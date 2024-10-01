تمويل شخصي

الوضع المالي المتدهور هو بلا شك أحد أكثر المواقف الضاغطة التي يمكن أن يمر بها الفرد، حيث تصبح تغطية النفقات الأساسية مثل شراء الطعام، دفع الإيجار، أو الحفاظ على الكهرباء شبه مستحيلة.