة الإنجليزية "الدرونز" على الطائرات التي يُتحكم فيها من بعد، وأحيانا يكون التحكم ذاتيا.

ـ ظهرت أول طائرة من دون طيار في إنجلترا عام 1917، ثم طُوّرت عام 1924.

ـ منذ الحرب العالمية الأولى كانت الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة أولى الدول استخداما لها في جيوشها، ثم لحق بها الاتحاد السوفياتي في ثلاثينيات القرن الماضي.

ـ أتاحت الحرب العالمية الثانية 1939-1945، والحرب الكورية 1950-1953 المجال لاستخدامها من قبل الولايات المتحدة في الأغراض التدريبية.

ـ كما استخدمت كصواريخ موجهة في تلك الحرب، وفي التصدي للطائرات الحربية المأهولة بالطيارين.

ـ كانت الواحدة منها تُستخدم في كل غرض من تلك الأغراض مرة واحدة، لذلك أنتج منها نحو 15 ألف طائرة عبر مصنع يقع جنوبي كاليفورنيا.

ـ دورها في المجال الاستخباري برز بعد حرب فيتنام 1955-1975.

ـ زوّدت لأول مرة بالصواريخ في الهجوم على كوسوفو عام 1999.

ـ في كل عام تكشف تقارير الجهات المعنية في من كل المملكة المتحدة وفرنسا وكندا أن تحليق الطائرات المسيرة يتزايد باستمرار فوق المناطق غير المسموح بها، كالمطارات والملاعب والمستشفيات.

ـ توجد طائرات مسيرة تباع بأسعار زهيدة جدا ويمكن أن تكون سلاحا قاتلا، كما هو حال "دي جي آي فانتوم" التي يبلغ ثمنها 1200 دولار، ويمكنها حمل كيلوغرام واحد من المتفجرات.

ـ يستطيع هذا النوع من الطائرات حمل كاميرا لتصوير الجسور والبنايات الحكومية والملاعب، كما يمكنه أيضا أن يكون سلاحا للإرهابيين بحشوه بمتفجرات تمكن من تنفيذ مجزرة.