عبد الكريم زيدان، عالم وداعية إسلامي عراقي، عُرف بمؤلفاته التي تناول فيها القضايا المعاصرة بمنهجية فقهية ممزوجة بالمقارنات القانونية. تولى مسؤولية المراقب العام للإخوان المسلمين في العراق زهاء ربع قرن، ومارس التدريس في جامعات عربية عديدة. ولد بالعراق عام 1917، وتوفي في صنعاء عام 2014.

المولد والنشأة

ولد عبد الكريم زيدان بهيج الكحلي العاني سنة 1917 في العاصمة العراقية بغداد، في منطقة سوق حمادة في جانب الكرخ بالعاصمة بغداد، وهو أصغر إخوته البنين والبنات.

وعاش يتيم الأب فقد توفي والده وهو في الثالثة من العمر، فحفظ القرآن الكريم في أحد كتاتيب تعليم القرآن الأهلية، وأكمل دراسته الأولية في بغداد مستفيدا من بعض المشايخ العراقيين في تلقي معارفه التقليدية.

الدراسة والتكوين

التحق بمدرسة الكرخ الابتدائية، واستمر في دراسته حتى أتم الثانوية وبدأ العمل مدرسا لإعالة أسرته، فدخل دار المعلمين الابتدائية، وبعد تخرجه فيها أصبح معلما في المدارس الابتدائية.

دخل كلية الحقوق ببغداد وتخرج منها ضمن الأوائل، وقد تأثر بدراسته للمواد الشرعية فيها مما حفزه لقراءة كتب الفقه الإسلامي والتعمق بها، حتى التحق بمعهد الشريعة الإسلامية التابع لكلية الحقوق في جامعة القاهرة فنال درجة الدبلوم بتقدير ممتاز (التي تعادل الماجستير) عام 1958، كما حصل على شهادة الدكتوراه في الفقه الإسلامي 1962 مع مرتبة الشرف الأولى.

ثم واصل مسيرته وحصل على المراتب العلمية بالتدّرج، حتى حصل عام 1978 على لقب أستاذ متمرّس لخدماته الفائقة في مجال التعليم الجامعي ونتاجه العلمي المتميّز.

التجربة العلمية

جمع زيدان إلى وظائفه في التدريس نشاطا دعويا امتد سنين عديدة، فكان يلقي محاضراته العامة في جامع الأزبك ببغداد، كما أسس في نهاية الستينيات كلية الدراسات الإسلامية في بغداد.

يعتبر من أبرز منظري الفقه الإسلامي في العصر الحديث، حيث شارك في عدد من الملتقيات والمؤتمرات الفقهية في عدد من الدول العربية والإسلامية، كما ساهم في تحرير مواد موسوعة الفقه الإسلامي الكويتية، وكان عضوا في عدد من المجامع الفقهية كالمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وقدم دروسا مختلفة عبر برامج إذاعة القرآن الكريم في السعودية.

التجربة السياسية

اختاره مجلس شورى حركة الإخوان المسلمين بالعراق مراقبا عاما للحركة سنة 1960، وعند وصول حزب البعث إلى السلطة في العراق وحدوث التضييق على الإخوان أصدر قرارا إلى الإخوان بتغيير صيغة العمل من صيغة العمل الدعوي الجماعي إلى صيغة العمل الدعوي الفردي بما يتوافق مع الواقع الجديد.

واستمر في موقعه هذا -رغم حظر نشاط الحركة في البلاد تحت حكم حزب البعث- حتى تسعينيات القرن الماضي، إذ اضطرته الظروف السياسية في العراق إلى العيش في الخارج فذهب إلى اليمن.

ظل في غربته متابعا لما يحدث في العراق، وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2012 أصدر بيانا -أقرب إلى الفتوى الشرعية- أوضح فيه وجهة نظره بشأن ما يحدث في العراق من اعتصامات، فأكد شرعيتها ووجوب مناصرتها، داعيا القائمين عليها إلى وحدة الصف ونبذ الخلافات.

التوجه الفكري

خالط في أول شبابه بعض الطرق الصوفية، وبعد اطلاعه في الأربعينيات على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أصبح يصف نفسه بأنه "سلفي العقيدة حنبلي المذهب"، ثم انضم في مطلع الخمسينيات إلى حركة الإخوان المسلمين بالعراق التي جذبته مبادؤها الفكرية.

يعتقد أن "الكتابة في الشريعة الإسلامية دين يحاسَب عليه المسلم، وإخبار عن شرع الله يقتضي الأمانة والصدق، فلا يجوز فيه التبديل والتحريف".

ومن أقواله: "لا يجوز قصر الأخلاق على ما تعارف عليه الناس من كلام لين وبشاشة في الوجه وتواضع، بل إن دائرة الأخلاق واسعة جدا..، فكل ما دعا إليه القرآن من صفات جميلة، وأخلاق كريمة يدخل في مفهوم الأخلاق".

ويرى أن الحكم الملكي في العراق أفضل من غيره، حيث كانت حريات الأفراد ظاهرة إلا في فترات التمردات الداخلية، وبعد الانقلابات العسكرية المختلفة بدأت المضايقات تمارس على الناس.

وعرف عنه معارضته الشديدة للغزو الأميركي للعراق عام 2003، ورفض العملية السياسية التي أسست بعد الغزو، كما اعتبر الفيدرالية باطلة كونها تقسيم لأرض العراق والإسلام يأمر بتوحيد بلاد الإسلام وليس تقسيمها.

الوظائف والمسؤوليات

تولى مناصب عديدة في العراق وخارجها منها:

مديرا لثانوية النجيبية الدينية إثر إكماله المرحلة الجامعية .

أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس قسمها في كليتيْ الحقوق والآداب بجامعة بغداد.

تولى أستاذية الشريعة الإسلامية بكلية العلوم الإسلامية ببغداد وتولى عمادتها.

معاون عميد كلية الحقوق لشؤون الطلاب بجامعة بغداد.

عمل أستاذا للفقه المقارن في قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب في جامعة الإيمان بصنعاء.

عمل أستاذا بقسم الفقه وأصوله في جامعة الإيمان بصنعاء.

أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعتيْ بغداد وصنعاء.

عينته حكومة الانقلاب عام 1968 وزيرا للأوقاف من دون مشورته.

ومن المراكز العلمية التي شغلها:

اختياره عضوا في المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة.

عضوية مجلس أمناء جامعة الإيمان في اليمن.

وعندما أجبر على التقاعد عام 1978 اشتغل لفترة قصيرة بمهنة المحاماة، وكان له مكتب في شارع المتنبي بالعاصمة بغداد.



المؤلفات

كان للشيخ باع طويل في مجال التأليف، حيث اتسمت كتبه بالمنهجية الراسخة والتأصيل الشرعي العميق لمعالجة قضايا الواقع، وتنوعت مؤلفات الراحل بين الفقه وأصوله والدراسات القرآنية والحديث والدعوة والسياسة والعقيدة والنظم والقانون، حيث ترك نحو 30 كتابا تناول فيها مختلف المسائل والنظريات والقضايا و35 بحثا وعشرات المقالات والرسائل. ومن أبرز مؤلفاته:

"المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية".

"الكفالة والحوالة في الفقه المقارن".

"الوجيز في شرح القواعد الفقهية".

"الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام".

"الاختلاف في الشريعة الإسلامية".

"نظام القضاء في الشريعة الإسلامية".

"موقف الشريعة الإسلامية من الرق".

"عقيدة القضاء والقدر وأثرها في سلوك الفرد".

"أصول الدعوة".

"الفرد والدولة في الشريعة".

"الشرح العراقي للأصول العشرين".

"اللقطة وأحكامها في الشريعة الإسلاميَّة".

"أحكام اللقيط في الشريعة الإسلاميَّة".

"حالة الضرورة في الشريعة الإسلاميَّة".

"الشريعة الإسلاميَّة والقانون الدولي العام".

"العقوبة في الشريعة الإسلاميَّة".

"حقوق الأفراد في دار الإسلام".

"أحكام الذِمّيّين والمُستأْمَنين في دَار الإسلام".

ويعد كتاب "المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم في الشريعة الإسلامية" (المكون من 11 مجلدا) أبرزها فقد حاز جائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية عام 1997.

الوفاة

توفي عبد الكريم زيدان يوم 27 يناير/كانون الثاني 2014 بصنعاء عن عمر ناهز 97 عاما، ونقل إلى العراق حيث دفن في مقبرة معروف الكرخي ببغداد.