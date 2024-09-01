ارتفعت أسعار الذهب والنفط بعد خفض المركزي الأميركي معدلات الفائدة مساء أمس ليضع نهاية لدورة تشديد نقدي استمرت سنتين ونصف ويبدأ موجة عالمية من خفض الفوائد على الإقراض.
أعلنت شركة نفط الكويت اليوم الأحد اكتشاف كميات تجارية ضخمة من النفط الخفيف والغاز المصاحب في حقل النوخذة البحري الذي يقع شرق جزيرة فيلكا بالمياه الاقتصادية الكويتية.
اكتشاف رائد لأحد مصادر الطاقة المتجددة عن طريق استخدام “خلايا طاقة ضوئية دقيقة” تعتمد على عملية التمثيل الضوئي، قد يكون أحد الحلول المرتقبة التي ستغيّر شكل إنتاج الطاقة في المستقبل.
تمكن باحثون سويديون من تطوير بطارية اقتصادية وصديقة للبيئة قادرة على دعم 8000 دورة شحن مع الحفاظ على 80% من أدائها الأولي، وهو ما يُعد ثورة في سوق الطاقة المتجددة.