يوروفايتر تايفون.. مقاتلة أوروبية متعددة الأدوار

هي واحدة من أكثر المقاتلات تطورا ومرونة في العالم، إذ تجمع بين أنظمة استشعار وتحكم متطورة وتصميم متقدم يعتمد على مواد تسمح لها بالتخفي، إلى جانب قدرة فائقة على حمل أسلحة متنوعة.

تمثل هذه الطائرة نموذجا فريدا للمقاتلات متعددة المهام، القادرة على أداء مهام جو-جو وجو-أرض بفعالية عالية، سواء في الاشتباكات بعيدة المدى أو المعارك القريبة.

تتميز بمحركات قوية وفعالة تمنحها قدرة فائقة على المناورة، إذ توفر قوة دفع كبيرة مقارنة بوزنها، مما يجعلها تتفوق بشكل ملحوظ على منافساتها في اختبارات الأداء، ويضعها ضمن صفوة الطائرات القتالية عالميا.

تملكها كل من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وهي الدول التي تعاونت على تصنيعها وتطويرها.

واقتنتها كل من السعودية والنمسا والكويت وسلطنة عمان واليابان لتحديث ترسانة قواتها الجوية، كما وافقت الحكومة الألمانية أواخر يوليو/تموز 2025 على المضي قدما في إبرام صفقة تسليم 40 طائرة من هذا الطراز إلى تركيا، وفقا لما أفادت به مجلة شبيغل الألمانية.

التصنيع والتطوير

بدأ مشروع تطوير "يوروفايتر تايفون" رسميا عام 1983، عندما اتفقت كل من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا على التعاون المشترك لتطوير مقاتلة متعددة المهام تلبي الاحتياجات الدفاعية المستقبلية لهذه الدول، قبل أن تنسحب فرنسا من المشروع عام 1985 بسبب خلافات بشأن شكل الطائرة.

وفي عام 1986 أسست الدول الأربع المتبقية تحالف "يوروفايتر جي إم بي إتش" لإدارة المشروع من الناحية الصناعية والتقنية. وضم التحالف شركات "بي أي إي سيستمز" البريطانية و"ليوناردو" الإيطالية، التي كانت تعرف من قبل باسم "فنميكانيكا"، و"أيدس كاسا" الإسبانية وشركة أخرى ألمانية.

بلغت تكلفة المقاتلة ملايين اليوروهات وتقاسمتها الدول الأربع، إذ مولت كل من ألمانيا وبريطانيا المشروع بنسبة 33% لكل منهما، وساهمت إيطاليا بنسبة 21%، بينما لم تتعد مساهمة إسبانيا 13%.

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أطلقت الدول المصنعة النموذج الأولي للطائرة في 27 مارس/آذار 1994، وأجرت أولى الاختبارات في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، واستمرت عمليات الاختبار والتطوير المكثفة التي اعتمدت على تقييمات طيارين عاملين في القوات الجوية الأوروبية، حتى دخول الطائرة الخدمة الفعلية في أوائل القرن 21، عندما سلمت أول نسخة عام 2003.

تميز تصنيع المقاتلة بالتكامل بين وحدات إنتاج موزعة في عدة دول أوروبية، إذ تولت شركات "إيرباص"، و"بي إيه إي سيستمز"، و"ليوناردو" إنتاج مكونات الهيكل والمحركات وأنظمة الأسلحة وأجهزة الاستشعار بالتزامن، قبل تجميعها في خطوط إنتاج متخصصة لضمان الدقة والجودة العالية، واعتمدت الشركات أثناء العملية على تقنيات رقمية وروبوتات متطورة لتقليل الأخطاء وتعزيز الكفاءة.

شهدت الطائرة على مدى سنوات لاحقة تحديثات مستمرة شملت تعزيز قدرات المحركات وتطوير أنظمة التحكم وترقية المستشعرات وأنظمة الاتصال وتحسين برمجيات إدارة الأسلحة، وهو ما أتاح توسيع نطاق مهام الطائرة وزيادة مرونتها التشغيلية، وجعلها من أكثر المقاتلات متعددة الأدوار تطورا وفاعلية في العالم.

الخصائص العامة

تتميز "يوروفايتر تايفون" بتصميم متطور يلبي متطلبات القتال الحديث، إذ يمكن أن تعمل بطاقم مكون من مقعد واحد في الطراز العملياتي، أو مقعدين في نسخة التدريب.

ويبلغ طول الطائرة حوالي 15.96 مترا، ويمتد جناحاها على مسافة 10.95 أمتار، ويصل ارتفاعها إلى 5.28 أمتار.

ويبلغ وزن الطائرة وهي فارغة نحو 11 ألف كيلوغرام، ومع الحمولة قد يصل إلى 23500 كيلوغرام، مما يعكس قدرتها على حمل تجهيزات وأسلحة متعددة.

تعمل الطائرة بمحركين من طراز "إي جيه 200″، وهما محركان توربينيان مروحيان مزودان بنظام حرق إضافي يزيد قوة الدفع. ويوفر كل محرك قوة دفع تبلغ 60 كيلو نيوتن عند التشغيل الجاف (دون استخدام نظام الحرق الإضافي(، وتزداد هذه القوة إلى أكثر من 90 كيلو نيوتن عند تشغيله، مما يتيح للطائرة تسارعا وقدرة أداء عالية.

تحتوي الطائرة على سعة وقود داخلية تبلغ حوالي 5 آلاف كيلوغرام، تدعم مهام الطيران الطويلة والعمليات المتنوعة، مع إمكانية زيادة هذه السعة باستخدام خزانات الوقود الخارجية عند الحاجة.

المواصفات التفصيلية

الهيكل والتصميم

تعتمد "يوروفايتر تايفون" على هيكل متطور مصنوع من المعدن بنسبة لا تتجاوز 15%، ما يمنحها قدرات تخفٍّ عالية وفعالية في مواجهة أنظمة الرادار.

ويجمع تصميمها بين قدرة مناورة فائقة في السرعات المنخفضة، وكفاءة عالية أثناء التحليق بسرعات تفوق سرعة الصوت، بما يمكنها من التعامل مع أكبر عدد ممكن من سيناريوهات القتال.

المحرك والأداء

شكلت تكنولوجيا المحركات المتقدمة ركيزة أساسية في مشروع تايفون منذ انطلاقه، ولذلك اعتمد على محرك "إي جيه 200″، الذي يعد واحدا من أكثر المحركات الموثوقة على مستوى العالم.

يولد المحركان قوة دفع إجمالية تصل إلى 180 كيلو نيوتن (كل محرك 90 كيلو نيوتن)، رغم صغر حجمهما وخفة وزنهما وقدرتهما على تحمل درجات الحرارة العالية، ما يمنح الطائرة نسبة دفع استثنائية مقارنة بوزنها.

الصيانة والكفاءة التشغيلية

تتميز المحركات بخفة الوزن، مما يتيح للطائرة التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت لفترات طويلة دون الحاجة لتفعيل نظام زيادة الدفع عبر نظام الحرق الإضافي.

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علاوة على ذلك يمكن لـ"يوروفايتر تايفون" الطيران نحو 1200 ساعة دون الحاجة إلى صيانة، وذلك بفضل نظام متطور مدمج في المحركات مهمته مراقبة سلامة الطائرة.

أنظمة الاستشعار والرصد

تزود المقاتلة طيارها بالبيانات باستمرار، وتساعده على تتبع ساحة المعركة لحظة بلحظة، مما يمكنه من السيطرة الكاملة على مجريات القتال، وذلك بفضل منظومة متكاملة من أنظمة الاستشعار والاتصال والدفاع، من أبرزها:

الرادار الإلكتروني الماسح (E-SCAN)، الذي يوفّر تغطية أوسع بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالأنظمة التقليدية الثابتة، مع أوضاع قتالية متقدمة لمهام جو-جو وجو-أرض.

مستشعر الأشعة تحت الحمراء (PIRATE)، الذي يتيح الكشف والتتبع المتزامن لعدة أهداف متحركة عبر نظام استشعار لا يصدر إشارات يمكن للعدو رصدها، مما يعزز قدرة المقاتلة على متابعة الأهداف دون كشف موقعها.

نظام توزيع المعلومات الرقمية متعدد الوظائف (MIDS)، الذي يضمن اتصالا سريعا وآمنا ومقاوما للتشويش، ويسمح بتبادل البيانات الحيوية مع القوات الجوية والبرية والبحرية في ميدان المعركة.

نظام المساعدات الدفاعية الفرع (DASS)، الذي يتولى مراقبة التهديدات الجوية والأرضية والبحرية وتقديم استجابة أوتوماتيكية عبر وسائل دفاع متعددة، تشمل وحدات التشويش وأجهزة إنذار اقتراب الصواريخ وموزعات الخداع والمشاعل، التي تطلق شرائح صغيرة تعكس إشارات الرادار، كما يشمل النظام مشاعل ساخنة تخدع الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات.

نظام يمكّن الطيار من التمييز بدقة بين الأهداف الصديقة والعدوة ضمن الحركة الجوية العسكرية والمدنية، مما يقلل احتمالات الخطأ ويعزز فعالية المهام.

قمرة القيادة

تتمتع قمرة قيادة الطائرة "يوروفايتر تايفون" بتصميم حديث تم تطويره بناء على تقييمات شارك فيها طيارون عاملون من القوات الجوية المشغِّلة للطائرة، بما يضمن توافقها مع متطلبات القتال الفعلي.

يجمع هذا التصميم بين أحدث تقنيات العرض الرقمي وسهولة التشغيل والصيانة، ويُوفر للطيار بيئة عمل مريحة وفعالة أثناء مختلف مراحل المهمة.

شاشات العرض وأنظمة التحكم

شاشة العرض الأمامية (HUD): توفر بيانات دقيقة وثابتة بزمن تأخير منخفض، وتتميّز بتوافقها مع نظارات الرؤية الليلية وأنظمة الحماية من أشعة الليزر، مما يغني الطيار عن النظر إلى الأسفل.

شاشات العرض السفلية (MHDD): ثلاث شاشات متطابقة متعدّدة الوظائف تعرض صورة تكتيكية شاملة، مع إمكانية التحكم في محتواها يدويا وفق تفضيلات الطيار أو تلقائيا بحسب مرحلة الطيران والأحداث المتوقعة.

نظام التحكم المتكامل (VTAS): يجمع بين إدخال الأوامر الصوتية وتقنية تتيح للطيار تشغيل معظم الوظائف الحيوية دون الحاجة إلى رفع يديه عن المقود، مما يعزز سرعة الاستجابة ويحافظ على تركيزه الكامل أثناء القتال.

نظام الوقود

يتكون من شبكة أنابيب متصلة بوصلات مرنة عبر جسم الطائرة والأجنحة، مع صمامات تنفيس لضبط الضغط ومعدل التدفق للحفاظ على مركز الثقل.

ويتيح نظام الوقود الذكي هذا مدى طويلا ومرونة تشغيلية عالية، وتصل السعة القصوى لخزانات الوقود إلى 7600 كيلوغرام.

التسليح

تتميز المقاتلة بقدرتها على حمل مجموعة متنوعة ومتطورة من الأسلحة، بما يمنحها مرونة كبيرة في أداء أنواع مختلفة من المهام القتالية:

أسلحة جو-جو: تشمل صواريخ قصيرة المدى مثل صاروخ "إيه آي إم-132 أسرام" وصاروخ "إيريس- تي" للاشتباك القريب عالي المناورة، إضافة إلى صواريخ متوسطة وبعيدة المدى مثل "إيه آي إم-120 أمرام" و"ميتور" لتدمير الأهداف الجوية قبل وصولها إلى مدى الاشتباك القريب.

تشمل صواريخ قصيرة المدى مثل صاروخ "إيه آي إم-132 أسرام" وصاروخ "إيريس- تي" للاشتباك القريب عالي المناورة، إضافة إلى صواريخ متوسطة وبعيدة المدى مثل "إيه آي إم-120 أمرام" و"ميتور" لتدمير الأهداف الجوية قبل وصولها إلى مدى الاشتباك القريب. أسلحة جو-أرض: تضم صواريخ موجهة مثل "بريمستون" و"لاستورم شادو "بعيدة المدى للهجمات العميقة، إضافة إلى قنابل موجهة بدقة من نوع" بيفيواي" وذخائر الهجوم المباشر المشترك (جدام) لاستهداف المواقع الأرضية بدقة عالية.

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ويمكن هذا التنوع في التسليح من تنفيذ مهام متعددة في طلعة واحدة دون الحاجة للعودة إلى القاعدة وتغيير الأسلحة، سواء للدفاع الجوي أو الهجوم على أهداف أرضية.

أنظمة السلامة

المقاتلة مجهزة بأنظمة فريدة، مثل لباس الطيار المضاد للجاذبية، وسترة الضغط الخاصة بالصدر، إضافة إلى ملابس تبريد سائلة.

كما تتمتع "يورو فايتر تايفون" بحماية من التهديدات النووية والبيولوجية والكيميائية.

مقعد قاذف

تتميز المقاتلة بمقعد قاذف خفيف، يقل وزنه بنسبة 30% مقارنة بالمقاعد التقليدية، نتيجة دمج أسطوانات مدفع القذف في هيكل المقعد نفسه.

كما يتمتع المقعد بمميزات تساعد على تحسين الرؤية الخلفية للطيار، ويضم نظاما داخليا لتوليد الأوكسجين وأنظمة اتصالات متطورة.

يحتوي المقعد كذلك على حزام للسلامة ونظام تثبيت للساقين يلغي الحاجة إلى أحزمة إضافية، ويعمل بوحدة تحكم إلكترونية من الجيل الثاني، مع تصميم يراعي سهولة الصيانة والوصول الكامل إلى مكونات قمرة القيادة.

المميزات

المدى التشغيلي والسرعة

تتمتع المقاتلة بزمن إقلاع سريع يقل عن 8 ثوانٍ، ما يتيح لها استجابة فورية في حالات الطوارئ.

تولد المحركات قوة دفع إجمالية تصل إلى 180 كيلو نيوتن بفضل نظام زيادة الرفع (عند تشغيل نظام الحرق الإضافي)، إذ يوفّر كل محرك 90 كيلو نيوتن، مما يمنح الطائرة تسارعا فائقا وقدرة عالية على المناورة.

تبلغ السرعة القصوى للمقاتلة على ارتفاعات عالية حوالي 2 ماخ (ما يعادل نحو 2495 كيلومترا في الساعة)، مما يدعم تنفيذ المهام على ارتفاعات عالية بفعالية.

أما على مستوى سطح البحر، فتصل السرعة القصوى إلى 1.25 ماخ (حوالي 1530 كيلومترا في الساعة)، مما يضمن أداء متفوقا في العمليات المنخفضة الارتفاع.

نظام الوقود

يعتمد نظام الوقود على وصلات مرنة تربط خزانات الوقود الموزعة في الهيكل والأجنحة، ومن ثم تضمن نسب تدفق محسوبة للحفاظ على مركز الثقل المثالي للطائرة، إضافة إلى صمامات تنفيس تحافظ على توازن ضغط الهواء والوقود.

هذا النظام الذكي -المدعوم بنظام تحكم إلكتروني- يوفر مدى طويلا للتحليق ومرونة تشغيلية عالية مع ضمان أقصى درجات الأمان.

القدرة على المناورة

تم تصميم هيكل الطائرة بحيث يصبح مرنا، وهو ما يمنحها قدرة استثنائية على المناورة والتعامل مع سيناريوهات القتال المختلفة بكفاءة فائقة.

استخدامات ميدانية

استخدمت "يوروفايتر تايفون" في نزاعات عسكرية عدة، وأدت أدوارا مهمة في العديد من العمليات القتالية، من أبرزها: