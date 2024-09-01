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قطر للطاقة توقع اتفاقية ضخمة لبيع الغاز المسال

وقعت قطر للطاقة اتفاقيتين مع مؤسسة “سي بي سي تايوان” واحدة تتعلق بتوريد الغاز المسال على المدى الطويل إلى “سي بي سي”، وأخرى تخص الشراكة في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.

Published On 5/6/2024
QatarEnergy selects CPC as NFE partner, signs SPA for 4 MTPA of LNG for 27 years المصدر: قطر للطاقة
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