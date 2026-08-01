وكلاء الذكاء الاصطناعي يغيرون قواعد المنافسة على المستهلك
يغير وكلاء الذكاء الاصطناعي قواعد المنافسة على المستهلك، مع انتقالهم من مقارنة السلع إلى إدارة الأموال، ما يهدد ولاء العملاء ويضغط على نماذج أعمال البنوك والتأمين والتجارة.
يغير وكلاء الذكاء الاصطناعي قواعد المنافسة على المستهلك، مع انتقالهم من مقارنة السلع إلى إدارة الأموال، ما يهدد ولاء العملاء ويضغط على نماذج أعمال البنوك والتأمين والتجارة.
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