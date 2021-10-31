عاد عبد الإله بنكيران (67 عاما) إلى المشهد السياسي مرة أخرى، أمينا عاما جديدا لحزب العدالة والتنمية، خلفا لسعد الدين العثماني الذي خسر حزبه الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

بعد 5 أعوام من إعفائه من رئاسة الحكومة المغربية عاد عبد الإله بنكيران (67 عاما) إلى المشهد السياسي مرة أخرى، أمينا عاما جديدا لحزب العدالة والتنمية، خلفا لسعد الدين العثماني الذي استقال من المنصب في سبتمبر/أيلول الماضي.

فبعد أقل من شهرين من خسارة العدالة والتنمية الانتخابات التشريعية الأخيرة، وبعد أزمة سياسية استمرت أشهرا، حصل بنكيران على 1012 من مجموع 1252 صوتا في المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب، في حين حصل عبد العزيز عماري على 221 صوتا، وعبد الله بوانو على 15 صوتا، وتم إلغاء 4 أصوات.

النشأة والتكوين

ـ الثاني من أبريل/نيسان 1954: ولد عبد الإله بنكيران في حي العكاري الشعبي بالعاصمة المغربية (الرباط)، وهو ينتمي إلى أسرة فاسية صوفية تعمل في التجارة، وعرف بعض أبنائها بالعلم الشرعي.

ـ والدته العالية بنكيران، أول امرأة اعتلت كرسي العلم في مسجد القرويين، وأخواله من أسرة خزرجية الأصل استوطنت مدينة فاس قبل قرون.

ـ أخذ بنكيران عن أمه الاهتمام بالشأن العام إذ كانت تواظب على لقاءات حزب الاستقلال، وأخذ عن أبيه التصوف والتعلق بتحصيل العلم الديني والميل إلى التجارة.

ـ تلقى تعليمه الديني برعاية والده، فحفظ أجزاء من القرآن الكريم في الكتّاب.

ـ بدأ مسيرته الدراسية في مدرسة القبيبات ثم ثانوية مولاي يوسف حيث حصل على درجة البكالوريا عام 1973.

ـ عام 1979: حصل على إجازة في الفيزياء، ثم عيّن أستاذًا بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط.

ـ عام 1988: استقال من المدرسة ليؤسس ويدير مطبعة ومدرستين خاصتين.

التجربة السياسية

ـ تعاطف في بداية حياته مع تنظيمات يسارية (منها حركة 23 مارس)، كما اقترب من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، في الوقت الذي كان يتردد فيه على حزب الاستقلال.

ـ عام 1976: التحق بنكيران بتنظيم الشبيبة الإسلامية بعد واقعة اغتيال الزعيم الاشتراكي عمر بنجلون التي اتهم بها التنظيم.

ـ تدرّج بنكيران سريعا في صفوف الشبيبة ليصبح من قيادات التنظيم.

ـ عام 1981: قرر بنكيران مع شباب جيله الانفصال عن الشبيبة احتجاجا على طريقة إدارة المرشد عبد الكريم مطيع للتنظيم.

ـ أسس الشباب المنفصلون حركة "الجماعة الإسلامية" التي كانت كسائر الجماعات الإسلامية آنذاك سرّية الطابع.

ـ عام 1986: انتخب بنكيران رئيسا للحركة بأغلبية تجاوزت الثلثين، فقادها لفترتين متتاليتين (1986-1994) كانتا الأهم في تاريخها.

ـ بعد اعتقالات في صفوفها بمدينة مكناس، اضطرت الحركة إلى قبول دعوة بنكيران للتخلي عن طابع السرية والعمل في العلن.

ـ عام 1988: من أجل تقنين الحركة، اقترح بنكيران تغيير اسمها بعدما رفضته الجهات الرسمية التي رأت أنه لا يتناسب مع بلد مسلم شعبًا وتشريعًا ويعدّ الملك فيه "أمير المؤمنين"، لتصبح حركة "الإصلاح والتجديد".

ـ عام 1990: تولّى بنكيران مع نائبه الراحل عبد الله وضع وثيقة تقبل فيها حركة "الإصلاح والتجديد" بالنظام الملكي، بل تقرّ فيها بإمارة المؤمنين التي تؤسس للشرعية الدينية للملك ونظامه من أجل إقرار الشرعية الدينية له، مما يلزمه بهذه الشرعية التي تسوّغ للحركة الإسلامية مساءلته عليها ومحاولة إلزامه العمل بمقتضاها.

ـ عام 1992: أسس مع قيادات أخرى من حركته ومن خارجها حزب التجديد الوطني لكن السلطة رفضت منحه الترخيص القانوني، وحاول مؤسسوه الاندماج في حزب الاستقلال، لكن من دون جدوى.

ـ عام 1996: بقيادة بنكيران، تم الاتصال بالأمين العام لحزب "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية" الدكتور الراحل عبد الكريم الخطيب، وحصل التوافق على انخراط أبناء حركة التوحيد والإصلاح الراغبين في العمل السياسي في الحزب (تحوّل اسمه إلى العدالة والتنمية لاحقا).

ـ دخلت الحركة في حوارات مع بعض مكونات العمل الإسلامي مثل رابطة المستقبل الإسلامي، وجمعية الشروق الإسلامية (الرباط)، وجمعية الدعوة الإسلامية بقيادة عبد السلام الهراس (فاس).

ـ عام 1996: أدّت تلك الحوارات إلى وحدة أثمرت حركة التوحيد والإصلاح.

ـ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1997: نال بنكيران عضوية مجلس النواب عن مدينة سلا (المحاذية للعاصمة الرباط) لـ3 ولايات (1997 و2002 و2007).

ـ عام 1998: تغيّر اسم الحزب من "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية" إلى "العدالة والتنمية".

ـ واصل الرجل بشخصيته القوية تأثيره داخل الحزب، وأسهم في كثير من مواقفه وفي معالجة كثير من الأزمات التي واجهته.

ـ عام 2008: انتخب بنكيران أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية المغربي بأغلبية 684 صوتا مقابل منافسيه سعد الدين العثماني (495 صوتا) وعبد الله بها (14 صوتا).





رئاسة الحكومة

ـ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011: احتل حزبه المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي شهدها المغرب بحصوله على 107 مقاعد وذلك من أصل 395 مقعدا هي إجمالي مقاعد البرلمان المغربي.

ـ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2011: عيّنه الملك محمد السادس رئيسا للحكومة بموجب دستور جديد اقترحه الملك وتم تبنّيه عبر استفتاء شعبي في يوليو/تموز 2011.

ـ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2016: قاد بنكيران حزبه ليفوز للمرة الثانية على التوالي بالانتخابات التشريعية حيث احتل المرتبة الأولى بحصوله على 125 مقعدا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة بـ102 مقعد.

ـ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2016: استقبله الملك في قصره بالدار البيضاء وكلّفه بتشكيل الحكومة، في احترام لبنود الدستور المغربي الذي ينص على أن الملك يختار رئيس الحكومة من الحزب الذي فاز بالمرتبة الأولى في الانتخابات.

ـ منتصف مارس/آذار 2017: أعفاه الملك من تشكيل الحكومة، وأعلن الديوان الملكي أن الملك سيكلف شخصية جديدة من حزب العدالة والتنمية بتشكيلها.

ـ قال الديوان الملكي -في بيان- إن الملك "أخذ علما بأن المشاورات التي قام بها السيد رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى اليوم عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها"؛ لذلك قرر "أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية".

مقاطعة الحليب وفرنسة التعليم

ـ يونيو/حزيران 2018: دخل بنكيران على خط المقاطعة الشعبية التي شهدها المغرب، داعيا المغاربة إلى وقف مقاطعة الحليب لما لها من تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى الاستثمار الأجنبي، وكذا على الفلاحين الصغار.

ـ لم تمر تصريحات بنكيران مرور الكرام، بل انقسمت الآراء حولها بين من عدّها خذلانا للمقاطعين الذين يرفضون احتكار هذه الشركات للسوق ويعانون غلاء الأسعار، وبين من رآها شجاعة وجرأة من الرجل على قول الحقيقة ولو مسّت بشعبيته.

ـ يوليو/تموز 2019: امتنع نواب العدالة والتنمية عن التصويت على مشروع قانون لإصلاح التعليم يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية، وذلك سمح بتمرير القانون داخل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية وهو ما أغضب بنكيران بشدة.

ـ خاطب بنكيران رفاقه في الحزب بأوصاف غير مسبوقة قائلا "عندما علمت بالقرار فكرت كثيرا في مغادرة الحزب، حيث إنني لم أعد أشعر بأنه يشرفني الانتماء لحزب تتخذ أمانته العامة هذا القرار".

ـ بنكيران وصف ما حدث بأنه "أضحوكة الزمان" وبـ"الفضيحة"، إذ كيف "لحزب بمرجعية إسلامية أن يتخلى عن العربية في التعليم ويحل محلها لغة الاستعمار؟ هذه فضيحة"، قائلا إنه عاش "ليلة من أسوأ الليالي" عندما سمع بما جرى، وإنه يعدّ هذه الخطوة أول خطأ جسيم يرتكبه الحزب منذ دخوله دوامة التدبير الحكومي عام 2011.

ـ مارس/آذار 2021: هدد بنكيران بالاستقالة من الحزب إذا وافقت الحكومة على تقنين القنب الهندي (مخدر الحشيش)، وما إن انتشر خبر المصادقة على مشروع القانون بمجلس النواب حتى أعلن بنكيران تجميد عضويته في الحزب، لكنه تراجع إثر تصويت الحزب ضد مشروع القانون.





أفكار ورؤى

ـ يؤمن بنكيران بالإصلاح داخل المنظومة الملكية التي يرى أنها صمام أمان واستقرار المغرب، كما يرى أن مهمة الحركة الإسلامية هي المشاركة في إقامة الدين من غير أن يتوقف ذلك على الوصول إلى السلطة، وأنها إذا طلبت الحكم -ولو لإقامة الدين- فسيجري عليها ما يجري على الساسة والحكام، ويرى أنّ الوصول إلى السلطة يأتي تتويجا لتغيير المجتمع.

ـ بنكيران شخصية مثيرة للجدل، يتّهمه خصومه بالتساهل مع الدولة والعمالة للنظام، ويردّ مؤيدوه تلك الاتهامات بأنها نتاج نمطه المؤسسي في القيادة، والإسراع بالحركة نحو أفكار ومبادرات متقدمة وصعبة، ونحو نزع فتيل الأزمة بين الحركة الإسلامية والدولة.

ـ يرى أنّه إذا كان النظام الملكي هو الضامن لوحدة التراب المغربي، فإن إمارة المؤمنين هي الضامن لإسلامية الدولة وعدم انحرافها أو سقوطها في براثن الأطروحات العلمانية الداعية للتخلص من أي مرجعية دينية.

ـ اهتمام بنكيران بالجانب الدعوي والتربوي لم يؤثر على حسّه واهتمامه بالشأن الإعلامي أيضا، فقد عمل مدير نشر لكل من صحف الإصلاح والراية والتجديد.

ـ قاد بنكيران حكومة مشكلة من 4 أحزاب مختلفة المشارب السياسية والأيديولوجية، ورأى أن "المغرب سيتقدم بمنطق التعاون والتشارك وليس بمنطق الصراع والنزاع".

ـ لم يعبأ بالانتقادات اليسارية له بالتخلي عن صلاحياته الدستورية لمصلحة الملك، ويقول إنه "جاء ليخدم بلده بالتعاون مع الملك ولم يأت للتنازع معه"، كما يؤكد أنه "غلّب منطق الواقع وتفاعلاته وإكراهاته على منطق النصوص ومثاليتها".

ـ 25 يوليو/تموز 2012: صرّح بنكيران بأنه لا ينوي "مطاردة الساحرات"، ولا متابعة الفاسدين والمفسدين في جحورهم وأوكارهم، وإنما أتى إلى السلطة بنيّة إصلاح الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتردّية للبلاد، وإخراجها من نفق الأزمة المستدامة التي تنهش مفاصلها ومرافقها منذ زمن بعيد.

ـ أوضح بنكيران أنه "ليس من الممكن محاربة اقتصاد الريع أو القضاء على الفساد لأن الأمر صعب ومعقد، وأنه لم يأت ليحمل مصباحا ويبحث عن المفسدين في أركان الدولة.. لأن ذلك سيكون جريمة بحق الوطن".

ـ ورغم تلميح الرجل إلى أن الفساد والريع كانا على امتداد عهود طويلة مضت بمنزلة سياسة ومنطق للدولة ثابتين، لا بل منظومة حكم وحكامه من بين ظهرانيها، فإن فلسفته تقوم على محاربتهما وفق ما جاء في الآية الكريمة "عفا الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه" (المائدة: 95).

ـ اتخذ بنكيران قرارات صعبة وصفت بأنها "لاشعبية" كالزيادة في أسعار البنزين، كما حققت حكومته إنجازات عديدة، خاصة في الملفين الاجتماعي والاقتصادي، لكنها فشلت -حسب متابعين- في تحقيق تقدم في ملفات أخرى كمحاربة الفساد والتصدي للبطالة وإصلاح التعليم.