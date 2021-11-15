قصص ألف ليلة وليلة تشهد على أمجادها.. العراق يحيي يوم تأسيس بغداد مدينة الرشيد ومهد التاريخ والثقافة

مدينة بغداد تزخر بكثير من المعالم التاريخية والحضارية، من أهمها: المدرسة المستنصرية، والمساجد الإسلامية القديمة، والقصور الأثرية، والمتحف الوطني الذي يضم أهم الآثار العربية والبابلية والفارسية.

يحتفل العراق في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام بيوم تأسيس بغداد، وتقيم الأمانة العامة للعاصمة ومنظمات المجتمع المدني العراقي فعاليات متنوعة كل عام بهذه المناسبة. بنى العباسيون بغداد عاصمة لملكهم، وهي اليوم عاصمة العراق وكبرى مدنه، وثانية أكبر المدن العربية، غزاها المغول والصفويون والإنجليز والأميركيون.

واحتفى عراقيون عبر منصات التواصل الاجتماعي بذكرى تأسيس بغداد، وعدّوها مهد العلم والحضارة التي ينعم بها العالم اليوم.

في مثل هذا اليوم تأسست بغدادالمدورة، واسست للعالم ما نحن عليه …لكل شيء اساس واساس العلم ،البناء،الثقافة #بغداد pic.twitter.com/gjxWmoXMoY — NAWFiL Al_HAMDANI (@fi_naw) November 15, 2021

في مثل هذا اليوم، 15 نوفمبر من سنة 762 ميلادي.. تأسست سيدة عالم عصرها وزمانها، عاصمة الدنيا وأعجوبة الناس، مدينة الأرض الأعظم في حينها..#بغداد، عاصمة الإمبراطورية العباسية العظيمة ❤.. — Rusly Almaliki :: رسلي المالكي (@RusslyA) November 15, 2021

بغداد الحبيبة تكمل عامها 1259 اللهم اجعلها دومآ دار سلام #بغداد 💓 pic.twitter.com/arj2q9AjDb — Ahmed Alyasiry (@Ahmed93859450) November 15, 2021

مدينة عريقة

تقع مدينة بغداد وسط العراق على نهر دجلة، عند خط العرض 33 وخط الطول 44، وتتوسط مدن العراق الرئيسة شمالا وجنوبا، وتبلغ مساحتها نحو 660 كيلومترا مربعا، ويقسمها نهر دجلة إلى جزأين: "الكرخ" في الجزء الغربي و"الرصافة" في الجزء الشرقي.

تصميم ثلاثي الابعاد تخيلي لما كانت لتبدو عليه #بغداد في عام ٨٠٠ ميلادية / ١٨٠ هجرية pic.twitter.com/PK2mfsh62i — 🌍خرائط وأرقام 📊 (@_mapsandfacts_) February 15, 2021

وتُعدّ بغداد واحدة من أكبر وأعرق مدن المنطقة، ويعود تاريخ إنشائها إلى عهد أبي جعفر المنصور -ثاني الخلفاء العباسيين- عام 145 للهجرة، وقد اتخذها عاصمة للدولة العباسية، واختار تشييدها على موقع قرية كانت تعرف باسم بغداد منذ أيام حمورابي في القرن الـ18 قبل الميلاد، وسماها "مدينة السلام" غير أن الناس كانوا يسمونها في الغالب "مدينة المنصور".

ولبغداد القديمة أسماء عدة منها "الزوراء"، و"المدينة المدورة"، وسبب تسميتها بـ"المدورة" هو حرص المنصور على بنائها على شكل دائري، وهو اتجاه جديد في بناء المدن الإسلامية، لأن معظم المدن الإسلامية في ذلك الوقت كانت إما مستطيلة كالفسطاط، أو مربعة كالقاهرة، أو بيضوية كصنعاء.

منارة جامع الخلفاء التي تعود إلى العصر العباسي (الجزيرة)

وفي ظل العباسيين أصبح لبغداد مكانة مرموقة، فغدت من أهم مراكز العلم والثقافة في العالم وملتقى للعلماء والدارسين على مرّ قرون خلت. وكانت عرضة لكثير من الغزوات الخارجية والتقلبات الداخلية طوال القرون الماضية، فقد طمعت بها مختلف القوى الحاكمة لتمتعها بالعديد من المزايا التي تمنح من يسيطر عليها تحكما كبيرا في شؤون المناطق المجاورة وسياستها.

المدرسة المستنصرية من أبرز المعالم التاريخية في بغداد (الجزيرة)

زاخرة بالمعالم التاريخية

تزخر مدينة بغداد بكثير من المعالم التاريخية والحضارية، من أهمها: بقايا سور بغداد ودار الخلافة والمدرسة المستنصرية ومقر المعتصم ومسجده الشهير والقصر العباسي وجامع المنصور وجامع المهدي وجامع الرصافة والمدرسة الشرابية والمدرسة السلجوقية والمساجد الإسلامية القديمة والقصور الأثرية. وقصص ألف ليلة وليلة تشهد على أمجاد هذه المدينة التي صنفت أغنى مدينة في العالم، فقد كانت مقصدًا حيويًّا للسفن القادمة من الصين والهند وشرق أفريقيا.

وفيها عدد من المقامات الدينية التي يقصدها الزوار، من أهمها: مقاما الإمامين موسى الكاظم، ومحمد الجواد في الكاظمية من بغداد، ومقام أبي حنيفة النعمان وتلميذه أبي يوسف، ومقام ومرقد عبد القادر الجيلاني، ومقام عمر بن حفص السهروردي.

الباب الأوسط أحد 4 أبواب بناها الخليفة العباسي المستظهر بالله (الجزيرة)

ومن أشهر مساجدها مسجد الشهيد المبني على الطراز الأندلسي وهو من أحدث مساجدها، ومسجد الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان في حي الأعظمية المسمى باسمه، ومسجد الشيخ معروف الكرخي، ومسجد الخلفاء العباسيين المعروف قديما بجامع القصر أو جامع الخليفة، وجامع الحيدر خانة وهو من أتقن جوامع بغداد صنعة وإحكاما.

ويوجد في المدينة متحف تعرض فيه الآثار المختلفة من جواهر وعملات وهياكل بشرية وتماثيل من عصور ما قبل التاريخ حتى القرن الـ17 الميلادي.