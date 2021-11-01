من نجومية "من سيربح المليون؟" إلى تصريحات الأزمة مع السعودية.. هذه حكاية جورج قرداحي

درس قرداحي العلوم السياسية والقانون ونال جوائز متعددة وشغل مناصب في شبكات وإذاعات دولية، ويتقن الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، كما يحفظ آيات من القرآن الكريم

عرفه الجمهور العربي بـ"من سيربح المليون؟" و"المسامح كريم"، قبل أن يتحول إلى حديث الساعة ويتصدر مواقع التواصل الاجتماعي إثر تصريحاته الأخيرة عن حرب اليمن.

إنه وزير الإعلام اللبناني والمذيع المعروف جورج قرداحي الذي ما زالت تصريحاته تثير أزمة مشتعلة مع السعودية والإمارات، خاصة بعد رفضه الاعتذار.

ورغم إعلان الحكومة اللبنانية تبرؤها من هذه التصريحات واعتبارها شخصية لا تمثل الحكومة، استدعت السعودية سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقررت حظر كل الواردات اللبنانية.

وحذت البحرين ثم الكويت حذو السعودية في طلب مغادرة السفير اللبناني، كما قررت الإمارات سحب دبلوماسييها من بيروت، ودعت جميع مواطنيها الموجودين في لبنان إلى المغادرة "في أقرب وقت".





النشأة وبداية رحلة الشهرة

ـ 1 مايو/أيار 1950: ولد جورج فؤاد قرداحي في قرية فيطرون بقضاء كسروان في محافظة جبل لبنان.

ـ أمضى هناك سنوات طفولته، وتلقى تعليمه في كلية سيدة اللويزة بالجامعة اللبنانية، فدرس العلوم السياسية والقانون.

ـ بدأ العمل الإعلامي خلال دراسته الجامعية، وحصل على العديد من الشهادات في دوراتٍ تطبيقية ودبلوم في الإعلام المكتوب والمسموع والمقروء من معهد لوفر في فرنسا.

ـ عام 1970: خلال دراسته الجامعية بدأ العمل مع جريدة "لسان الحال".

ـ عام 1973: انتقل إلى تلفزيون لبنان ليعمل مقدمًا للأخبار والبرامج السياسية.

ـ عام 1979: التحق بإذاعة مونت كارلو في باريس، حيث عمل فيها معدًّا ومقدمًا للبرامج الإذاعية السياسية واستمر في نشرة الأخبار لمدة 12 عامًا.

ـ عام 1991: انتقل للعمل في منصب سكرتير تحرير أول ثم رئيس تحرير إذاعة مونت كارلو، وحقق شهرةً واسعةً ونجاحًا كبيرًا.

ـ عام 1993: أصبح رئيسا لتحرير إذاعة الشرق في باريس، التي قضى معها عامين من مشواره الإعلامي.

ـ عام 1995: انتقل إلى إذاعة (MBC.FM) في لندن التي كانت تمر حينها بظروف قاسية إلا أنه استطاع أن يعبر بها إلى بر الأمان.

ـ تزوج من إيدا قرداحي ولديه 3 أبناء هم غبريال، باميلا وباتريسيا.

ـ أتقن قرداحي الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، بالإضافة إلى اللغة العربية التي أولاها اهتمامًا خاصًا بدراسة ثقافة الأدب العربي.





الانطلاقة الحقيقية.. "من سيربح المليون؟"

ـ عام 2000: كانت الانطلاقة الحقيقية لجورج قرداحي حين انتقل للعمل في قناة "إم بي سي 1" (MBC1) وبدأ برنامجه الشهير "من سيربح المليون؟"، وهو برنامجٌ للمسابقات والثقافة العامة، واستمر عرض البرنامج 3 سنوات ونال شهرةً لا مثيل لها.

ـ عام 2004: انتقل قرداحي إلى قناة (LBC) اللبنانية ليقدم برنامجه الجديد "افتح قلبك"، لكنه ما لبث أن عاد إلى محطة (MBC) مرة أخرى وأعاد إحياء برنامج "من سيربح المليون؟" لكن مع جائزة مضاعفة ليصبح اسمه (من سيربح المليونين؟).

ـ عام 2006: انتقل جورج قرداحي بعد ذلك إلى برنامج آخر بعنوان "التحدي".

ـ عام 2007: قدم جورج قرداحي برنامج "القوة العاشرة" لمدة عامين.

ـ يوليو/تموز 2011: أعلن قرداحي في مؤتمر بدمشق أن موجة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد هي "مؤامرة خارجية"، وأن "الربيع العربي" قد "نشر الفوضى في أنحاء العالم العربي"، فأدرج اسمه على "لوائح العار" التي يتم تناقلها عبر الإنترنت، والتي تتضمن أسماء ممثلين وشخصيات إعلامية تدعم الأنظمة العربية.

ـ عام 2011: غادر قناة (MBC) بسبب خلافاته مع إدارة القناة، بعد أن أدلى ببيانٍ أيّد فيه الحكومة السورية.

ـ عام 2012: انتقل للعمل في قناة الميادين التلفزيونية، ثم قناة الحياة، ثم قدم برنامج "المسامح كريم" بقناة أبو ظبي.

ـ ديسمبر/كانون الأول 2018: اختاره رئيس النظام السوري بشار الأسد شخصية العام على المستوى العربي، بالإضافة إلى اختيار الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، كشخصية العام في لبنان.

ـ قرداحي قال وقتها في برنامج بثته قناة المنار التابعة لحزب الله: "على الصعيد العربي أنا أقول ودون أي تردد واللي بحب (والذي يحب) يسمع يسمع، رجل العام هو الرئيس بشار الأسد، لأنه بصموده على هالحرب (هذه الحرب) الكونية اللي (التي) صارت على سوريا من 2001 إلى اليوم أثبت أنه رجل من طينة أخرى".

ـ 10 سبتمبر/أيلول 2021: إعلان تشكيلة حكومة نجيب ميقاتي وتعيين جورج قرداحي وزيرا للإعلام وفي 20 سبتمبر/أيلول 2021، منحها مجلس النواب الثقة.





"برلمان شعب".. أزمة التصريحات

ـ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021: ضمن حلقة مسجلة من برنامج "برلمان شعب" وهو برنامج تلفزيوني مجتمعي بدأ بثه عبر المنصات الإلكترونية لقناة الجزيرة عام 2020 ويقدمه الإعلامي الكويتي شعيب راشد وردا على سؤال: "هل تتمنون حصول انقلاب عسكري في لبنان؟"، قال جورج قرداحي: "يا ريت"، مطالبًا بانقلاب عسكري مؤقت، لمدة 5 سنوات لتنظيم الأمور والدفاع عن حقوق الناس.

ـ وقال قرداحي في معرض إجاباته إن "الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم أمام عدوان خارجي".

ـ عندما سئل قرداحي إذا ما كان يعتقد أن ما تفعله السعودية والإمارات هو اعتداء على اليمن؟ قال "هناك اعتداء بالتأكيد، والحرب في اليمن حرب عبثية يجب أن تتوقف".

ـ بعد بث الحلقة المسجلة في 5 أغسطس/آب 2021، استدعت وزارة الخارجية السعودية السفير اللبناني في الرياض وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات قرداحي، التي وصفتها بالمسيئة تجاه المملكة ودول "تحالف دعم الشرعية في اليمن".

ـ كما استدعت الإمارات السفير اللبناني لديها على خلفية تصريحات قرداحي، معتبرة إياها "مهاترات" تنم عن ابتعاد لبنان بشكل متزايد عن الدول العربية.

ـ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021: أصدر مجلس التعاون الخليجي، بيانا عبر عن رفضه التام لتصريحات قرداحي، مطالبًا إياه بالاعتذار.

ـ عقب قرداحي بمؤتمر صحفي على الضجة قائلا: "أنا لم أخطئ في حق أحد. فلماذا أعتذر؟! وأنا كنت واضحا في كلامي ولم أتهجم على أحد".

ـ وزارة الخارجية اللبنانية أصدرت بيانا قالت فيه إن الكلام "الشخصي" الذي صدر عن وزير الإعلام جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا "لا يعكس موقف الحكومة".

ـ وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيانا قال فيه إن كلام قرداحي، الذي صدر قبل انضمامه للحكومة، "كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا".

ـ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021: قررت إدارة مجموعة "إم بي سي" (MBC) السعودية إغلاق جميع مكاتبها في لبنان بشكل نهائي وانتقالها بكامل معداتها إلى الرياض.

مسيحي يحفظ آيات من القرآن

ـ عام 2014: في حواره مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي ردد قرداحي بعضا من آيات القرآن وسط دهشة الحضور، وسألته الإعلامية المصرية إذا كان حفظ هذه الآيات يعود لأيام الدراسة فرد بالنفي، موضحا أنه يحفظ آيات من القرآن لرغبته ولاجتهاده الشخصيين.

ـ استرسل جورج قائلا إنه اكتشف طفلا أنه مسيحي من جانب، لكنه من جانب آخر ابن بيئته الإسلامية، معتبرا أنه لا يجوز أن يقتصر علمه على دينه فقط، وأنه يجب أن يكون ملما بالدين الإسلامي.

ـ أضاف أن رغبته في التعرف على الإسلام نابعة من أنه يعيش بين مسلمين وبينهم أصدقاؤه، داعيا كل مسيحي إلى أن يعرف هذه البيئة.

ـ نفى جورج قرداحي اعتناقه الإسلام كما تداولت سابقا مواقع إلكترونية مصرحا آنذاك بأن له الشرف أن يعتنق الإسلام، وبأنه معجب بشخصية النبي محمد الذي يكنّ له المحبة ويعتبره الإنسان الذي غيّر مجرى التاريخ، لكنه نوّه إلى أنه لا يرى فرقا بين المسيحية والإسلام وأنه لا يرى ضرورة لأن يغيّر المسيحي دينه، لأن هذين الدينين يكمل أحدهما الآخر.

جوائز وألقاب

ـ حاز على عدة جوائز وألقاب كجائزة "الموريكس دور" (Murex d’Or) كأفضل إعلامي في العالم العربي لعام 2007.

ـ حصل أيضا على لقب سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة، كما ظهر في عدة إعلانات تلفزيونية، منها عطر باسمه "عطر جورج قرداحي" و"شوفان هارفست" هو وعائلته.

ـ يحمل قرداحي أيضا "ميدالية الأرز" اللبنانية من الرئيس إميل لحود مع رتبة قائد، بالإضافة إلى العديد من الجوائز من مختلف المنظمات سواء لإنجازاته المهنية، أو لمساهماته في المجتمع.