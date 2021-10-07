لقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 300 آخرين بجروح جراء زلزال ضرب إقليم بلوشستان جنوب باكستان فجر اليوم الخميس 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وعبر تاريخها الحديث تعرضت باكستان لزلازل كثيرة وعنيفة لوقوعها فوق نقطة التقاء الصفائح التكتونية (نظرية علمية تصف الحركات الكبرى لغلاف الأرض الصخري) الهندية والأوروبية والآسيوية.

زلازل كويتا الأول.. 60 ألف قتيل

ـ 31 مايو/أيار 1935: ضرب زلزال قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر منطقة كويتا وهي الآن الجزء الغربي من باكستان ليقتل ما بين 30 و60 ألفا.

ـ 28 ديسمبر/كانون الأول 1974: ضرب زلزال عنيف 9 بلدات بالجبال الشمالية الباكستانية وخلف وراءه 5300 قتيل.

ـ 1 فبراير/شباط 1991: مقتل 1500 شخص في باكستان وأفغانستان في زلزال بلغت قوته 8.6 درجات.

ـ 3 مارس/آذار 2002: هز زلزال قوي وسط باكستان وشمالها وتسبب في إشاعة حالة من الذعر بين السكان الذين نزلوا من مباني العاصمة إسلام آباد ومناطق أخرى.

ـ الزلزال الذي بلغت قوته 6.5 درجات هز أيضا مدينة بيشاور القريبة ولاهور عاصمة إقليم البنجاب إضافة إلى مدينة مولتان جنوبي الإقليم.

ـ لجأ سكان بيشاور والعاصمة إسلام آباد إلى الشوارع عند وقوع الزلزال، غير أنه لم ترد تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

ـ ضرب الزلزال العاصمة الأفغانية كابل أيضا ووصلت آثاره إلى العاصمة الهندية وكشمير.

ـ أكتوبر/تشرين الأول 2002: شهدت باكستان زلزالا أسفر عن سقوط 12 قتيلا وتشريد ألفي شخص.

ـ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2002: ضرب زلزال وتوابعه من الهزات الأرضية المستمرة المناطق الجبلية شمالي باكستان مخلفا 23 قتيلا وشرد 15 ألف شخص وتركهم بلا مأوى في ظل أحوال جوية سيئة.

ـ منازل المشردين إما دمرت بالكامل أو أصابتها أضرار جسيمة، وأشارت الحصيلة الرسمية إلى تدمير نحو ألف منزل في المنطقة.

ـ 25 ديسمبر/كانون الأول 2002: شعر سكان مناطق قرب مدينة لاهور الشرقية بتوابع الزلزال القوية التي ضربت مناطق في شمال أفغانستان وكانت قوتها 5.3 درجات على مقياس ريختر لكنها لم تسبب أية خسائر في باكستان.

ـ 14 فبراير/شباط 2004: قتل 20 شخصا وأصيب العديد بجروح في الهزة الأرضية التي ضربت شمال باكستان وبلغت قوتها 5.7 درجات على مقياس ريختر.

ـ 26 ديسمبر/كانون الأول 2004: قتل مئات الآلاف من الأشخاص فى جميع أنحاء آسيا عندما أثار زلزال بلغت قوته 9.2 درجات عواصف بحرية في جميع أنحاء المنطقة.

زلزال 2005 الأعنف.. 87 ألف قتيل و3 ملايين مشرد

ـ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2005: ضرب زلزال قوته 7.6 درجات شمالى باكستان ومنطقة كشمير المتنازع عليها، ما أسفر عن مصرع أكثر من 87 ألف شخص وتشريد أكثر من 3 ملايين.

ـ 4 أبريل/نيسان 2006: ضرب زلزال شدته 5.2 درجات شمال باكستان مما أسفر عن إصابة 12 شخصا.

ـ قالت إدارة رصد الزلازل إن منطقة هزارة (200 كيلومتر) إلى الشمال الشرقي من مدينة بيشاور شمال غرب البلاد، هي مركز الزلزال.

ـ سكان باتاغرام وعدة أجزاء من الإقليم الحدودي الشمالي الغربي وكذلك الجزء الباكستاني من كشمير وإسلام آباد، شعروا بالهزة.

ـ 3 أبريل/نيسان 2007: ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.2 درجات على مقياس ريختر، منطقة جبال الهندوكوش شمال شرقي أفغانستان شعر به سكان كابل ومعظم أرجاء الجارة باكستان وصولا إلى العاصمة الهندية نيودلهي. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا أو أضرار.

ـ 6 سبتمبر/أيلول 2008: ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر أجزاء من أفغانستان وباكستان والهند وكان مركزه جبال الهندوكوش في ولاية بدخشان الأفغانية.

ـ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2008: لقى 300 شخص على الأقل مصرعهم فى مقاطعة بلوشستان الباكستانية بعد وقوع زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على بُعد 45 ميلا شمال كويتا.

ـ 26 ديسمبر/كانون الأول 2008: هز زلزال قوته 6 درجات بمقياس ريختر ساحل باكستان، وكان الزلزال على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد حوالي 300 كيلومتر غرب مدينة كراتشي.

ـ لم ترد تقارير فورية عن إصابات أو خسائر مادية، كما لم يرد تحذير من وقوع مد موجات بحري (تسونامي).

ـ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2009: هز زلزال قوي شمال باكستان وأفغانستان، ما أثار ذعرا واسعا وسط سكان تلك المناطق الجبلية النائية، ولم ترد بعد أنباء عن وقوع ضحايا.

ـ قالت السلطات الباكستانية إن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر يوجد في عمق نحو 180 كيلومترا تحت سطح الأرض وضرب منطقة جبال "هندوكوش" عالية الارتفاع.

ـ 28 فبراير/شباط 2010: ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقايس ريختر، باكستان وأفغانستان ولم تسجل خسائر بشرية أو مادية.

ـ أشارت تقارير إلى أن مركز الزلزال كان في منطقة جبل هندوكوش وضرب مانسهرا الواقعة شمال غرب باكستان، وشعر به سكان مناطق بيشاور وأجزاء أخرى من المناطق القبلية بينها سوات وناوشيرا وملقند، كما شعر بالزلزال سكان إسلام آباد والمناطق المحيطة.

ـ 19 يناير/كانون الأول 2011: ضرب زلزال قوي منطقة تقع على بُعد 47 كيلومترا جنوب غرب بلدة دالباندين في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

ـ لم ترد بعد أي أنباء عن الخسائر أو الضحايا التي نجمت عنه، وذلك لكون المناطق التي ضربها مناطق قروية نائية.

ـ المناطق التي ضربها الزلزال عبارة عن قرى متناثرة على مساحة واسعة أغلب مساكنها طينية، وبلغت قوة الزلزال 6.4 درجات على مقياس ريختر، وشعر سكان مدينة كراتشي وبعض المدن الساحلية الأخرى الواقعة على بحر العرب به بشكل أخف.

ـ أعلن مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي أن الزلزال وقع في عمق اليابسة على مسافة بعيدة جدا من المحيط، بحيث لا يمكن أن تحدث موجات مد بحري (تسونامي).

ـ 25 سبتمبر/أيلول 2013: لقي أكثر من 300 شخص مصرعهم نتيجة الزلزال الذى بلغت قوته 7.7 درجات والذي أدى إلى تدمير قرى بأكملها في إقليم بلوشستان النائي جنوب غربى باكستان، وخاصة في منطقة أواران.

ـ 9 مايو/أيار 2014: لقي شخصان حتفهما وأصيب العشرات بخلاف تدمير العديد من المنازل، جراء زلزال بقوة 5 درجات ضرب منطقة "نواب شاه" بإقليم السند جنوب باكستان.

ـ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2015: قتل نحو 400 شخص عندما ضرب زلزال قوته 7.5 درجات شمال شرقي أفغانستان، وكان معظم القتلى في باكستان، لكن تأثير الزلزال وصل أيضا إلى شمالي الهند وطاجيكستان.

ـ 10 أبريل/نيسان 2016: ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر شمال غرب باكستان على الحدود الأفغانية، دون أن ترد تقارير عن ضحايا.

ـ مركز الزلزال كان بالقرب من تشيترال في باكستان، وعلى عمق 210 كيلومترات، وتعرضت نيودلهي (عاصمة الهند) وكشمير لهزات أرضية أرغمت السكان على الخروج من منازلهم.

ـ 31 يناير/كانون الثاني 2018: ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر العاصمة الأفغانية كابل، وامتد تأثيره ليشعر به سكان باكستان وولاية أوتار براديش شمالي الهند وشرق أوزبكستان.

ـ الزلزال تسبب في مقتل شخص وجرح آخرين في منطقة لاسبيلا بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان بعد انهيار سقف منزلهم، كما تصدع عدد من المنازل الطينية في بلوشستان.

ـ 24 سبتمبر/أيلول 2019: ضرب زلزال باكستان شدته 5.2 درجات، ما أسفر عن سقوط 37 قتيلًا، وأكثر من 500 جريح، وتضررت مئات المنازل، بينها 136 منزلا دُمرت بالكامل.

ـ مركز الهزة الأرضية كان على بُعد نحو 20 كيلومترا إلى الشمال من مدينة جيلوم على الحدود بين ولاية البنجاب وكشمير الباكستانية، ووقعت على عمق 10 كيلومترات، وشعر سكان أكبر مدينتين في باكستان لاهور وإسلام آباد بالهزة، وخرج عدد من سكانهما بسرعة من بيوتهم، وكذلك شعر سكان العاصمة الهندية نيودلهي بالزلزال.

زلزال بلوشستان 2021

ـ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021: مقتل 20 شخصا وإصابة نحو 300 آخرين جراء زلزال بقوة 5.9 درجات ضرب إقليم بلوشستان.

ـ مركزه يقع على عمق 20 كيلومترا وعلى بُعد 100 كيلومتر من عاصمة الإقليم كويتا، وشعر به سكان هذه المدينة والعديد من مدن وبلدات الإقليم.

ـ أكثر المناطق التي تضررت من الزلزال هي هارناي، المدينة الجبلية التي يصعب على فرق الإغاثة الوصول إليها لعدم وجود طرق معبدة، كما أن شبكات الكهرباء والهاتف فيها بدائية.