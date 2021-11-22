تنوعت وسائل الفلسطينيين وحركات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي داخل القدس والضفة الغربية المحتلة ما بين عمليات دعس وطعن وإطلاق نار

أعلنت حركة حماس، الأحد 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تبنيها عملية قتل مستوطن إسرائيلي وجرح 4 أشخاص، بينهم 3 جنود، في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وفي ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمسجد الأقصى تنوعت وسائل الفلسطينيين وحركات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي داخل القدس والضفة الغربية المحتلة ما بين عمليات دعس وطعن وإطلاق نار، مع الأخذ في الاعتبار أن قوات الاحتلال تقوم عادة بقتل فلسطينيين وتزعم أنهم قاموا بعملية دعس أو طعن.

فترة التسعينيات

ـ 18 فبراير/شباط 1987: دعس شاب فلسطيني دورية راجلة لحرس الحدود قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وأسفرت العملية عن إصابة جنديين بجروح، بينما استشهد منفذ العملية.

ـ 6 أبريل/ نيسان 1994: فلسطيني يصدم بسيارة ملغومة حافلة في العفولة داخل الخط الأخضر فيقتل 8 إسرائيليين ويجرح 44 آخرين.

ـ 21 أغسطس/ آب 1995: انفجار قنبلة في حافلة في القدس يسفر عن مقتل 5 إسرائيليين وإصابة 89 آخرين.

ـ 25 فبراير/ شباط 1996: استشهاد اثنين من كتائب القسام بعد تفجيرهما قنبلتين، إحداهما في القدس في حافلة والأخرى في عسقلان، لتبلغ حصيلة الانفجارين 26 قتيلا إسرائيليا.

ـ 4 مارس/ آذار 1996: مقتل 19 إسرائيليا في انفجار قنبلة في حافلة في القدس.

ـ 30 يوليو/ تموز 1997: فلسطينيان ينفذان عملية فدائية مزدوجة في القدس الغربية أسفرت عن مقتل 18 شخصا.

ـ 4 سبتمبر/ أيلول 1997: حماس تنفذ 3 عمليات فدائية في القدس الغربية، تسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وسقوط أكثر من 170 جريحا.

ـ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 1998: عملية مزدوجة بالمتفجرات تسفر عن استشهاد منفذيها وإصابة 24 إسرائيليا بجروح في القدس.

ـ أعلنت حماس مسؤوليتها عن الحادث الذي قالت إنه انتقام للمذبحة التي ارتكبها المستوطن اليهودي باروخ غولدشتاين في فبراير/ شباط من العام نفسه في الحرم الإبراهيمي فى الخليل وذهب ضحيتها 29 فلسطينيا.

عام 2000

ـ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000: مقتل إسرائيليين في انفجار سيارة مفخخة أوقع أيضا 10 جرحى بالقدس الغربية.

ـ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2000: مقتل اثنين من المستوطنين الإسرائيليين جنوبي الضفة.

– 31 ديسمبر/ كانون الأول 2000: مقتل بنيامين زئيف كاهانا نجل مؤسس حركة كاخ العنصرية وزوجته قرب مستوطنة عوفرا شمال شرق رام الله وإصابة 5 من أفراد عائلته في هجوم على سيارته.

2001

ـ 8 فبراير/ شباط 2001: انفجار في حي لليهود المتدينين في القدس الغربية، لم يسفر عن ضحايا أو جرحى.

ـ 1 مارس/ آذار 2001: قتل إسرائيلي وأصيب 9 آخرون بجروح عندما فجر فلسطيني قنبلة كان يحملها في سيارة أجرة بالقرب من أم الفحم.

ـ 27 مارس/ آذار 2001: إصابة 3 أشخاص في انفجار قنبلة في حافلة في القدس، وفي انفجار لاحق أصيب 22 شخصا في انفجار حافلة في التلة الفرنسية في القدس.

ـ 2 أبريل/ نيسان 2001: انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مستوطنة قادوميم جنوب غربي نابلس لم يسفر عن سقوط ضحايا.

ـ 28 مايو/ أيار: انفجار حافلة ملغومة بالقرب من مقر الشرطة الرئيسي في القدس الغربية أسفر عن إصابة 14 إسرائيلياً.

ـ 16 يوليو/ تموز 2001: انفجار يهز القدس أسفر عن استشهاد فلسطينيين أثناء إعدادهما قنبلة.

ـ 9 أغسطس/ آب 2001: قتل 15 إسرائيليا على الأقل وجرح حوالي 100 آخرين في انفجار قوي في أحد مطاعم القدس الغربية، واستشهد منفذ الانفجار.

ـ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001: مقتل 3 إسرائيليين وجرح 6 آخرين إثر انفجار عنيف وقع في حافلة كانت في طريقها بين الخضيرة والعفولة شمال الخط الأخضر، واستشهد منفذ العملية.

ـ 2 ديسمبر/ كانون الأول 2001: قتل 10 مستوطنين على الأقل وجرح أكثر من 180 آخرين في 3 انفجارات عنيفة هزت القدس الغربية.

2002

ـ 22 يناير/ كانون الثاني 2002: أصيب حوالي 30 إسرائيليا بعدما أطلق فلسطيني النار عليهم في وسط القدس الغربية، واستشهاد منفذ الهجوم.

ـ 27 يناير/ كانون الثاني 2002: قتل إسرائيليان وأصيب أكثر من 140 آخرين بجروح -بينهم جنود- في عملية فدائية وسط مدينة القدس الغربية ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية.

ـ استشهاد فلسطينية عندما فجرت سيارتها أمام حاجز عسكري إسرائيلي بالقرب من مستوطنة "مكابيم" بالضفة الغربية فأصابت 3 جنود إسرائيليين على الأقل بجروح.

ـ 27 فبراير/ شباط 2002: قتل إسرائيلي في هجوم بالرصاص بمنطقة "عطروت" الصناعية شمال القدس الشرقية، ولاذ منفذ الهجوم بالفرار بعد الحادث.

ـ 2 مارس/ آذار 2002: استشهد فلسطيني عندما فجر نفسه بالقرب من مدرسة للمتشددين اليهود في حي بيت إسرائيل بالقدس مما تسبب في مقتل 10 إسرائيليين وجرح 40 آخرين على الأقل.

ـ 3 مارس/ آذار 2002: قتل 9 إسرائيليين وأصيب 14 آخرون في هجوم فلسطيني على حاجز عسكري قرب رام الله.

ـ 8 مارس/ آذار 2002: فجر فلسطيني نفسه عند مدخل مستوطنة "أرييل" جنوبي مدينة نابلس، مما أدى إلى استشهاده وإصابة عشرة إسرائيليين بجروح.

ـ أصيب إسرائيلي بجروح خطيرة برصاص مسلحين فلسطينيين في هجوم وقع قرب بلدة "حوارة" في قطاع نابلس.

ـ 9 مارس/ آذار 2002: استشهد فدائي فلسطيني عندما فجر نفسه في مطعم بالقدس الغربية يقع على بعد حوالي 50 مترا من منزل رئيس الحكومة الإسرائيلي أرييل شارون، وأسفر الانفجار عن مقتل 11 إسرائيليا وجرح ما لا يقل عن 40 آخرين، واستشهاد منفذ العملية.

ـ 17 مارس/ آذار 2002: فجر فلسطيني نفسه فجر اليوم في الحي الاستيطاني اليهودي المعروف باسم "التلة الفرنسية" في القدس الشرقية وأصاب 22 إسرائيليا بجروح متفاوتة.

ـ 19 مارس/ آذار 2002: استشهد فدائيان فلسطينيان بعد قتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين أثناء اقتحام معسكر تياسير الإسرائيلي قرب بلدة طوباس القريبة شمال الضفة الغربية.

ـ 20 مارس/ آذار 2002: تفجير حافلة للركاب قرب مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر وأدت إلى مقتل 7 إسرائيليين بينهم 4 جنود فضلا عن إصابة 30 آخرين بجروح.

ـ 29 مارس/ آذار 2002: أدى انفجار كبير في أحد المراكز التجارية في القدس الغربية إلى مقتل 3 إسرائيليين وجرح 20 آخرين، وقد أعلنت كتائب الأقصى مسؤوليتها عن العملية وقالت إن منفذتها هي آيات محمد الأخرس (16 عاما) من مخيم الدهيشة قرب بيت لحم.

ـ قتل مستوطن إسرائيلي وأصيب شقيقه في كمين لمسلحين فلسطينيين قرب مستوطنة عوفرا اليهودية شمالي رام الله، وأعلنت كتائب شهداء الأقصى مسؤوليتها عن العمليتين.

ـ 9 أبريل/ نيسان 2002: نصب رجال المقاومة المحاصرون في مخيم جنين بالضفة كمينا للقوات الإسرائيلية أسفر عن مقتل 13 إسرائيليا وقتل اثنان آخران في اشتباكات في نابلس، وبذلك تصبح حصيلة القتلى الإسرائيليين 15 خلال القتال الدائر في جنين ونابلس.

ـ 12 أبريل/ نيسان 2002: فجرت فدائية فلسطينية نفسها داخل موقف مركزي للحافلات وسط مدينة القدس على مقربة من أكبر سوق تجاري في المدينة، مما أدى إلى مقتل 6 إسرائيليين وجرح حوالي 90 آخرين.

ـ 28 مايو/ أيار 2002: استشهد فلسطيني بعد أن قتل 3 إسرائيليين وأصاب اثنين آخرين بجروح في عملية فدائية في مستوطنة إيتمار بالقرب من نابلس شمال الضفة الغربية.

ـ 8 يونيو/ حزيران 2002: نفذ فلسطينيان عملية فدائية أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين وجرح 5 آخرين في مستوطنة كارمي تسور الواقعة قرب الخليل بالضفة استشهد أحدهما خلال هجوم تبنته كتائب عز الدين القسام.

ـ 9 يونيو/ حزيران 2002: استشهد فلسطيني وأصيب 4 جنود إسرائيليين بجروح، إصابة اثنين منهم خطرة، إثر هجوم شنه مسلحون فلسطينيون على موقع عسكري قريب من مستوطنة يتزهار اليهودية جنوبي نابلس في شمال الضفة الغربية.

ـ 18 يونيو/ حزيران 2002: تبنت حركة حماس عملية استهدفت حافلة إسرائيلية جنوب القدس المحتلة أسفرت عن مقتل 18 إسرائيليا وجرح 50 آخرين.

ـ 19 يونيو/ حزيران 2002: فجر فلسطيني نفسه قرب محطة للحافلات في مستوطنة التلة الفرنسية، شمالي مدينة القدس المحتلة، مما أسفر عن مقتل 7 إسرائيليين وجرح 40 آخرين.

ـ في مدينة قلقيلية شمالي الضفة قتل جندي إسرائيلي وأصيب 7 آخرون بجروح مختلفة في اشتباك مسلح بين جنود الاحتلال ورجال المقاومة الفلسطينية.

ـ 20 يونيو/ حزيران 2002: قتل 4 إسرائيليين على الأقل وجرح آخرون في هجوم شنه مسلح فلسطيني على مستوطنة يهودية في شمال الضفة الغربية. وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤوليتها عن العملية.

ـ 16 يوليو/ تموز 2002: تبنت حركة الجهاد الإسلامي عملية نفذها فلسطينيان في حافلة إسرائيلية بالقرب من مستوطنة عمانويل جنوبي تل أبيب وأسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وجرح 30 آخرين.

ـ 30 يوليو/ تموز 2002: أصيب 4 إسرائيليين بجروح في عملية فدائية في إحدى المناطق التجارية بالقدس عندما فجر فدائي فلسطيني نفسه في أحد المطاعم قرب منطقة المسكوبية بالقدس الغربية.

ـ جاءت العملية بعد ساعات من مقتل مستوطنين إسرائيليين برصاص فلسطينيين جنوب نابلس بالضفة الغربية، وأعلنت كتائب شهداء الأقصى مسؤوليتها عن العملية.

ـ 31 يوليو/ تموز 2002: قتل 7 إسرائيليين على الأقل، وأصيب عشرات آخرون بجروح وصفت حالة بعضهم بأنها خطيرة، عندما فجر رجال المقاومة الفلسطينية قنبلة في مطعم داخل الجامعة العبرية بالقدس، وأعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن الهجوم.

ـ 4 أغسطس/ آب 2002: استشهد فدائي برصاص الاحتلال عندما فتح النار على سيارتين إسرائيليتين إحداهما لحرس الحدود الإسرائيلي في القدس الشرقية، مما أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين وجرح نحو 14 آخرين.

ـ 5 أغسطس/ آب 2002: أعلن الجيش الإسرائيلي أن زوجين إسرائيليين قتلا بالرصاص وأصيب راكبان آخران عندما نصب كمين لسيارتهما في الضفة الغربية.

ـ 18 سبتمبر/ أيلول 2002. فجر فلسطيني نفسه في موقف للحافلات في أم الفحم داخل الخط الأخضر شمال إسرائيل، مما أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجروح.

ـ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2002: لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 30 بجروح في عملية نفذها فلسطيني قرب محطة وقود عند مدخل مستوطنة أرييل بين نابلس ورام الله شمالي الضفة الغربية.

ـ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002: لقي 5 إسرائيليين مصرعهم عندما اقتحم فدائي فلسطيني كيبوتز ميتزر داخل الخط الأخضر شمالي مدينة طولكرم.

ـ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002: أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن العملية الاستشهادية التي نفذها 3 فلسطينيين وأسفرت عن مقتل 12 إسرائيليا وإصابة 15 آخرين بجروح، في كمين نصب لهم قرب مستوطنة كريات 4 في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ـ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002: فجر فدائي فلسطيني نفسه داخل حافلة ركاب إسرائيلية قرب ضاحية كريات مناحيم في القدس الغربية، مما أسفر عن مقتل 10 إسرائيليين وجرح ما يزيد على 40 آخرين، 7 منهم في حالة خطيرة.

2003

-23 يناير/ كانون الثاني 2003: قتل 3 إسرائيليين في كمين نصبته لهم حركة حماس خارج مستوطنة بيت هاغاي على مسافة 5 كيلومترات جنوبي الخليل في الضفة الغربية ولاذ منفذو العملية بالفرار.

ـ 24 أبريل/ نيسان 2003: فجر فدائي فلسطيني نفسه عند مدخل محطة قطارات إسرائيلية في كفار سابا أسفرت عن مقتل حارس أمن وجرح 10 آخرين، منهم 4 بحالة خطيرة.

ـ 6 مايو/ أيار 2003: تبنت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح عملية فدائية وقعت على حاجز عسكري إسرائيلي شرقي مدينة رام الله. وقد قُتل في العملية مستوطن إسرائيلي، وأصيبت مستوطنة أخرى وجندي.

ـ 17 مايو/ أيار 2003: قتل مستوطن إسرائيلي وأصيبت مستوطنة أخرى بجروح خطيرة في عملية فدائية قرب موقع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

ـ 18 مايو/ أيار 2003: فجر فدائي فلسطيني نفسه داخل حافلة للركاب في القدس الشرقية أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وجرح نحو 21 آخرين.

ـ نفذ فدائي آخر عملية ثانية وقعت عند مفترق طرق شمال القدس أسفرت عن استشهاد منفذ العملية دون وقوع خسائر في الجانب الإسرائيلي.

ـ 19 أغسطس/ آب 2003: عملية فدائية وقعت في حافلة ركاب في القدس الغربية وأسفرت عن مقتل 20 إسرائيليا وجرح نحو 120 آخرين، ونفذ العملية رائد عبد الحميد مسك (29 عاما) ينتمي إلى حركة حماس.

ـ 9 سبتمبر/ أيلول 2003: نفذ فلسطيني عملية استشهادية في مقهى بالقدس الغربية أسفرت عن مقتل 8 وجرح 50 آخرين.

2004

ـ 29 يناير/كانون الثاني 2004: فجر فلسطيني يدعى علي منير يوسف جهارا من كتائب شهداء الأقصى نفسه في حافلة للركاب بالقدس مما أسفر عن مقتل 10 إسرائيليين وجرح حوالي 50 آخرين، منهم 12 في حالة خطيرة.

ـ 22 فبراير/شباط 2004: قتل 8 أشخاص وأصيب 62 آخرون بجروح، 20 منهم حالتهم خطيرة عندما فجر فلسطيني نفسه في حافلة بالقدس الغربية، وتبنت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح العملية وقالت إن منفذها هو أحد كوادرها ويدعى محمد خليل الزعول.

2014

ـ 12 يونيو/حزيران 2014: 3 شبان فلسطينيين من الخليل يخطفون 3 مستوطنين، وعثر على جثثهم شمال مدينة الخليل في الـ30 من الشهر ذاته.

ـ إثر هذه العملية، نفذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال واسعة طالت الآلاف من الفلسطينيين والنواب الفلسطينيين، وشنت حربا على قطاع غزة في العام نفسه.

ـ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2014: معتز حجازي ينفذ عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة الحاخام المتطرف يهودا غليك بالقدس، خلال خروجه من محاضرة له في مركز بيغن في القدس. واستشهد حجازي بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

ـ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2014: غسان محمد أبو الجمل (27 عاما) وعدي عبد أبو الجمل (22 عاما)، وهما أبناء عمومة، ينفذان عملية طعن وإطلاق نار داخل الكنيس اليهودي في القدس الغربية أسفرت عن مقتل 5 إسرائيليين وجرح عدد آخر داخل الكنيس.

ـ استشهد الشابان برصاص شرطة الاحتلال بعد الاشتباك معهما.

2015

ـ 6 مارس/آذار 2015: إصابة 5 إسرائيليين -بينهم 4 من جنود حرس الحدود- عندما صدم فلسطيني ينحدر من حي رأس العامود بسيارته مجموعة منهم كانوا ينتظرون في محطة للقطار الخفيف (ترام) في القدس المحتلة.

ـ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2015: فلسطينيون يطلقون النار على سيارة مما أسفر عن مقتل مستوطن وزوجته عند مستوطنة إيتمار. وترك المنفذون الأطفال على قيد الحياة.

ـ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015: عملية إطلاق نار داخل حافلة إسرائيلية بالقدس أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 21 آخرين، واستشهد منفذ العملية برصاص الاحتلال.

ـ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2015: إطلاق نار في محطة مركزية للحافلات في النقب، أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين. واستشهد منفذ العملية برصاص الاحتلال.

ـ نوفمبر/تشرين الثاني 2015: إصابة 4 إسرائيليين بعمليات طعن متفرقة في مستوطنتي ريشون لتسيون ونتانيا قرب تل أبيب.

ـ جاء ذلك بعد ساعات من استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر بجروح، قبل إلقاء القبض عليه، بعدما أطلق جنود الاحتلال النار عليهما عند حاجز شمال جنين، بدعوى أنهما حاولا طعن أحد الجنود.

ـ في الشهر نفسه، أصيب 3 جنود إسرائيليين في عملية دعس شمالي الخليل، كما قتل إسرائيليان وجرح اثنان آخران في عملية طعن جديدة نفذها فلسطيني في كنيس داخل مجمع عقاري كبير جنوب تل أبيب، وأصيب جنديان إسرائيليان في عملية دعس استهدفت حاجز تفتيش على مفترق بلدة حلحول (شمال الخليل في جنوب الضفة).

ـ في الشهر نفسه أيضا، أصيب مستوطن إسرائيلي بجروح خطرة بعد أن طعنه فلسطينيان بسكين قبل أن يلوذا بالفرار، أثناء قيامه بالتسوق في الضفة الغربية المحتلة.

ـ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أصيب 8 جنود إسرائيليين بعمليتي دعس منفصلتين شمال الخليل وشرقي القدس، أدت إحداهما إلى استشهاد منفذها، في حين أصيب شاب فلسطيني في عملية طعن من قبل مستوطن قرب بيت لحم.

ـ 10 ديسمبر/كانون الأول 2015: إصابة 4 جنود إسرائيليين في عملية دعس شمال غرب رام الله في الضفة الغربية، وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن حادثة الدعس وقعت عند قرية اللُبن الغربية على الشارع الرئيسي المؤدي إلى مستوطنة "بن أريه".

ـ 14 ديسمبر/كانون الأول 2015: إصابة 10 إسرائيليين في عملية دعس بالقدس قام بها فلسطيني، وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن العملية جرت في موقف بجانب محطة الحافلات المركزية في مدخل القدس الغربية.

ـ 25 ديسمبر/كانون الأول 2015: استشهاد 3 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في 3 مواقع مختلفة قرب القدس وفي الخليل وجنوب نابلس بالضفة بدعوى تنفيذ عمليات طعن ودعس، وقالت مصادر الاحتلال إن عملية الدعس شمال القدس أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي.

2016

ـ 31 يناير/كانون الثاني 2016: استشهاد شاب فلسطيني بعد استهدافه 3 من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب في وقت لاحق شاب آخر عقب تنفيذه عملية دعس استهدفت مستوطنين في رام الله.

ـ 3 فبراير/شباط 2016: شبان فلسطينيون من جنين ينفذون عملية إطلاق نار وطعن عند باب العامود في القدس، أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.

ـ 4 فبراير/شباط 2016: شريط فيديو يظهر دعس مستوطن إسرائيلي رأس فتاة فلسطينية في مدينة الرملة (وسط إسرائيل) بدعوى تنفيذها عملية طعن.

ـ أظهر الفيديو -الذي بلغت مدّته 15 ثانية- المستوطن وهو يضع رجله فوق رأس الفتاة الفلسطينية، وسط حالة من الفوضى، ويحيط به أشخاص آخرون بينهم جندي إسرائيلي.

ـ وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأنه تم اعتقال فلسطينيتين بحجة طعنهما حارس أحد المراكز التجارية بمنطقة الرملة، وأن حارس أمن في محطة الحافلات المركزية في مدينة الرملة تعرّض للطعن من فتاتين فلسطينيتين قاصرتين داخل الخط الأخضر في الـ13 من عمرهما، مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة في ساقه ويده.

ـ زعمت الشرطة الإسرائيلية أن الفتاتين كانتا تحملان حقائب مدرسية، وعندما طلب حارس الأمن تفتيشهما على مدخل المحطة استلتا سكينا وقامتا بطعنه، مما أدى إلى اعتقالهما.

ـ 12 فبراير/شباط 2016: استشهاد 3 فلسطينيين في القدس والضفة الغربية، اثنان منهم بعد تنفيذهما عمليتي طعن ودعس استهدفتا جنود الاحتلال الإسرائيلي.

ـ استشهد الشاب محمد خلف برصاص قوات الاحتلال بعد طعنه جنديين عند باب العامود في البلدة القديمة بالقدس.

ـ أمطر الجنود الإسرائيليون الشاب خلف بوابل من الرصاص، مما أدى إلى استشهاده على الفور، وتحدثت الشرطة الإسرائيلية عن إصابة اثنين من الجنود بجروح طفيفة.

ـ 4 مارس/آذار 2016: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل سيدة فلسطينية عند مفترق مستوطنة غوش عتصيون (شمال الخليل) بزعم محاولتها دعس جنود إسرائيليين.

ـ 8 مارس/آذار 2016: عملية إطلاق نار في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة أدت إلى إصابة شرطيين إسرائيليين أحدهما بجروح خطيرة، واستشهد منفذ العملية برصاص قوات الاحتلال.

ـ 14 مارس/آذار 2016: استشهاد 3 شبان فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال قرب مستوطنة "كريات 4" في الخليل (جنوبي الضفة الغربية) بزعم محاولتهم دعس جنود الاحتلال في موقف للحافلات في عمليتين مختلفتين.

ـ جرت العملية الأولى عندما قام شابان يقودان سيارة بدعس جنود للاحتلال يقفون عند موقف للحافلات، مما أدى إلى إصابة جنديين بجروح طفيفة، في حين وجه جنود آخرون ومستوطنون كانوا قريبين من المكان نيران بنادقهم باتجاه الشابين الفلسطينيين، الأمر الذي أدى إلى استشهادهما.

ـ حاول شاب فلسطيني ثالث يقود سيارة دعس جنود الاحتلال في المكان نفسه تقريبا، واستشهد الفلسطيني بنيران قوات الاحتلال.

ـ 8 يونيو/حزيران 2016: شابان فلسطينيان من الخليل يطلقان النار داخل مطعم في مدينة تل أبيب، مما أسفر عن مقتل 4 إسرائيليين بينهم ضابط سابق في قوات النخبة الإسرائيلية وإصابة عدد آخر بجروح.

ـ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2016: عملية إطلاق نار في 3 مواقع بالقدس أسفرت عن مقتل جنديين اثنين وإصابة 8 آخرين، واستشهد المنفذ بعد اشتباك مسلح مع عناصر من الوحدات الخاصة الإسرائيلية.

ـ 8 يناير/كانون الثاني 2017: عملية دعس في حي أرمون هنتسيف في القدس المحتلة، أسفرت عن مصرع 4 جنود على الأقل، وجرح 15 آخرين.

2017 ـ 2018

ـ 16 يونيو/حزيران 2017: 3 شبان فلسطينيين من دير أبو مشعل ينفذون عمليات طعن وإطلاق نار في مدينة القدس المحتلة، مما أسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة جنديين آخرين. واستشهد الشبان الثلاثة في صحن قبة الصخرة المشرفة بعد أن طاردتهم قوات الشرطة الإسرائيلية واشتبكت معهم.

ـ 14 يوليو/تموز 2017: 3 شبان فلسطينيين من عائلة واحدة من أم الفحم داخل الخط الأخضر، يطلقون النار ويشتبكون مع قوات من شرطة الاحتلال في المسجد الأقصى، مما أسفر عن مقتل شرطيين إسرائيليين وإصابة ثالث.

ـ 26 سبتمبر/أيلول 2017: شاب فلسطيني يطلق النار عند مدخل مستوطنة هار آدار القريبة من بلدة بدو غرب القدس، مما أسفر عن مصرع جندي ورجلي أمن إسرائيليين قبل أن يقتله الجنود.

ـ 16 مارس/آذار 2018: عملية دعس بسيارة عند حاجز عسكري للاحتلال بالقرب من بلدة يعبد غربي مدينة جنين شمال الضفة، مما أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة.

ـ عقب العملية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقيق منفذ العملية، وتوعدت بإعدام المنفذ، كما قررت تجميد نحو 100 تصريح عمل في إسرائيل لذويه.

2020ـ 2021

ـ عام 2020: ذكرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنها أحبطت 238 عملية إطلاق نار و70 عملية طعن في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ـ 2 مايو/أيار 2021: عملية طعن استهدفت جنود إسرائيليين قرب مفترق غوش عتصيون شمالي الخليل دون إصابات واستشهاد المنفذة.

ـ 2 مايو/أيار 2021: إطلاق نار قرب مستوطنة إيتمار شرقي نابلس على جنود إسرائيليين من مركبة مسرعة أسفرت عن إصابة 3 جنود.

ـ 12 مايو/أيار 2021: عملية طعن ضد جنود الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أسفرت عن استشهاد المنفذ.

ـ 16 مايو/أيار 2021: عملية دعس ضد جنود من الشرطة الإسرائيلية عند حاجز عسكري على مدخل حي الشيخ جراح في القدس مما أسفر عن إصابة 6 من الشرطة الإسرائيلية واستشهاد المنفذ.

ـ 18 مايو/أيار 2021: إطلاق نار على جنود إسرائيليين قرب حاجز بيت إيل العسكري عند مدخل البيرة الشمالي أسفر عن إصابة جنديين بجروح.

ـ 24 مايو/أيار 2021: عملية طعن قرب حي الشيخ جراح في القدس المحتلة أسفرت عن إصابة شرطيين إسرائيليين اثنين واستشهاد المنفذ.

ـ 13 يونيو/حزيران 2021: عملية طعن قرب حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة أسفرت عن استشهاد سيدة دون إصابات بين الإسرائيليين.

ـ 10 سبتمبر/أيلول 2021: عملية طعن قرب باب المجلس في البلدة القديمة في القدس أصابت شرطيا إسرائيليا واستشهاد المنفذ وهو طبيب من القدس.

ـ 13 سبتمبر/أيلول 2021: عملية طعن في محل تجاري قرب المحطة المركزية للحافلات في القدس المحتلة أسفرت عن إصابة اثنين من الإسرائيليين وإصابة المنفذ بجروح واعتقاله.

ـ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021: عملية طعن قرب إحدى المدارس الدينية اليهودية في البلدة القديمة بمدينة القدس أسفرت عن إصابة مجند ومجندة واستشهاد المنفذ.

ـ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021: استشهد الفلسطيني فادي أبو شخيدم (42 عاما) من مخيم شعفاط بالقدس وهرب آخر، إثر قتلهما مستوطن إسرائيلي وجرح 4 أشخاص -بينهم 3 جنود إسرائيليين- بعد إطلاق نار تبنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

ـ قالت قوات الاحتلال قالت إن شخصين تنكر أحدهما في زي متدين يهودي هاجما قواتها قرب باب السلسلة بإطلاق نيران وعمليات طعن، مضيفة أنها قتلت أحدهما، فيما لاذ الآخر بالفرار.