تمويل شخصي

محتوى رئيسي

  • كيف تتعامل مع إقراض المال للأحبة؟

    عندما يتعلق الأمر بإقراض المال للأصدقاء أو أفراد العائلة، يتعين على الشخص أن يتعامل مع تحديات عاطفية ومالية قد تكون معقدة وغير متوقعة.

    Published On 3/10/2024

  • كيف تعيد النساء تعريف النجاح في مجال التمويل؟

    مع صعود المزيد من النساء إلى مناصب بارزة في القطاع المالي، فإنهن يتحدين المفاهيم التقليدية للنجاح ويعدن تعريف ما يعنيه تحقيق التميز المهني والرضا الشخصي معا، ذلك ما خلصت إليه مجلة فوربس.

    Published On 28/9/2024
    كيف تصبح مليونيرا في عمر الثلاثين
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تدفق المحتوى

تحقيق التوازن.. كم يجب أن تدخر مقابل أن تستثمر؟

يعد اتخاذ قرار، بشأن مقدار الأموال التي يجب تخصيصها للادخار مقابل الاستثمار، معقدا ولكنه ضروري لصحة مالية طويلة الأمد، فالادخار عادة ما يوفر الأمان والسيولة مما يشكل شبكة أمان للاحتياجات القصيرة.

Published On 16/8/2024
كثير من الناس لا يستثمرون في الأسهم لأنهم يخشون من خسارة المال على المدى القصير

دليل الاستثمار في البورصة.. الأسهم والوسطاء

سواء كنت تتطلع إلى بناء ثروة على المدى الطويل، أو تسعى لتحقيق أهداف مالية محددة مثل التقاعد أو شراء منزل، فإن فهم كيفية عمل سوق الأسهم وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة قد يحقق لك فوائد مالية كبيرة.

Published On 19/7/2024
Stock market chart,Stock market data on LED display concept.

تعرف على أفضل 5 طرق لتحويل الأموال

زادت التحويلات المالية من الدول الغنية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 3.8% في عام 2023، لتبلغ 669 مليار دولار، وظلت الولايات المتحدة الدولة الأولى في إرسال الأموال إلى الخارج.

Published On 1/7/2024
Businessman showing US dollar bills at the table in dark background - making money, bribery and venality concepts
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