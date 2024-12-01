نقود وعملات

اقترب الدولار من أعلى مستوى في عامين اليوم الخميس بعد أن أشار البنك المركزي الأميركي إلى وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة العام المقبل، بينما تراجع الين بعد قرار بنك اليابان عدم تعديل أسعار الفائدة.
سجل الوون الكوري الجنوبي انخفاضا حادا، اليوم الخميس، حيث افتتح التداول عند 1453 وونا مقابل الدولار الأميركي، مسجلا أدنى مستوى منذ 15 عاما.
أعلن محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء، أن بلاده ستكون من بين أوائل دول العالم التي ترخص العملات المشفرة.
لم يمض أسبوعان على انهيار نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حتى عاد للواجهة مصير الليرة السورية التي فقدت أكثر من 94% من قيمتها أمام الدولار الأميركي خلال السنوات التي أعقبت اندلاع أزمة البلاد عام 2011.