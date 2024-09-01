تمكن باحثون سويديون من تطوير بطارية اقتصادية وصديقة للبيئة قادرة على دعم 8000 دورة شحن مع الحفاظ على 80% من أدائها الأولي، وهو ما يُعد ثورة في سوق الطاقة المتجددة.