تتنوع مبطلات الصيام في نهار رمضان بين الأكل والشرب عمدا، والجماع، وخروج دم الحيض أو النفاس، إلى جانب التقيؤ عمدا، في حين اختلف العلماء بشأن الحجامة، وبغض النظر عن التفاصيل والاختلافات، فالمفطر عمدا يجب عليه القضاء والكفارة.

ويمتنع الصائم عن الأكل والشرب وسائر المفطرات في نهار رمضان التزاما بأمر الله تعالى، وتحقيقا للتقوى التي ذكرها سبحانه وتعالى في قوله: (كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) (البقرة: 183).

ومن أتى شيئا من المفطرات قبل أن تغرب الشمس فإن صومه يعدّ باطلا، ويترتب عليه الإثم وأحكام أخرى كالقضاء أو الكفارة، حسب تفاصيل في الفروع يذكرها العلماء وقد يختلفون فيها.

3 شروط لإبطال الصيام

لكن الصوم لا يبطل إلا إذا تحققت في الصائم 3 شروط: العلم والتذكر والقصد، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

فإذا ارتكب المسلم شيئا من المفطرات دون قصد، أو كان مكرها عليه، أو فعله ناسيا أنه صائم؛ فإنه يتم صومه ولا شيء عليه، فقد قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه".

وكما أن دخول الطعام إلى الجوف يبطل الصوم، فإن خروجه منه عمدا -بالقيء- يبطله أيضا، وقد فرق رسول الله عليه الصلاة والسلام بين من يتقيأ متعمدا وبين من يغلبه القيء ولا يستطيع أن يمسكه، فقد قال عليه السلام "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضِ" (ذرعه: غلبه).

حكم الجماع في نهار رمضان

ومما يمتنع عنه الصائم في نهار رمضان أيضا الجماع (العلاقة الجنسية) فإنه يبطل صوم الزوجين كليهما، ويجب عليهما قضاء هذا اليوم الذي أفطراه، كما تجب الكفارة بإطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين.

فقد روت كتب الحديث الصحيحة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يا رسول الله، هلكت، وقعت على امرأتي وأنا صائم". فأمره عليه السلام أن يؤدي الكفارة، فيعتق رقبة (يحرر عبدا) أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا.

ولما اعتذر الرجل بالفقر عن العتق والإطعام وبأنه لا يستطيع الصيام، أعطاه النبي وعاء مملوءا تمرا وأمره أن يتصدق به. فذكر الرجلُ أنه أفقر أهل المدينة، فضحك عليه الصلاة والسلام وأمره أن يطعم أهله التمر.

حكم الجماع في ليل رمضان

أما الجماع في ليل رمضان فمباح، ولا شيء فيه لأن الله تعالى يقول (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهنّ) (البقرة: 187)، فوصف الزوجين بأن أحدهما لباس للآخر.

هل الاستمناء في نهار رمضان يبطل الصيام؟

الاستمناء أو إنزال المني باختيار الشخص، سواء كان عن طريق ممارسة العادة السرية أو من خلال اللمس بشهوة والتقبيل، أو من خلال تكرار النظر بقصد التلذُّذ وتحريك الشهوة والإنزال؛ هذا كلُّه من مبطلات الصوم، وهو قول الشافعية والمالكية والحنابلة، وعامة الحنفية، وفي قول عند الحنفية أنّه لا يفطر لأنّ الإنزال لم يكن بالجماع.

مبطلات الصيام عند الرجل

الأكل والشرب بشكل متعمد، والجماع بشكل متعمد، ودخول شيء من منفذ مفتوح بقصد الإفطار، والاستمناء (العادة السرية)، والردة، والتقيؤ عمدًا، والإغماء طوال النهار، والجنون المطبق.

مبطلات الصيام عند المرأة

وللمرأة المسلمة أحكام خاصة في الصيام، إذ لا يجوز لها أن تصوم إذا كانت حائضا أو نفساء، وروي -في حديث صحيح- عن أم المؤمنين عائشة قولها عن النساء الحوائض في عهد النبي عليه السلام كنا "نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة".

ولذلك فإن المرأة إذا حاضت أو صارت نفساء، فإنها تفطر ما دام دم الحيض أو النفاس ينزل منها، ثم تقضي تلك الأيام في وقت لاحق.

هل الحجامة من مبطلات الصيام؟

إخراج الدم من جسم الصائم باستخدام الحجامة يبطل صيامه عند بعض الفقهاء؛ ففي الحديث الذي صحَّحه العديد من العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أفطرَ الحاجمُ والمَحجومُ"، وذهب الإمام أحمد وكثير من العلماء -مثل إسحاق بن راهويه وابن المنذر- إلى أن الحجامة من مبطلات الصيام، وأما الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة فقد ذهبوا إلى أن الحجامة لا تبطل الصيام.

حكم صيام الحامل والمرضع في رمضان

الحامل أو المرضع إن خافت على نفسها ضررا من الصيام أفطرت وقضت في ما بعد كالمريض، لقوله صلى الله عليه وسلم "إِن الله تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصيامَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ، وَعَنِ الْحَامِلِ أَوِ الْمُرْضِعِ الصيام" (رواه الترمذي).

وإِن خافت على الولد فقط دون نفسها أفطرت وقضت وأطعمت عن كل يوم مسكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما "والمُرْضِعُ والحُبْلَى إذا خافَتَا عَلَى أَوْلادِهِما أفْطَرَتا وأطْعَمَتا" (رواه أبو داود).

هل تفسد الغيبة والنميمة الصيام؟

النميمة والغيبة لا تفسدان الصوم، ولكنها تنقص من أجر الصوم وتفسد أهداف الصوم، وهي صون اللسان عن الغيبة والنميمة.

حكم المفطر بغير عذر

وإذا أفطر المسلم يوما من رمضان بغير عذر شرعي، وجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره لأنه ارتكب معصية عظيمة، ويجب عليه مع ذلك قضاء ما أفطره فور انتهاء رمضان، بينما اختلف العلماء في وجوب الكفارة عليه مع القضاء.

حكم المفطر بعذر شرعي

أما المفطر بعذر شرعي مبيح للفطر فإنه يجب عليه القضاء على التراخي إلى حلول رمضان الآخر، لكن يستحب له التعجيل بالقضاء حتى لا يطرأ له ما يمنعه من الصوم مجددا. ولا يشترط في قضاء رمضان التتابع، بل يصح متتابعا ومتفرقا.

هل التدخين من مبطلات الصيام؟

يعد التدخين من مبطلات الصيام نظرًا لأن دخول أي شيء وإن كان دخانًا إلى الجوف من شأنه أن يقود إلى إفساد الصيام. وهذا الأمر ينطبق على كل أشكال الدخان وأصنافه، مع العلم أن عوادم السيارات وغبار الطرقات لا يقود إلى فساد الصيام.

ما حكم استخدام القطرة في نهار رمضان؟

القطرة: اتفقت المذاهب الأربعة على أن القطرة التي تستخدم في الأنف أو الأذن أو العين يمكنها أن تؤدي إلى فساد الصيام، وذلك في حال وصلها إلى الحلق، ولكن في حال أن كان تأثيرها لا يشتمل على الجوف فلا حرج في استخدامها في نهار الشهر الكريم.

ما حكم غسل الأسنان بالمعجون أثناء الصوم؟

الأولى بالمسلم أن يبتعد عن هذا في صومه، وإن أراد استعماله فليستعمله ليلا، لأنه إن استعمله نهارا فقد يختلط بالريق ثم يبتلعه الشخص فيفطر بذلك، فإن استعمله أثناء الصيام جاز له ذلك، شريطة أن يحترز عن ابتلاع شيء منه.

مبطلات صيام التطوع

مبطلات صيام التطوع هي نفسها مبطلات صيام رمضان، وقد ذُكرت في الآية القرآنية (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّـهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) (البقرة: 184)، وفي ما يأتي ذكر مبطلات صيام التطوع:

ـ نية الإفطار: من ينوي الإفطار ويعزم عليه فإنَّ صيامه يفسد، وهذا قول الحنابلة والمالكية، وأما عند الشافعية والحنفية فإنه لا يفطر، لأن ذلك مثل إذا نوى المصلي التكلم في الصلاة ولم يتكلم، فبذلك لم تفسد صلاته.

الأكل والشرب عمدا.

الجماع المتعمد.

القيء المتعمد.

الاستمناء.

الحيض والنفاس.

الردة عن الإسلام.

السعوط (دقيق التبغ الذي يوضع داخل الأنف لاستنشاقه).

الأعذار المبيحة للفطر في رمضان

المرض: يباح للمريض الفطر في رمضان لقوله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَو عَلَى سَفَر فَعِدَّة مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ) (البقرة: 184). والمرض الذي يرخص معه الفطر هو الذي يشق على صاحبه الصيام بسببه، أو تتضرر صحته إن صام.

وإذا أفطر المريض -وكان المرض مما يُرجى شفاؤه- وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها متى شُفي، لقوله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَو عَلَى سَفَر فَعِدَّة مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ) (البقرة: 184)، أي فليصم إذا برئ أياما أخرى بديلة عن تلك التي أفطرها.

وإذا كان المرض مما لا يُرجى شفاؤه -بأن كان مرضا مُزْمنا، أو كان صاحبه كبيرا عاجزا عن الصيام عجزا مستمرا- فإن المفطر يُطعم عن كل يوم أفطر فيه شخصا مسكينا بما مقداره 1125 غراما من الأرز أو نحوه من أصناف الطعام الأكثر شيوعا في بلد سُكناه.

السفر: يباح للمسافر الفطر في رمضان، وله الصوم في السفر بشرط ألا يشق عليه الصيام؛ فإن شق عليه أو أضرّ به فالفطر في حقه أفضل من الصوم، ويجب عليه القضاء في جميع الأحوال إذا انتهى سفره وانقضى رمضان، لقوله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَو عَلَى سَفَر فَعِدَّة مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ) (البقرة: 184).

والسفر المبيح للفطر هو الذي تقصر فيه الصلاة، ويُشترط فيه أن يكون سفرا مباحا، فإن كان سفرا من أجل ارتكاب معصية أو سفرا يُراد به التحايل على الفطر، لم يجز لصاحبه الفطر فيه.