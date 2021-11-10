على مدار عقود، تحول مبنى مجمع التحرير لرمز من رموز البيروقراطية والمركزية التي يعاني منها المصريون في ظل الزحام الشديد فيه يوميًا.

القاهرةـ اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2021، ستصبح العاصمة الإدارية الجديدة (نحو 60 كيلومترا عن القاهرة) أمرا واقعا عندما تبدأ الحكومة المصرية نقل مقراتها إلى هناك.

يترتب على ذلك إفراغ مباني الوزارات وكبرى الهيئات الحكومية الموجودة في القاهرة بالكامل، وعلى رأسها مجمع التحرير الذي يعد أثرا تاريخيا ذا طراز عمراني فريد.

معاناة وصعوبات وزيارات متكررة وطوابير طويلة متكدسة، هكذا يرمز مجمع التحرير لدى كثير من المصريين ممن ارتادوا هذا المبنى المتاخم لمسجد عمر مكرم بقلب ميدان التحرير.

وعلى مدار عقود تحول مبنى مجمع التحرير لرمز من رموز البيروقراطية والمركزية التي يعاني منها المصريون في ظل الزحام الشديد فيه يوميًا، حيث يقصده المواطنون من كل أنحاء القطر لعدم وجود بديل عنه في باقي محافظات مصر لاستخراج أوراق رسمية؛ مثل تصاريح وأذون السفر وغيرها من الإجراءات الإدارية، الأمر الذي يسفر عن زحام مروري شديد في قلب ميدان التحرير بصورة يومية.

وإذا كانت المصالح الحكومية بمصر في كفة، فإن مبنى مجمع التحرير مُرشّح ليكون في كفة أخرى، لارتباطه بتاريخ طويل مع المصريين منذ تأسيسه قبل 70 عامًا، لتُكتَب مؤخرًا شهادة نهاية الخدمة للمبنى وبداية مرحلة جديدة له. فما القصة؟

النشأة والتاريخ

– أواخر القرن 19: كان موقع المبنى بميدان التحرير بمثابة سراي للخديوي إسماعيل أهداها لزوجته الثالثة "جشم آفت خانم أفندي"، حسب كتاب "القاهرة في عصر إسماعيل" للمؤرخ والكاتب عرفة عبده علي.

– راودت ذهن الملك فاروق فكرة تقليل نفقات استخدام مبان إضافية للحكومة، والعمل على مركزية تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وإعجابًا منه بفكرة "الشباك الواحد" وضمها في منطقة واحدة، تسهيلًا على المواطنين؛ فقرر إنشاء مبنى يحمل اسم مجمع الخدمات الحكومية.

– مارس/آذار 1947: وعقب جلاء الإنجليز من منطقة قصر النيل، تحول مكان السراي القديمة التي هدمت مطلع القرن العشرين إلى "مجمع التحرير"، وكان يُعرف وقتها بمبنى مجمع الخدمات الحكومية خلال عهد الملك فاروق، الذي كان قرر تطوير ميدان التحرير المعروف وقتها بـ"ميدان الإسماعيلية"، وهدم الثكنات العسكرية الإنجليزية.

– عام 1948: بدأ المهندس محمد بك كمال إسماعيل -المعروف في ذلك الوقت بـ"شيخ المعماريين"- التخطيط لبناء المبنى خلال 3 سنوات ليخرج المبنى للنور بتكلفة اقتربت من مليوني جنيه مصري.

ـ عام 1951: افتتاح المبنى الذي سمي "مجمع الحكومة".

ـ عام 1952: تغير اسمه لـ"مجمع التحرير".

التصميم والخدمات

– أبرز ما يميز مجمع التحرير -بجانب موقعه الجغرافي في قلب ميدان التحرير- التصميم القوسي للمبنى، واتساع أروقته وعدد حجراته.

– تشكل مساحة المبنى 28 ألف متر مربع، ويتكون من 14 طابقا بارتفاع 55 مترا، وبه 10 مصاعد ومدخلان جانبيان ومخرج للطوارئ.

– يتميز المبنى بالصالات الواسعة بكل طابق التي تفصل حجراته -وعددها 1356- عن بعضها البعض.

– استمر المجمع في تقديم كثير من الخدمات للمواطنين في ظل وجود قطاع كبير من الإدارات التي تستوعب أدواره ومكاتبه التي يصل عددها إلى 27 جهة بالمبنى ونحو 13 وزارة.

– أبرز هذه الجهات والإدارات: إدارة الجوازات والهجرة، وعدد من النيابات مثل النيابة الإدارية، والنقل وإدارات تابعة لوزارات مثل الداخلية والخارجية والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي والمحليات والتعليم والصحة.

الرمزية في حياة المصريين

– 11 يونيو/حزيران 1992: اهتمت السينما المصرية في فيلم "الإرهاب والكباب" بتقديم فكرة البيروقراطية والروتين، ولم يجد هنا المؤلف الراحل وحيد حامد أفضل من رمزية المجمع للروتين وصعوبات إنهاء الإجراءات الإدارية والزحام، حيث قدم الفيلم صورة للبطل "عادل إمام" المواطن الذي اتجه للمبنى لينهي إجراءات نقل ابنه من مدرسة لأخرى في مجمع التحرير، ليصطدم بصخرة الروتين، ويتخذ رهائن بالمكان ويصبح "إرهابيا" لتتوالى الأحداث.

– كان المبنى يستوعب 30 ألف موظف، ويتردد عليه نحو 100 ألف مواطن يوميا، حسب تصريحات صحفية سابقة لمحافظ القاهرة الأسبق الدكتور جلال مصطفى السعيد.

خطط التطوير والهيكلة

– عام 2000: أصدر رئيس الوزراء آنذاك الدكتور عاطف عبيد قرارًا بإخلاء المجمع من الموظفين لتفريغ العاصمة من المصالح الحكومية وتقليل الضغط على منطقة وسط القاهرة، ولكن القرار استمر في أدراج المسؤولين.

– يناير/كانون الثاني 2016: بدأت تصريحات الجهات التنفيذية في مصر بالتخلص من المجمع، حيث صرح محافظ القاهرة في ذلك الوقت الدكتور جلال السعيد بأن الإخلاء سيتم للمبنى منتصف 2017، مؤكدا بدء البحث عن أماكن بديلة للموظفين.

– تزامن مع ذلك انطلاق إشاعات بتحويل المبنى إلى فندق 5 نجوم بعد حصول أحد المستثمرين عليه، لكن لم يتم تأكيد المعلومة وقتها.

– سبتمبر/أيلول 2020: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 459 لسنة 2020 بإزالة صفة النفع العام عن عدد من المنشآت المملوكة للدولة، ونقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي، ومن بينها "أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة تزيد على 3 آلاف فدان.

– يناير/كانون الثاني 2021: أعلنت محافظة القاهرة إخلاء مجمع التحرير ونقل الموظفين إلى أماكن أخرى بديلة، ليشمل القرار 27 جهة كانت تشغل المبنى.

– يونيو/حزيران 2021: نقلت وسائل إعلام مصرية عن صندوق مصر السيادي وجود 4 مشاريع؛ من بينها انتهاء المرحلة الأولى من خطة تطوير مجمع التحرير، ووفق الصندوق فإن هناك دراسة سوقية للمبنى من شركة "كوليرز" العالمية توصلت لتحويله إلى مبنى متعدد الاستخدامات يضم جزءًا إداريا وآخر تجاريًا بجانب عمل شقق فندقية فيه.

– نوفمبر/تشرين الثاني 2021: استعرض الرئيس السيسي مع الحكومة نموذج تطوير مجمع التحرير المقدم من صندوق مصر السيادي، الذي أعلن عن تلقي عروض عالمية لتطوير المجمع ليكون مبنى استثماريا على طراز عالمي في المقام الأول.