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"سبيس إكس" على الأبواب.. 8 أجوبة تشرح معنى الطرح العام الأولي في البورصة

مع ترقب طروحات “سبيس إكس” و”أوبن إيه آي” و”أنثروبيك”، يشرح التقرير مفهوم الطرح العام الأولي، وفوائد ومخاطر الاكتتابات، وأثرها في الأسواق، مع استعراض أكبر الإدراجات التاريخية.