نقود وعملات

اقترب الدولار من أعلى مستوى في عامين اليوم الخميس بعد أن أشار البنك المركزي الأميركي إلى وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة العام المقبل، بينما تراجع الين بعد قرار بنك اليابان عدم تعديل أسعار الفائدة.