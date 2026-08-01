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كيف تستثمر في ظل أزمات عالمية لا تتوقف؟

في كل مرة تتعطل فيها حركة المرور بمضيق هرمز، جراء المواجهة بين واشنطن وطهران، ترتفع أسعار النفط، وتزداد معها التوقعات بزيادة التضخم وانخفاض الأرباح، وهو ما يتطلب إستراتيجيات مختلفة للاستثمار.

Published On 15/7/2026

فلسطينية تنجح في إنتاج التوت الأزرق بالضفة

نجحت المهندسة الزراعية أماني أبو نعيم عبر مشروعها الخاص في إنتاج ثمار التوت الأزرق (البلوبيري) بعد تمكنها من تكييف التربة لهذا النوع من الفاكهة، ودعت إلى تجربة الزراعات ذات الجدوى الاقتصادية.

Published On 11/7/2026
بأقلام المحررين

"سبيس إكس" على الأبواب.. 8 أجوبة تشرح معنى الطرح العام الأولي في البورصة

مع ترقب طروحات “سبيس إكس” و”أوبن إيه آي” و”أنثروبيك”، يشرح التقرير مفهوم الطرح العام الأولي، وفوائد ومخاطر الاكتتابات، وأثرها في الأسواق، مع استعراض أكبر الإدراجات التاريخية.

Published On 11/6/2026
بأقلام المحررين

التوازن المطلوب في الأزمات.. كيف تحافظ الشركات على عملائها دون التضحية بالأرباح؟

تواجه الشركات معادلة صعبة بين ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب الحروب والتضخم، والحفاظ على العملاء والأرباح. وبينما بات رفع الأسعار مخاطرة، تلجأ الشركات إلى الجودة والثقة وترشيد التكاليف لحماية الربحية.

Published On 26/5/2026
مراسلو الجزيرة

من قاعات الجامعات إلى بسطات الأسواق.. كيف يصنع خريجو اليمن فرصهم؟

في اليمن، الذي أنهكته الحروب عقودا من الزمن، تحول حلم الوظيفة العامة إلى سراب لآلاف الخريجين الجامعيين، ويكدح كثيرون منهم لمحاربة اليأس بالإصرار، وشق طريقهم نحو مشاريع صغيرة ناجحة.

Published On 10/5/2026
بأقلام المحررين

خبرتك محدودة في الأسهم؟.. صناديق الاستثمار قد تكون خيارك الأفضل

صناديق الاستثمار تقوم على فكرة شراء حصة من صندوق يمتلك عددا كبيرا من الأوراق المالية لتقليل المخاطر، وخبراء يرون أن الإقبال عليها يتصاعد في الأسواق العربية، خاصة من صغار المستثمرين.

Published On 3/5/2026
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