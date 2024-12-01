نقود وعملات

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مصرف سوريا المركزي يعتمد سعر صرف 12500 ليرة للدولار

حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة بالمؤسسات المالية والبنوك عند 12500 ليرة مقابل الدولار، في أول نشرة أسعار يصدرها رسميا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في 8 من ديسمبر/كانون الأول.

Published On 17/12/2024

الليرة السورية تواصل الصعود وخبراء يركزون على ضرورة استقرارها

ينتشر الصرافون في شوارع دمشق بصورة علنية بعد سقوط نظام بشار الأسد الذي كان يحظر التعامل بغير الليرة السورية إلا عبر القنوات الرسمية في البنوك أو الصرافات ووفقا لسعر رسمي لا يعكس وضع الاقتصاد السوري.

Published On 16/12/2024
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الدولار بأعلى مستوى في 13 شهرا وبيتكوين تقترب من 100 ألف دولار

ارتفع الدولار لأعلى مستوى في 13 شهرا اليوم مواصلا موجة صعوده وسط تقييم المستثمرين لتوقعات مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة، كما بلغت بيتكوين المشفرة مستوى قياسيا يقترب من 100 ألف دولار.

Published On 22/11/2024

عملة بيتكوين الرقمية تقفز إلى أعلى مستوى في شهر

ارتفعت العملة المشفرة بيتكوين إلى أعلى مستوى في شهر اليوم الاثنين، لتواصل موجة صعود أعقبت خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، في حين واصل الين التراجع.

Published On 23/9/2024
تعد عملة بيتكوين نقطة البداية لأي شخص يقوم بإنشاء محفظة تشفير طويلة الأجل.
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